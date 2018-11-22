Старьё бьёт новьё: роскошная праворулька Toyota Mark X против чугунного «Логана»

Есть ли преимущества у 8-летнего праворульного Toyota Mark X перед новым неубиваемым «Рено Логан»

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новый рестайлинговый Renault Logan, зарекомендовавший себя как комфортный, надежный и даже неубиваемый автомобиль. А в максимальной комплектации это ещё и хорошо оснащенный седан, имеющий все необходимое для жизни. Против него за те же самые деньги выступает праворульная роскошь - японский 8-летний Toyota Mark X, главной бедой которого можно назвать собственно неправильный

руль. Подробнее о этих автомобилях - в обзоре НГС.АВТО.











Renault Logan в последнем поколении после рестайлинга выглядит очень даже прилично, зря многие называют его уродливым. Это автомобиль В-класса длиной 4359 мм, но с хорошо организованным пространством салона - здесь высокая крыша, много места.









Эргономика, расположение органов управления Renault конечно оставляют желать лучшего, но в целом к этому можно привыкнуть. Ведь Logan дарит высокий ездовой комфорт, его подвеска глотает самые страшные российские ямы и служит очень долго. Недаром его активно используют в такси.









Нет проблем и со старыми проверенными атмосферным мотором и классическим автоматом. Мы будем рассматривать максимальную комплектацию Style с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и 4-ступенчатым автоматом. Автомобиль оснащен 15-дюймовыми колесными дисками, светодиодными ходовыми огнями, климат-контролем, круиз-контролем, обогревом лобового стекла, зеркалами с электроприводом и электрообогревом. За безопасность отвечают система курсовой устойчивости и 4 подушки - фронтальные и боковые.









Салон тканевый, украшен хромированными обрамлением воздуховодов, шкал приборов, блока климата. Есть пластиковые накладки под алюминий. Руль кожаный, но обогрева нет. Зато подогреваются передние сиденья. Опционально можно поставить сенсорную мультимедийную систему с навигацией.









Багажник неплох - глубокой, с широким проемом. Объем 510 литров.









Автомобиль имеет передний привод, разгоняется до сотни за 11,7 секунды. Заявленный расход топлива в городе 10,9 литра на 100 километров пути. Клиренс 15,5 сантиметров, так что сибирских сугробов можно не сильно бояться. Стоит наша комплектация с учетом навигационной системы 829 980 рублей.













За 830 тысяч можно купить гораздо более комфортный и мощный бизнес-седан Toyota Mark X настоящего императорского качества с внутреннего рынка Японии. Автомобиль будет выпущен в 2009-2011 годах, это второе поколение, дорестайл. Mark X большой и солидный, его длина 4730 мм.









Двигатель - 2,5 литровый V6 мощностью 203 л.с. Привод задний, хотя есть машины и с полным приводом. Независимая многорычажная задняя подвеска, масса - 1,5 тонны.









Седан оснащен 16-дюймовыми литыми дисками, ксеноновыми фарами, электроусилителем руля, системой курсовой устойчивости ESP, антипробуксовочной системой TCS. Подушек безопасности целых 8: фронтальные, боковые, коленные, шторки.









Салон может быть кожаным или велюровым, как любят многие поклонники японского автопрома. Есть кнопка-запуска двигателя, кожаный мультируль, круиз-контроль, климат-контроль, сенсорная мультимедийная система, камера заднего вида, электропривод сидений.





Итак, за 830 тысяч мы можем купить новый Logan, неприхотливый, но ширпотребный. И ездить на нём без проблем много много лет. Либо приобрести более эмоциональный, более богатый и мощный Mark X, окутанный ореолом японского качества. Правда руль тут будет неправильный, да и расходы на содержание автомобиля превысят расходы на Renault. Что же выбрать, решают читатели НГС.





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