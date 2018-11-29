Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники

НГС узнал, кем они были до карьерного взлёта — и предлагает вам угадать (логика тут бессильна)

Недавно в Новосибирске разгорелся скандал — работники метро пожаловались на своего начальника Аркадия Чмыхайло, который раньше возглавлял пограничное управление ФСБ. У сотрудников метрополитена была масса претензий к руководителю, в том числе они жаловались на прослушку в кабинетах и слежки внутри организации. А на прошлой неделе директором театра «Глобус», по словам труппы, пытались сделать депутата областного Заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова, прошлое которого далеко от театров и связано с работой слесаря.





Обозреватель НГС почитал официальные биографии новосибирских чиновников и узнал, где раньше работали люди, которые теперь руководят Новосибирском и областью — попробуйте угадать, кем они были в прошлом.







Это первый заместитель мэра Борис Буреев. Угадайте, чем он занимался в студенческие годы?

Он подметал дворы.

Он работал маляром на стройке.

А это другой заместитель мэра Алексей Кондратьев — а ещё он начальник департамента строительства и архитектуры. Угадаете, чем он занимался до того, как связаться с мэрией?



Он руководил коллекторским агентством.

Он работал налоговым инспектором.

Дмитрий Оленников сейчас возглавляет, пожалуй, самый интеллигентный район Новосибирска — Советский. А кем он был до того, как его карьера пошла в гору?

Школьным физруком. Тут тоже надо командовать.

Главой деревни. Тренировался на сельчанах.

Угадайте, кто из этих троих чиновников профессионально занимался боевыми искусствами?

Начальник областной полиции Юрий Стерликов.

Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.

Глава Кировского района Андрей Гончаров.

Это министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов. Угадаете, чем он занимался после армии?

Работал грузчиком на заводе. Не зря же министром промышленности стал.

Он работал в полиции и к промышленности не имел никакого отношения.

Знакомьтесь, глава Мошковского района Сергей Евстифеев. Угадайте, кого посадили в кресло главы целого района?

Тракториста.

Учителя ОБЖ.

А это Нина Шалабаева, она уполномоченный по правам человека в Новосибирской области. Угадайте, кем она работала до того, как попала в ВЛКСМ?

Продавщицей в книжном магазине.

Преподавателем обществознания в университете.





Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники Правильные ответы: 5/10 Я ничего не знаю о прошлом чиновников. Пройти тест еще раз

Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники Правильные ответы: 5/10 Я поражён опытом наших чиновников! Пройти тест еще раз