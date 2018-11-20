«Можно выпить ведро воды — тоже будет вредно»

Если акциз на колбасу введут, продукция мясокомбинатов сильно подорожает

Экспертный совет при правительстве выступил с предложением ввести в России акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. В основу этой идеи легли рекомендации ВОЗ облагать продукты, приносящие вред здоровью, акцизами. В итоге Минздрав вообще рекомендовал жителям страны не злоупотреблять такими продуктами. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у новосибирских производителей колбасных изделий, считают ли они свою продукцию вредной, как относятся к тому, что их колбасу, по сути, хотят приравнять к алкоголю и табаку, которые облагаются акцизами, что станет, если их введут, и кто сможет позволить себе докторскую и сервелат.







Председатель ЗАО племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков:





«Я считаю, что не полезно для здоровья каждый день есть колбасу копчёную и полукопчёную. Конечно, вреда от колбасы меньше, чем от табака, и приравнивать колбасу к табаку я бы не стал — это глупость несусветная. А то, что на дорогие колбасы повысятся цены, я думаю, греха большого не будет. Те, кто имеет много денег, купят по любой цене при желании, а пенсионеры и малообеспеченные эту колбасу вообще не купят никогда или если купят, то редко и мало. Вопросы улучшения жизни людей — это серьёзные вопросы, которые нужно решать, а вот копчёную колбасу дороже или дешевле продавать — это так, разговор ни о чём.





Руководитель племзавода «Ирмень» считает, что колбаса уже не является первым блюдом на праздничном столе





Мы делаем разную колбасу, порядка 45 наименований. Надо иметь в виду, что наши колбасы из чистого мяса. Хоть не много, но будут покупать. У нас в деревне когда-то любое мероприятие — свадьба, юбилей, — проходило так: если нет на столе колбасы, то это не стол. Ещё когда её было не достать, сами делали. А сейчас колбаса не является первым блюдом на праздничном столе. У нас на прошлой неделе было празднование Дня урожая, там было достаточно всего другого, например мясных блюд, здорово приготовленных, а тарелки с нарезкой колбасных изделий шибко никто не ест. Например, на столе будет солёное сало свиное лежать, его съедят, а колбаса останется».





Технолог «Кудряшовского мясокомбината» Татьяна Козлова:





«Если таким образом рассуждать, то, наверное, вся продукция вредная. Я к тому, что нельзя так голословно говорить, потому что продукция выпускается согласно ГОСТам, разработанным техническим условиям, подвергается лабораторным испытаниям как по микробиологическим показателям, так и по токсичным элементам, антибиотикам. Соответствует в том числе по добавкам: мы не используем те, которые не входят в перечень ТР ТС 029 (Технический регламент Таможенного союза. — Прим. ред.) по безопасности пищевых добавок. Всё, что входит в этот перечень, допустимо, применимо, одобрено, в том числе и Минздравом.





Вся продукция соответствующая. У нас порядка 200 наименований. Сказать, что есть эту продукцию нельзя и она опасна для здоровья — это голословно обвинять производителей, не знаю, как так можно. Колбасные изделия бывают, например, мясосодержащими или мясорастительными. Чем мясо вредно? Не знаю, не могу сказать — как можно приравнять к табаку и алкоголю?! Это белок, жир — белковая пища, и она полезна.





Технолог «Кудряшовского мясокомбината» считает, что белковая пища, в том числе колбасные изделия, полезна





Наверное, икра в большей мере символ благополучия, а колбаса — это обычный продукт. Колбасные и мясные изделия мы употребляем ежедневно. Практически все используют их в рационе».





Директор по маркетингу «Сибирской продовольственной компании» Галина Шмидт:





«Я нигде не читала, что ВОЗ считает колбасные изделия вредными: они не рекомендует употреблять их в излишних количествах. Любые продукты питания, которые существует на рынке, от которых люди не умирают, в принципе не могут являться вредными. Также и Минздрав: нет категоричности. У этих организаций есть рекомендуемый пищевой ассортимент — что должно быть в основе питания, а что может периодически появляться в этом рационе.





Понятно, что рекомендуемый рацион делится на злаки, овощи, фрукты, те или иные виды мяса, молочную продукцию. Колбаса не более вредная, чем все остальные продукты питания, которые относятся к деликатесному ряду. Они просто не рекомендуются как основа ежедневного рациона, как те же конфеты или печенье.





Директор по маркетингу «Сибирской продовольственной компании» говорит, что если рассматривать «вредность» с точки зрения содержания консервантов, то колбаса не вреднее йогуртов





Если употреблять термин "вредный", то, по сути, все продукты, которые вы покупаете в супермаркетах с точки зрения наличия в них консервантов, по мнению ВОЗа и Минздрава, являются неполезными. Здесь надо понимать, что если вы хотите покупать продукты в магазине у дома при существующей во всём мире системе производства, доставки и продажи через всякие маркеты, то во всех будут находиться консерванты. Можете взять любой йогурт, который считается полезным, и почитать количество консервантов в нём и прочих веществ. То есть на самом деле колбаса не вреднее любого йогурта, который вы покупаете в супермаркете.





Я вообще считаю, что этот акциз на колбасы — это пиар-акция товарищей, которые её предложили.





Понятно, что она вызовет много шума, привлечёт внимание к фамилиям людей, которые эту тему начали, и ничем в итоге не закончится. Потому что колбасные изделия присутствуют в рационе многих людей в России и во всём мире, поэтому приравнять колбасу к табаку и алкоголю не совсем корректно. Табак — наркотическое вещество, с алкоголем вопрос в том, сколько выпить: есть указанные дозы, которые могут быть рекомендованными. Всё очень неоднозначно.





Если вдруг акцизы введут, в чём я глубоко сомневаюсь, то, по сути дела, это дополнительный налог, который мы должны будем каким-то образом компенсировать. При нынешнем резком росте цен на сырьё у производителей нет какой-то великой прибыли, чтобы взять на себя уплату этого налога».





Представители рынка не согласны к приравниванию колбасных изделий к алкоголю и табаку





Заместитель директора по промпереработке «Коченёвской птицефабрики» Максим Таскаев:





«Во-первых, колбасные изделия разные: есть продукты мясосодержащие и мясные. Человеку надо выбирать, что он будет есть — дешёвый продукт или подороже. На этикетке же сейчас всё написано, мы ничего не скрываем: если "продукт мясосодержащий", значит содержание мяса в нём в каком-то проценте, а в мясном продукте другой процент.





Если говорить о вредности, то в любом случае всё зависит от потребления: если чрезмерно, то даже продукты здорового питания могут пагубно повлиять на здоровье.





Можно выпить ведро воды — тоже будет вредно. Понятно, что всё копчёное нужно потреблять в меру в любом случае.





И всё в меру полезно, даже те же копчёные изделия. Коптильные вещества участвуют в пищеварении, улучшают его и улучшают отделение желудочного сока за счёт своих ароматических веществ.





У нас немного видов колбасных изделий, потому что мы в основном занимаемся охлаждённой продукцией, мясными полуфабрикатами. Тонны две-три в неделю колбасных изделий у нас: производительность упала в связи с конкуренцией. Раньше выпускали около 15 тонн в неделю.





Технолог «Коченёвской птицефабрики» считает, что введение акцизов в итоге может привести к снижению качества





Если акцизы введут, конечно, цены поднимутся: производитель будет компенсировать это. Продукцию всё равно придётся удешевлять, чтобы средний потребитель мог её приобретать. Опять же технологии какие-то, может, будут вводить — не совсем это будет полезно. Поэтому моё мнение — нельзя вводить акцизы на продукты питания такого типа.





Колбаса разная: если мы покупаем сервелат или сыровяленую, которые стоят больше 1000 рублей за килограмм, то понятно, что это символ благополучия, а если колбасу по 100 рублей за килограмм, то это символ выживания для каких-то слоёв общества».





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