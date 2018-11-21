«Долой смертную казнь!». 100 лет назад в Новониколаевске был профсоюз домашней прислуги

НГС изучил протоколы его собраний — почитайте, за что боролись люди в 1917 году

9 марта 1917 года 200 жителей Новониколаевска, служивших домашней прислугой, организовали в городе профсоюз. Как самостоятельная единица он не просуществовал и двух лет, но к сентябрю 1918 года насчитывал 1650 членов, которые старались цивилизованно решать конфликты с работодателями, боролись за свои права на забастовках и попадали под арест. НГС публикует выдержки из протоколов собрания профсоюза, которые хранятся в Государственном архиве Новосибирской области.

После Февральской революции основной проблемой в Новониколаевске были безработица и произвол работодателей, пишет в книге «Новониколаевск в годы революции, Гражданской войны и "военного коммунизма"» доктор исторических наук, эксперт РАН Владислав Кокоулин. Решать их пришлось местным депутатам и профсоюзам, которые начали массово организовываться по всей стране.







Уже к 13 марта 1917 года, согласно отчёту инструктора по организации профсоюзов Семёна Канатчикова, в Новониколаевске действовало 14 профсоюзов. Одним из них был Профессиональный союз домашней прислуги, который организовали 200 служащих, — через полтора года он будет включать 1650 членов.







По профсоюзным протоколам легко проследить историю становления демократии в городе — именно о ней идёт речь на собраниях. Служащие обсуждают равноправие, достойные зарплаты, 8-часовой рабочий день и оплату больничных, читают газеты, поддерживают «своих» заявлениями и сбором денег. НГС впервые публикует расшифрованные выдержки из протоколов этих собраний, обнаруженных нами в Государственном архиве Новосибирской области.







Первоначально профсоюз организовали домашние служащие — кучера-дворники, кухарки, горничные, а позже к ним присоединились служащие больниц и бань





11 мая 1917 года







«Горячие прения вызвали вопросы о восьмичасовом дне как для кучеров-дворников, так и для домашней прислуги. Раздавались голоса, что восьмичасовой рабочий день для домашней прислуги невыполним.





После долгих прений приняты изменения проекта, представленные правлением в том смысле, что для кучеров-дворников рабочий день начинается с 6 часов утра до 4 часов дня с двухчасовым перерывом. После этого времени кучера-дворники могут согласиться на сверхурочную работу при оплате их труда 1 1/2 размеров. Дважды в неделю кучера имеют право отлучиться.







Те же самые изменения и для домашней прислуги с той разницей, что у прислуг в крайнем случае рабочий день начинается с 6 часов. Вообще-то с 7 часов. Там, где с 6 часов, рабочий день кончается в 4 часа, а там, где с 7, там кончается в 5 часов дня. Плюс по 1/2 часа на чай и 1 час на обед. Все эти требования решено пока не изъявлять хозяевам, пока они не будут утверждены центральным бюро».







22 мая 1917







«Объявляется об открытии школы грамотности и предлагается записаться. Записываются почти все присутствующие».







«Был уже разрешён один конфликт между прислугой и хозяйкой. Разрешён он был в пользу прислуги. Поступило ещё 2 жалобы, но они ещё не рассмотрены.







Засим секретарь докладывает собранию, что товарищу председателю Пуляшкиной приходится очень много времени тратить на дела союза, почему необходимо ей назначить хоть какое-то жалование. Собрание единогласно соглашается, но ввиду бедности союза постановляет выдать товарищу Пуляшкиной с 1 мая пока 15 рублей в месяц, предоставляя право правлению, если финансы улучшатся, увеличить это жалование».





Новониколаевские прачки на Оби





4 июня 1917







К этому времени центральное бюро повысило минимальные ставки для прислуги. Кухарка-специалист при годовом содержании должна была получать 30 рублей в месяц, горничные и прислуга от 18 лет — 18 рублей, а подростки с 14 до 18 лет — 15 рублей.







«Сперва эти ставки многих пугают. Некоторые товарищи прислуги выступают против них, говоря, что они настолько велики, что из-за этого они лишатся совсем мест, что многие будут заменены деревенскими.





Другие ораторы выступают в защиту этих ставок. Товарищи Клеппер и Канатчикова разъясняют собранию, [что] ставки эти придётся завоевать, быть может, <…> придётся вести борьбу вплоть до стачек, и если они не чувствуют в себе достаточно сил, если они не достаточно организованы для такой борьбы, тогда [можно] на время понизить эти ставки. После оживленных прений большинство высказывается за эти ставки. Вносится лишь и принимается изменение относительно подростков в таком виде, что от 14 до 16 лет — 10 рублей, от 16 до 18 лет — 15 рублей. Мотивируется это тем, что в противном случае девочки 14 лет и 15 будут выброшены за борт».







1 июля 1917







«Товарищ Пуляшкина делает доклад о положении ставок Союза. Указывает, что ставки будут рассмотрены на ближайшем заседании Городского Народного Собрания, явиться на которое докладчица призывает всех членов; в случае отложения рассмотрения ставок призывает членов Союза там же на заседании требовать немедленного рассмотрения».







«Товарищ Пуляшкина указывает, что местный Совет Рабочих и Солдатских Депутатов выработал положение о восьмичасовом рабочем дне, в котором не предусматривается восьмичасовой рабочий день для домашней прислуги. Чтобы выяснить, как обстоят дела по этому вопросу в Петрограде, нужно для ускорения этого послать телеграмму» (на телеграмму удаётся собрать с присутствующих 27 рублей).







В первую очередь профсоюзы боролись за равные права для всех рабочих и с произволом предпринимателей, массово увольнявших недовольных





23 июля 1917







«<…> мы, члены Профессионального Союза домашней прислуги, выражаем самый энергичный протест против восстановления смертной казни, остатков варварства и методов борьбы бывшего кровопийцы Николая II и его опричников.







Присоединяем свой голос к демократии революционной России: долой смертную казнь! Не может ей быть места в России, раз она отменена,





для тайного агента генеральского германского штаба А.Романовой (имеется в виду императрица Александра Фёдоровна. — Прим. ред.) и для самого Н.Романова, Протопопова (Александр Дмитриевич Протопопов, последний министр внутренних дел Российской империи. — Прим. ред.), Штурьмера (Борис Владимирович Штюрмер, обер-камергер Двора Его Императорского Величества. — Прим.ред.) и других».







20 августа 1917







«Обсудив вопрос о Частном Бюро Труда по найму прислуги, собрание постановило закрыть Частное Бюро Труда по найму прислуги, так как деятельность такового направлена на дезорганизацию неокрепших рядов домашней прислуги, и поэтому собрание в числе 180 человек категорически протестует против <…> Частного Бюро Труда и требует немедленного закрытия такового. За этим собрание постановило просить поддержки через Совет Профессиональных Союзов от всех Профессиональных организаций рабочих <…>».







«Собранием был зачитан подписной лист на сбор пожертвований в пользу бастующих товарищей Профессионального Союза служащих ресторанов, кофейнь и других. После чего собрание постановило отпустить в пользу бастующих 40 рублей из сумм Союза и, кроме того, сделать сбор на общем собрании, в результате который дал 25 рублей 40 копеек».







Уже осенью 1917 года в городе стало не хватать продовольствия, а цены на муку и хлеб резко выросли — это вызвало шквал недовольства и привело к бунтам





1 октября 1917







«Ночной сторож должен находиться на своём посту известные часы, причём от хозяина они должны иметь теплушки, шубу или даху, пимы, шубейки и пр. Отдельную работу, не входящую в круг их обязанностей, как то: подметать тротуары, открывать окна магазинов и пр., должны за отдельную плату, кроме той, что назначена по ставкам.





В случае несчастья со сторожем при исполнении своих обязанностей от нападения грабителей хозяин должен обеспечить его семью»





(выдержка из проекта устава для ночных сторожей).







22 октября 1917







«В параграф Х [договора условий труда домашней прислуги] товарищ Черных внёс предложение сделать кроме 3 дней в году праздника для прислуги, когда она должна быть свободна на целый день, ещё один день — первый день Пасхи. Голосуется собрание, вопрос: первый или третий день Пасхи сделать для прислуги; большинством голосов принято включить в число праздников третий день Пасхи».







3 ноября 1917







«По вопросу о текущем моменте первая высказалась товарищ Пуляшкина. Сначала она коснулась того, к чему ведёт партия большевиков, указала на разницу её тактики от других партий, указала также на то, что действительными защитниками интересов рабочего класса является единственная партия большевиков, причём привела примеры, когда она обращалась в Исполнительный Комитет, в Городское Народное Собрание и другие учреждения, громко именуемые себя народными, по некоторым делам Союза, но нигде ей не помогли, кроме большевиков.







Указала она также и на то, какие ложные слухи о большевиках и о событиях в Петрограде распускают другие партии, говоря, что везде и всюду большевики побеждены Керенским. В связи с этим товарищ Жилок прочитал некоторые выдержки из газеты "Рабочий путь", как раз опровергающие эти слухи и доказывающие, что вся власть перешла к Советам».







7 ноября Совет профсоюзов Новониколаевска большинством голосов принял резолюцию в поддержку большевиков.







Главной причиной всех бед профсоюзы считали Временное правительство: его состав был слишком буржуазным





10 марта 1918







«<…> товарищ Пуляшкина объявила, что во вторник ,12 марта, будет манифестация в память годовщины Российской Революции, просила явиться на манифестацию всем без всяких отговорок... всем под красное знамя! всем бороться до последней капли крови с капитализмом! всем торжествовать великий день годовщины Революции — день освобождения от рабства! Товарищ Пуляшкина докладывает о великом значении этого же дня, что Германская буржуазия вторгается в нашу революцию на помощь нашей буржуазии, чтобы раздавить нашу революцию, то в этот день,





12 марта, призывает всех на манифестацию, дабы плотнее объединиться. Показать буржуазии знамя трудовых Союзов и несокрушимую силу их, дабы буржуазия навеки забыла о своём владычестве над нами».







24 марта 1918







«Заслушав доклад товарища Антипаевой о том, что в приюте "Ясли" служит заведующей этим приютом в течение уже 11 лет некая гражданка Востокова, которая служит не для пользы приюта и для находящихся в нем детей, а соблюдала ранее и сейчас исключительно свои личные интересы. Обсудив этот вопрос, мы, члены союза, постановили: просить Совет Городского Хозяйства убрать с должности заведующей приютом "Ясли" гражданку Востокову, назначить по этому делу следственную комиссию для разоблачения противных гражданскому долгу действий Востоковой и приведения её к ответственности».







7 апреля 1918







«Заслушан доклад товарища Пуляшкиной о том, что в город Ново-Николаевск идёт масса крестьян ближайшего района сел и деревень, и все обращаются в союз для записи их членами и предоставления им мест; поставила вопрос: принимать ли их, имея в виду безработицу и наступающую голодовку. Обсудив этот вопрос, единогласно постановили: принимать в члены нашего союза и давать места только тем из деревенских, которые представят удостоверение волостного или сельского комитета о их несостоятельности в материальном отношении и что они действительно нуждаются в заработках в городе».







7 июня 1918







«<...> единогласно постановили: Просить Временное Сибирское Правительство об освобождении из-под ареста председательницы Пуляшкиной».







Впоследствии из протоколов профсоюза становится ясно, что под арестом Матрёна Пуляшкина провела достаточно долгий срок, заболела и лишилась должности председательницы.







Сперва профсоюзы были довольно мелкими, а служащие разных специальностей и контор требовали разных профсоюзов, но уже через два года мелкие организации стали объединяться





19 июня 1918







«[Постановили] квартирный вопрос оставить открытым, так как найти подходящей для союза квартиры не удалось».







20 июля 1918







«Заслушан доклад о безработных и тяжелом положении как безработных, так равно и безработных семей арестованных рабочих.





Со стороны Городского Головы и Управы ничего не сделано для уменьшения безработицы, а иногда даже создаётся Управой безработица.





С 27 июня была уволена сторожиха Турухановской школы беженка Кулешева, которая с двумя детьми голодает, а на её место по протекции поставлена Жеребцова, получающая совместно с мужем своим 400 рублей в месяц при готовой квартире и отоплении с освещением от школы. Также выгнана на улицу, голодает беженка старуха Евдокия Рагиевская, бывшая няней в приюте беженцев, и никакой помощи не дают. Уволена без причины Ольга Максимова из Московской бани и вознаграждение не получила. Уволен из Обского кооператора дворник Павел Бубен. Уволен из номеров Захарова дворник Ефим Ляхов. Уволен из 2-й Городской больницы Николай Морозов и арестован, а семья голодает. Вследствие этих данных заявлений общим собранием определено: поручить правлению Союза выйти с представлением к Городскому Домоуправлению о предоставлении работы или помощи безработным и не создавать безработицу неправильными увольнениями со службы рабочих и назначением новых рабочих по протекциям».







11 сентября 1918







К этому моменту в профсоюзе числилось уже 1650 человек, правда, меньше половины из них могли и платили взносы. Поэтому, очевидно, в начале каждого протокола подсчитывались присутствующие именно из числа платящих. По данным книги стачечного фонда профсоюза, к концу августа им удалось собрать почти 2 тысячи рублей взносов.







«<…> обсуждался вопрос о покупке здания.





Общее собрание определило: покупку здания необходимой, действия правления по сему делу одобряем о внесении пая на покупку в 1000 рублей, разрешаем правлению производить дальнейшие расходы по ремонту помещения, какие потребуются».







13 сентября 1918







«Члены правления обсуждали просьбу члена союза Софьи Киселевой, безработной, об оказании ей помощи выдачей единовременного пособия. Обсудив настоящий вопрос и имея в виду, что положение безработной Софьи Киселевой очень тяжёлое и необходимо помочь, а почему единогласно постановили:







Из стачечного фонда Софье Киселевой как оставшейся безработной после забастовки выдать единовременного пособия пятьдесят рублей (50 р), которые и выписать в расход по книге».







27 сентября 1918







«... единогласно постановили: Соединить два Союза, Домашних и Ресторанных служащих, в один общий Союз, ресторанных служащих выделить в отдельную секцию <…> Поручаем правлению заказать бланковый штемпель и печать Союза».







После этой записи никакой другой информации о деятельности профсоюза в архиве ГАНО нет. Не исключено, что объединённый профсоюз получил другое название, а значит, Профессиональный союз домашних служащих перестал существовать. По информации Владислава Кокоулина, в годы колчаковщины (конец 1918–1920 годы) профсоюзы в целом в Новониколаевске были фактически ликвидированы.







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