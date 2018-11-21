Слюнки капают

В новосибирском «Экспоцентре» начала работать очередная выставка продуктов и упаковки InterFood Siberia. Продуктом года по её версии должны стать готовые блюда длительного хранения в мягкой упаковке — их привезли и российские компании, и даже местный новосибирский производитель. С тем, что ещё можно попробовать или хотя бы просто посмотреть, познакомился обозреватель НГС.

Корейские компании привезли много готовой еды, которую нужно только разогреть





По информации организаторов, нынешняя выставка собрала 150 участников из восьми стран, среди которых есть даже Италия. Самая мощная делегация приехала из Южной Кореи. Корейцы привезли самую разную еду мгновенного приготовления. Прежде всего, это готовые блюда (мясо, овощи, рыба и т. д.), упакованные в мягкую пленку. Поставщиков подобных продуктов (а также более привычных снеков и растворимой лапши) было сразу несколько. Правда, корреспондент не нашел ни одного стенда, где новинку можно было попробовать. Зато сами корейцы потребляли свои продукты с энтузиазмом, полагая, видимо, что лучшая реклама — это личный пример.





В Новосибирске уже есть собственный производитель еды в пакетах





Корейский пример оказался таким заразительным, что новосибирская компания Delis Lab тоже организовала подобное производство у себя дома. Порционные блюда (порция 300 грамм) продаются здесь по 150–180 рублей за штуку, что в принципе соответствует ценам недорогой кулинарии или столовой. Разница только в том, что подобные пакеты можно купить загодя и доставать по мере надобности.





Вызывающая скульптура пельменя, которая должна показать достоинства нового продукта





Марка замороженных полуфабрикатов «Домашний повар» в этом году помимо примелькавшегося уже макета Оперного театра из чего-то похожего на пельмени и вареники привезла скульптуру в смелом формате «пельменного порно». Это новый продукт компании — пельмени с начинкой из грибов и фарша, которые не смешаны внутри. В реальности разрезанный пельмень выглядит, конечно, менее эффектно, но во рту это уже не разглядишь.







Лишь очень внимательный посетитель выставки сможет вспомнить, что именно рекламировали одетые в костюмы голых девушек промоутеры





Тему эротики развивали девушки-промоутеры новокузнецкой марки напитков «Ирбис», одетые в костюмы, довольно убедительно изображали голое тело. К девушками был приставлен фотограф, который предлагал всем короткую, но гламурную фотосессию.

Производитель вяленых свиных ног вот-вот перейдет на индустриальный уровень





Куда больший энтузиазм у публики вызывали стенды с колбасой и мясными деликатесами. Так, компания «Горы Алтая» привезла целый холодильник с едой из коня (колбасы, ветчина, казы). Не могло пропустить такой случай и молодое новосибирское предприятие «Сибхамон», которое уже в этом году намерено перейти от кустарного к практически индустриальному производству (уже в ноябре должен заработать небольшой завод).







На всякий случай: название марки написано по итальянски и переводится как «ребёнок»





Из несколько неожиданных новинок можно отметить, например, стенд итальянского мороженого из Казахстана и целой линейки коньяков из Киргизии. Было на выставке, кстати, и итальянское вино из Фриули, но смотрелось оно среди чипсов и семечек как-то не очень органично.







Гигантская продуктовая корзина для снековой диеты





А вот сами производители сибирских снеков чувствовали себя уверенно. Компания из Иркутска даже выкатила в холл гигантскую супермаркетную тележку. Набитую, разумеется, гигантскими же упаковками собственной продукции (семечки и разные виды орехов).







Конкурент «Подорожника» из Абакана





Если бы на выставке присуждали награду за смелость, то главным претендентом на неё была бы компания из Абакана, которая, похоже, решила потеснить «Подорожник». Это уже готовые, упакованные бургеры, сандвичи и ролллы, которыми можно торговать в киосках.





Сушёно-вяленая рыба юкола, похожая по виду на каких-то инопланетных существ





Из чисто сибирских деликатесов можно отметить стенд якутской компании «Скиф», которая привезла самую разную северную рыбу. Цены, правда, кусаются. Эта юкола (сушено-вяленое мясо или рыба) из муксуна стоит 3500 рублей за килограмм.





Стенд с медом с предгорий Салаира





На выставке также есть стенды с медом, местными молочными продуктами и сырами, интересные предложения по упаковке и многое другое. Работает InterFood Siberia с 21 до 23 ноября.





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