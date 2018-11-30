И пришёл песец (фотоигра)

Сибирская зима — непростое время для коммунальщиков: с ноября по март они ведут явно неравный бой со снегом (и пока сложно сказать, что выигрывают). Вдобавок подводит техника — начальник крупного ДЭУ на этой неделе пожаловался, что машины не выдерживают нагрузки и ломаются. Из-за метелей всю неделю новосибирцы стояли в пробках, опаздывали на работу и много нервничали. НГС предлагает отбросить стрессы, улыбнуться проблемам в лицо и представить, что по сугробам ходят не только недовольные горожане, но и бегают милые песцы, лисицы и пингвины. Потому что раз уж мы не можем весь снег убрать — придется с ним как-то мириться.

Волк укусит за бочок всех, кто плохо убирает улицы и дворы





Ноябрь в этом году задался снежным, словно специально проверял коммунальщиков Новосибирска и их технику на крепость. В прошлые выходные город сильно замело — автомобили буксовали в снегу, пройти через дворы жилых домов было невозможно, спасатели советовали отложить дальние поездки из-за метелей, а пробки на дорогах всю неделю стабильно держались не ниже 8 баллов.





Этот полярный волк привык к трудностям, но даже он недоволен, что гулять по Новосибирску не проще, чем по лесу. Однако мэрия отчитывается, что уборка идёт полным ходом и только за последние сутки они вывели 501 единицу техники. «За минувшие сутки 29–30 ноября силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети Новосибирска вывезено 11 025 кубометров снега, на проезжую часть высыпано 1457 тонн песко-соляной смеси. Очищено от наледи и обработано противогололедными реагентами 353 километра тротуаров, 39 парковочных карманов, велась очистка пешеходных мостов, дорожных знаков и катафотов», — сообщили чиновники в пятницу утром.





Хотите жить в центре? Просто выройте норку в снегу за краеведческим музеем





На днях мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам пожаловаться ему в соцсетях на улицы и дворы, которые плохо убирают от снега.





«Я поручил профильным службам уделить особое внимание дворам. В связи с этим у меня есть к вам просьба: укажите в комментариях или личных сообщениях проблемные участки с конкретными адресами — улицей и номером дома», — написал Анатолий Евгеньевич на своих страницах во «ВКонтакте» и в Facebook. Кажется, эта недовольная лисица не стала писать никаких комментариев (у неё ведь лапки), а решила дойти до мэрии и лично доложить Локтю, что дорогу от её норки до работы не почистили.





Если до Новосибирска добежит песец, то его никто всё равно не заметит. Потому что он везде





Её шустрый собрат песец, наоборот, очень даже рад сугробам — он уже сменил серую летнюю шубку на белоснежную и сам больше похож на мини-сугроб. Если он ляжет в сугроб — сольётся с ландшафтом. И тогда будет песец везде, куда взгляд ни кинь. Слившись со снегом, он наблюдает, как беспомощные люди то медленно бредут по сугробам, то неловко скользят по льду. Всё же какие люди не приспособленные к зиме.





Прогулка по заснеженному Новосибирску — это, кажется, мечта Кая, Герды и их сына Ростика





Сугробы явно идут к морде полярного медведя Кая — разве кто-то может лежать в куче снега более вальяжно и грациозно? Однако мэрия Новосибирска всё же хочет избавиться от снежных гор. Чиновники признали, пока что они терпят фиаско в борьбе со снегом, но уже придумали, куда его деть. В мэрии рассказали, что две снегоплавильные станции на улицах Широкой и Федосеева не справляются с новосибирском снегом, но мэрия планирует создать ещё восемь станций, которые будут расположены в разных районах города, и расплавить весь лишний снег.





Тротуары Новосибирска на многих оживлённых улицах сейчас стали ощутимо уже, чем летом





Крошке-нерпе гулять по Новосибирску совсем не нравится: барахтаться на пузе по узким заснеженным тротуарам — то ещё удовольствие, пройдёшь 100 метров и уже устал. Власти Новосибирска назвали причину плохой уборки тротуаров — городу не хватает денег и техники. Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк уточнил, что, к сожалению, на весь Новосибирск есть только 8 машин для чистки тротуаров.





Кроме техники сотрудникам коммунальных служб не хватает и рабочих рук во всём Новосибирске — против снега они выступают явно в меньшинстве.





«Снегопады немного подорвали в плане технического оснащения. Из 224 единиц техники 50 в ремонте, 10 из них — тяжелый ремонт. Укомплектованность водителями и машинистами специальной техники составляет 76%, недоукомплектованность — 112 человек сегодня. По дорожным рабочим [укомплектованность] 88%, 14 человек не хватает», — пожаловался директор ДЭУ-1 Алексей Лыков.







Сугробы вдоль Ленина тоже можно превратить в снежные скульптуры





Десант пингвинов высадился на улице Урицкого. Место хорошее: вокруг много заведений, где можно сытно и вкусно поесть, а снегоуборочная техника возвела настоящие горы и скалы для укрытия от врагов. Сейчас каток зальют на площади Ленина, и будет почти как дома.





Мэрия просит новосибирцев не оставлять надолго автомобили вдоль дорог





Нет, лиса не занимается подснежным дайвингом, а ищет мышку себе на обед. Или роет себе подснежный переход. Например, коммунальщики на улице Кропоткина не смогли на днях вовремя вывезти трёхметровую гору снега и просто прорыли в ней тоннель.





Также в мэрии просят горожан быть чуточку сознательнее и не бросать автомобили вдоль дорог и во дворах во время уборки, ведь убрать снег, когда вокруг припаркованы «подснежники», очень сложно.





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Что-то тут нечисто

В начале ноября корреспонденты НГС нашли глубокие лужи и непроходимые заносы на дорогах Новосибирска — дорожникам даже пришлось приоткрыть ливневую канализацию, чтобы талая вода не затопила центр.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищеными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.

