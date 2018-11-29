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Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники

НГС узнал, кем они были до карьерного взлёта — и предлагает вам угадать (логика тут бессильна)

Недавно в Новосибирске разгорелся скандал — работники метро пожаловались на своего начальника Аркадия Чмыхайло, который раньше возглавлял пограничное управление ФСБ. У сотрудников метрополитена была масса претензий к руководителю, в том числе они жаловались на прослушку в кабинетах и слежки внутри организации. А на прошлой неделе директором театра «Глобус», по словам труппы, пытались сделать депутата областного Заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова, прошлое которого далеко от театров и связано с работой слесаря.


Обозреватель НГС почитал официальные биографии новосибирских чиновников и узнал, где раньше работали люди, которые теперь руководят Новосибирском и областью — попробуйте угадать, кем они были в прошлом.


Это первый заместитель мэра Борис Буреев. Угадайте, чем он занимался в студенческие годы? 

  • Он подметал дворы. 
  • Он работал маляром на стройке. 

А это другой заместитель мэра Алексей Кондратьев — а ещё он начальник департамента строительства и архитектуры. Угадаете, чем он занимался до того, как связаться с мэрией? 

  • Он руководил коллекторским агентством.
  • Он работал налоговым инспектором.

Дмитрий Оленников сейчас возглавляет, пожалуй, самый интеллигентный район Новосибирска — Советский. А кем он был до того, как его карьера пошла в гору? 

  • Школьным физруком. Тут тоже надо командовать.
  • Главой деревни. Тренировался на сельчанах.

Угадайте, кто из этих троих чиновников профессионально занимался боевыми искусствами?

  • Начальник областной полиции Юрий Стерликов.
  • Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.
  • Глава Кировского района Андрей Гончаров.

Это министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов. Угадаете, чем он занимался после армии?

  • Работал грузчиком на заводе. Не зря же министром промышленности стал.
  • Он работал в полиции и к промышленности не имел никакого отношения.

Знакомьтесь, глава Мошковского района Сергей Евстифеев. Угадайте, кого посадили в кресло главы целого района?

  • Тракториста.
  • Учителя ОБЖ. 

А это Нина Шалабаева, она уполномоченный по правам человека в Новосибирской области. Угадайте, кем она работала до того, как попала в ВЛКСМ?

  • Продавщицей в книжном магазине.
  • Преподавателем обществознания в университете.


Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники

Правильные ответы: 5/10

Я ничего не знаю о прошлом чиновников. 

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Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники

Правильные ответы: 5/10

Я поражён опытом наших чиновников!

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Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники

Правильные ответы: 5/10

Я знаю всё и про всех.

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