«Людей хотелось кусать»: новосибирец похудел на 60 килограммов — раньше он носил размер 6XL

Андрей Заварзин смог похудеть с 153 до 93 килограммов. На фото — в процессе похудения

О невероятных историях похудения обычно рассказывают женщины — считается, что они тщательнее заботятся о весе и фигуре, чем мужчины. На деле оказывается, что молодые люди просто больше стесняются говорить о внешности, хотя их эти вопросы тоже волнуют. Корреспондент НГС узнала историю новосибирца, 29-летнего Андрея Заварзина, который согласился публично рассказать, как ему удалось похудеть на 60 килограммов — а также о том, какие трудности у него были из-за лишнего веса и что дала ему стройность.







Фотографии Андрея Заварзина до и после похудения впечатляют — это будто два разных человека, в крайнем случае — родственники. Новосибирец говорит, что не всегда имел лишний вес — в детстве был довольно худым, а примерно в возрасте 10–12 лет его вес начал стремительно увеличиваться, вероятно, из-за гормональных нарушений. Для школьника эти трансформации были особенно болезненными — одноклассники жестоко дразнили, причём так сильно, что после окончания школы Заварзин принципиально перестал с ними общаться.







Постепенно вес достиг критической отметки в 153 килограмма (при росте 178 сантиметров) — ему было физически тяжело передвигаться. Но самым грустным моментом для сибиряка был подбор одежды, он носил размер от 4XL до 6 XL.







«Только барахолка и рынки, ничего красивого на себя не купишь. То, что налезло, то и покупаешь. Это очень сильно сказывается, психологически очень тяжело, когда тебе вещь нравится, а ты за любые деньги не можешь её купить — нужного размера [нет]»,





— вспоминает собеседник НГС.







Андрей Заварзин учился на юриста, и первое время он работал по профессии — сидел в офисе. Но 6 лет назад сибиряк решил полностью сменить профиль и устроился техником (оператором сосудов под давлением) в биотехнологическую компанию в Кольцово. Режим труда полностью изменился — по словам новосибирца, ему стало некогда сидеть, и 8 часов на работе он иногда проводил даже без обеда. Хотя вначале сибиряк с трудом помещался в комнате, в которой работал.







За первый год работы он похудел на 20 килограммов — особо не ограничивая себя в еде. Потом приятель с работы предложил Заварзину пойти в спортзал — причём другу нужно было, наоборот, набрать вес.







«И мы, два акробата, получается, пошли к [тренеру] Аслану Керимову — порекомендовали его. Один бы я в жизни не пошёл — спасибо моему другу. Месяца два он отходил, но у него со здоровьем начались проблемы, он перестал ходить, а я остался».







«Вы боялись, что в спортзале на вас будут косо смотреть?»





«Да, я боялся, что будут за углом хихикать, но там, где я был, ни разу такого не было. Наоборот, все поддерживали: "Заметно, какой результат у тебя!", это придавало сил», — заверил он.







Благодаря тренировкам — сначала просто кардионагрузкам, а потом и силовым упражнениям — вес снова начал снижаться. По словам Андрея Заварзина, на диету его посадили не сразу, но потом всё-таки пришлось полностью отказаться от любимых сладостей и калорийной пищи.







«Фастфуд я и раньше особенно не ел. Больше на домашней еде — пироги, пельмени, булочки», — говорит он.







Труднее всего было отказаться от сладкого и домашней выпечки, но результат того стоил, признался сибиряк





Заварзину пришлось перейти на варёную куриную грудку и индейку, творог и овощи — поскольку вес в какой-то момент «застрял» и не уменьшался.







«Когда безуглеводная диета идёт — уже людей хочется кусать, ходишь злой. Так есть хочется! Сейчас я до сих пор не могу белое мясо есть, индейку — отвращение прямо. И перловку — раньше любил, потом аж видеть её не мог», — рассказывает новосибирец.





Процесс похудения занял примерно полтора года. Он почти достиг желаемого результата в 89 килограммов, но в итоге остановился на 93 килограммах — Заварзин признаётся, что сильно уставал ездить на тренировки из Кольцово в Октябрьский район Новосибирска, учитывая, что на работу он вставал в 5 утра.







«Когда я похудел до 93 килограммов, мне было летом холодно спать! Я спал под одеялом, потому что сало не грело.





Ещё менять гардероб [нужно было] каждые три месяца. Но было здорово зайти в какой-нибудь хороший магазин и купить вещь, что ты можешь даже выбирать. Джинсы — вот эти нравятся, а эти не нравятся», — отмечает он.







По словам сибиряка, раньше из-за лишнего веса девушки воспринимали его больше как друга, либо вовсе не обращали внимания — сейчас с личной жизнью проблем нет, друзей тоже стало больше.







Заварзин признаётся, что из-за того, что забросил фитнес, снова поправился, хотя не так сильно.







«Всё равно я стараюсь себя ограничивать — извините, не полкилограмма пельменей есть, а 10 штучек, не с майонезом, а хотя бы на кетчуп заменить. Отказаться от майонеза вообще нужно сразу любому человеку. Не есть его категорически в любом виде. И сладкие газировки [тоже вредны]», — заверил он.







Новосибирец рассказывает, что у него есть стопка одежды размера L, которая снова стала ему мала. Но он надеется, что снова похудеет — поэтому и не выбрасывает эти вещи.







Недавно ещё одна жительница Новосибирска — ныне известная на весь мир звезда перевоплощений Елена Самко — рассказала корреспонденту НГС, как похудела на 40 килограммов и превратилась из пухлой школьницы в сексапильную девушку. Самко призналась, почему в её случае худеть было необходимо — как и сделать пластическую операцию на груди.

