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«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность

Роскошный Bentley с номерами ООО лишил инвалидов места, а машина ГИБДД притеснила пешеходов

В юбилейном, 100-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: люксовый Bentley расположился на инвалидном месте у «Галереи Новосибирск», автомобиль ГИБДД припарковался у пешеходного перехода, а Land Cruiser традиционно занял тротуар.


«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Открывает выпуск роскошный Bentley с красивыми номерами ООО на инвалидном месте. «На стоянке для инвалидов перед ТРЦ "Галерея Новосибирск". Уезжает автомобиль не по моей просьбе, а через большой промежуток времени, когда хозяин вернулся. Вообще не понимаю, зачем в 25 метрах от парковки стоят 6 охранников и камеры на углу здания, если их не интересует, почему на парковке паркуются автомобили не инвалидов», — сообщает читатель Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Автомобиль ГИБДД на Советской встал слишком близко к пешеходному переходу.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Почему бы не запарковаться на перекрестке? Советская — Ленина.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


«Улица Селезнёва, 50/1. Пешеходный проход перекрыт вазовской "десяткой". Обойти тоже проблематично из-за "уставшего" гражданина», — пишет читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


В Октябрьском районе тротуары предназначены для автомобилей.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Еще один на инвалидном месте без специального знака сзади. 



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Land Cruiser уютно устроился на тротуаре.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


«Сосед по подъезду все чаще паркует машину на пешеходной дорожке. Пройти пешком сложно, а с коляской и санками просто не реально. И другого прохода нет», — возмущена читательница Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


«Гелендваген» перегородил пешеходный переход.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Есть место прямо на проезде, почему бы не встать на него.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


Многострадальный тротуар на перекрестке Советской и Ленина, здесь продолжают активно парковаться.



«Я паркуюсь как чудак»: Bentley О009ОО — такой номер даёт право на инвалидность


«Вышли с подругой из ДКЖ, а некий чудак на букву "М" перегородил сразу три машины на стоянке. Пока не кончился концерт в Доме культуры, пришлось куковать в машине. Так и не извинился, любитель возвышенного», — переживает читатель Андрей.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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