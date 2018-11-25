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Коварно-денежные отношения

Бизнесмены резко «ушли в нал» из-за новых законов и банков: клиентам с наличными дают хорошие скидки

Многие предприниматели не скрывают, что просят рассчитаться наличными, чтобы не платить проценты банкам
Многие предприниматели не скрывают, что просят рассчитаться наличными, чтобы не платить проценты банкам

Новосибирцы всё чаще встречают в разных сферах, особенно в сфере услуг, такую тенденцию — при расчёте наличными им предлагают сделать скидку или какой-то подарок. Несмотря на то что многие покупки сейчас в городе и в стране в целом делаются через интернет, представители малого и среднего бизнеса ставят онлайн-кассы, но не всегда хотят ими пользоваться. Одни предприниматели объясняют это покупателям грядущим повышением НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года, другие не объясняют вообще никак. Журналист НГС.БИЗНЕС разбиралась, с чем на самом деле связано это желание бизнеса «уйти в нал», какие схемы обналичивания денежных средств сейчас используют компании и играют ли по-прежнему важную роль в этом процессе фирмы-однодневки.

Новосибирцы заметили скидки и подарки при расчёте наличными в автомастерских, салонах красоты, некоторых магазинах одежды и мебели, стоматологических клиниках и даже в общественном транспорте, когда кондуктор делает скидку, получая деньги и не отдавая билет. Например, в одной из ногтевых студий, расположенных по адресу Ленина, 12, клиентам объявили, что 


поднимают цены из-за предстоящего роста НДС, но старый прайс, с более низкими ценами, останется для тех, кто будет рассчитываться наличными.


«В сфере торговли всегда доля наличных была высока из-за стремления уклоняться от НДС, а с грядущим ростом налога эта доля ещё больше увеличится», — подтверждает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Лазарь Бадалов.


Доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Егор Алексеев, в свою очередь, считает, что эта связь косвенная, потому что скидка при расчёте наличными и ранее практиковалась предпринимателями, которые обычно таким образом пытаются «оптимизировать» расходы сразу по нескольким видам налогов и сборов. Для малых предпринимателей, которые используют единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) или упрощённую систему налогообложения (УСН), это основная причина. В первую очередь это формирование «чёрного» фонда заработной платы, с которого они не будут платить страховые взносы и НДФЛ.


Скидки за наличные распространены в сфере услуг, например в ногтевых студиях и салонах красоты
Скидки за наличные распространены в сфере услуг, например в ногтевых студиях и салонах красоты


«Введение онлайн-касс усложнило расчёт наличными без фиксации покупки, а постоянное ужесточение мер по ограничению незаконного обналичивания средств приводит к созданию предпринимателями новых серых схем. Например, сейчас достаточно активно используется оплата через платёж с банковской карты покупателя на личную карту продавца», — продолжает объяснять причины экономист.


Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский объясняет, что увеличение количества платёжных терминалов в предприятиях торговли и сервиса связано с появлением карты «МИР»: «Дело в том, что с 1 октября 2017 года вступили изменения в закон о защите прав потребителей — с этого момента принимать национальные платёжные инструменты, а значит установить платёжный терминал, должны предприятия торговли и сервиса с годовой выручкой более 40 млн рублей. Раньше обязанность принимать платёжные карты была у предприятий с выручкой более 120 млн рублей. Исключение — только для тех предприятий, где нет необходимых технических условий, чтобы установить такой терминал».


Для тех, кто не исполнил это требование закона, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч — для юридических лиц. За этим следит Роспотребнадзор (п. 4 ст. 14.8 КоАП), поэтому туда надо жаловаться, если в магазине, например, не принимают карту.


Появление большего количества терминалов в торговых точках во многом связано с внедрением карты «МИР»
Появление большего количества терминалов в торговых точках во многом связано с внедрением карты «МИР»


Статистика Сибирского ГУ Банка России доказывает, что инфраструктура безналичных платежей после этого существенно расширилась. Если на 1 июля 2017 года в предприятиях торговли и услуг было 38 526 платёжных терминалов, то на 1 октября 2018 года — уже 51 829.


«То есть с введением в действие новой нормы закона о защите прав потребителей терминалов в организациях торговли и сервиса стало больше на треть. Если за девять месяцев 2017 года держатели карт из Новосибирской области рассчитались за товары и услуги по картам 244 млн раз на сумму 205 млрд рублей, то за тот же период 2018 года — 348 млн раз на сумму 277 млрд рублей. Рост на 43% по количеству таких платежей и на 35% по общей сумме», — приводит пример Сергей Жаботинский.


И если покупателям удобно рассчитываться картами, в том числе бесконтактными, то самому бизнесу это невыгодно: 


Егор Алексеев говорит, что это ещё одна объективная причина, по которой некрупным продавцам выгоднее получить наличный расчёт, чем платёж по карте, — необходимость оплачивать комиссию оператору платёжной системы — около 2%.


Об этом же говорит представитель тату-салона «Революция», в котором при покупке наличными в подарок клиентам дают крем для заживления: «Да всё банально: большой процент эквайринга — около 2%».


По данным Сибирского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2017 года доля расчётов по картам составила 33%, а за 9 месяцев 2018 — выросла до 42%.
По данным Сибирского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2017 года доля расчётов по картам составила 33%, а за 9 месяцев 2018 — выросла до 42%.


Эту же причину называет и представитель итальянского аутлет-магазина женской одежды и обуви ABS: «Мы просим платить наличными, потому что, когда расчёт идёт по терминалу, то банк забирает 2%, а если это ниже себестоимости и так. Или мы говорим клиентам, что с них эти 2% будут, — это дисциплинирует покупателей, тогда они сразу нам несут наличку».


Доцент кафедры информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учёта НГУЭУ и по совместительству ведущий аудитор ООО «ТаксМастер: аудит» Яна Устинова провела опрос среди коллег на двух работах, результаты которого, по её словам, показывают, что есть такие случаи, но они не носят массовый характер. Сама она сталкивалась с такой ситуацией один раз.


«Они достаточно ограничены сферами деятельности — по сравнению со всем товарооборотом. Предполагаемые причины: экономия на расчётно-кассовом обслуживании, экономия на услугах банка по обеспечению расчётов пластиковыми картами, использование наличных для закупа исходного сырья, если оно производится у населения или индивидуальных предпринимателей. В принципе такого рода экономия, как правило, осуществляется теми, кто находится на ЕНВД. Для них выручка — по сути, не налогооблагаемая база, им это не важно. Собственно, поэтому они могут позволить себе такой ресурс для экономии», — замечает Устинова.


То, что необходимость наличных средств актуальна для закупки сырья, рассказывает представитель ООО «АБ-Модуль». Их компания делает скидки при наличном расчёте — от 5 до 10%.


Некоторые компании просят наличные ещё и потому, что именно за них могут покупать сырьё
Некоторые компании просят наличные ещё и потому, что именно за них могут покупать сырьё


«Ещё большие скидки делаем пенсионерам — до 15% — при заказе дачных домиков и так далее. Это не только при оплате наличными: можно безналом — мы НДСники. Сейчас у нас ИП, поэтому на ИП — наличными. Делаем скидки на наличные, потому что не хватает наличности в городе. Потому что тот же лес, пиломатериал, некоторый металл мы покупаем за наличные деньги. Они в лесу работают, у них деляны свои там, напилили и принимают только наличные» — пояснил он.


Представитель мебельного магазина «Тулинка» подтверждает такой факт и в их сфере: «Если вы у нас первый раз, то у вас нет скидочного талончика нашего магазина. Вы приобретаете первую покупочку на самый дешёвый товар — допустим, 200 рублей полочка. А повторно — только за наличный расчёт — идёт 3% скидка. Если вы оплачиваете картой, скидка не действует. Это сделано, потому что банку процент платим мы».


Егор Алексеев подчёркивает, что попытки предпринимателей делать оптимизацию порождают изменения в системе налогообложения и контроля: например, грядущее повышение НДС сопровождается значительным продвижением государства в развитии системы контроля расчётов между юридическими лицами, отслеживании операций, отчётности с широким применением информационных технологий.


Отсутствие терминалов для расчёта по картам характерно и для уличной торговли — например, фруктами и овощами 
Отсутствие терминалов для расчёта по картам характерно и для уличной торговли — например, фруктами и овощами 


«Дополнительные расходы предприниматели будут включать в цену на свои товары или услуги, как следствие — снижение покупательной способности и снижение оборотов. Таким образом, это сложная система, требующая со стороны государства постоянного мониторинга и балансировки. Вслед за повышением уровня собираемости отдельных видов налогов логичным действием государства является их снижение», — рассуждает Алексеев.


А вот связана ли такая тенденция со скидками со стремлением обналичивать деньги, в том числе с помощью фирмам-однодневок, — в этом вопросе мнения экспертов разделились: кто-то уверен, что нет, кто-то заявляет, что да. При этом одни говорят о росте количества фирм-однодневок, а другие — о снижении их числа из-за различных мер, принимаемых ЦБ.


«Использование наличных денег является распространённой историей для отечественного бизнеса. Особенно эта тенденция прослеживается в средних и мелких региональных компаниях, только крупный бизнес может позволить себе работать вбелую. Главная причина такой ситуации заключается в том, что стоимость обналичивания для бизнеса обходится в 15–20%, а работа вбелую с уплатой налогов — не менее 50%. Но и в Москве, и в других крупных городах ситуация не лучше — например, в месяц в Москве регистрируется порядка 40 тысяч новых юридических лиц, подавляющее большинство из них подпадает под критерии фирм-однодневок. Для сравнения: в 2010 году в Москве регистрировалось ежемесячно менее 10 тысяч новых юридических лиц», — сообщает Лазарь Бадалов.


Лазарь Бадалов считает, что доля использования наличных особенно высока в сфере рыночной торговли одеждой, стройматериалами и прочими потребительскими товарами
Лазарь Бадалов считает, что доля использования наличных особенно высока в сфере рыночной торговли одеждой, стройматериалами и прочими потребительскими товарами


Он объясняет, что рост количества компаний не связан с увеличением объёмов теневого капитала: на ситуацию влияет политика ЦБ по борьбе с фирмами-однодневками и обналичиванием средств. По его словам, раньше фирма-однодневка могла служить до шести месяцев, а сейчас срок службы такой компании составляет менее одного месяца, поэтому фирм регистрируют больше. И сокращение числа банков привело к появлению альтернативных каналов обналичивания.


«Ещё один способ получения наличных — это использование бизнесом корпоративных карт. Не обходится обналичивание и без использования криптовалют. Одним словом, пока для бизнеса сохраняются условия использования наличных, объёмы снижаться не будут, а целесообразность наличных для бизнеса заключается в высокой налоговой нагрузке», — комментирует Бадалов.


Дмитрий Фомин тоже называет распространённые схемы обналичивания денежных средств. Например, когда кафе, рестораны, магазины, салоны красоты не пробивают часть продукции в чеках или пробивают на кассах, которые нигде не значатся, и тем самым занижают свою выручку, как правило, на 10–15%. Или компании, которые не могут снять наличные сами из-за того, что банки требуют пройти определённые процедуры (чтобы заплатить сотруднику 100 рублей зарплаты, нужно перечислить 32% в три небюджетных фонда — пенсионный, социального и медицинского страхования — и заплатить 13% НДФЛ), и покупают их у других, которые генерируют денежные потоки, например у перевозчиков, торговых компаний, которые не являются сетевыми.


«Я не думаю, что все кинутся в это массово: налоги повышают, а мы уйдём в тень — больше какая-то бравада, это же не 90-е годы. Актуально скорее другое: если налоговая на многое закрывала глаза раньше, то теперь нет: например, за самозанятыми хотят смотреть», — резюмировал Фомин.


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