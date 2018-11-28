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Новый убийца «Ниссана-Джука»

Тест-драйв: новый кроссовер с лицом упитанного хомяка и с передним приводом — где он застрянет

Новый французский кроссовер Citroen C3 Aircross — это такой дизайнерский вызов обычным внедорожникам, похожим друг на друга, и переосмысление темы Nissan Juke, славящегося своей неоднозначной внешность. В рекламных акциях Citroen C3 Aircross даже называют «ВАУдорожником», подчеркивая тот эффект, который должен произвести на потребителя внешний вид кроссовера. Что же есть в этой машине от внедорожника и для кого она предназначена — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

Новый убийца «Ниссана-Джука»


Citroen C3 Aircross (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») веселенький и необычный автомобиль, начиная от расцветок и заканчивая дизайнерскими приемами во внешности.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


По моде 2018 года основные фары здесь перемещены на бампер, а верхний ряд оптики — это дневные ходовые огни с тремя хищными светодиодами. Огромный бампер с большими блоками фар своим выражением напоминает щекастого хомячка — в любом случае внешность яркая. Поклонникам «Джука» она может понравится, но и неоднозначных оценок наверняка вызовет много.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Сбоку дизайн более умеренный. Крупные двери, высокая подоконная линия, делающая небольшой взъём на заднем крыле, оригинальные колесные диски. Как и положено кроссоверу, автомобиль снабжен черной пластиковой защитой колесных арок, порогов, нижней части бамперов.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Сзади простые прямоугольные фонари со скругленными углами, такие же черные прямоугольники, вписанные в бампер. Вообще, прямоугольник со скругленными углами — дизайнерская фишка этой модели, он вписан во множество деталей и экстерьера, и интерьера.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Салон Citroen C3 Aircross — это буйство цветов и их комбинаций. Можно выбрать из 90 различных сочетаний при оформлении салона, в нашем автомобиле представлены черный пластик, рыжие кожаные вставки и клетчатая ткань.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Пластик передней панели, дверей, других элементов салона весь жесткий, но не бренчит и выглядит прилично. Повсюду тот самый скругленный прямоугольник — дефлекторы воздуховодов…



Новый убийца «Ниссана-Джука»


…блоки кнопок на руле, сама сердцевина руля, выемка на нижней спице баранки.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Шкалы приборов оставили круглыми, они подсвечиваются приятным белым цветом и хорошо читаются. Есть цифровой дисплей, куда выводятся данные бортового компьютера и системы распознавания дорожных знаков, показания круиз-контроля, информация о режимах движения.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Управление климатом возможно только с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы. Кого-то это пугает, но, в принципе, все регулируется четко и быстро, есть кнопка прямого доступа на страничку климата. В некоторых пунктах меню ощущается заметное торможение системы, действия выполняются с запозданием на отклик. Зато экран большой и цвета насыщенные.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Кожаные сиденья с тканевыми вставками довольно жесткие, к ним нужно привыкнуть. Боковая поддержка умеренная, у водительского сиденья имеется удобный регулируемый подлокотник.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Сзади вполне просторно, но сиденья опять же жестковатые и больше смахивают на лавки. Подлокотник в откинутом положении открывает доступ в багажник. Подогревов нет, но зато электростеклоподъемники, как сзади, так и спереди, имеют функцию «Авто».



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Объем багажника 410 литров, есть крючки и боковые ниши. Электропривода багажной двери нет, а закрывается она довольно туго.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Под капотом Citroen C3 Aircross трехцилиндровый турбированный моторчик объемом 1,2 литра мощностью 110 л. с. Сочетается он с классическим 6-ступенчатым автоматом.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Разгон на кроссовере до сотни занимает 10,9 секунды. Турбина подхватывает быстро, моторчик развивает максимальный крутящий момент в 205 Н·м уже на 1500 оборотах. При педалировании в пол ощущается задержка в реакции, но затем двигатель быстро выстреливает до 6000 оборотов, а автомобиль уверенно разгоняется.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


1,2-литровый агрегат на удивление радует приятным баритоном, при этом вибрации от него минимальны, да и звукоизоляция моторного отсека хороша. Но вот в режиме Drive при остановке, например, на светофоре, по кузову все-таки распространяются паразитные вибрации, которые исчезают при переводе селектора АКП в положение N.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Шумов от дороги и ветра в салоне немного, есть небольшой гул от новых шипованных покрышек Hankook. Подвеска работает тихо, без ударов.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Citroen C3 Aircross хорошо сбалансирован для езды по неровностям и вхождения в крутые повороты. Подвеска собранно отрабатывает дефекты дороги, но передает в салон информацию о рельефе полотна.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Крены небольшие, кроссовер охотно заныривает в повороты под сброс газа, а его задняя ось даже при отключенной системе стабилизации ведет себя стабильно и до последнего сопротивляется заносу.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Руль слишком легкий, однако при маневрировании он дает неплохую обратную связь. А вот при езде по шоссе на большой скорости тяжести на баранке заметно не хватает.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


В целом автомобиль устойчивый и маневренный, а с его длинной в 4154 мм — самое то пробираться сквозь городские джунгли и парковаться на крохотных пятачках.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Во внедорожном арсенале кроссовера 17,5-сантиметровый клиренс и электронная имитация блокировки переднего дифференциала. А вот полного привода на этих машинах нет.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Шайбой в салоне можно выбрать режим «Снег» или «Песок», тогда при пробуксовке одного из передних колес электроника будет «подкусывать» это колесо, давая вращаться второму переднему колесу.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Во дворе из сугроба выехать можно, но увлекаться опытами не следует. Все-таки это городской переднеприводной автомобиль, а его кроссоверные плюсы — прежде всего высокая посадка и удобство входа/выхода из салона.



Новый убийца «Ниссана-Джука»


Стоит Citroen C3 Aircross от 1 127 000 рублей с механической коробкой передач. Наша максимальная версия оценивается в 1 465 000 рублей, плюс доплаты за опции. И тут уже начинается территория более крупных кроссоверов — впрочем, они вряд ли будут такими оригинальными и веселыми как Citroen.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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