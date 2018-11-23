Положите это немедленно: какие препараты от простуды должны быть в домашней аптечке

Какие препараты от ОРВИ вы покупаете в аптеке? Педиатры рассказали, что подходит для домашнего лечения, а от чего лучше избавиться





Осень плавно переходит в зиму, и ОРВИ скоро даст о себе знать с новой силой. Вы уже готовы к сезону простуд? Запаслись противовирусными, витаминами, теплыми носками? Не торопитесь лечиться старыми методами, а сначала прочитайте советы российских педиатров. Они впервые за три года пересмотрели список рекомендаций и рассказали, что должно быть в домашней аптечке.







Рекомендации Союза педиатров России





Снижайте температуру без паники. Для некоторых родителей вызов скорой на температуру 38 °С и постоянное желание ее «сбить» становятся навязчивой идеей и сопровождают каждый эпизод ОРВИ у ребенка. А начать нужно с простого: ребенка раскрыть — снять с него всю одежду, кроме нижнего белья, а потом обтереть водой — но только не холодной, а подогретой до температуры 25–30 °С.







Ведущие педиатры России говорят, что жаропонижающие препараты у детей старше трех месяцев оправданы при температуре выше 39–39,5 °С. При менее выраженной лихорадке (38–38,5 °С) с их помощью нужно снижать температуру только детям до трех месяцев и детям с серьезными хроническими заболеваниями (например, если у ребенка раньше были судороги при повышении температуры). При этом препаратов для детей только два: парацетамол или ибупрофен. Именно «или» — потому что их чередование или применение вместе не приводит к усилению жаропонижающего эффекта.







Не всегда нужно принимать препараты для снижения температуры. Иногда достаточно снять одежду и обтереться водой





Не переусердствуйте с обследованием. Сейчас родители уделяют больше внимания общему анализу крови, сдают его при ОРВИ по нескольку раз, на форумах просят расшифровать лейкоцитарную формулу и назначить лечение.





На самом деле общий анализ крови нужен в тех случаях, когда у ребенка при ОРВИ выражены общие симптомы (резкая слабость, лихорадка, отказ от питья и еды). Но сдавать его в начале заболевания большого смысла нет. И, если вы пытаетесь самостоятельно изучать анализы, знайте: снижение числа лейкоцитов в крови при ОРВИ совсем необязательно.





Если у ребенка, особенно у маленького, из симптомов есть только температура, нужно сделать общий анализ мочи для исключения инфекции мочевыводящих путей (потому что причиной высокой температуры в этом случае может быть она, а вовсе не ОРВИ).







Не нужно делать рентген легких при каждой ОРВИ. Его делают тогда, когда врач после осмотра заподозрил пневмонию, если ребенок очень вялый, сонливый, если у него в анализах крови появятся достоверные признаки бактериальной инфекции.





50 оттенков соплей — это нормально. По мнению педиатров, изменение цвета слизи в носу — это не признак бактериальной инфекции. Количество лейкоцитов может повышаться многократно, меняя цвет с прозрачного на бело-желтый или зеленоватый. Сразу вспоминаются все гадания мам — дать или не дать антибиотик. Зеленые сопли — все-таки еще не показание для таких препаратов.





Мойте руки. Эта рекомендация будет всегда и для всех! Путь передачи ОРВИ — воздушно-капельный и контактный (через руки и предметы). Маску носить будет не каждый, но лишним точно не будет вымыть руки, особенно если перед этим вы с кем-то поздоровались или прикасались к ручкам дверей, перилам.





Из новых рекомендаций педиатров: «выявление на рентгенограмме легких усиления бронхососудистого рисунка, расширения тени корней легких, повышения воздушности недостаточно для установления диагноза "пневмония" и не является показанием для антибактериальной терапии».





Устройте ревизию домашней аптечки. По словам педиатров, ОРВИ — наиболее частая причина применения различных лекарств и процедур, чаще всего ненужных, с недоказанным действием, нередко вызывающих побочные эффекты. Изучите перечень ниже и сверьте со своей домашней аптечкой.







Что должно быть в домашней аптечке





Нужны:







— противовирусные препараты, но только те, которые имеют доказанную эффективность против вируса гриппа. Это препараты — ингибиторы нейраминидазы. Но не гомеопатические средства и не «противовирусные против всех ОРВИ с эффектом повышения иммунитета»!





— физраствор для промывания носа и удаления вирусов с поверхности слизистой (возможно, в виде спрея, но можно его и просто закапать);





— аспиратор для отсасывания слизи из носа у маленьких детей;







— сосудосуживающие капли — но ни в коем случае не капли для взрослых и не бесконтрольно (передозировки нафтизина — это опасно);





— парацетамол или ибупрофен для снижения высокой температуры;





— леденцы, спреи с анестетиками при боли в горле;





— при осложнениях и по назначению врача — антибиотики (их можно купить только по рецепту врача). Если принимать антибиотик в начале ОРВИ, то он подействует не на бактерии, которые могут быть причиной возможных осложнений, а на собственную микрофлору бронхов и легких, задача которой как раз и противостоять агрессивным бактериям. Поэтому прием антибиотиков «для профилактики» может выйти себе дороже.









Не нужны:





— противовирусные препараты против ОРВИ, в том числе с иммунотропным действием. Вердикт Союза педиатров: они не оказывают значимого клинического эффекта, поэтому их назначение нецелесообразно. Исключением здесь могут быть только препараты, стимулирующие выработку интерферона. Но и здесь вопрос — потому что значимый эффект от их применения бывает не всегда и он минимален;





— гомеопатические средства. Союз педиатров считает, что и их эффективность не доказана;





— аспирин, нимесулид и метамизол — они не используются для снижения температуры у детей из-за серьезных побочных эффектов (если сомневаетесь, смотрите состав препарата в аннотации);





— препараты системного действия (порошки и таблетки), которые снижают температуру и уменьшают заложенность носа. Заманчиво полечить ребенка с их помощью и хотя бы немного выспаться самому, но лучше не рисковать (возможны побочные действия);





— препараты против кашля, откашливающие, муколитики, в том числе и препараты с растительными компонентами. Подчеркиваем: при ОРВИ они не нужны. Кашель при ОРВИ у детей часто бывает вызван стеканием слизи из полости носа, которая раздражает рецепторы носоглотки. Чтобы такого не было, нос ребенку промывать нужно чаще, а слизь отсмаркивать или отсасывать аспиратором;





— ингаляции, особенно паровые, особенно по бабушкиному рецепту. Их не только Союз педиатров России не рекомендует из-за недоказанной эффективности, но и Всемирная организация здравоохранения. Не нужно забывать про неожиданные побочные эффекты от растительных средств, например про ларингоспазм и про то, что ингаляции с помощью небулайзера при отеке слизистой носа сделают этот отек еще больше, и ребенок в принципе не сможет дышать носом;





— антигистаминные препараты первого поколения — граждане бывшего СССР помнят их из детства — они еще сонливость вызывают. Обычно родители дают эти препараты детям при рините в надежде, что отек в полости носа станет меньше. Нет, не станет, а ребенок «загрузится», и потом мама с папой еще гадать будут, почему их больной человечек так долго спит;





— аскорбинка. На течение болезни она не влияет. Неожиданно, практически революционно, но тем не менее так.