Последний шанс «Короллы»

Новая Toyota Corolla стала больше, но сохранилась проблема, из-за которой новосибирцы её не покупают

Компания Toyota представила новое, 12-е поколение своей знаменитой модели Corolla в кузове седан. Corolla, напомним, уже много лет является самым продаваемым автомобилем в мире. Только вот в России, а также и в Новосибирске, начиная с предыдущего поколения, Corolla пользуется весьма посредственным спросом — с переходом на вариатор автомобиль растерял значительную долю покупателей. К тому же цены на модель превышают цены на конкурентов в С-сегменте. Сможет ли Corolla, которая выходит на новый 7-летний жизненный цикл, вернуть себе былую популярность — далее в обзоре НГС.АВТО.









Toyota Corolla — уже давно не мелкий автомобиль, модель растет с каждым поколением. Сейчас она прибавила сантиметр в длину (до 4640 мм) и полсантиметра в ширину (до 1780 мм). Колесная база осталась прежней, 2700 мм. Рыбье лицо «Короллы» еще больше сплющилось, радиаторная решетка, похоже, исчезла насовсем. Зато передний бампер обзавелся огромным хищным воздухозаборником, так что новая машина в чем-то даже и агрессивна.













При виде сбоку гладкие двери своей формой отсылают нас к 10-му поколению «Короллы» в 150-м кузове. Подоконная линия у новой модели довольно низкая, на передних дверях она делает небольшой изгиб вниз около стоек зеркал заднего вида.













Сзади большие фонари, немного напоминающие Lexus, бампер сложной формы с вертикальными узкими светоотражателями.













Салон встречает уже привычным «тойотовским» рулем с круглыми кнопками и выносным экраном мультимедиа на передней панели. Дизайн интерьера во многом схож с другими моделями марки — такие же дефлекторы обдува, блок климата, дверные ручки, оформление передней панели.













Мировая автоиндустрия идет по пути улучшения систем безопасности, вот и «Королла» обзавелась важными электронными помощниками Safety Sense. В базовой европейской версии будут доступны адаптивный круиз-контроль с системой автоторможения, распознавание велосипедистов и пешеходов, контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков, автоматическое переключение дальнего света, удержание в полосе.













Моторная гамма «Короллы» широка и различается на рынках разных стран. Для Америки подготовлены атмосферные моторы объемом 1,8 и 2 литра мощностью 140 и 170 л.с. Для Европы — 1,8-литровый гибрид суммарной мощностью 122 л.с. В России, скорее всего, наиболее популярным будет 1,6-литровый мотор мощностью 132 л.с. Коробки передач у «Короллы» — механика и вариатор Direct Shift.





Этот самый вариатор, несколько завышенная цена и отсутствие четкой маркетинговой политики и стали причинами провала продаж «Короллы» в предыдущем, 11-м поколении на российском рынке. За январь–сентябрь 2018 года в стране продано 3940 штук модели, а, например, Ford Focus разошелся в количестве 10 847 штук.





Как сообщил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов, в Новосибирске за январь–октябрь 2018 года продано 69 «Королл», это примерно по 7 машин в месяц. Впрочем, российский офис Toyota и не делает ставку на эту модель. Для марки важны Camry, RAV4 и Land Cruiser Prado — каждый является драйвером продаж в своем сегменте. Для сравнения, в Новосибирске за 9 месяцев продано 296 штук Camry, 244 штуки RAV4 и 283 штуки Prado.









А вы бы купили себе новую «Короллу»?

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