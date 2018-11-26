Звезда в мантии: судья облсуда и известный шансонье записали клип и 4 альбома

Надежда Ермолаева — судья с большим стажем, а сейчас ещё и певица

Надежда Ермолаева хотела петь с детства, но профессионально музыкой не занималась — выбрала карьеру судьи. Сибирячка работает в суде уже больше 30 лет, сейчас она действующая судья Новосибирского областного суда и рассматривает уголовные дела — от грабежей до убийств. Пару лет назад Надежда Ермолаева всё-таки решилась петь публично — более того, она сама пишет лирику, а недавно вместе с известным новосибирским певцом сняла совместный клип. Корреспондент НГС встретилась с 59-летней судьёй-певицей, и она рассказала, с чего началась её музыкальная карьера и за что её критикуют.







Надежда Ермолаева (прежняя фамилия — Головкина) родилась в Тогучине. Начинала работать в Ордынском суде, затем — в Первомайском, а последние 17 лет работает в Новосибирском областном суде — её общий стаж насчитывает 32 года. Сейчас судья рассматривает уголовные дела в кассационной инстанции, но о работе она говорит мало, предпочитая рассказывать о новом увлечении — музыке.







«Я с детства с музыкой в голове жила, любила петь всегда. Но семья была большая, родители… у них кормить да одеть была забота главная, выучить в школе, в стеснённых условиях жили. С детства я мечтала быть артисткой — на сцене петь, но в результате у меня сложилась <…> профессия, можно сказать, не совсем женская, сложная», — вспоминает она в беседе с корреспондентом НГС.







По её словам, родители всё же повлияли на любовь к музыке — отец и мать часто пели дома вдвоём.







Несколько лет назад сибирячка начала писать стихи — и сначала показывала их только друзьям и коллегам.







«Это были стихи, конечно, такие скромненькие, но я опубликовала [их], и у меня появились читатели, рецензии писали.





И песни у меня начали получаться — однажды ехала с работы, и у меня возникла мелодия на стихотворение, которое у меня уже было, романс получился»,





— отмечает певица.







Первые песни — как свои, так и понравившихся поэтов — Надежда Ермолаева записывала на видеокамеру, потом — на мобильный телефон. Постепенно песен — в основном лирических и романтичных — набралось на несколько альбомов, и сибирячка решилась на профессиональную запись вокала. Она обратилась к знакомому музыканту, известному шансонье Николаю Васильеву.







«Я пришла, принесла ему три песни — такие неудачно записанные у одного из слабеньких музыкантов <…> Николай Васильев сделал новые аранжировки, и мы с ним начали писать», — продолжает она.







Первые три диска она записала под прежней фамилией — Головкина, а недавно вышла замуж и теперь подписывается Надеждой Ермолаевой





С тех пор они записали 4 музыкальных диска (около 80 песен) и даже сняли клип о Первомайском районе, где живёт судья. Композиции Надежды Ермолаевой в основном о любви. Она говорит, что старается писать стихи и песни разных жанров — романсы, вальсы и другие, хотя всё равно получается лирика.







«Я, скорее всего, себя отношу к лирическим певцам, хотя слово певец — это громко сказано, я дилетант, самоучка абсолютный и по созданию текстов и мелодий, и исполнения», — говорит собеседница НГС.











Несмотря на её самокритичность, певицу довольно быстро начали приглашать на концерты в Новосибирской области — конкурсы «Городской романс» и «Ордынка» и фестиваль «Сибирский шансон». Ермолаева говорит, что мечтала о выступлениях всю жизнь.







«Сожалею только, единственное, об одном — что не закончила, не училась в музыкальной школе, не научилась играть на музыкальных инструментах. Но сейчас я отучилась у преподавателя, купила электронное фортепиано Casio, учусь [играть и аккомпанировать]», — объясняет сибирячка.







Она уже записала четыре музыкальных диска, на очереди — пятый альбом





После первых выступлений пришлось столкнуться и с критикой — музыканты говорили ей, что не стоит быть такой зажатой и скромной на сцене. Сама Надежда Ермолаева признаётся, что от волнения может забыть слова песни — слушатели относятся к этому с пониманием, но коллеги по сцене говорят, что стоит готовиться лучше.











Она пока не решила, как долго будет работать судьёй, — говорит, что силы на это ещё есть.







«Сейчас я работаю и не вижу пока близких перспектив для концертов — хотя концерты можно организовать, но была бы воля. Немножко усталость сказывается и какая-то ещё, не знаю, нерешительность», — говорит композитор.







Что касается коллег на работе, они, по словам Надежды Ермолаевой, поддерживают её в творчестве — и она часто выступает на больших праздниках.







Сибирячка ещё не решила, сколько будет работать судьёй, — пока что успевает заниматься и работой, и музыкой





«Вы знаете, судьи такие же люди, здесь всякие есть психотипы людей — интроверты, экстраверты и так далее; есть очень открытые люди, есть немножко замкнутые. Мне тоже говорили, что я очень серьёзная, но потом в контакт вступаешь совсем в другой обстановке — и абсолютно другой человек. Конечно, у каждого и семья есть, и заботы какие-то домашние, и жизненный опыт.







Есть и жалость, есть и слезы, вынесешь решение — потом порой едешь домой, плачешь. Такое было в жизни, и не только у меня, я так думаю, и у коллег такое случалось. Потому что есть человеческое в тебе, а есть именно профессиональное,





когда ты обязан принять определённое решение, потому что так складываются обстоятельства, ты обязан [учесть] закон и учитывать эти обстоятельства. За 32 года я много что пережила», — рассуждает судья.







Надежда Ермолаева говорит, что может писать песни не только для себя, но и для профессиональных вокалистов





Надежда Ермолаева добавляет, что для неё музыка стала «большой отдушиной» и выступает она бесплатно. Диски дарит друзьям и знакомым, а иногда и незнакомым — к примеру, таксистам — и говорит, что может писать или отдавать песни профессиональным вокалистам, если они к ней обратятся.







Новосибирцам не привыкать к певцам, занимающим высокие должности, — одним из самых известных вокалистов-политиков стал экс-губернатор Виктор Толоконский, который периодически поёт на городских праздниках. Также песни пел Сергей Штельмах — сейчас уже бывший начальник областной ГИБДД, а глава департамента культуры мэрии Анна Терешкова даже опубликовала клип, посвящённый мужу-бизнесмену.

