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«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху

Дорожники закопали пешеходный переход, где ходят дети, а на «Родниках» исчезли 4 полосы дороги из 6

Во втором выпуске рубрики «Что-то тут не чисто»: дорожники засыпают снегом пешеходные переходы и дорожки вдоль улиц, люди рискуют сломать ноги на нечищеных лестницах, а 6-полосные магистрали превращаются в деревенские улочки. 


«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


Открывает выпуск пешеходный переход, ведущий в никуда. «Улица Сурикова, Дзержинский район. Как детям переходить дорогу в школу?» — задаются вопросом родители.



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


Из 6 полос дороги осталось две, по одной в каждую сторону. «Калининский район, микрорайон "Родники", улица Гребенщикова. С начала ноября ни разу не чистили. "Газели" высаживают людей прямо в сугроб», — сообщает читательница Олеся.



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Это коллапс в Советском районе, микрорайон Щ, улица Полевая. Даже скорая помощь проезжает с большим трудом», — недовольны местные жители.



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Трактор почистил и завалил проход к остановке, улица Василия Старощука», — рассказывает очевидец. 

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«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


Если по нечищеным дорогам просто трудно пройти, то на лестницах можно сломать ноги. Лестница между домами Красный проспект, 88 и 90.



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Остановка "Лесоперевалка", спуск к тротуару, ведущему к "Ленте"», — сообщает наш читатель. 



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Это должна быть лестница, со ступеньками. Улица Бурденко», — переживает Евгений.



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Полный коллапс на улице 1-я Шевцовой, начиная от Заельцовского троллейбусного депо. Снег не чистился ни разу с начала его выпадения. Не могут проехать машины. А жители частного сектора не могут пройти, потому что тротуаров нет. Люди вынуждены идти по дороге, по которой ездят большие фуры. Дети в школу так же ходят здесь», — рассказывают жители улицы. 



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«На улице Георгия Колонды снегоуборщики просто засыпали пешеходные дорожки снегом на протяжении двух километров. Люди ходят по сугробам, некоторые идут по проезжей части, а это уже опасно. Администрация построила эту улицу, соединила ее с улицей Объединения, решив таким образом транспортную проблему, нужно найти средства для поддержания ее в порядке», — рассуждает Наталья. 



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Тротуары ни разу не чищены на пересечении улиц Рельсовая и Кропоткина около дома Рельсовая, 3, их раскатали машины и ещё сверху посыпал снежок, приходится по колено в снегу пробираться до своего подъезда, при этом ещё нужно уворачиваться от проезжающих по невидимому тротуару машин. Ужас», — переживает читательница Татьяна. 



«Что-то тут не чисто»: дети, летайте по воздуху


«Вот так выглядит проезд и пешеходная дорожка в Первомайском районе между домами № 7 и № 5/1 по улице Героев Революции», — информирует Александр. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищеными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.

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