«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность

В юбилейном, 100-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: люксовый Bentley расположился на инвалидном месте у «Галереи Новосибирск», автомобиль ГИБДД припарковался у пешеходного перехода, а Land Cruiser традиционно занял тротуар.











Открывает выпуск роскошный Bentley с красивыми номерами ООО на инвалидном месте. «На стоянке для инвалидов перед ТРЦ "Галерея Новосибирск". Уезжает автомобиль не по моей просьбе, а через большой промежуток времени, когда хозяин вернулся. Вообще не понимаю, зачем в 25 метрах от парковки стоят 6 охранников и камеры на углу здания, если их не интересует, почему на парковке паркуются автомобили не инвалидов», — сообщает читатель Олег.













Автомобиль ГИБДД на Советской встал слишком близко к пешеходному переходу.













Почему бы не запарковаться на перекрестке? Советская — Ленина.













«Улица Селезнёва, 50/1. Пешеходный проход перекрыт вазовской "десяткой". Обойти тоже проблематично из-за "уставшего" гражданина», — пишет читатель Дмитрий.















В Октябрьском районе тротуары предназначены для автомобилей.













Еще один на инвалидном месте без специального знака сзади.













Land Cruiser уютно устроился на тротуаре.













«Сосед по подъезду все чаще паркует машину на пешеходной дорожке. Пройти пешком сложно, а с коляской и санками просто не реально. И другого прохода нет», — возмущена читательница Татьяна.















«Гелендваген» перегородил пешеходный переход.













Есть место прямо на проезде, почему бы не встать на него.













Многострадальный тротуар на перекрестке Советской и Ленина, здесь продолжают активно парковаться.













«Вышли с подругой из ДКЖ, а некий чудак на букву "М" перегородил сразу три машины на стоянке. Пока не кончился концерт в Доме культуры, пришлось куковать в машине. Так и не извинился, любитель возвышенного», — переживает читатель Андрей.







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