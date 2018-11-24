Царские харчи

Российские чиновники и депутаты пошли в разнос. То один заявит, что можно прожить и на 3500 рублей в месяц, то другая посоветует равняться на уровень жизни в годы войны. Каждое такое заявление делает отношение людей к слугам народа ещё менее тёплым. Добил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который выложил фото с ценами в думской столовой и заявил, что там «не так уж и дешево» — борщ, например, стоит целых 88 рублей. Обозреватель НГС отправился в городскую администрацию, областное правительство и Законодательное собрание НСО, чтобы посмотреть, чем кормят самых простых чиновников.

Законодательное собрание







Зал столовой Заксобрания напоминает классический советский ресторан





Здание Заксобрания в своё время строилось для Новосибирского обкома КПСС и получило из-за своего розоватого цвета в народе довольно непристойное прозвище. Эти времена давно позади. Нет, с партией всё нормально (хоть и называется она по-другому), а вот само здание недавно отделали навесными панелями белого цвета.







Собственно говоря, Заксобрание занимает только небольшую часть дома, остальные его многочисленные кабинеты отданы разным государственным структурам. Так что это в каком-то смысле уникальный чиновничий офисный центр.







Посетителям здесь предлагается, в частности, перловая каша в качестве гарнира





На входе стоит рамка и сидит бдительный охранник. Бдительный в том смысле, что ему нужно предъявить документы и он с важностью выпишет вам пропуск. При проходе через рамку автор громко звенит, но это никого уже не трогает. Если у человека есть пропуск, ему можно доверять.







Обед в столовой Заксобрания: помидоры по-молдавски, суп-пюре, бифштекс с яйцом и перловкой, компот и кусочек хлеба (262 рубля)





Из всех чиновничьих столовок здешняя больше всего похожа на ресторан. Даже презренная раздача здесь с самого начала была отгорожена каменной стеной. В былые годы здесь действовала чинная система, когда посетители должны были сначала «выбить чек» на кассе, а потом, сев за стол, смиренно ждать, пока женщина в белом не заберет его, чтобы вернуться потом с вашими блюдами на тележке.







На видном месте висит объявление «Безналичного расчета нет». Забегая вперед, могу сказать, что его нет во всех обследованных нами столовых. То есть именно места сосредоточения людей, живущих на налоги граждан, оказываются местом полной победы кеша — есть в этом что-то глубоко символичное.







В столовой Заксобрания едят не депутаты, а работники разнообразных государственных служб, которые размещены в этом здании





В меню — обычный столовский набор. Правда, видно, что и здешних поваров не минули модные веяния. Или зацепили по касательной. На большом противне на раздаче лежат пухлые котлеты, покрытые слоем яичницы. В качестве гарнира решаю взять перловую кашу с луком. Звучит малоаппетитно, но может, что-то они с этой перловкой сделали?







Столовые чиновников — зоны, свободные от безналичных расчетов





Минимальный набор (салат, суп, горячее с гарниром, напиток и кусочек хлеба) здесь обойдется в 193 рубля 50 копеек. Но поскольку я не чиновник и работаю в частной компании, то могу и шикануть. Набор из салата из помидоров, овощного супа-пюре и котлеты с яйцом и перловкой (плюс компот) обошелся в 262 рубля. Это цена сетевой столовой. Более или менее съедобна только котлета, но с нее лучше сбросить давно остывшее (и уже успевшее подсохнуть) яйцо.







Про перловку есть старая советская шутка, что эта крупа стратегического назначения. Дескать, если на нас нападет враг, то отступая, мы будем уничтожать все припасы, оставляя только перловку. Врагу будет некуда деваться, и он её начнёт есть. Тут-то ему и хана. Кажется, кто-то забыл сказать поварам, что депутаты нам не враги.







Столовая областного правительства







В зале столовой областного правительства





Зал столовой пристроен к основному зданию с тыла, и попасть в него можно двумя путями: взяв пропуск и пройдя сквозь само здание правительства или просто обойти его с тыла. Высоченные потолки хранят воспоминания о былом величии — если не гастрономическом, то хотя бы замыслов.







Кассиры просят готовить мелочь





Для людей с улицы в столовой выставили передвижные вешалки. Но в основном публика сюда спускается уже без верхней одежды по лестнице из здания правительства. Народ разный, но людей в дорогих костюмах здесь вы не увидите. Не в том смысле, что у чиновников не бывает дорогих костюмов, — просто топ-менеджмент заведения явно питается не здесь.







Минимальный набор обойдется в 206 рублей. Набор стандартный, но с выбором (гуляш, тефтели, котлета из кеты и т.д.). В разделе гарниров притаилась претензия на изыск — маринованный имбирь.







Обед в столовой областного правительства: салат «Золотая рыбка», щи из свежей капусты, котлета «Любительская» с рагу из овощей, компот из сливы (222 рубля)





Картофельная юшка — почти безвкусная овощная баланда (ещё и едва теплая). Заготовленная для поклонников здорового питания брокколи, кажется, задумана специально, чтобы эти самые поклонники сюда больше не ходили. Рыбная котлета съедобна, если вы проголодались. В общем, ничего особенного.







Столовая в мэрии







В столовой мэрии самая дешевая еда для чиновников





Проход строго после предъявления документов. Но если сказать, что вы идете в столовую, то можно и без. Такая вот амбивалентная схема. На входе висит строгое расписание, разделяющее по времени приём пищи «для сотрудников» и для всех остальных. На входе в основной зал небольшой буфет, в котором можно купить выпечку и кофе.







— А что, простым людям нельзя ещё на обед? — спрашиваю, указывая на расписание.







— Да нет, можно, конечно. Это старое объявление, — как-то даже смущается женщина.







Обед в столовой мэрии: салат «Синьор Помидор», суп картофельный, свинина в тесте и тушеная капуста с грибами, чай (177 рублей)





Столовая в мэрии небольшая, но с высокими потолками. На стенах репродукции импрессионистов про иностранную жизнь. Чиновники тоже люди, им тоже хотя бы на обеде хочется побыть немного в Париже. Хотя бы мысленно.







Самый дешевый набор здесь обойдется в 177 рублей. Меню компактное, но сбалансированное. Тут вам и мясо, и рыба, и даже модный тыквенный хлеб.





Из купленного автором обеда самым съедобным блюдом оказался пакетированный чай «Гринфилд».





В салате из капусты было что-то подозрительно кислое. Суп предупреждал своим ароматом: «не ешь меня». Смешнее всего получилось с горячим. В меню оно названо «свининой в тесте», но лучше бы ему подошло имя «ленивый шницель». В отличие от шницеля обычного, мясо в кляре было не отбитым — просто бесформенные куски. Это довольно редкий случай, когда нездоровая, с точки зрения диетологов, еда ещё и выглядит пугающе. И вишенка на торте — тушеная капуста, один вид которой способен вызвать глубоко затаённую ненависть к людям.











Качество чиновничьей еды в лучшем случае с трудом натягивается на троечку с плюсом. Это притом, что по идее местные столовые не должны платить арендную плату, да и коммунальные расходы вполне можно отнести к содержанию здания в целом. Но никакой вкусной, здоровой или хотя бы недорогой пищи на выходе не получается. Любая сетевая столовка уделывает чиновничьи едальни без напряжения. Причем как в плане дешевизны, так и (что уже совсем странно) — качества. И вы знаете, если есть такую еду постоянно, то вы начнете ненавидеть людей. Так что чиновников можно понять.







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