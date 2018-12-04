Наследники Остапа Бендера: по школам Новосибирска прошлись бизнес-тренеры

Они прикрываются липовыми письмами из мэрии и собирают телефоны — дети платят им по 4 тысячи в месяц

Офис «Наследия», который переедет после приёма всех заявок

В школах Новосибирска появились бизнес-тренеры проекта «Наследие21», которые завлекают детей 7-х и старших классов в стартап-шоу. За 4000 рублей в месяц они обещают сделать из школьников настоящих бизнесменов, продвигая их идеи с селфи-палками и прочие проекты, а процесс запечатлеть на видео в формате YouTube-сериала. Родители бьют тревогу — в интернете полно информации о том, что под красивой вывеской работают мошенники и даже вербовщики. Славы проекту добавил скандал в Ростове-на-Дону, где полиция проводила проверку в офисах организаторов, а в Новосибирске родителей смутило уже то, что руководство проекта ходит по классам, собирая личные данные родителей. Обозреватель НГС попытался разобраться в том, кто и как делает из школьников стартаперов, почему они работают со странными документами, и узнал, как выбрать качественную бизнес-школу для своего ребёнка.





«Моя дочь пришла из школы и рассказывает: в школу приходила девушка и рассказала о проекте "Наследие21", раздала бумажки, где им нужно написать своё имя и номер телефона родителя. Вечером мне звонит девушка и говорит, что моя дочь "заинтересовалась". Расписывает мне всё в радужных тонах. Я была уже готова к ним бежать. Посмотрев информацию в интернете, задалась вопросом, кто эти люди?» — рассказала корреспонденту НГС мама семиклассницы педагогического лицея имени Пушкина на улице Добролюбова Анна С.





По телефону Анну пригласили на собеседование в офис проекта «Наследие21» на улице Гоголя в чётко обозначенное время — 16:45, но она прийти не смогла. Вместо неё на проект пришёл корреспондент НГС, заинтересовавшись, что за люди ходят по школам и собирают номера телефонов родителей учеников. Небольшой трёхэтажный бизнес-центр встроен в один из жилых домов у станции метро «Маршала Покрышкина». В офисе проекта — три небольших кабинета, в самом дальнем руководитель Илья Ефимов принимает родителей.





«Проект "Наследие21" — это стартап-шоу, в котором школьники создают бизнес-проекты под руководством действующих предпринимателей. Это одно из направлений. Другое направление — это актёрское и ораторское мастерство. <...> В Новосибирске работаем с прошлого года и снимаем шоу — делаем сериал, где показываются основные моменты, их достижения и результаты школьников на YouTube», — как будто читая по бумажке, затараторил он о проекте.







Финальная серия первого сезона шоу в Новосибирске





По словам Ильи Ефимова, проект длится семь месяцев — с сентября по июнь, а в конце к детям приглашают инвесторов и потенциальных партнёров, которые рассматривают перспективные проекты и выражают желание что-то из этого проинвестировать.





Желание участвовать в проекте в этом году, со слов Ефимова, выразили около 60 школьников из Новосибирска. Чаще всего их привлекали именно презентации, которые устраивали в городских школах.





Участие в проекте платное — 4390 рублей в месяц. На вопрос о гарантиях того, что каждый участник через семь месяцев станет бизнесменом, руководитель проекта отметил, что деньги берут за обучение основам бизнеса, а не за продвижение.





«Это во многом зависит от того, насколько они будут активны и проявлять инициативу на проекте, как они будут работать, насколько их идея, которую они придумают, выстрелит и зайдёт в рынок. Если не выстрелит? Знаете, какое количество стартапов не выстреливает? Большое количество. Если мы говорим про создание стартапов, тем более когда его делают школьники, то там, безусловно, есть вероятность того, что у них это может не получиться, но тем не менее для них это очень неплохой опыт», — отметил Илья Ефимов.





Подобные проекты запускали и в других городах. Например, в Красноярске одна из групп придумала селфи-палку для видеоблогеров — это держатель для смартфона, который как прищепка крепится на грудь или на какую-то поверхность.





Сайт проекта не содержит никакой юридической информации, а из контактной — только телефон с префиксом «8–800». Но зато он пестрит яркими фотографиями кумиров их целевой аудитории: Илона Маска, Леонардо ДиКаприо, молодого Стива Джобса и Джонни Деппа в образе Джека Воробья.





Об образовательных программах на сайте «рассказывают» известные бизнесмены, актёры и киногерои





Участники прошлогоднего проекта из Новосибирска не увидели в нем ничего плохого — о проекте они узнали, когда представители «Наследия» так же приходили к ним в школу, но из опрошенных корреспондентом НГС школьников довести свой стартап, признались они, до конца не удалось никому.





«Занятия были построены интересным образом: работали над дикцией, чтобы во время выступления говорить чётко и без запинок, выдвигали свои идеи проектов, разбирали цели, подбирали аудиторию. Самые интересные занятия — по актёрскому мастерству: было одновременно и весело, и полезные навыки нарабатывали. Так как училась в 9-м классе на тот момент, в марте начались усиленные подготовки к ОГЭ, поэтому перестала ходить», — рассказала ученица гимназии № 1 Юлия.





Под проект снимают небольшие помещения в городе





Проектом «Наследие21», по данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», управляет ООО «Наследие 21», компания зарегистрирована в Москве. Но, как рассказал Илья Ефимов, основателем проекта является Айрус Рохан — бизнесмен из Татарстана. В системе «Контур.Фокус» среди связанных с этим именем организаций работают ИП Рохан Айрус, который занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий, ООО «Квартал Да Винчи», занимающееся выращиванием растений, а также НП «Центр поддержки развития науки и образования», работниками которого и представлялись бизнес-тренеры во время рекламы проекта в новосибирских школах.





Но он прекратил свою деятельность в ноябре 2016 года.





В педагогическом лицее объяснили, что девушка, которая рассказывала школьникам о проекте, предоставила рекомендательное письмо от мэрии, а также от НГУЭУ (их копии есть в распоряжении редакции). В обоих письмах есть просьба оказать содействие проекту и дать возможность школьникам узнать о нём.







«Мы не запускаем людей, когда не проверяем у них документы. Насколько я видела и сделала себе даже ксерокопии — у них всё в порядке.





Я сама для себя всё выяснила: Илья Андреевич (Ефимов. — Прим. ред.) уточнил, что на следующий день подойдёт их специалист, который в некоммерческом партнёрстве "Центр развития науки и образования" работает. У неё я проверила паспорт, я с ней прошла по всем кабинетам и классам, в которые мы заходили. Она очень быстро и динамично давала информацию и никаких зазывалок или рекламы особой не делала. Я посмотрела: у них есть рекомендательные письма из департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, что проект необходим и создаёт необходимые условия для запуска школьниками собственного инновационного бизнеса. <...> И было у них письмо, направление для руководителей образовательных учреждений Новосибирска, — это НГУЭУ», — рассказала Светлана Ильичёва, социальный педагог лицея.





В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС объяснили, что не в курсе, что это за проект.





«Между мэрией города Новосибирска и организаторами проекта "Наследие21" отсутствуют какие-либо договорённости о взаимодействии», — ответили в городской администрации в ответ на запрос НГС, а также отметили, что жалоб от родителей на них не поступало и что тренинги не подлежат лицензированию. Почти впервые о проекте от корреспондента НГС узнали и в НГУЭУ — якобы авторы второго рекомендательного письма. «Предоставленный документ в НГУЭУ не зарегистрирован. Сотрудники управления молодёжной политики вуза не наделены полномочиями подписывать и направлять какие-либо письма от имени университета во внешнюю среду», — объяснили в пресс-службе вуза.





Вопросы возникли и с офисом. Ещё перед входом в бизнес-центр охранник предупредил корреспондента НГС, что почти каждый родитель, который приходит сюда, спрашивает у него про «Наследие»: «Собирают деньги, как я понял, собираются чему-то учить. Уже месяца три-четыре они здесь [в этом офисе], и с мамами ходят, и сами ходят. Деньги собирают, мол, до декабря. А в декабре они съедут, и куда они приходить будут все, ко мне?».





Арендодатель офисов подтвердил, что шоу-проект арендовал офис до 20 декабря. До этой же даты длится приём заявок на участие.





Заявление на съезд руководители «Наследия» написали на следующий день после прихода корреспондента НГС в офис.





На вопрос о причинах переезда Илья Ефимов рассказал, что после того, как всех желающих распределят по группам, для них будут снимать небольшие студии в разных точках города.





Подозрения у новосибирцев вызвал скандал в Ростове-на-Дону. На нескольких местных родительских форумах в 2014 году обсуждали этот проект, который работал под названием Legacy точно по такой же схеме, что и «Наследие21». Ростовских родителей возмутили «промывка мозгов» школьникам, нарушение закона «О персональных данных» в части, когда бизнес-тренеры собирали с их детей номера телефонов, — они предположили, что таким образом школьников вербуют.





«Я не могу сделать какие-то выводы [о записях на форумах], но у меня есть предположение. Там три версии, причём каждая версия расходится с другой, — объяснил Айрус Рохан. — Первая версия, что американцы выделили нам 7 миллиардов рублей, чтобы мы устроили майдан. Вторая гипотеза, что мы собираем деньги и уезжаем куда-то. Третья версия, что мы — шарашкина контора и что никакого качества, никакого результата. Каждая версия расходится с предыдущей: если мы организовываем майдан, зачем нам куда-то уезжать? <...>





У меня одна гипотеза — это сумасшедшие мамочки, которые на той ситуации, которая была с Украиной, у них там паника была.





Когда я приехал в Ростов, я прилетел в аэропорт, там на полу спали люди, потому что у людей был страх Америки, Украины. Я думаю, что на этом страхе могли создать ажиотаж. <...> Если бы то, что там написано, было бы правдой хотя бы отчасти, наверняка за весь этот долгий период времени, за четыре года, были бы какие-то новости».





При этом Рохан пояснил, что в 2014 году инициативная группа родителей пожаловалась на их компанию в полицию. «Участковый приехал в офис, потом мне лично позвонил, сказал о том, что мы всё проверили, мы не выявили никаких нарушений. На этом вопрос был закончен», — объяснил он.





Фото с инвестиционной сессии, где участников знакомили с потенциальными инвесторами





В НГУЭУ добавили, что «Наследие21» пыталось добиться от вуза сотрудничества, но им пришлось отказать. «Они пытались с нами взаимодействовать —





связь не наладилась, так как очень несерьёзными ребятами "с улицы" они выступали.





Обычно у нас такие организации просят помещения для проведения мероприятий, и мы отказываем — либо сразу, либо через такт. К нам очень часто обращаются подрядчики и субподрядчики программы "Ты — предприниматель", предлагают взаимодействие. Это крупная федеральная программа, мы — одни из ключевых операторов по региону, и много кто ей занимается, то есть это нормально. А с улицы — это вот собрались люди, раскрутили группу во "ВКонтакте" и сразу решили, что они супербизнесменами или супертренерами стали», — объяснил Денис Обуховский, руководитель проекта «Предпринимательский университет» НГУЭУ.





По просьбе НГС Денис Обуховский рассказал, как выбрать для ребёнка бизнес-тренинг. «Очень часто представители всяких услуг в сфере дополнительного образования (кружки, секции, тренинги) приходят в школы и приглашают ребят, вешают объявления и тому подобное. Потом ребёнок приходит домой: "Мама, я хочу!". Мама разбирается, и принимается совместное решение: пойдёт ли ребенок учиться за деньги куда-то или нет. Такой классический алгоритм и с кружками, и с бизнес-школами. Другое дело, когда тебе предлагают: "Иди в театральную школу — через полгода ты будешь сниматься в продолжении «Гарри Поттера»", "Приходи к нам на курсы по математике и без экзаменов поступишь в МГУ!". Подмена содержания услуги является мерилом порядочности и качества. Но если на рынке "взрослого" бизнес-образования ответственность за результат полностью лежит на прямом потребителе (и до сих пор идут споры, эффективны ли программы "Бизнес-молодости", Аяза Шабутдинова и тому подобные), то на рынке "детского" бизнес-образования, конечно, сложнее, так как потребителем является ребёнок, а плательщиком — родители. Поэтому критическое отношение родителей к подобным программам, конечно, надо развивать», — посчитал эксперт.





По его словам, при выборе любых дополнительных услуг для ребёнка нужно обращать внимание на несколько вещей. Во-первых, на сайт и работу в социальных сетях. «Чаще всего простые лендинги (сайты-одностраничники) говорят о несерьёзности программы», — отмечает Денис Обуховский.





Во-вторых, смотреть на заказчика программ — если это какой-то орган власти, значит программа носит официальный характер.





В-третьих, на людей, которые работают в организации: «Важно, чтобы эта структура не оказалась организацией-однодневкой, работала на рынке много лет. У нас, в Новосибирске, есть проверенные, с хорошим опытом и репутацией тренинг-центры: B2you, "Харизма", "Школа бизнеса SREDA"… Даже если посмотреть на портфолио тренеров, которых предлагает авторитетный центр, то видно, что это люди с опытом, бэкграундом, чаще им от 30 до 50 лет. Это и не вожатые из лагеря, и не бабушки-учительницы на пенсии».





В-четвёртых, нужно узнать программу обучения. Среди таких увлекательно и в то же время расплывчато звучащих направлений, как «Личный бренд и его развитие», «Целеполагание и самоопределение», «Нетворкинг и деловые коммуникации», «Диджитализация бизнеса», «Основы НЛП» должны быть и классические «Бизнес-моделирование», «Финансовое планирование», «Управление проектом», «Маркетинг».





Депутат Совета депутатов Новосибирска, член комиссий по социальной политике и образованию и по местному самоуправлению, а также директор школы «Горностай» Ирина Путинцева объяснила, что в школы давно не приходят с распечатанными письмами от мэрии, и это может быть своеобразным сигналом.





«Вообще, мы можем пускать в образовательные учреждения при наличии бумаги от департамента или министерства образования.





<...> Во-первых, нам всегда идёт рекомендательная рассылка, сейчас уже давно никто не приходит ни с какими письмами. Причём она рекомендательная: можете оказывать содействие, можете не оказывать. Если нет такого письма, то, конечно, нет. Сейчас электронный мир, я всегда говорю: "Пишите на сайтах, приглашайте родителей на какую-то нейтральную территорию, тогда родители выбирают сами и принимают ответственность сами"», — заключила Ирина Путинцева.





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