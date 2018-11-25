Пост сдали: здания ГИБДД закрыли и продали — в них обосновались СТО, кафе и бездомные

5 лет назад посты на трассах закрыли: НГС узнал, что с ними стало и почему этого не стоило делать

Пять лет назад в Новосибирске были закрыты все стационарные посты ГИБДД — в МВД посчитали, что они изжили себя. Власти обещали установить на их месте видеокамеры, способные узнавать угнанные автомобили, но на деле рядом с заколоченными постами и приходится дежурить полицейским — оказалось, что многие «стаканы», как называют их водители, стояли на опасных участках, которые нельзя оставить без внимания. Участь самих стационарных постов оказалась невесёлой — их сразу взяли на заметку вандалы, несколько зданий выкупили бизнесмены, в остальных дают кров бездомным и крысам. Почему опытные гаишники считают, что ликвидация постов ГИБДД была большой ошибкой, и как долго в здании может жить дух гаишников — в материале обозревателя НГС.

Раньше в Новосибирске было шесть стационарных постов: на Ордынском и Колыванском направлениях, на «Вшивой горке», на Гусинобродском шоссе, Заельцовский и возле поселка Садовый. В 2013 году все посты были закрыты в целях оптимизации — последним прекратил свою работу пост на Гусинобродском шоссе.





«Взяли просто и закрыли, никто вопросов в общем-то не задавал, чего их закрывают, закрыли и закрыли, — рассказал корреспонденту НГС сотрудник ГИБДД Александр. — Вроде были разговоры, что они мешают пропускной способности, но это глупость, они очень эффективны были. Если был снегопад, то ни один пассажирский автобус не проезжал, их останавливали на КП, объясняли, что на трассе гололёд и прочее, вы не проедете».





На стационарном посту могли проверить техническое состояние автомобиля, провести досмотр на предмет контрабанды — обычный госавтоинспектор сделать это не может.





КП «Стелла» на Ордынском шоссе





Стационарный пост на Ордынском шоссе, на кольце перед посёлком Красный Восток, помнит каждый новосибирский водитель. На крыше потрёпанного бело-синего здания недавно появилась кричаще-красная вывеска: «Ремонт автошин». Владелец мастерской Пётр Сорокин объяснил корреспонденту, что взял здание в аренду — договор составлен с территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области, назвать цену аренды предприниматель отказался.





«Стоит уже лет пять бесхозная, мы хоть порядок наведём на территории, — говорит Сорокин. — По просьбе колхозников мы именно тут сделали, чтобы им в город не заезжать за резиной, мы и сделали на въезде. Мы только начали, до открытия пока далеко, только установили оборудование».







На стенах бывшего стационарного поста можно заметить указатель к несуществующему кафе





Буквально в двух шагах от здания стоит патрульный автомобиль ГИБДД. Госавтоинспектор Сергей дует на замёрзшие ладони и притоптывает на ходу, пытаясь согреться: когда ликвидировали стационарные посты, он ещё не работал, но считает, что с ними наверняка было удобней. Или просто теплее.





«Тут опасный участок дороги, аварийность большая, поэтому тут стоим, — считает Сергей. — Не знаю, как это связано с бывшим стационарным постом, но сотрудникам тут лучше находиться постоянно».







Возле гаишника со скрежетом тормозит автомобиль, из которого выпрыгивает ещё один сотрудник ГИБДД. «Поехали, быстрее, в отдел, — эмоционально объясняется с коллегой подъехавший полицейский. — Я тут остановил, вон, превысил, а он, оказывается, в розыске находится». Нарушивший скоростной режим водитель скромно стоит рядом, смущённо улыбаясь: говорит, что в розыске он наверняка находится, но ему кажется, что ничего он совершить не мог и тут скорее какая-то ошибка. Дверь патрульного автомобиля захлопывается, полицейские уезжают, оставляя опасный участок.





Возле бывших стационарных постов часто можно увидеть сотрудников ГИБДД





Стационарного поста перед Мошково, который когда-то так и назывался — КП «Мошково», теперь не существует: его снесли несколько лет назад, построив на этом месте заправку.





«Это был один из самых маленьких постов, — вспоминает новосибирский таксист Виталий. — Был типа маленького вагончика. Гаишников тут можно было увидеть редко, они больше в этом вагончике сидели, лично меня тут ни разу не тормознули. Тихое очень место было, все знали, что пост тут есть и нужно быть осторожней, но особо не боялись».







На месте КП «Мошково» теперь находится заправка





Бывший КП «Пашино» на трассе Северного объезда, недалеко от посёлка Садовый, превратился в здание Минтранса. По словам работников, здание было реконструировано больше трёх лет назад. Сейчас вход на объект — только по пропускам, при этом журналисту настойчиво не советуют фотографировать объект даже с улицы: не положено.





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На месте КП «Пашино» — Минтранс

На месте КП «Карпысак», которое раньше находилось на 54-м км трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, уже больше пяти лет находится кафе «Развилка».





«Я немножко интересуюсь охотой, не профессионал, любитель, — рассказал корреспонденту НГС владелец заведения Сергей Федосеев. — И охочусь как раз в тех местах. Лет шесть назад ездил весной на охоту, увидел объявление: продаётся». Предприниматель вспомнил, что здание обошлось ему примерно в один миллион шестьсот тысяч рублей.





Кафе в основном ориентируется на дальнобойщиков и путешественников





Мужчина говорит, что сразу решил, что заведение будет ориентироваться на путешественников и автостопщиков. Вложенные деньги вернулись буквально за несколько лет, хотя первые полгода в здании ещё витал «дух гаишников».





«Это было заметно по шуткам, вплоть до того что "Вы наденьте на поваров и официантов форму милицейскую и выписывайте на чеке штрафы", — не скрывает Сергей. — Но буквально год-полтора, и все забыли, что тут раньше пост ГАИ был».







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Через полгода о том, что в здании кафе был пост ГАИ, все забыли

На первый взгляд стационарный пост на развилке у Заельцовского кладбища, между Дачным и Мочищенским шоссе, заброшен. Внутрь здания можно попасть через выбитое окно на первом этаже — на полу толстым слоем валяются шприцы, пустые пивные бутылки и окурки. Мимо с важным видом лениво пробегают жирные крысы.





«А мы их не боимся, чё их бояться? — заливисто смеётся нынешний постоялец КП «Ельцовка» — бездомный Дмитрий. — Иногда ляжем спать, они по нам пробегаются, щекочут, прикольно же».







Дмитрий остался без квартиры из-за риелторов





Дмитрий живёт вместе с 30-летним братом Иваном и другом-инвалидом Витькой. Парень считает, что всё для жизни у них есть: три кровати, одежда, «Библия» и икона — можно и поспать, и помолиться.





Обитатели стационарного поста рассказывают, что у Ивана с Дмитрием отобрали квартиру ушлые риелторы — заставили подписать какую-то бумагу, квартиры и не стало. Иван тогда как раз вышел из тюрьмы — сидел за то, что обрезал интернет-провода и сдавал их на металл. Виктор тоже сидел, за убийство. Когда вышел, его жена выгнала из дома, он начал пить, в один день отморозил себе ноги, так стал инвалидом.





Виктор стал инвалидом, отморозив ноги зимой





Из всех троих работает один Дмитрий — на кочегарке, получает около 13–15 тысяч, как раз хватает на еду. «Зачем что-то снимать? — не понимает Дмитрий. — Тут нам на еду как раз хватает, хорошо всё у нас. А жить нам начальники разрешили — гаишники, это же их бывший дом, они тут недалеко работают. Я спросил, мне разрешили. У нас тут всё хорошо».









Сотрудник ГИБДД Александр считает, что ликвидация стационарных постов ГАИ была одной из главных ошибок руководства МВД. «Аварий было меньше, когда КП были, — объяснил полицейский. — Машины досматривали, это уменьшало количество ДТП. Сейчас люди выходят в непогоду на автомобилях, не готовых к дороге, и никто их остановить не может. Пьяных за рулём тоже меньше было. Люди знали, что возле поста обязательно остановят, поэтому сесть за руль в нетрезвом виде боялись».





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