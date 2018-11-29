Физрук, дворник и каратист: кем были в прошлом новосибирские чиновники
НГС узнал, кем они были до карьерного взлёта — и предлагает вам угадать (логика тут бессильна)
Недавно в Новосибирске разгорелся скандал — работники метро пожаловались на своего начальника Аркадия Чмыхайло, который раньше возглавлял пограничное управление ФСБ. У сотрудников метрополитена была масса претензий к руководителю, в том числе они жаловались на прослушку в кабинетах и слежки внутри организации. А на прошлой неделе директором театра «Глобус», по словам труппы, пытались сделать депутата областного Заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова, прошлое которого далеко от театров и связано с работой слесаря.
Обозреватель НГС почитал официальные биографии новосибирских чиновников и узнал, где раньше работали люди, которые теперь руководят Новосибирском и областью — попробуйте угадать, кем они были в прошлом.
Это первый заместитель мэра Борис Буреев. Угадайте, чем он занимался в студенческие годы?
- Он подметал дворы.
- Он работал маляром на стройке.
А это другой заместитель мэра Алексей Кондратьев — а ещё он начальник департамента строительства и архитектуры. Угадаете, чем он занимался до того, как связаться с мэрией?
- Он руководил коллекторским агентством.
- Он работал налоговым инспектором.
Дмитрий Оленников сейчас возглавляет, пожалуй, самый интеллигентный район Новосибирска — Советский. А кем он был до того, как его карьера пошла в гору?
- Школьным физруком. Тут тоже надо командовать.
- Главой деревни. Тренировался на сельчанах.
Угадайте, кто из этих троих чиновников профессионально занимался боевыми искусствами?
- Начальник областной полиции Юрий Стерликов.
- Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.
- Глава Кировского района Андрей Гончаров.
Это министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов. Угадаете, чем он занимался после армии?
- Работал грузчиком на заводе. Не зря же министром промышленности стал.
- Он работал в полиции и к промышленности не имел никакого отношения.
Знакомьтесь, глава Мошковского района Сергей Евстифеев. Угадайте, кого посадили в кресло главы целого района?
- Тракториста.
- Учителя ОБЖ.
А это Нина Шалабаева, она уполномоченный по правам человека в Новосибирской области. Угадайте, кем она работала до того, как попала в ВЛКСМ?
- Продавщицей в книжном магазине.
- Преподавателем обществознания в университете.
Правильные ответы: 5/10
Я ничего не знаю о прошлом чиновников.
Правильные ответы: 5/10
Я поражён опытом наших чиновников!
Правильные ответы: 5/10
Я знаю всё и про всех.
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Кирилл Шматков
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