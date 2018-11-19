НГС снова рассказывает историю новосибирца, который уехал жить в другую страну, в проекте «Сибирь, до свидания!». Андрей Титов переехал с семьёй в Словению в 2015 году — город Порторож (с итальянского переводится как «порт роз». — Прим. ред.). Здесь он работал адвокатом, но решил поменять свою жизнь кардинально: он изучил тонкости сдачи апартаментов туристам на Booking и совмещает это с писательством. Недавно его книга «Любовный блокчейн» была представлена на Московской книжной ярмарке. Андрей приехал в гости в Новосибирск, где не был три года. Журналист НГС встретилась с ним и узнала, чего, по его мнению, не хватает новосибирцам, как Словения влюбила его в себя за два дня, почему сложно найти себе занятие за границей, как отказаться от понтов и почему словенцы могут влиять на власть.

Как-то на майские мы праздники поехали в Словению: мне хватило двух дней, чтобы понять, что хочу задержаться здесь подольше. И я не пожалел. Одну причину выделить сложно: всегда у тех, кто переехал, есть десятки причин на самом деле. Например, узнать, как реально там люди живут, посмотреть мир, просто жить у моря.







В любом случае всё хорошее, что было в моей жизни, всё равно связано с Новосибирском. Уехавшие в 2014–2015 годах — это люди, которые уехали не за куском хлеба, не за колбасой, не за прошутто. Весной 2014 года я понимал, что если сейчас не попытаюсь что-то изменить в своей жизни, то потом будет поздно. Если тебе близко к 50, это болезненный процесс.





Люди, которые переезжают, круто меняют свою жизнь — профессию, круг общения. По многим причинам я не смог бы работать там адвокатом, начиная от диплома и языка. Первое время ты отдыхаешь, полгода находишься в эйфории от того, что просыпаешься в декабре, а у тебя вокруг всё зелёное, 15 градусов тепла. Понимаешь, что тёплые ботинки, которые привёз, не понадобятся больше никогда.





Андрей Титов хотел жить у моря и первое время чувствовал эйфорию от того, что в декабре плюсовая температура





Без понтов





Самая большая сложность проживания за границей — это нехватка денежных средств. Платить придётся больше, нехватка ощущается в большей степени, зарабатывать на достойную жизнь достаточно сложно. Поэтому большинство имеет заработок ещё где-то в России. После переезда нужно жить не как турист, а как местный. Довольно быстро наступает момент, когда ты понимаешь, что нужно питаться не в этом ресторане, а в каком-то другом месте. Ещё ты понимаешь, что экономить — это не стыдно.





На самом деле человеку для комфортной и счастливой жизни нужно не много. Я приехал сюда и специально надел свои часы, которые купил за 10 евро, заказав их на AliExpress. Они удобные для меня, но это несколько странно для нашего менталитета: я сейчас вспоминаю, сколько было потрачено на подчёркивание этой ненужной статусности здесь, [в Новосибирске].





Это можно назвать словом «понты». Они мешают воспринимать людей такими, какие они есть. Европейцы в этом плане показательны: меньше уделяют этому внимания. Особняком стоят итальянцы — я их обожаю. Особенно мужчины — это такой стиль, такое понимание, как нужно выглядеть! Причём это не зависит от финансового положения. Недаром они так нравятся женщинам.





Семья Титовых любит путешествовать: на фотографии — Венеция





Классификация туристов





В общем, когда ты пожил как турист, начинаешь думать, чем заняться, потому что хочется зарабатывать евро. Первые наличные деньги, которые мы заработали, положили под стекло, на память. Найти себя, чтобы было достаточно интересно и приносило удовольствие, достаточно трудно. Для взрослых людей психологически это ещё более сложный процесс.





Мы купили квартиру в городе Пиран и сдаём её туристам. Это старинный город — жемчужина итальянской архитектуры, рядом море, хорошая средиземноморская кухня. Сдаём её через различные сервисы, поэтому есть опыт работы с налоговой, общения с туристами, с Booking — я никогда в жизни раньше этим не занимался.





Мы только закончили ремонт, я открыл календарик, и уже вечером у меня забронировали квартиру. Я пишу: «Когда вы будете?», а они отвечают, что уже здесь. Я был в растерянности минут 10, потом поехал с сыном к туристам. Это оказались три байкера из Чехии. Я забыл всё, что хотел сказать, взял деньги и ушёл. Переживал, что будет с моей квартирой после ремонта.





Титову нравится местная архитектура и соседняя — итальянская





Теперь я уже отличаю европейских туристов от американцев или китайцев, корейцев. Понятно, что люди все разные, но мне везло на австрийцев, немцев, итальянцев, которые любят проезжать по этому маршруту. Они чистоплотные, а это очень важно для владельца апартаментов. Они за собой даже пол протрут и посуду всю в посудомойку составят. Это восхитительно.





Шокирующие цены Новосибирска





Коммунальные услуги в Словении примерно в той же ценовой категории, может, из-за курса доллара повыше — примерно 100 долларов в месяц. Некоторые цены в Новосибирске меня шокируют сильно, например, у стоматологов. Продукты стоят примерно так же. Но в нашем рационе стало больше овощей, фруктов, рыбы. За три года я, не принимая никаких усилий, сбросил лишние килограммы, потому что растительная пища, морепродукты — всё хорошего качества.





Писательство для меня — это скорее хобби. Про российскую действительность не пишется, поэтому первая книга — «Словенский водевиль». Она родилась из коротких зарисовок, которые я делал на пляже и в других местах. Недавно её озвучили — стала доступна аудиокнига. Я стараюсь писать хотя бы час в день.





Андрею Титову нравится писать книги, для него это в большей степени хобби





Мне нравится журналистика, я стал сотрудничать с русскоязычными изданиями. Был недавно в доме престарелых, писал о нём материл. Это отель. Можно купить в нём квартиру. Хотел написать о детском доме, но там в Словении их нет.





Умеющие улыбаться





Словения находится рядом с Италией, в пяти минутах, поэтому мы очень любим путешествовать, — мне эти две страны близки. Интересно только, что в Словению в основном переезжают семьями, а в Италию — только женщины, как правило, чтобы выйти замуж.





Поражает, что там люди говорят на разных языках: как минимум словенский, итальянский, английский, немецкий, ещё может быть хорватский и венгерский. Мы изучаем итальянский и словенский языки: когда я переехал, думал, что за год выучу все языки, которые мне понадобятся. Английский был и остаётся на примитивном уровне.





Семье Титовых нравится культурная программа, которая у них есть в Европе. На фото — карнавал





Конечно, люди разные, но общая масса, которая определяет окраску страны, доброжелательна. Как люди умеют там улыбаться — этому нужно учиться! И выдержка, которую я пытаюсь перенять. Они умеют внешне не показывать ту бурю эмоций, которая внутри, в спокойном режиме обсуждать конфликтные ситуации. Двухдневный опыт поездок на такси в Новосибирске мне даёт представление, что здесь этого качества точно не хватает.





Там люди практически не сигналят на дорогах. Будут на трассе спокойно стоять сколько нужно, пока бабушка впереди что-то ищет или просто остановилась. Я стараюсь этому учиться. Ничего не произойдёт, если подождёшь минуту. И действительно ничего не происходит. Они толерантные.





Другие значения слов





Если говорить о различиях, то заметил, что слова наполняются разными смыслами: мне здесь — в Новосибирске — говорят, например, что я стал мигрантом. У меня всего лишь временный вид на жительство, который я продлеваю. Там у этого слова синоним — «беженцы», это другой статус, негативный оттенок, а мы иностранные граждане, которые приезжают работать.





Словенцы следят за тем, как власти расходуют деньги и как благоустраивается город





Или слово «политика»: мы точно здесь понимаем что-то другое. Там разные мнения — это нормально, это не враги. В Словении везде есть платные парковки, которые являются наболевшей темой для любого региона. Стоят 1–1,5 евро, а в выходные и праздники, когда ещё больше желающих, они бесплатны.





Поскольку налоги — это деньги людей, они имеют право у власти спрашивать, как расходуются их средства. Европейцы считают каждый цент. Очень часто пишут жалобы в контролирующие органы. Это нормально: написать, чтобы государственный орган выполнял свою работу. В основе поведения у словенцев, на мой взгляд, лежит внутреннее соблюдение законов, начиная от сортировки мусора и выгула собак.





Право на мнение





Каждый имеет право на своё мнение. Инициативная группа предложила легализацию однополых браков, поэтому провели референдум. Но большинство не захотело, поэтому не приняли закон. В книжных магазинах это тоже ощущается: рядом стоят биография Муссолини, книга о Сталине и «Майн кампф» Гитлера. Каждый может прочитать, если ему хочется.





Титову нравится уровень безопасности и комфорта, который ощущается в стране





Там много тех, кто приехал из Казахстана и Украины. Мы общаемся без всяких вымышленных границ и не говорим о политике. Количество людей, которых я могу назвать единомышленниками, там огромно. Если говорить о стереотипах, то я думаю, что о русских русские сами думают нехорошо. Европейцы думают о русских лучше, чем мы сами о себе.





Ещё для жизни за границей очень важен консенсус в семье, чтобы было понимание. Человек может быть счастлив и в Тикси, и в Магадане, если ему комфортно, близкие люди рядом. Также уровень комфорта определяется уровнем безопасности, который ты там ощущаешь. Это очень важно.





Бабушки за рулём





Сильно поражает до сих пор количество пожилых людей на улице, которым больше 80. Количество бабушек и дедушек за рулём несравненно. Развито волонтёрское движение, я хожу в такую организацию для изучения трёх языков.





Новосибирец играет в теннис, но скучает по новосибирскому хоккею





Из новосибирского — соскучился по хоккею. Правда, мы съездили с сыном в Нью-Йорк на матчи КХЛ. Это было потрясающе! И соскучился по театру. Конечно, я хожу там в театр, но не чувствую языка, оттенков, не так воспитан: что-то мне кажется не смешным, а вульгарным, например.





Перед поездкой сюда мы съездили во Флоренцию: давно хотели послушать виртуоза-скрипача Дэвида Гарретта. Прилетели в Новосибирск, иду по переходу в метро к станции «Сибирская» и слышу там его Viva la vida два парня играют. Такое интересное совпадение.





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