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Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»

Есть ли преимущества у 8-летнего праворульного Toyota Mark X перед новым неубиваемым «Рено Логан»

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новый рестайлинговый Renault Logan, зарекомендовавший себя как комфортный, надежный и даже неубиваемый автомобиль. А в максимальной комплектации это ещё и хорошо оснащенный седан, имеющий все необходимое для жизни. Против него за те же самые деньги выступает праворульная роскошь - японский 8-летний Toyota Mark X, главной бедой которого можно назвать собственно неправильный

руль. Подробнее о этих автомобилях - в обзоре НГС.АВТО.


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Renault Logan в последнем поколении после рестайлинга выглядит очень даже прилично, зря многие называют его уродливым. Это автомобиль В-класса длиной 4359 мм, но с хорошо организованным пространством салона - здесь высокая крыша, много места. 


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Эргономика, расположение органов управления Renault конечно оставляют желать лучшего, но в целом к этому можно привыкнуть. Ведь Logan дарит высокий ездовой комфорт, его подвеска глотает самые страшные российские ямы и служит очень долго. Недаром его активно используют в такси.  


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Нет проблем и со старыми проверенными атмосферным мотором и классическим автоматом. Мы будем рассматривать максимальную комплектацию Style с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и 4-ступенчатым автоматом. Автомобиль оснащен 15-дюймовыми колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями, климат-контролем, круиз-контролем, обогревом лобового стекла, зеркалами с электроприводом и электрообогревом. За безопасность отвечают система курсовой устойчивости и 4 подушки - фронтальные и боковые. 


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Салон тканевый, украшен хромированными обрамлением воздуховодов, шкал приборов, блока климата. Есть пластиковые накладки под алюминий. Руль кожаный, но обогрева нет. Зато подогреваются передние сиденья. Опционально можно поставить сенсорную мультимедийную систему с навигацией.


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Багажник неплох - глубокой, с широким проемом. Объем 510 литров. 


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Автомобиль имеет передний привод, разгоняется до сотни за 11,7 секунды. Заявленный расход топлива в городе 10,9 литра на 100 километров пути. Клиренс 15,5 сантиметров, так что сибирских сугробов можно не сильно бояться. Стоит наша комплектация с учетом навигационной системы 829 980 рублей.



Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


За 830 тысяч можно купить гораздо более комфортный и мощный бизнес-седан Toyota Mark X настоящего императорского качества с внутреннего рынка Японии. Автомобиль будет выпущен в 2009-2011 годах, это второе поколение, дорестайл. Mark X большой и солидный, его длина 4730 мм. 


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Двигатель - 2,5 литровый V6 мощностью 203 л.с. Привод задний, хотя есть машины и с полным приводом. Независимая многорычажная задняя подвеска, масса - 1,5 тонны.


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Седан оснащен 16-дюймовыми литыми дисками, ксеноновыми фарами, электроусилителем руля, системой курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочной системой TCS. Подушек безопасности целых 8: фронтальные, боковые, коленные, шторки. 


Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»


Салон может быть кожаным или велюровым, как любят многие поклонники японского автопрома. Есть кнопка-запуска двигателя, кожаный мультируль, круиз-контроль, климат-контроль, сенсорная мультимедийная система, камера заднего вида, электропривод сидений.


Итак, за 830 тысяч мы можем купить новый Logan, неприхотливый, но ширпотребный. И ездить на нём без проблем много много лет. Либо приобрести более эмоциональный, более богатый и мощный Mark X, окутанный ореолом японского качества. Правда руль тут будет неправильный, да и расходы на содержание автомобиля превысят расходы на Renault. Что же выбрать, решают читатели НГС. 


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  • Новый Renault Logan
  • 8-летний Toyota Mark X
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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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