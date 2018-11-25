Коварно-денежные отношения

Новосибирцы всё чаще встречают в разных сферах, особенно в сфере услуг, такую тенденцию — при расчёте наличными им предлагают сделать скидку или какой-то подарок. Несмотря на то что многие покупки сейчас в городе и в стране в целом делаются через интернет, представители малого и среднего бизнеса ставят онлайн-кассы, но не всегда хотят ими пользоваться. Одни предприниматели объясняют это покупателям грядущим повышением НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года, другие не объясняют вообще никак. Журналист НГС.БИЗНЕС разбиралась, с чем на самом деле связано это желание бизнеса «уйти в нал», какие схемы обналичивания денежных средств сейчас используют компании и играют ли по-прежнему важную роль в этом процессе фирмы-однодневки.

Новосибирцы заметили скидки и подарки при расчёте наличными в автомастерских, салонах красоты, некоторых магазинах одежды и мебели, стоматологических клиниках и даже в общественном транспорте, когда кондуктор делает скидку, получая деньги и не отдавая билет. Например, в одной из ногтевых студий, расположенных по адресу Ленина, 12, клиентам объявили, что





поднимают цены из-за предстоящего роста НДС, но старый прайс, с более низкими ценами, останется для тех, кто будет рассчитываться наличными.







«В сфере торговли всегда доля наличных была высока из-за стремления уклоняться от НДС, а с грядущим ростом налога эта доля ещё больше увеличится», — подтверждает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Лазарь Бадалов.







Доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Егор Алексеев, в свою очередь, считает, что эта связь косвенная, потому что скидка при расчёте наличными и ранее практиковалась предпринимателями, которые обычно таким образом пытаются «оптимизировать» расходы сразу по нескольким видам налогов и сборов. Для малых предпринимателей, которые используют единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) или упрощённую систему налогообложения (УСН), это основная причина. В первую очередь это формирование «чёрного» фонда заработной платы, с которого они не будут платить страховые взносы и НДФЛ.







Скидки за наличные распространены в сфере услуг, например в ногтевых студиях и салонах красоты





«Введение онлайн-касс усложнило расчёт наличными без фиксации покупки, а постоянное ужесточение мер по ограничению незаконного обналичивания средств приводит к созданию предпринимателями новых серых схем. Например, сейчас достаточно активно используется оплата через платёж с банковской карты покупателя на личную карту продавца», — продолжает объяснять причины экономист.







Заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский объясняет, что увеличение количества платёжных терминалов в предприятиях торговли и сервиса связано с появлением карты «МИР»: «Дело в том, что с 1 октября 2017 года вступили изменения в закон о защите прав потребителей — с этого момента принимать национальные платёжные инструменты, а значит установить платёжный терминал, должны предприятия торговли и сервиса с годовой выручкой более 40 млн рублей. Раньше обязанность принимать платёжные карты была у предприятий с выручкой более 120 млн рублей. Исключение — только для тех предприятий, где нет необходимых технических условий, чтобы установить такой терминал».







Для тех, кто не исполнил это требование закона, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч — для юридических лиц. За этим следит Роспотребнадзор (п. 4 ст. 14.8 КоАП), поэтому туда надо жаловаться, если в магазине, например, не принимают карту.





Появление большего количества терминалов в торговых точках во многом связано с внедрением карты «МИР»





Статистика Сибирского ГУ Банка России доказывает, что инфраструктура безналичных платежей после этого существенно расширилась. Если на 1 июля 2017 года в предприятиях торговли и услуг было 38 526 платёжных терминалов, то на 1 октября 2018 года — уже 51 829.







«То есть с введением в действие новой нормы закона о защите прав потребителей терминалов в организациях торговли и сервиса стало больше на треть. Если за девять месяцев 2017 года держатели карт из Новосибирской области рассчитались за товары и услуги по картам 244 млн раз на сумму 205 млрд рублей, то за тот же период 2018 года — 348 млн раз на сумму 277 млрд рублей. Рост на 43% по количеству таких платежей и на 35% по общей сумме», — приводит пример Сергей Жаботинский.







И если покупателям удобно рассчитываться картами, в том числе бесконтактными, то самому бизнесу это невыгодно:





Егор Алексеев говорит, что это ещё одна объективная причина, по которой некрупным продавцам выгоднее получить наличный расчёт, чем платёж по карте, — необходимость оплачивать комиссию оператору платёжной системы — около 2%.







Об этом же говорит представитель тату-салона «Революция», в котором при покупке наличными в подарок клиентам дают крем для заживления: «Да всё банально: большой процент эквайринга — около 2%».







По данным Сибирского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2017 года доля расчётов по картам составила 33%, а за 9 месяцев 2018 — выросла до 42%.









Эту же причину называет и представитель итальянского аутлет-магазина женской одежды и обуви ABS: «Мы просим платить наличными, потому что, когда расчёт идёт по терминалу, то банк забирает 2%, а если это ниже себестоимости и так. Или мы говорим клиентам, что с них эти 2% будут, — это дисциплинирует покупателей, тогда они сразу нам несут наличку».







Доцент кафедры информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учёта НГУЭУ и по совместительству ведущий аудитор ООО «ТаксМастер: аудит» Яна Устинова провела опрос среди коллег на двух работах, результаты которого, по её словам, показывают, что есть такие случаи, но они не носят массовый характер. Сама она сталкивалась с такой ситуацией один раз.







«Они достаточно ограничены сферами деятельности — по сравнению со всем товарооборотом. Предполагаемые причины: экономия на расчётно-кассовом обслуживании, экономия на услугах банка по обеспечению расчётов пластиковыми картами, использование наличных для закупа исходного сырья, если оно производится у населения или индивидуальных предпринимателей. В принципе такого рода экономия, как правило, осуществляется теми, кто находится на ЕНВД. Для них выручка — по сути, не налогооблагаемая база, им это не важно. Собственно, поэтому они могут позволить себе такой ресурс для экономии», — замечает Устинова.







То, что необходимость наличных средств актуальна для закупки сырья, рассказывает представитель ООО «АБ-Модуль». Их компания делает скидки при наличном расчёте — от 5 до 10%.







Некоторые компании просят наличные ещё и потому, что именно за них могут покупать сырьё





«Ещё большие скидки делаем пенсионерам — до 15% — при заказе дачных домиков и так далее. Это не только при оплате наличными: можно безналом — мы НДСники. Сейчас у нас ИП, поэтому на ИП — наличными. Делаем скидки на наличные, потому что не хватает наличности в городе. Потому что тот же лес, пиломатериал, некоторый металл мы покупаем за наличные деньги. Они в лесу работают, у них деляны свои там, напилили и принимают только наличные» — пояснил он.







Представитель мебельного магазина «Тулинка» подтверждает такой факт и в их сфере: «Если вы у нас первый раз, то у вас нет скидочного талончика нашего магазина. Вы приобретаете первую покупочку на самый дешёвый товар — допустим, 200 рублей полочка. А повторно — только за наличный расчёт — идёт 3% скидка. Если вы оплачиваете картой, скидка не действует. Это сделано, потому что банку процент платим мы».







Егор Алексеев подчёркивает, что попытки предпринимателей делать оптимизацию порождают изменения в системе налогообложения и контроля: например, грядущее повышение НДС сопровождается значительным продвижением государства в развитии системы контроля расчётов между юридическими лицами, отслеживании операций, отчётности с широким применением информационных технологий.







Отсутствие терминалов для расчёта по картам характерно и для уличной торговли — например, фруктами и овощами





«Дополнительные расходы предприниматели будут включать в цену на свои товары или услуги, как следствие — снижение покупательной способности и снижение оборотов. Таким образом, это сложная система, требующая со стороны государства постоянного мониторинга и балансировки. Вслед за повышением уровня собираемости отдельных видов налогов логичным действием государства является их снижение», — рассуждает Алексеев.







А вот связана ли такая тенденция со скидками со стремлением обналичивать деньги, в том числе с помощью фирмам-однодневок, — в этом вопросе мнения экспертов разделились: кто-то уверен, что нет, кто-то заявляет, что да. При этом одни говорят о росте количества фирм-однодневок, а другие — о снижении их числа из-за различных мер, принимаемых ЦБ.







«Использование наличных денег является распространённой историей для отечественного бизнеса. Особенно эта тенденция прослеживается в средних и мелких региональных компаниях, только крупный бизнес может позволить себе работать вбелую. Главная причина такой ситуации заключается в том, что стоимость обналичивания для бизнеса обходится в 15–20%, а работа вбелую с уплатой налогов — не менее 50%. Но и в Москве, и в других крупных городах ситуация не лучше — например, в месяц в Москве регистрируется порядка 40 тысяч новых юридических лиц, подавляющее большинство из них подпадает под критерии фирм-однодневок. Для сравнения: в 2010 году в Москве регистрировалось ежемесячно менее 10 тысяч новых юридических лиц», — сообщает Лазарь Бадалов.







Лазарь Бадалов считает, что доля использования наличных особенно высока в сфере рыночной торговли одеждой, стройматериалами и прочими потребительскими товарами





Он объясняет, что рост количества компаний не связан с увеличением объёмов теневого капитала: на ситуацию влияет политика ЦБ по борьбе с фирмами-однодневками и обналичиванием средств. По его словам, раньше фирма-однодневка могла служить до шести месяцев, а сейчас срок службы такой компании составляет менее одного месяца, поэтому фирм регистрируют больше. И сокращение числа банков привело к появлению альтернативных каналов обналичивания.







«Ещё один способ получения наличных — это использование бизнесом корпоративных карт. Не обходится обналичивание и без использования криптовалют. Одним словом, пока для бизнеса сохраняются условия использования наличных, объёмы снижаться не будут, а целесообразность наличных для бизнеса заключается в высокой налоговой нагрузке», — комментирует Бадалов.







Дмитрий Фомин тоже называет распространённые схемы обналичивания денежных средств. Например, когда кафе, рестораны, магазины, салоны красоты не пробивают часть продукции в чеках или пробивают на кассах, которые нигде не значатся, и тем самым занижают свою выручку, как правило, на 10–15%. Или компании, которые не могут снять наличные сами из-за того, что банки требуют пройти определённые процедуры (чтобы заплатить сотруднику 100 рублей зарплаты, нужно перечислить 32% в три небюджетных фонда — пенсионный, социального и медицинского страхования — и заплатить 13% НДФЛ), и покупают их у других, которые генерируют денежные потоки, например у перевозчиков, торговых компаний, которые не являются сетевыми.







«Я не думаю, что все кинутся в это массово: налоги повышают, а мы уйдём в тень — больше какая-то бравада, это же не 90-е годы. Актуально скорее другое: если налоговая на многое закрывала глаза раньше, то теперь нет: например, за самозанятыми хотят смотреть», — резюмировал Фомин.







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