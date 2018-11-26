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«Вид на жительство обошелся мне в 90 евро»

Сибирячка уехала за любимым в Европу — она разрушила главный миф о немцах

Яна и Георгий Ситниковы
Яна и Георгий Ситниковы

Яна Ситникова живёт в Германии, в городе Бонн, восемь лет. По её словам, переезд — это маленькая история любви в огромном мире, потому что с будущим мужем они начали встречаться в сентябре 2007, когда Яне было 17, а Георгию — 21, но через год он улетел на учёбу в Германию. Отношения по интернету и разница в пять часов стали неотъемлемой частью жизни Яны. Два года они летали друг к другу по мере возможности, а потом воссоединились. НГС представляет ещё одну историю проекта «Сибирь, до свидания!». Журналист НГС узнала у Яны, какие сложности прошла их семья, чтобы воссоединиться, как она получила образование в Германии, чтобы найти работу и перестать безрезультатно отправлять сотни резюме, какие преимущества они нашли в маленьком немецком городке, почему не стыдно допускать ошибки в работе и как привыкнуть к тому, что в воскресенье нельзя бежать в магазин за маслом или новым свитером.


Виза для воссоединения семьи


В августе 2008-го мой будущий муж улетел на учёбу в Германию, я на тот момент училась на втором курсе. Долгих два года мы летали друг к другу при каждой возможности. Помню, как отпрашивалась с пар и бегала на собеседования в консульство. Я выпрашивала в деканате направления на досрочную сдачу экзаменов и зачётов, чтобы как можно раньше улететь к любимому. В деканате в конце концов смирились с моим образом жизни и всегда шли мне на встречу.


В 2010 году муж окончил магистратуру в Лейпциге и по счастливому стечению обстоятельств сразу нашёл работу по специальности в Германии. И стало понятно, что возвращаться в Новосибирск он не планирует. Мы решили пожениться, чтобы я смогла беспрепятственно к нему улететь. В этот раз не на несколько недель, а навсегда. В сентябре 2010 года, когда мы поженились, я училась на четвёртом курсе. После свадьбы Гоша улетел в Германию, а я осталась в Новосибирске, чтобы оформить визу для воссоединения семьи, собрать чемодан и рвануть в другую страну.


Сибирячка переехала в город Бонн
Сибирячка переехала в город Бонн


Для оформления подобной визы нужно было выполнить несколько требований (предупреждаю, это было восемь лет назад, сегодня процедура может выглядеть абсолютно по-другому) как Гоше, так и мне. Для начала он пошёл в отдел по работе с иностранцами, где ему и предоставили этот самый перечень. Нужно было доказать, что он может меня содержать и я не упаду на шею государству (зарплата должна была быть не меньше определённого минимума), найти подходящую квартиру (для двоих она должна была быть не меньше 40 квадратных метров) и подать документы о воссоединении семьи.


Пока Гоша был на работе, я искала варианты квартиры в интернете и скидывала ему. А он после работы, на велике, так как машины на тот момент не было, ехал их смотреть. Был и вариант квартиры на чердаке, со скошенными стенами, с одним единственным окном, с видом одновременно на железнодорожные пути и автомобильный мост; и вариант возле трансформаторной станции, где, по словам владельца, недавно умерла бабушка, зато с двумя окнами.


Но наш выбор остановился на той, которая когда-то была бассейном. Квартира находилась на подземном этаже и была двухуровневой, там был ещё и жилой подвал. Но мы были очень счастливы! Огромная кухня-студия, уютная спальня, гигантские окна в пол и шикарная терраса с розами. Правда, квартира снова превратилась в бассейн в июне 2013, когда весь город затопило и нам снова пришлось переезжать. Но это уже отдельная история.


Осень в немецком городе Вюрцбург
Осень в немецком городе Вюрцбург


Через некоторое время после подачи всех необходимых документов меня вызвали в консульство. К этому времени я уже сдала экзамен по немецкому языку: с ним у меня никогда не было проблем, учила с пятого класса. Но консульство требовало официальный документ, что я владею языком хотя бы на самом базовом уровне. После официального собеседования прошел месяц и однажды утром, это был декабрьский понедельник, как я помню, мне позвонили и сказали, что виза готова. А в пятницу я улетела в Германию. Не стала досрочно закрывать сессию, взяла академический отпуск и с 20 килограммами багажа уехала к мужу.


Сотни резюме


По приезде мою визу, дающую право на въезд в Германию, поменяли на вид на жительство, выданный сперва на два года. Эта пластиковая карточка обошлась нам на тот момент в 90 евро (6,7 тысячи рублей). Но также мне нужно было сдать тест на более серьёзное знание немецкого языка — минимум уровень B1 — и тест по интеграции в немецкое сообщество, в котором были вопросы о политическом устройстве, гимне, флаге и так далее.


Подготовительные курсы по немецкому языку мы оплачивали сами. Частные школы (я их советую: маленькие группы и очень требовательные преподаватели) стоили порядка 500 евро за курс от одного до трёх месяцев. Подготовка к интеграционному курсу длилась 45 академических часов и стоила по 1 евро в час. В июне 2011 года я сдала последний экзамен и приняла решение о том, что всё-таки необходимо вернуться в Россию, чтобы окончить институт и получить диплом. Я добилась своего: четыре семестра за два года, красный диплом и в июле 2012 года я улетела обратно к мужу. Только на этот раз высококвалифицированным специалистом.



Самая большая трудность, с которой я столкнулась, — поиск работы. Хоть Германия и признала мой русский диплом, подтвердила статус инженера, но молодой специалист без какого-либо опыта работы, ещё и с иностранным дипломом, вызывал много сомнений. Я написала около сотни резюме, но не получила хоть какого-нибудь положительного ответа. И когда я практически отчаялась и пришла на биржу труда, очень милая сотрудница, которой я до сих пор безгранично благодарна, посоветовала мне окончить немецкую магистратуру по моей специальности. Я бы убила двух зайцев сразу — подтянула язык и получила бы немецкий диплом о высшем образовании. И я решила действовать.


Таким образом я решила свою самую большую проблему с поиском работы. После окончания университета я всё-таки смогла её найти и сейчас работаю по специальности — инженером по охране окружающей среды.



Дорогое такси и бесплатное МРТ


Не буду скрывать, доходы в Германии и доходы в России сильно различаются. Хоть мы и живём в маленьком городке (300 тысяч населения, приблизительно 30 км от Кёльна), но зарплаты здесь не меньше, чем в таких крупных городах как Франкфурт, Берлин или Штутгарт. Жильё весьма дорогое: снять комфортную двухкомнатную квартиру за 500–550 евро (около 40 тысяч рублей) можно считать удачей. В среднем двухкомнатные квартиры обойдутся вам в 700–800 евро, из которых около 100–150 евро — это ЖКХ, 50 евро — подземный гараж или место на парковке возле дома.


К этому нужно ещё посчитать интернет — 25–30 евро (около двух тысяч рублей), электроэнергия — 75. Если говорить о покупке квартиры в новостройке (трехкомнатные варианты), то это примерно 300 тысяч евро (22,5 млн рублей). Речь идёт о качественном, новом жилье в хорошем районе. Если пытаться искать варианты на окраине города в старых домах, то можно уложиться в 150.


Некоторые продукты здесь немного дороже, чем в Новосибирске, но если сравнивать с заработной платой, то выходит, что дешевле. Булка свежевыпеченного хлеба в магазине 1,5 € (115 рублей), молоко 70 центов (50 рублей), 400 граммов сыра стоит порядка 3 евро. Если вы планируете пойти в кафе, то кофе вам обойдётся в 2,5 евро, а кусочек торта в 3,5. Паста в районе 9 евро, а стейк около 13 € (1000 рублей). Цены на пиво варьируются от 3 от 4 € за 0,5 литра. В магазине же оно стоит около 1 € за бутылку 0,5 литра. Очень дорогое такси: доехать от нашего дома до центра 6 км обходится в 15 € (1200 рублей).



Медицинское страхование здесь обязательно и составляет примерно 15% от вашей зарплаты. Каждый трудящийся платит взносы страховым кампаниям. Если человек безработный, то отчисления за него делает государство. Практически все медицинские услуги покрывает страховка. В некоторых случаях, если речь идёт, например, о косметических дефектах, оплачивать услуги будет сам клиент. Но если речь идёт о МРТ, рентгене, УЗИ, иглоукалывании, обследованиях, операциях, назначенных лечащим врачом, — это всё бесплатно. Для прохождения физиотерапии 6–10 сеансов, например, вам нужно будет заплатить один раз небольшой взнос, порядка 20 евро (1,5 тысячи рублей).


Хамы встречаются редко


Живя почти восемь лет в Европе, я пришла к выводу, что все люди — одинаковые, не зависимо от национальности, цвета кожи, возраста и религии. Всё зависит только от воспитания и от того, счастлив ли человек. Серьёзно! Но несколько особенностей, на мой взгляд даже очень положительных, я выделю.


В ресторане каждый платит сам за себя — я про группу друзей, коллег; иногда подобное случается и на свиданиях, но реакция зависит от договорённости между партнёрами и от ожиданий друг от друга. Иногда я плачу за своих друзей или они за меня — это всегда очень мило и очень приятно.


90% немцев очень вежливые и дружелюбные. Если вам наступили на ногу, то тут же извинятся и не станут делать вид, что это вы виноваты, мол, ногу вовремя не убрали. Иногда я болтаю в транспорте с совершенно незнакомыми мне людьми и это не кажется чем-то ненормальным.


Антверпен — город в Бельгии
Антверпен — город в Бельгии


Поведение водителей на дороге другое! Хамы встречаются, но очень редко и это сильно бросается в глаза. Практически все водители соблюдают правила дорожного движения. Я не рискну водить машину в Новосибирске. Ни за что.


Трудовое законодательство и техника безопасности соблюдается очень строго. Есть исключения, безусловно, но я с этим сталкиваюсь крайне редко. Переработки либо оплачиваются, либо сотрудник копит часы и берёт выходной.


Здесь не стыдно делать ошибки. Даже по работе. Немцы учатся на своих ошибках и перенимают негативный опыт, пытаясь превратить его в положительный опыт. Я часто сталкиваюсь с этим по работе и такой подход меня очень вдохновляет. Если сотрудник допустил ошибку, даже серьёзную, с ним проведут разговор, сделают «работу над ошибками» и поймут, где было слабое место и постараются его закрыть.


Русская коллега не пьёт


Какие стереотипы мне пришлось разрушить? Немецкая пунктуальность! Её нет! Опаздывают все и всегда: коллеги на совещания, врачи, автобусы и поезда (некоторые даже на 1–1,5 часа), друзья на встречу.



А немцам пришлось смириться с тем, что их русская коллега из Сибири не пьёт водку и очень мёрзнет, когда на улице зима. Ибо в их представлениях о городе, где зимой температура иногда опускается до -35 или даже -40, живут абсолютно закалённые люди.


Самая приятная особенность — транспорт, который движется по расписанию. Если мне нужно приехать на работу к 8 утра — я прихожу на остановку в 07:23 и ровно в 07:26 приезжает мой автобус. Плюс-минус пару минут я не беру в расчёт. Иногда, конечно, автобус может вообще не приехать, но тогда на перевозчика обрушивается лавина жалоб, которые будут обработаны и каждому, кто прислал жалобу, будет дан официальный ответ.


На работу не нужно приходить ровно к 08:00 и за опоздание на пять минут вам не сделают выговор. Вы можете начинать ваш рабочий день хоть в 06:30 утра, хоть в 09:04. Главное, вы должны отработать положенные вам часы (зависит от договора: это может быть и 20 часов и 40 часов в неделю) и выполнить работу. Есть, конечно, рабочие места, где вы обязаны быть пунктуальным — медицинские учреждения, магазины и так далее. Многие живут очень далеко от места работы. Кто-то добирается до дома 50 км, кто-то 150. И это не кажется необычным. Обычно в таких случаях дорога занимает 1–1,5 часа.


Воскресенье — выходной. Для всех. Работают только некоторые кафе, рестораны, булочные и заправки. Сначала я этого не понимала и это даже раздражало, но теперь я просто смирилась и строю свои планы так, что в воскресенье не нужно срочно бежать в магазин за пачкой сливочного масла и новым свитером.


В немецком городе Потсдаме
В немецком городе Потсдаме


Шарм маленького городка


Наш городок — очень маленький, особенно если сравнивать с Новосибирском. Но у него есть свой шарм. Люди более открытые и приветливые, не чувствуешь себя маленькой песчинкой в гигантском сообществе. Нет изобилия туристов, которые готовы растоптать тебя, лишь бы увидеть знаменитый собор. Я люблю местную архитектуру, парки и сады, самобытность Бонна. Наверное, всё-таки привязываешься к тому городу, в котором живёшь. И когда я возвращаюсь в Бонн после долгого отсутствия, испытываю приятное чувство радости.


Бьюти-сфера здесь крайне слабо развита. Парикмахерские услуги, косметологи, маникюр. Нужно искать русских мастеров или учится всё делать самому. Если же вы обратитесь к местным «профессионалам» — либо очень сильно пожалеете, либо вы очень-очень сильно пожалеете. Уже больше года я делаю маникюр себе сама, а парикмахера и косметолога — нашла русских мастеров.


Иногда очень скучаю по возможности в восемь вечера в воскресенье отправится на шопинг, по кино с русской озвучкой в кинотеатрах. Но больше всего не хватает возможности встретиться с друзьями, например, сегодня вечером и просто спонтанно поехать к родителям в гости. На расстоянии начинаешь ценить людей абсолютно по-другому. И каждый из них приобретает колоссальный вес и становится неотъемлемой частью твоей жизни. Даже на расстоянии в 6 тысяч километров.


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