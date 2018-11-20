Черная щедрость

В новосибирских магазинах уже началась «чёрная пятница»

«Черная пятница» — это традиционный день скидок, который начали устраивать американские торговые центры ещё в середине прошлого века. В этом году они выпала на 23 ноября. Новосибирские ТЦ тоже взяли в привычку зазывать покупателей яркими вывесками Black Friday. Иногда это просто рекламная вывеска, которая лишь привлечет покупателя, который и так получит ее в любой день, например, при сезонной распродаже. А иногда встречаются действительно выгодные предложения, которые появляются лишь на три дня. Корреспондент НГС нашла магазины, которые уже вовсю празднуют «чёрную пятницу» и предлагают скидки до 80%.







В американской традиции «чёрная пятница» — это один день бешеных скидок, когда люди чуть ли не берут выходной, чтобы купить побольше и подешевле. Новосибирские ритейлеры намного гуманнее и растянули день распродаж на три дня, а некоторые умудрились и на неделю. Правда скидки далеко не на всё. Рекламными вывесками «чёрной пятницы» пестрят все торговые центры — продавцы объявляют скидки до 80%, но эта цифра, скорее исключение из правил.







Одежда







Скидки в магазинах одежды — дело привычное, сезон распродаж здесь бывает постоянно, вопрос только, на что именно будет в «чёрную пятницу». Поэтому особенно приятно, когда скидки в магазине «на всё». Например, в «Снежной королеве» сезон «черной пятницы» уже начался, скидки до 30% на всю одежду. Это и пуховики, и норковые шубы, и кожаные куртки. Например, дубленки можно купить условно не за 50 тысяч, а за 38, пуховики подешевели с 13 до 9 тысяч рублей.





В магазине «Твое», где и так всё недорого и со скидками, «чёрная пятница» скорее реклама. Табличка с новой ценой помечена звёздочкой, которая означает, что скидка не на всё. Например, на витрине с толстовками указанная цена 399 вместо 799 нашлась лишь на одной кофте. Остальные тоже со скидками, но совсем с минимальными (699 вместо 799).





Тот же принцип и в Gloria Jeans. Под флагом «чёрной пятницы» и правда можно найти свитерок за 299 рублей, но поиски могут затянуться. Скорее вы найдёте просто небольшую скидку на большинство вещей, в том числе на новую коллекцию.







Большинство магазинов уже сделали скидки на свои товары, не дожидаясь пятницы





В Terranova честно не стали писать ни про какие пятницы, а период скидок назвали BlackWeek. Распродажа здесь с 19 по 25 ноября. Причем, чем больше купишь, тем больше скидка: 3 вещи — 10%, 5 вещей — 15%, 7 вещей — 30% в чеке. На сами вещи тоже есть скидка. Например, утеплённую куртку можно купить за 2699 рублей вместо 3699.







На всю новую коллекцию скидки «чёрной пятницы» в магазине детской одежды «Акула». Ценники на одежде старые, скидка 50% автоматически пробивается на кассе. Например, тёплый свитер для девочки стоит 450 рублей вместо обычной цены 999 рублей.







Объявления «чёрной пятницы» со скидками до 70% и в магазине Finn Flare. Правда, какая именно скидка на какую вещь, нужно уточнять у продавцов, так как на одежде просто новые ценники. Но при желании можно найти пуховик, который до распродажи стоил 20 тысяч, а на этой неделе цену на него снижают до 10.







В магазинах «Синар», расположенных в торговых центрах, всё проще — здесь «чёрную пятницу» отметят по-настоящему, день в день. То есть именно 23 ноября скидка будет 40% абсолютно на все позиции без всяких звёздочек.







Магазины анонсируют скидки «чёрной пятницы» до 80%





Обувь







В обувных магазинах слово «распродажа» тоже звучит постоянно, так как сезоны меняются. Правда, в «чёрную пятницу» некоторые решили продать летние туфли ещё дешевле. Например, в Alba скидка на черные кожаные туфли на небольшом каблуке — 68% (3190 вместо 9990). Женские ботильоны на сплошной подошве продают со скидкой 29% (6990 вместо 9890 рублей). Мужские замшевые ботинки стоят 5590 вместо 8490 рублей.







Та же обувь премиум уже продается с 50% скидкой в магазине FILIANI. Например, женские осенние ботинки со скидкой 50% стоят 6195 рублей вместо 12390.







Косметика и парфюмерия







Скидки до 50% в «Иль Дэ Боте». В «чёрную пятницу» здесь сделали ставку на парфюмерию. Мужские и женские духи можно действительно купить дешевле. Например, мужской аромат Givenchy вместо 6130 стоит 3065. Женская туалетная вода Christian Dior стоит 5000 рублей вместо 9 тысяч.







Магазин французской косметики «Ив Роше» тоже открыл black week. Здесь сформировали наборы из нескольких средств, на которых можно неплохо сэкономить и купить кремы со скидкой до 50%.







Бытовая техника







Практически во всех магазинах бытовой техники мелькает реклама «чёрной пятницы». Но, как признаются продавцы магазина Learn, у них постоянно есть несколько товаров, которые продают по акциям. Пока в рамках «чёрной пятницы» чайник за 1290 рублей вместо 1790. А также микроволновка за 3290 рублей вместо 4990 и пылесос за 3490 вместо 5390 рублей.







В магазине «М-Видео» заявили, что пока не знают, какие скидки и на что будут именно в «чёрную пятницу»





Но большая вероятность, по словам продавцов, что останутся скидки на ноутбуки. Например, «Асус» с экраном 15,6, объемом жесткого диска 256 ГБ стоит 57 990 рублей вместо 63990.







Салон мобильной связи «Билайн» уже выставил на полку распродаж телефон Xiaomi redmi 6, который стоит порядка 13 тысяч, а сейчас цена снижена до 8890 рублей. Остальные операторы пока не спешат анонсировать «чёрную пятницу», хотя, по словам продавцов, участвовать будут.





По традиции «чёрная пятница» — начало новогодних распродаж





Товары для дома







Пожалуй, одно из самых выгодных предложений этой «чёрной пятницы» — матрасы, которые в «Аскане» анонсируют со скидкой 80%. По словам продавцов, скидки на всё, в зависимости от модели. На подушки — до 60, на кровати — до 50. Матрас высотой больше 20 сантиметров на двуспальную кровать 2 м на 1,6 м до 25 ноября можно купить за 16 тысяч рублей, тогда как обычная цена без акций доходит до 80.







Распродажи устраивают и магазины известных марок кухонной утвари. Например, в Tescoma до конца недели скидки 25% на все товары. Так что, если вы мечтали о трёхлитровой кастрюле President, есть шанс сэкономить и купить её за 2589 рублей вместо 5178.







В Cozy Home 50% скидка на постельное бельё (без скидки 2-спальный комплект стоит 5990 рублей).







К «чёрной пятнице» присоединились и ювелирные магазины







Скидки до 80% в салонах «Адамас». В основном на украшения с драгоценными камнями, уточнили продавцы. Так что есть возможность купить значительно дешевле золотые серёжки с бриллиантами (например, можно уложиться в 15 тысяч рублей).







«Обвал цен» обещает «Ашан», правда случился он, судя по рекламе, уже с 12 ноября. Зазывающие плакаты с обещанием скидок висят вперемешку с сообщением о «чёрной пятнице», которая, как уточнили в администрации магазина, тоже уже наступила. Возможно, ещё добавят какие-то товары, но в основном всё уже выставили, уточнили в «Ашане». Так что можно не ждать новогодних скидок и присматриваться к напиткам. Например, сейчас скидка на коньяк «Арарат» 5 звёзд (599 рублей вместо 985).







«Чёрная пятница» для торговых центров — это праздник, на который им нужно пригласить как можно больше народу. «Аура», например, по этому случаю устраивает вечеринку с участием дуэта «#2 маши». В «Галерее Новосибирск» среди покупателей будет розыгрыш iPhone XR. Поэтому ближайшие два дня — время тихих шопоголиков, которые хотят сэкономить, но боятся подобных столпотворений.





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