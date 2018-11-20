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«Можно выпить ведро воды — тоже будет вредно»

Минздрав попросил реже есть колбасу (а власти задумались об акцизах) — цены на нее резко вырастут

Если акциз на колбасу введут, продукция мясокомбинатов сильно подорожает
Если акциз на колбасу введут, продукция мясокомбинатов сильно подорожает

Экспертный совет при правительстве выступил с предложением ввести в России акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. В основу этой идеи легли рекомендации ВОЗ облагать продукты, приносящие вред здоровью, акцизами. В итоге Минздрав вообще рекомендовал жителям страны не злоупотреблять такими продуктами. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у новосибирских производителей колбасных изделий, считают ли они свою продукцию вредной, как относятся к тому, что их колбасу, по сути, хотят приравнять к алкоголю и табаку, которые облагаются акцизами, что станет, если их введут, и кто сможет позволить себе докторскую и сервелат.


Председатель ЗАО племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков:


«Я считаю, что не полезно для здоровья каждый день есть колбасу копчёную и полукопчёную. Конечно, вреда от колбасы меньше, чем от табака, и приравнивать колбасу к табаку я бы не стал — это глупость несусветная. А то, что на дорогие колбасы повысятся цены, я думаю, греха большого не будет. Те, кто имеет много денег, купят по любой цене при желании, а пенсионеры и малообеспеченные эту колбасу вообще не купят никогда или если купят, то редко и мало. Вопросы улучшения жизни людей — это серьёзные вопросы, которые нужно решать, а вот копчёную колбасу дороже или дешевле продавать — это так, разговор ни о чём.


Руководитель племзавода «Ирмень» считает, что колбаса уже не является первым блюдом на праздничном столе
Руководитель племзавода «Ирмень» считает, что колбаса уже не является первым блюдом на праздничном столе


Мы делаем разную колбасу, порядка 45 наименований. Надо иметь в виду, что наши колбасы из чистого мяса. Хоть не много, но будут покупать. У нас в деревне когда-то любое мероприятие — свадьба, юбилей, — проходило так: если нет на столе колбасы, то это не стол. Ещё когда её было не достать, сами делали. А сейчас колбаса не является первым блюдом на праздничном столе. У нас на прошлой неделе было празднование Дня урожая, там было достаточно всего другого, например мясных блюд, здорово приготовленных, а тарелки с нарезкой колбасных изделий шибко никто не ест. Например, на столе будет солёное сало свиное лежать, его съедят, а колбаса останется».


Технолог «Кудряшовского мясокомбината» Татьяна Козлова:


«Если таким образом рассуждать, то, наверное, вся продукция вредная. Я к тому, что нельзя так голословно говорить, потому что продукция выпускается согласно ГОСТам, разработанным техническим условиям, подвергается лабораторным испытаниям как по микробиологическим показателям, так и по токсичным элементам, антибиотикам. Соответствует в том числе по добавкам: мы не используем те, которые не входят в перечень ТР ТС 029 (Технический регламент Таможенного союза. — Прим. ред.) по безопасности пищевых добавок. Всё, что входит в этот перечень, допустимо, применимо, одобрено, в том числе и Минздравом.


Вся продукция соответствующая. У нас порядка 200 наименований. Сказать, что есть эту продукцию нельзя и она опасна для здоровья — это голословно обвинять производителей, не знаю, как так можно. Колбасные изделия бывают, например, мясосодержащими или мясорастительными. Чем мясо вредно? Не знаю, не могу сказать — как можно приравнять к табаку и алкоголю?! Это белок, жир — белковая пища, и она полезна.


Технолог «Кудряшовского мясокомбината» считает, что белковая пища, в том числе колбасные изделия, полезна 
Технолог «Кудряшовского мясокомбината» считает, что белковая пища, в том числе колбасные изделия, полезна 


Наверное, икра в большей мере символ благополучия, а колбаса — это обычный продукт. Колбасные и мясные изделия мы употребляем ежедневно. Практически все используют их в рационе».


Директор по маркетингу «Сибирской продовольственной компании» Галина Шмидт:


«Я нигде не читала, что ВОЗ считает колбасные изделия вредными: они не рекомендует употреблять их в излишних количествах. Любые продукты питания, которые существует на рынке, от которых люди не умирают, в принципе не могут являться вредными. Также и Минздрав: нет категоричности. У этих организаций есть рекомендуемый пищевой ассортимент — что должно быть в основе питания, а что может периодически появляться в этом рационе.


Понятно, что рекомендуемый рацион делится на злаки, овощи, фрукты, те или иные виды мяса, молочную продукцию. Колбаса не более вредная, чем все остальные продукты питания, которые относятся к деликатесному ряду. Они просто не рекомендуются как основа ежедневного рациона, как те же конфеты или печенье.


Директор по маркетингу «Сибирской продовольственной компании» говорит, что если рассматривать «вредность» с точки зрения содержания консервантов, то колбаса не вреднее йогуртов 
Директор по маркетингу «Сибирской продовольственной компании» говорит, что если рассматривать «вредность» с точки зрения содержания консервантов, то колбаса не вреднее йогуртов 


Если употреблять термин "вредный", то, по сути, все продукты, которые вы покупаете в супермаркетах с точки зрения наличия в них консервантов, по мнению ВОЗа и Минздрава, являются неполезными. Здесь надо понимать, что если вы хотите покупать продукты в магазине у дома при существующей во всём мире системе производства, доставки и продажи через всякие маркеты, то во всех будут находиться консерванты. Можете взять любой йогурт, который считается полезным, и почитать количество консервантов в нём и прочих веществ. То есть на самом деле колбаса не вреднее любого йогурта, который вы покупаете в супермаркете.


Я вообще считаю, что этот акциз на колбасы — это пиар-акция товарищей, которые её предложили. 


Понятно, что она вызовет много шума, привлечёт внимание к фамилиям людей, которые эту тему начали, и ничем в итоге не закончится. Потому что колбасные изделия присутствуют в рационе многих людей в России и во всём мире, поэтому приравнять колбасу к табаку и алкоголю не совсем корректно. Табак — наркотическое вещество, с алкоголем вопрос в том, сколько выпить: есть указанные дозы, которые могут быть рекомендованными. Всё очень неоднозначно.


Если вдруг акцизы введут, в чём я глубоко сомневаюсь, то, по сути дела, это дополнительный налог, который мы должны будем каким-то образом компенсировать. При нынешнем резком росте цен на сырьё у производителей нет какой-то великой прибыли, чтобы взять на себя уплату этого налога».


Представители рынка не согласны к приравниванию колбасных изделий к алкоголю и табаку
Представители рынка не согласны к приравниванию колбасных изделий к алкоголю и табаку


Заместитель директора по промпереработке «Коченёвской птицефабрики» Максим Таскаев:


«Во-первых, колбасные изделия разные: есть продукты мясосодержащие и мясные. Человеку надо выбирать, что он будет есть — дешёвый продукт или подороже. На этикетке же сейчас всё написано, мы ничего не скрываем: если "продукт мясосодержащий", значит содержание мяса в нём в каком-то проценте, а в мясном продукте другой процент.


Если говорить о вредности, то в любом случае всё зависит от потребления: если чрезмерно, то даже продукты здорового питания могут пагубно повлиять на здоровье. 


Можно выпить ведро воды — тоже будет вредно. Понятно, что всё копчёное нужно потреблять в меру в любом случае. 


И всё в меру полезно, даже те же копчёные изделия. Коптильные вещества участвуют в пищеварении, улучшают его и улучшают отделение желудочного сока за счёт своих ароматических веществ.


У нас немного видов колбасных изделий, потому что мы в основном занимаемся охлаждённой продукцией, мясными полуфабрикатами. Тонны две-три в неделю колбасных изделий у нас: производительность упала в связи с конкуренцией. Раньше выпускали около 15 тонн в неделю.


Технолог «Коченёвской птицефабрики» считает, что введение акцизов в итоге может привести к снижению качества
Технолог «Коченёвской птицефабрики» считает, что введение акцизов в итоге может привести к снижению качества


Если акцизы введут, конечно, цены поднимутся: производитель будет компенсировать это. Продукцию всё равно придётся удешевлять, чтобы средний потребитель мог её приобретать. Опять же технологии какие-то, может, будут вводить — не совсем это будет полезно. Поэтому моё мнение — нельзя вводить акцизы на продукты питания такого типа.


Колбаса разная: если мы покупаем сервелат или сыровяленую, которые стоят больше 1000 рублей за килограмм, то понятно, что это символ благополучия, а если колбасу по 100 рублей за килограмм, то это символ выживания для каких-то слоёв общества».


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