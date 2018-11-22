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Погода ужасная, набережная тоже, но есть метро. Что говорят о Новосибирске красноярцы

Сбежавшие из Красноярска сибиряки назвали главные плюсы и минусы нашего города

Наши коллеги — красноярский сайт NGS24.RU — запустили проект, в котором рассказывают о том, где красноярцам жить хорошо (а у нас, кстати, есть похожий — «Сибирь, до свидания!», в котором мы рассказываем истории людей, уехавших жить за границу). Очередная серия проекта наших коллег посвящена Новосибирску — мы решили опубликовать этот материал, чтобы показать, как наш город воспринимают жители Красноярска. Чем отличается жизнь в столице Сибири от будней в Красноярске, все плюсы и минусы города от земляков, которые остались тут жить, и тех, кто вернулся назад.


Юлия переехала в Новосибирск год назад. Три года назад именно в этом центре она встретила свою любовь
Юлия переехала в Новосибирск год назад. Три года назад именно в этом центре она встретила свою любовь


Юлия, 28 лет, менеджер по туризму. Переехала в Новосибирск из Красноярска год назад


— В 17 лет из Богучанского района я приехала учиться в Красноярск. И прожила здесь 10 лет: снимала квартиры сначала на левом берегу, затем на Пашенном. В 2015 году мы поехали в Новосибирск на музыкальный фестиваль «Пиратская станция», там я познакомилась с молодым человеком. Мы продолжили общаться, переписывались во «ВКонтакте», приезжали друг к другу. Летом прошлого года он сделал мне предложение. На семейном собрании было принято решение о том, что жить мы будем в Новосибирске. В ноябре 2017-го я переехала.


Переезд


— Конечно, за 10 лет у меня накопилось много вещей. Часть из них я раздала — одежду, обувь отдала в социальные организации, часть мебели, техники продала. С собой увезла 250 кг вещей всего. (Улыбается.) Самой тяжелой была стиральная машинка — она была практически новой, поэтому решила её забрать. Вещи мы отправили «Деловыми Линиями». Доставка обошлась примерно в 4 тысячи рублей.


Здесь, в Новосибирске, мы живём в Академгородке, у моего молодого человека своя квартира. В целом цены на недвижимость, судя по рассказам, практически такая же, как в Красноярске. Всё зависит от места, от района, ну и, конечно, от пожеланий и возможностей.


Пара в горнолыжном комплексе «Ключи» недалеко от Новосибирска
Пара в горнолыжном комплексе «Ключи» недалеко от Новосибирска


Работа, цены и инфраструктура


— В Красноярске в туристическом бизнесе я работала с 2009 года. Поэтому устроиться на работу в Новосибирске благодаря большому опыту было несложно. Я позвонила в фирму, прошла собеседование и уже через день начала работать. Зарплата оказалась примерно такой же, как в Красноярске. Опять же, всё зависит от желаний и стремлений человека.


— А как с ценами на продукты?


— Мы ведь не сильно далеко друг от друга находимся, поэтому больших отличий не вижу. Это не Норильск, где килограмм огурцов может стоить до 500 рублей, например, в январе. Различие может быть только в том, что в Новосибирске больше крупных магазинов, гипермаркетов, таких как «Ашан», «Лента». Здесь есть такая достопримечательность, как IKEA, куда так часто красноярцы едут. Три основные точки притяжения таких у нас — аквапарк, зоопарк и IKEA. (Улыбается.) Хотя, конечно, ещё есть, например, планетарий, метромост, который считается самым длинным в мире.


Но в целом создаётся впечатление, что Новосибирск — это город торговли. Здесь охотнее построят не детский сад, не больницу, а торговый центр. ТЦ могут быть на расстоянии 1 километра друг от друга.


Транспорт


— Красноярск — более компактный, уютный город. Неширокие улицы в центре, старые домики. Город с большой историей с 1628 года. Новосибирск — моложе и современнее (в этом году Новосибирску исполнилось 125 лет. — Прим. ред.). Большие расстояния, которые меня иногда угнетают, широкие улицы, которые стоят в пробках.


В этом плане метро для Новосибирска — это просто спасение. Это то, чего Красноярску очень не хватает. Хотя бы несколько станций, чтобы из «Солнечного» в центр доехать, например, или с правого берега на Красраб в район «КрасТЭЦ», с Копылова до Ветлужанки.


— Чем ещё отличается транспорт в Новосибирске?


— Если в Красноярске самый популярный транспорт — это автобусы, то в Новосибирске — это маршрутки. Цена проезда по городу 25–30 рублей, до Академгородка дороже, около 40 рублей.


Юлия на Обском море
Юлия на Обском море


Погода


— Погода отличается, да. Красноярск окружен горами, он как в бокале или тарелке глубокой, и нет таких ветров. Здесь от Оби продувает так! Я не автомобилист, я пешеход. Пока иду 800 метров от работы до остановки, промерзаешь до костей. Очень сильные ветра, вот это я для себя отметила.


А вот лето примерно такое же, как и в Красноярске. Особой разницы не вижу.


— Зимой улицы убирают или работают по принципу мэра «само растает»?


— Убирают плохо, это точно. (Улыбается.) Я помню, в прошлом году в январе или феврале видела, как работники служб убирали снег с дороги в «Газель» — в обычную, закрытую тентом «Газель». (Смеётся.) Я жалею, что я это не сфотографировала, но я такого не видела никогда. Если в центре города ещё что-то чистится, то чуть подальше — всё. Как машины раскатали, прижали, так и остаётся.


— А Красноярск чем-то выигрывает у Новосибирска?


— В Новосибирске мне очень не хватает острова Татышев. И надо сказать, что Новый год в Красноярске проходит намного масштабнее — это я о ёлке говорю. Много локаций, большой ледовый городок. В Новосибирске, например, билет в ледовый городок с красивыми фигурами, которые приезжают делать иностранцы, стоит около 200 рублей. В Красноярске тоже приезжают специалисты из разных стран, но смотреть на фигуры можно бесплатно.


Набережная в Красноярске даже до ремонта была лучше, чем в Новосибирске, по-моему мнению. И конечно, здесь мне очень не хватает гор и походов на «Столбы». Здесь такого нет. Наверное, пока я до сих пор Красноярск больше люблю.


Александр возле Театра кукол в Новосибирске
Александр возле Театра кукол в Новосибирске


Александр, 24 года, бухгалтер. Жил в Новосибирске 2 года, но решил вернуться обратно в Красноярск


— Я переехал в Новосибирск в ноябре 2016 года. Изначально я приехал в город на тату-фестиваль, в котором участвовал. Познакомился там с девушкой. По приезде в Красноярск она нашла меня в соцсетях и мы продолжили общение. Грубо говоря, по любви решил и уехать из Красноярска к ней.


— Много денег нужно было для переезда?


— Не поверите, тысячу рублей стоил билет и была ещё тысяча в кармане. (Улыбается.) Но надо сказать, конечно, что меня там ждали.


Работа


— До переезда в Красноярске я сначала закончил Финансово-экономический колледж, затем Торгово-экономический институт. Работал бухгалтером 3 года. Но я просто устал от офисной монотонной работы.


В Новосибирске первое время с работой было очень сложно. Работать по специальности бухгалтером мне больше не хотелось. Начал искать себя. Немного поработал менеджером отдела продаж сначала. Потом интернет-маркетинг меня на полгода затянул — было очень интересно. А потом я подался во все тяжкие и пошёл работать поваром в пиццерию. (Смеётся.) Остановился на кухне и в дальнейшем хочу развивать свой талант в этом. Я в принципе всегда любил готовить и хотел даже идти учиться на повара. Но тогда, в 2011 году, в моём родном Лесосибирске считалось, что если ты отучился на повара, то будешь работать только где-нибудь в школьной столовой. Поэтому мне не разрешили. Но любовь к кухне не угасла всё равно.


Зарплаты в Новосибирске в среднем на 5 тысяч выше, чем в Красноярске, куда бы я ни устраивался. В пиццерии получал 27–30 тысяч без каких-либо переработок, по графику 4 на 2.


Жильё


В Красноярске первые два года я жил в общежитии, пока учился в колледже. Позже снимал квартиру. В Новосибирске тоже первое время квартиру снимали. Потом у моей девушки достроилась квартира, и мы жили у неё.


— По стоимости аренды есть разница с Красноярском?


— Нет, абсолютно. Студия, где-нибудь не в центре, но недалеко, — 12 тысяч рублей в месяц, однокомнатная — 14–15 тысяч. Двухкомнатная — 18–20, трёхкомнатные — около 25. Надо искать, надо мониторить. Кто ищет, тот всегда найдёт подходящий вариант недорогой.


Цены на продукты с красноярскими тоже практически не различаются. Переехав, я не заметил никакой разницы. Единственное, в Новосибирске очень много крупных магазинов — «Ленты», «Ашаны». В таких магазинах, где множество акций, очень выгодно закупаться.


В Красноярске до таких гипермаркетов ещё нужно доехать. А в Новосибирске та же «Лента» есть в каждом районе, «Ашанов» два или три. Пешком, может быть, и не дойти, но на метро очень быстро получается.


«Метро — это, конечно, божественно»
«Метро — это, конечно, божественно»


Транспорт


— Во-первых, общественный транспорт в Новосибирске дешевле, чем в Красноярске. Проезд в автобусе стоит 19 рублей. Троллейбусы — 18 рублей, метро — 20. И метро — это, конечно, божественно. Очень удобно везде добираться без пробок.


Кроме метро в Новосибирске есть ещё один божественный транспорт — это маршрутки. Они очень быстрые, а проезд стоит 30 рублей.


— А какая разница с автобусами? Разве маршрутки в пробках не стоят?


— Они всё равно более манёвренные, нежели большие автобусы.


Экология и климат


— Да, действительно, сколько общался с друзьями, все говорят, что в последнее время экологическая ситуация в Красноярске становится всё хуже. Но когда я жил в Красноярске, я не обращал на это особого внимания, если честно. И когда приехал в Новосибирск, особой разницы не почувствовал. Для меня была ощутимее разница в климате, чем в чистоте воздуха.


Разница в том, что зимой, несмотря на то, что температура одинаковая, в Новосибирске очень сильный ветер, который продувает насквозь. Все зимние вещи, которые я носил в Красноярске, мне пришлось менять. Большинство людей в Новосибирске ходят в горнолыжных костюмах, потому что они хорошо защищают от ветра.


Лето в Красноярске тоже помягче. Если в Новосибирске жарит, то до конца. В Красноярске тепло, хорошо, приятно. В Новосибирске бывают такие жаркие дни, когда из дома лучше не выходить. Но опять же, чем радует Новосибирск — здесь есть открытые свободные пляжи. Разрешённые, где можно купаться, где всё для этого оборудовано, всё для людей — буйки и даже краны, для того чтобы ноги помыть от песка. И пляжей таких тут довольно много.


Инфраструктура


— Как в Красноярске: левый берег — более современный, а правый — старенький. Здесь с точностью наоборот: правый берег — современный, центр города, а левый — более производственный — заводы, цеха. И в зависимости от того, где ты находишься, город ощущаешь по-разному.


Центр в Новосибирске — больше, чем в Красноярске: заведений намного больше, красивой архитектуры. Здесь постоянно всё реконструируется, всё восстанавливается.


— Почему всё-таки решили возвращаться в Красноярск?


— Красноярск выигрывает людьми, близкими мне. Новосибирск со временем забрал у меня и девушку, с которой встречался. И не сложилось у меня общение со сверстниками в принципе. А Красноярск для меня — это город, где много родных людей, готовых помочь. Это разница контингента… Серьёзно. В Красноярске я легко находил друзей, заводил новые знакомства, в Новосибирске так не происходит.


— Люди более закрытые?


— Наверное, да. А некоторые, наоборот, более свободные, которые спокойно готовы распрощаться с тобой, не важно, что у вас было и что вас связывало. Хотя сначала я так не думал. Первое время много терялся, и в Новосибирске можно было к любому человеку подойти, спросить дорогу — он остановится, достанет телефон, подскажет, куда идти. Люди очень коммуникабельные, но близко к себе не подпускают.

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