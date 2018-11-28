Кара для нарушителей

Леонид Проворов получил решение суда о доплате за ДТП, которое случилось 1,5 года назад

В Новосибирске суды начали рассматривать судебные иски к застрахованным по ОСАГО виновникам ДТП, чьи аварии давно оплатили страховые компании. Иски на персональное возмещение убытков приходят даже к тем, кто спровоцировал ДТП более года назад. Истцом выступает один и тот же предприниматель, который выкупил права у пострадавших и через суд добивается от водителей оплаты разницы между суммой оценки ущерба без учёта износа деталей автомобиля и фактической — с учётом износа, которую по закону присуждает страховая компания пострадавшей стороне. Автоюристы утверждают, что это новая схема зарабатывания дополнительных денег на одной аварии, и она может привести к полной дискредитации ОСАГО.







Мировой судья 7-го участка Дзержинского судебного района присудил новосибирцу Леониду Проворову возмещение ущерба в размере 24,5 тысячи рублей за аварию, которая случилась по его вине почти 1,5 года назад. Тогда компенсацию пострадавшим по ОСАГО оплатила страховая компания «Ингосстрах». Сейчас суд обязал лично Проворова оплатить ущерб, но не пострадавшей стороне, а третьему лицу — предпринимателю Андрею Громову.







Леонид Проворов попал в ДТП в августе 2017 года: он выезжал на трассу и из-за припаркованной на обочине машины не заметил Subaru Legacy, которая врезалась в него и откинула Peugeot Леонида на припаркованную Toyota Camry. Разбор ДТП завершился компенсацией ущерба страховой компанией «Ингосстрах»: как минимум один пострадавший имел ОСАГО от «Ингосстраха».





Спустя 1,5 года после ДТП из суда Проворову пришла повестка.







Сразу после аварии независимая экспертиза от компании «Автодозор» оценила стоимость повреждений «Тойоты» в 70 113 рублей. «Ингосстрах» с учётом износа деталей, как это положено по закону, насчитал потерпевшему водителю 46 451 рубль. После этого претензий с 2017 года никто никому не предъявлял. Но через 1,5 года суд потребовал от Проворова оплатить разницу между суммой полной оценки и суммой, которую выплатили пострадавшему страховщики.







«В начале октября [2018 года] мне звонят из суда и говорят, что ИП Громов по ДТП подал иск о возмещении ущерба. <…> Я сначала подумал, что этот тот, который на Subaru [был]. Ну я сразу ребятам (автоюристам компании "Опора". — Прим. ред.) отдал все документы. И они уже мне сообщили, что слышали о Громове: что он оценивает для "Ингосстраха"», — рассказал корреспонденту НГС Леонид Проворов.







Такая схема, признали юристы, может коснуться каждого виновного в ДТП





По данным системы «Контур.Фокус», индивидуальный предприниматель Андрей Громов, подавший в суд иск о возмещении ущерба, является также директором и учредителем ООО «Автодозор» — оценщика ДТП при «Ингосстрахе».







«Мы основываемся на документах, которые были оформлены 1,5 года назад, на тот момент не было никаких контактов с этим клиентом на счёт передачи прав требований, <…> это возникло позже. И опять же этот клиент является и нашим клиентом, <…> у нас автоматически есть его все контакты», — пояснил корреспонденту НГС предприниматель Громов.







Он уточнил, что такая деятельность абсолютно законна. Конституционный суд, заметил предприниматель, в 2017 году разъяснил:





пострадавшая сторона вправе требовать с виновника аварии дополнительную компенсацию сверх того, что выплатит в рамках ОСАГО страховая компания.





Потому что полученные от страховщиков деньги обычно не покрывают расходы на восстановление автомобиля. Подобными исками предприниматель, с его слов, занялся с лета 2018 года. Уже подано около 50 похожих заявлений, треть из которых в судах первой инстанции выиграна. По некоторым идут апелляции.







«На сегодняшний день это направление для меня убыточное. И причём убытки крайне существенны. <…> Но это долгоиграющий процесс. Через год-три мы будем получать эти деньги. <…> Может показаться, что мы коммерсанты, которые решили на этом заработать. Но нет, собственно. Нет у нас задачи на этом разбогатеть и заработать. Мы занимаемся деятельностью, которая востребована. <…> Наша цель: помогать людям», — сообщил предприниматель Андрей Громов.







Громов пояснил, что право требовать с виновника ДТП доплату он или выкупает, или договаривается с клиентом об оплате, если суд будет выигран. Каким образом и за сколько была приобретена переуступка прав в истории с Проворовым, предприниматель не уточнил. Заметил лишь, что с каждым клиентом приходится общаться индивидуально.







В компании «Ингосстрах» корреспонденту НГС сообщили, что к данной истории они не имеют никакого отношения. «"Ингосстраху" неизвестно о деятельности указанного ИП. Все свои обязательства в рамках договоров ОСАГО страховщик выполняет. Информация об убытках посторонним лицам, не имеющим отношения к страховым случаям, никогда не предоставляется», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе страховой компании.





В юридической компании «Опора» заметили, что это относительно новый для Новосибирска способ зарабатывания денег с владельцев полисов ОСАГО — виновников ДТП, по которым разбирательства со страховщиками уже были завершены.







«Последнее время ко мне много звонят клиентов с вопросами: что делать, на нас подали в суд? Когда мы начинаем разбираться, кто же подал в суд, выясняется, что везде фигурирует ИП Громов. <…> И все, кто мне звонил, все — клиенты "Ингосстраха", это я однозначно могу сказать. <…> Такая же ситуация была в Барнауле, но не с ИП Громовым, конечно. Первая инстанция повыносила решения в пользу вот таких же третьих лиц, после чего эти решения валом пошли в апелляционную инстанцию. И апелляционная инстанция, слава богу, поотменяла все эти решения. Если бы она это не сделала, представляете, что было бы? По всем авариям можно было бы довзыскивать деньги. Для чего тогда людям страховаться, если они платят за полную страховку, а страховая закрывает только часть рисков?» — заметил директор компании «Опора» юрист Артём Болотов и добавил, что это ставит под сомнение вообще смысл существования ОСАГО.







Обезопасить себя от подобной схемы, уточнил автоюрист, невозможно. По его словам, не беспокоиться, что к тебе придёт судебный иск с требованием доплаты за ДТП, можно только в случае, если с момента аварии минуло 3 года.







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