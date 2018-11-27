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«Люди не понимают, видя меня на помойке»

В Новосибирске появились фриганы — успешные люди ищут еду в мусорках ради спасения мира и адреналина

Фриганство популярно за рубежом, где просроченную еду раздают бесплатно, выставляя на специальные стеллажи, или развозят по больницам или детским домам
Фриганство популярно за рубежом, где просроченную еду раздают бесплатно, выставляя на специальные стеллажи, или развозят по больницам или детским домам

Фриганством (от английского free — свобода, и vegan — вегетарианец) в Новосибирске занимаются немногие. Но некоторые уже как минимум больше года время от времени устраивают рейды по помойкам и магазинным мусорным контейнерам в поисках не сильно испорченной еды. Нет, это не бомжи и не нищие, а вполне обеспеченные и молодые люди — в хорошей одежде и с постоянной работой. Одних на, казалось бы, отчаянные поиски пропитания толкает банальная экономия, других — жалость к затраченным ресурсам, а третьи вообще презирают объевшееся общество, которое выбрасывает в баки нормальную, по их ощущениям, еду. Обозреватель НГС пообщался с новосибирскими фриганами и узнал, где и зачем ищут просрочку, а психологи и диетологи объяснили, откуда у людей появляются такие желания — оказывается, к этому склонен любой горожанин. 


«Есть люди, которые любят природу, любят наш мир и видят, что его сильно транжирят. Много ресурсов люди выкидывают — они идут в никуда, и из-за этого и считается, что есть много продуктов и вещей, которыми ещё можно пользоваться, но их выкидывают. Я отношусь больше к этому типу людей. Меня это привлекает больше из каких-то нравственных побуждений», — объясняет принципы фриганства 29-летний житель Новосибирска Евгений Фальковски. 


Мужчина работает в одном из музыкальных магазинов города. Он рассказал, что занимается фриганством 1,5–2 года с тех пор, как узнал о таком термине и признался, что не боится есть еду, которая побывала в мусорке.


«По сути, человек может есть всё что угодно и 


по природе человеку свойственно есть просроченные продукты. Обезьяны, например, едят протухшие фрукты, потому что они лучше перевариваются. 


Есть, конечно, опасные продукты, которые лучше не брать. Это продукты животного происхождения: мясо, яйца, молоко. Потому что очень серьёзно можно отравиться — там образуются опасные виды плесени, которые губительны. Остальное — фрукты, сладости, печеньки, хлеб — это всё можно спокойно брать. <...> Есть примеры, когда берут рыбу — у неё икру вырезают, а саму рыбу выкидывают. Мясо рыбы стоит гораздо дешевле, и с ней никто не хочет заморачиваться и просто в помойку [выбрасывают]», — говорит он.


«Идеология в экономии, но экономии не материальной, в плане денег, а в плане природных ресурсов, поскольку выкинутые продукты росли где-то, изготавливались, на них затрачивали энергию, человеческий труд. Ради одной булочки много-много ресурсов затрачивается», — добавляет другой новосибирский фриган Данил (он попросил не указывать фамилию). Он работает в рекламе и занимается фриганством около трёх лет.


В беседе с корреспондентом НГС фриганы признались, что искать просрочку в Новосибирске сложно — некоторые магазины обносят свои мусорные контейнеры заборами и даже обливают отходы хлоркой. На помощь приходят рестораны фастфуда и личные договорённости с работниками супермаркетов. 


Одна из находок Данила — на помойке у одного из магазинов «Пятёрочка» на Затулинке
Одна из находок Данила — на помойке у одного из магазинов «Пятёрочка» на Затулинке


«Найти еду, на самом деле, можно много где. Если речь идет именно об отходах, то это кафе, «Макдоналдс», где могут оставить что-то на столе — бывало, попадалась нетронутая еда. Супермаркеты, где на задних дворах в мусорные баки выкидывают очень много еды: от простого хлеба с молочной продукцией, до тортов с алкоголем. <...> Я лично находил и нахожу всяческие фрукты и овощи, хлеб и молочную продукцию, иногда алкоголь находил, торты... В принципе, что угодно можно найти, редко когда какие-нибудь крупы. Чаще всего это то, что имеет маленький срок годности. Молоко пастеризуют, поэтому вредных бактерий там нет, а испорченность проверяю на запах. 


Часто люди не понимают, видя меня, опрятно одетого и роющегося в мусорном баке. 


У людей много предрассудков на эту тему, от того такое непонимание», — рассказал Данил. 


«<...> Для нас в городе это сложновато делать, потому что до нас долго доходит всё это. В Питере и Москве бесплатные кафе открыли, где выставляют еду, люди берут это всё. Либо много договорённостей заводят с владельцами кафе, ресторанов, закусочных, где просто в определённое время выносят еду, а люди приходят забирают. У нас это на уровне: там, какая-нибудь помойка за «Горожанкой», а там тусуется куча бездомных. Есть такие магазины, «Ашан», например, — там не выкидывают это всё в помойку, это выносят и ставят рядом. Договорённость, наверное, такая есть, что кто-то заберёт. Просто с этим аккуратно обращаются. Но есть такие магазины, вроде «Пятёрочки», которые жёстко не любят, когда кто-то у них в помойке рядом копается. У них помойки обнесены забором, и они на замке, иногда специально ещё посыпают химикатами, чтобы никто не брал. Это, получается, ни себе ни людям», — недоумевает Евгений Фальковски.



По словам Евгения, движение фриганов в Новосибирске ещё недостаточно активно — фриганством занимается его жена и несколько знакомых, в том числе вегетарианцы, которые эмоционально воспринимают снисходительное отношение людей не только к животным, но и к еде. Данил говорит, что такое движение популярно среди неформалов, приверженных к темам защиты природы. А среди взрослого поколения — бабушки, но ими движет, скорее, маленькая пенсия, чем мысли об экологии.


Фриганы говорят, что самый безопасный способ спасти еду для них — это договариваться с работниками магазинов и кафе. Иногда им очень везёт.


«Мы как-то кушали в одном заведении и нам дали котлеты мясные. Повар сказал, что просто не то мясо купил и ему некуда его деть, он сам не ест и нам отдал. 


Мы ели это недели три потом всё. Мы просто спросили у него, есть ли что-то такое. Это была бургерная на Красном проспекте, я, наверное, не буду говорить название, но это довольно приличное заведение», — поделился Евгений.


Новосибирские ритейлеры заверили корреспондента НГС, что не договариваются с людьми о том, чтобы забирать просрочку. Директор гипермаркета «О'Кей» в ТЦ «Аура» Ольга, которая отказалась называть свою фамилию, пояснила, что просроченные продукты либо отправляют обратно поставщику, либо утилизируют с помощью специальных компаний — зависит от того, что написано в договоре с поставщиком. А в торговой сети «Сибирский Гигант», в которую входят магазины «Мегас», «Горожанка» и «Гигант», НГС рассказали, что из-за жалоб горожан на бездомных все отходы посыпают хлоркой. 


В одном из супермаркетов «Ярче!», куда корреспондент НГС пришёл под видом фригана, тоже заверили, что договорённостей с покупателями не заключают, а продукты, у которых вот-вот закончится срок годности, выставляют на прилавки со скидкой. Так, например, поступили с нераскупленным молоком — теперь его можно купить с 50-процентной скидкой.


Скидка на молоко с заканчивающимся сроком годности
Скидка на молоко с заканчивающимся сроком годности


Диетолог Яков Новосёлов уверен, что никто не будет выбрасывать хорошую еду, и посчитал, что даже еду с прилавков не всегда можно назвать свежей.


«Чаще всего рестораны, наоборот, тухлятину и гнильё до последнего пытаются использовать и продать потребителю. Они выбрасывают уже ту еду, в которой тухлый привкус и гнилой запах уже невозможно замаскировать соусами и приправами. Конечно, там огромное количество общего микробного загрязнения, группы кишечных палочек и других процессов гниения. Во-вторых, выбрасывают они еду не сразу, не выносят это на чистых тарелках, а выбрасывают на улицу — это бактериальное загрязнение, грызуны, насекомые, которые, конечно, тоже успели этим поживиться. <...> 


Ничего, кроме попытки показать, что человек не похож на всех остальных, и выделиться именно таким глуповатым способом, здесь я не вижу. 


Магазины тоже никогда не выбрасывают слегка испорченные продукты и чуть-чуть просроченную еду. Они, скорее всего, переклеивают этикетки с другой датой. Те продукты, которые уже не купит человек, потому что там явно видно, что они тухлые или начали гнить, — они из них делают салаты, копчёных кур, чтобы замаскировать привкус и запах», — рассказал диетолог. Он добавил, что есть продукты, у которых срок годности составили с запасом, но и их магазины пытаются продать любым образом до последнего. 



Пока диетолог резко отзывается о качестве продуктов из помоек, психологи в голос говорят о том, что подобные течения возникают — внезапно — от нехватки у новосибирцев острых ощущений.


«Человек всегда пытается найти оправдания своим каким-то импульсам, — говорит психолог Ольга Хегай. — Я не знаю, насколько это можно назвать целым движением, мне кажется, это не совсем свойственно нашей действительности. Я никогда не видела, чтобы продукты выбрасывали возле наших магазинов. Надо работать с людьми, чтобы понять, как они на это смотрят. У нас таких клиентов практически не бывает. Я думаю, в основе человек пытается оправдать своё поведение, а причины могут быть разные. Бывает и нищета — это чаще всего, а бывает психологическая невыносимость от того, чтобы что-то выбросить».


Ольге Хегай вторит семейный психолог Андрей Зберовский: «В наше время людям остро не хватает эмоций, особенно людям, у которых всё хорошо, всё стабильно. Раньше было понятие «с жиру бесятся», очень точно передающее суть этого процесса. Поэтому 


фриганы — это люди, которые себя хотят почувствовать немного охотниками, добывая еду, не зная, получится или не получится. Такая форма поиска эмоций. 


Если бы у человека была бы жалость к вещам, то он бы, знаете, боролся за пересмотр процессов производства, вкладывал бы свои деньги в изменение этого процесса, в утилизацию, в передачу каких-нибудь булочек бедным... В общем, занялся бы другими способами решения проблемы».


Фриганы говорят, что не собираются заниматься поискам еды по помойкам всю жизнь, и уверены, что рано или поздно их принципы дойдут до людей.


«Мне кажется, скоро общество должно переработать свои мысли о потреблении, о трате этого всего, найти переработку отходов и как-то начать это использовать с ещё большей эффективностью. Например, чтобы хлеб в супермаркете, у которого уже подходит срок хранения, забирали, чтобы человек увёз, перемолол и кормил этим всем скот. Мне кажется, что-то такое должно появляться», — рассказал Евгений. «Это вопрос времени, когда-то мы придём к тому, что люди не будут выкидывать ничего безрассудно и начнут относиться к планете, как к родному дому, а не как к клондайку ресурсов», — заключил фриган Данил.


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