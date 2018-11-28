Новый убийца «Ниссана-Джука»

Тест-драйв: новый кроссовер с лицом упитанного хомяка и с передним приводом — где он застрянет

Новый французский кроссовер Citroen C3 Aircross — это такой дизайнерский вызов обычным внедорожникам, похожим друг на друга, и переосмысление темы Nissan Juke, славящегося своей неоднозначной внешность. В рекламных акциях Citroen C3 Aircross даже называют «ВАУдорожником», подчеркивая тот эффект, который должен произвести на потребителя внешний вид кроссовера. Что же есть в этой машине от внедорожника и для кого она предназначена — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Citroen C3 Aircross (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») веселенький и необычный автомобиль, начиная от расцветок и заканчивая дизайнерскими приемами во внешности.















По моде 2018 года основные фары здесь перемещены на бампер, а верхний ряд оптики — это дневные ходовые огни с тремя хищными светодиодами. Огромный бампер с большими блоками фар своим выражением напоминает щекастого хомячка — в любом случае внешность яркая. Поклонникам «Джука» она может понравится, но и неоднозначных оценок наверняка вызовет много.













Сбоку дизайн более умеренный. Крупные двери, высокая подоконная линия, делающая небольшой взъём на заднем крыле, оригинальные колесные диски. Как и положено кроссоверу, автомобиль снабжен черной пластиковой защитой колесных арок, порогов, нижней части бамперов.















Сзади простые прямоугольные фонари со скругленными углами, такие же черные прямоугольники, вписанные в бампер. Вообще, прямоугольник со скругленными углами — дизайнерская фишка этой модели, он вписан во множество деталей и экстерьера, и интерьера.













Салон Citroen C3 Aircross — это буйство цветов и их комбинаций. Можно выбрать из 90 различных сочетаний при оформлении салона, в нашем автомобиле представлены черный пластик, рыжие кожаные вставки и клетчатая ткань.













Пластик передней панели, дверей, других элементов салона весь жесткий, но не бренчит и выглядит прилично. Повсюду тот самый скругленный прямоугольник — дефлекторы воздуховодов…













…блоки кнопок на руле, сама сердцевина руля, выемка на нижней спице баранки.















Шкалы приборов оставили круглыми, они подсвечиваются приятным белым цветом и хорошо читаются. Есть цифровой дисплей, куда выводятся данные бортового компьютера и системы распознавания дорожных знаков, показания круиз-контроля, информация о режимах движения.















Управление климатом возможно только с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы. Кого-то это пугает, но, в принципе, все регулируется четко и быстро, есть кнопка прямого доступа на страничку климата. В некоторых пунктах меню ощущается заметное торможение системы, действия выполняются с запозданием на отклик. Зато экран большой и цвета насыщенные.













Кожаные сиденья с тканевыми вставками довольно жесткие, к ним нужно привыкнуть. Боковая поддержка умеренная, у водительского сиденья имеется удобный регулируемый подлокотник.















Сзади вполне просторно, но сиденья опять же жестковатые и больше смахивают на лавки. Подлокотник в откинутом положении открывает доступ в багажник. Подогревов нет, но зато электростеклоподъемники, как сзади, так и спереди, имеют функцию «Авто».















Объем багажника 410 литров, есть крючки и боковые ниши. Электропривода багажной двери нет, а закрывается она довольно туго.















Под капотом Citroen C3 Aircross трехцилиндровый турбированный моторчик объемом 1,2 литра мощностью 110 л. с. Сочетается он с классическим 6-ступенчатым автоматом.















Разгон на кроссовере до сотни занимает 10,9 секунды. Турбина подхватывает быстро, моторчик развивает максимальный крутящий момент в 205 Н·м уже на 1500 оборотах. При педалировании в пол ощущается задержка в реакции, но затем двигатель быстро выстреливает до 6000 оборотов, а автомобиль уверенно разгоняется.













1,2-литровый агрегат на удивление радует приятным баритоном, при этом вибрации от него минимальны, да и звукоизоляция моторного отсека хороша. Но вот в режиме Drive при остановке, например, на светофоре, по кузову все-таки распространяются паразитные вибрации, которые исчезают при переводе селектора АКП в положение N.















Шумов от дороги и ветра в салоне немного, есть небольшой гул от новых шипованных покрышек Hankook. Подвеска работает тихо, без ударов.















Citroen C3 Aircross хорошо сбалансирован для езды по неровностям и вхождения в крутые повороты. Подвеска собранно отрабатывает дефекты дороги, но передает в салон информацию о рельефе полотна.















Крены небольшие, кроссовер охотно заныривает в повороты под сброс газа, а его задняя ось даже при отключенной системе стабилизации ведет себя стабильно и до последнего сопротивляется заносу.















Руль слишком легкий, однако при маневрировании он дает неплохую обратную связь. А вот при езде по шоссе на большой скорости тяжести на баранке заметно не хватает.















В целом автомобиль устойчивый и маневренный, а с его длинной в 4154 мм — самое то пробираться сквозь городские джунгли и парковаться на крохотных пятачках.













Во внедорожном арсенале кроссовера 17,5-сантиметровый клиренс и электронная имитация блокировки переднего дифференциала. А вот полного привода на этих машинах нет.















Шайбой в салоне можно выбрать режим «Снег» или «Песок», тогда при пробуксовке одного из передних колес электроника будет «подкусывать» это колесо, давая вращаться второму переднему колесу.















Во дворе из сугроба выехать можно, но увлекаться опытами не следует. Все-таки это городской переднеприводной автомобиль, а его кроссоверные плюсы — прежде всего высокая посадка и удобство входа/выхода из салона.















Стоит Citroen C3 Aircross от 1 127 000 рублей с механической коробкой передач. Наша максимальная версия оценивается в 1 465 000 рублей, плюс доплаты за опции. И тут уже начинается территория более крупных кроссоверов — впрочем, они вряд ли будут такими оригинальными и веселыми как Citroen.





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