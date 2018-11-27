В западне: власти оставили 3000 человек без транспорта

Дождаться транспорта, особенно вечером, в отдалённом микрорайоне нереально...

На прошлой неделе пригород Новосибирска отметился скандалом: после того как в очередной утренний автобус из микрорайона «Светлый» до города просто не влезли все желающие уехать, местные жители начали собирать подписи за отставку главы Мошковского района Сергея Евстифеева. Решать её жителям пришлось самостоятельно — они объединились и теперь совместно ездят в город и обратно, кто как договорится. О том, как люди оказались оторваны от города и как справляются с этой проблемой, — в материале НГС.







— Худо-бедно от нас ещё можно уехать, то же такси до электрички, но мы не можем добиться от властей озвучить проблему возвращения домой. Вернуться, особенно в вечернее время — люди же работают и до 20, и до 21 — это очень большая проблема, — говорит жительница микрорайона «Светлый» Ольга.







«Светлый», в котором сейчас живёт около 3 тысяч человек, находится примерно в 25 км от площади Калинина и станции метро «Заельцовская» по Северному объезду. Но, по словам Ольги, у одного из маршрутов (всего их три), 130«а», в день всего 5 рейсов, при этом первый утренний в 6:20 может просто не прийти, а следующий, в 9 утра, сломаться. С остальными ситуация обстоит не намного лучше.







Из-за невозможности уехать на работу и учёбу общественным транспортом жители «Светлого» создали в мессенджере WhatsApp чат «Попутчики» — по словам местных жителей, ежедневно им пользуются сотни человек.







— У нас несколько чатов «Попутчиков», и все они [забиты] под завязку: максимум WhatsApp принимает 257 человек, — говорит жительница «Светлого» и участник чата Татьяна. — Я знаю, что два чата у нас есть точно, может, уже даже три чата, которые под завязку забиты.





...а если дождался, не факт, что сможешь в него попасть, — и эта проблема актуальна не только для жителей «Светлого»

По словам Татьяны, она пользуется сервисом практически с момента переезда три года назад: планирует поездку и пишет в чат время, маршрут и количество свободных мест, а иногда ездит и как попутчик. Найти машину или попутчиков можно достаточно быстро, особенно в час пик или если нужно поехать в больницу. Сейчас в день в чате может быть до сотни сообщений о поиске водителя или попутчика.







Если стоимость проезда в автобусе стоит 45 рублей, то поездка с попутчиками может обойтись как дороже, так и дешевле и даже бесплатно — всё зависит от конкретного водителя и пассажира.







— Если мне по пути, я вообще денег не беру. Бывают водители, у которых своя цена: до города такая, до Мошково такая. А я считаю, что если мне по пути, я готова нести эти затраты, в любом случае я туда еду, — рассуждает Татьяна.







— Изначально это всё было на добровольных началах, конечно, бесплатно подвозили, выручали друг друга. Но [цена на] бензин растёт, люди просто стали благодарны сами, — парирует Ольга. —





Я как пассажир сама благодарна: я понимаю, что сейчас, зимой, машину и прогреть надо, а я в комфорте доехала. Взаимовыручка, так скажем.







По мнению Ольги, такой способ добраться вовремя до работы хоть и удобен, но всё же не безопасен: «водители есть всякие», а с билетом из автобуса хотя бы можно жаловаться в случае аварий. Татьяна в свою очередь отмечает, что все местные жители уже «прикатались» и знают друг друга в лицо, поэтому проблем никогда не возникает.







Единственные, кто не пользуется чатом, по крайней мере, формально, — это дети: ни Ольга, ни Татьяна не видели их в чатах или в автомобилях «Попутчиков», а до ближайших школ ходят специальные автобусы.





Жители с готовностью берут попутчиков, когда могут, — правда, не все и не все бесплатно

Но как бы ни было удобно ездить в автомобиле с соседом, а не с двадцатью в автобусе, местные жители считают, что пригороду необходимо налаживать общественный транспорт. При этом группы «Попутчиков» вряд ли умрут, признаёт при этом Татьяна, — разве что проблема будет стоять не так остро.







— Рейсы на город, может, нам и сделают достаточно часто, но рейсы в другую часть, в Мошково или Сокур, всё равно будут ездить с интервалом, и группа будет актуальна, — поясняет девушка. — Тем более на машине всё-таки комфортнее добираться. Просто, может, она останется одна, а не три, как сейчас.







В Новосибирске «Светлый» — не единственный микрорайон, где востребован сервис «Попутчиков»: о таком же способе добираться если не до центра города, то хотя бы до ближайшей остановки рассказывали и жители «Ключевого». Легко предположить, что нечто подобное в том или ином виде может работать и в других отдалённых микрорайонах, особенно новых.







Во «ВКонтакте» десятки групп с поиском попутчиков, в самой многочисленной из них — «"Подвезу!" — попутчики в Новосибирске» — более 1700 участников.





Связаться с организаторами группы корреспонденту НГС не удалось, но среди популярных направлений — Краснообск, микрорайон «Весенний», Академгородок, жилмассив «Берёзовое», «Стрижи», Выборная, ОбьГЭС, Затулинка и аэропорт Толмачёво. Сообщения в группе обновляются ежедневно, но понять, насколько группа эффективна, сложно — ни ответов, ни даже «лайков» под ними в основном нет.







Директора такси «Лидер» Вячеслав Шевченко заметил, что периодически кто-то пытается организовать в городе сервисы совместных поездок, вплоть до приложений, но «всё это обречено на провал».







— Наши люди к этому психологически не готовы: люди хотят ехать сами, им попутчики не нужны, — считает он. — [Если ездить каждый день по одному маршруту в одно и то же время] — это может быть, но это настолько редкие совпадения, чтобы вам с кем-то, живущим неподалёку от вас, окажется по пути в одно и то же время туда же, причём каждый день, и вы ещё друг другу окажетесь не неприятны… Такие совпадения возможны, но это счастливые совпадения.







Успешным проектом в этом направлении Шевченко признал только международный сервис BlaBlaCar, но подчеркнул, что это «другая тема»: здесь есть определённый пул водителей, которые регулярно ездят по междугородним маршрутам, а экономия в стоимости поездки не сравнима с городской.







Впрочем, чем больше разрастается город и чем хуже работают связи внутри него, тем более обособленными и сплочёнными становятся его отдалённые части. Как призналась жительница «Светлого» Татьяна, начиналось всё с групп взаимопомощи для жителей — в особенности для мам в декрете, у которых зачастую нет возможности выйти в магазин, который находится в паре километров от дома. Но постепенно подобных групп становилось больше, а их тематика становилась всё более разнообразной.







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