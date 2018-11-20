Злой снеговик: «Людям нравится, когда мы делаем какую-то "дичь"»

В последнее время хоккейную «Сибирь» преследуют неудачи. Регулярные поражения расстраивают не только рядовых горожан, но и ярых болельщиков. Корреспондент НГС взял интервью у любимца болельщиков, известного далеко за пределами Новосибирска. Талисман хоккейной команды — Злой снеговик — снял на время свой костюм и рассказал, что больше всего ему нравится в работе, сколько весит костюм и почему он не купается в Чёрном море.

Дмитрий Меренков стал талисманом «Сибири» в 2012 году





С начала сезона у ХК «Сибирь» что-то не заладилось. На фоне затянувшейся серии неудач в социальных сетях нередко звучат обвинения в адрес команды и руководства клуба. Но у «Сибири» всегда были болельщики и талисман, который не унывает сам и подбадривает других. Злой снеговик — Дмитрий Меренков — согласился ненадолго снять свой костюм и рассказал корреспонденту НГС, за что любит свою работу, что в его деле самое трудное и с чего началась его история.







Дмитрию было всего 18 лет, когда он стал талисманом «Сибири»





С чего всё началось?





Всё началось с обычного объявления в интернете: «Требуется человек на роль нового талисмана». Это было в 2012 году. Я позвонил, сказал, что готов, что весёлый, энергичный и только на коньках стоять не умею. Пришёл на генеральную репетицию к открытию сезона. Пришёл, посмотрели, что да, весёлый, энергичный, но надо учиться стоять на коньках. Ну и всё. С этого всё и началось. Более-менее на коньках стою, но кататься всё равно пока не получается (смеётся). Выехать из пасти Снеговика — это мой максимум. Мне было 18. Мы только переехали из Новокузнецка сюда. В июле мы переехали, в августе я увидел это объявление, и в сентябре я уже работал.





Мне и тогда, и сейчас эта работа казалась престижной.



В принципе «Сибирь» — один из лучших клубов в плане работы с болельщиками, в плане организации, в плане имиджа. На ведущих ролях «Сибирь» находится, несмотря даже на результаты в этом сезоне.





18 ноября «Сибирь» впервые за 5 лет обыграла московское «Динамо». Наш фотокорреспондент побывал на матче и посмотрел, как работает Злой снеговик





Первый выход на лёд в качестве талисмана наверняка был волнительным. А сейчас волнение есть?





То же самое, в принципе. Первый выход мой на лёд был омрачён падением (смеётся). Есть даже фотографии, где я выкатываюсь вперёд руками из этой пасти. Сейчас так же: в подтрибунном помещении перед матчем ажиотаж, народ поддерживаю перед выходом на лёд. Подбадриваю команду, вратаря. И сам выкатываюсь. Стою возле пасти снеговичьей и так же, что «Давай! Давай!». Не знаю, слышат игроки или нет, но пытаюсь сделать так, чтобы хоккеисты мне дали пять. У нас пока такого контакта не получается, чтобы все хоккеисты давали пять талисману перед игрой.





Первый выход Дмитрия на лёд закончился падением. Он вспоминает это со смехом





Что самое сложное в вашей работе?





Такой вопрос ещё никогда не задавали, ни на одном интервью (смеётся). Наверное, самое трудное — это поддерживать болельщиков, когда команда проигрывает. В этом сезоне понятно, что команда играет не очень хорошо, и всякими разными «фишечками» мы стараемся поддержать болельщиков. Мы всячески пытаемся приободрить народ.





Людям нравится, когда мы делаем какую-то «дичь».





Костюм Снеговика весит 15 килограммов





И что девушку мы с днём рождения поздравляли тортом в лицо, а на последнем матче мы парня осыпали конфетти из ведра. Просто высыпали на голову эту всю штуку и подарили каску. Трудно подбадривать и самому оставаться энергичным. При таких результатах это морально тяжело. Понятно, что не только на игру смотрит генеральный менеджер. Он смотрит вообще на весь процесс, вплоть до того, как и где находится Снеговик. Бывало и такое, что он говорил:





«Снеговик не доработал, из-за этого команда проиграла».





Снеговик не путешествует с командой по другим городам. Зато он всегда есть на домашних матчах





Бывает ли, что вас делают крайним в поражениях?





Нет, такое бывает нечасто. Хоккеисты и руководство — точно нет. Болельщики, наоборот, иногда говорят: «Хоть ты выйди на лёд и дай там кому-нибудь по лицу». У нас была «фишка», что Снеговик агрессивный, злой для соперника. Во время стычек у борта Снеговик подбегал и бил по стеклу, показывал, что он хочет туда и хочет обидчика наказать. Народу это очень нравится, поддерживают, это заводит. Но лига запретила стучать по стеклу, якобы это отвлекает хоккеистов от игрового процесса. Как по мне — это бред. В НХЛ и в НБА талисманы творят вещи и похлеще. У нас лига не хочет этим заниматься. А люди приходят на хоккей ради шоу. Если шоу не может создать команда, значит шоу должны создавать какие-то второстепенные факторы. И очень жаль, что лига этого еще не понимает. Мы пытаемся всякие разные «фишечки» внедрить.







Это не занимает много времени, но порой становится самым ярким впечатлением о матче.





Дмитрий признался, что работа Снеговиком для него — отдушина





Не обижаетесь, когда болельщики называют Снеговика толстожопым?





Нет, это не обидно. Наоборот, подстёгивает. На последней игре казахские болельщики так орали. Это прикольно, стало каким-то эталоном популярности. По всей России это знают, фанаты заряжают толстозадого Снеговика. Ты и сам подбадриваешься, и народ, который сидит на матче, всё это слышит. Это смешно, это забавно, это один из элементов шоу. Первый раз это было в сезоне 2015–2016 годов. Тогда сняли видео, которое [в сумме] собрало по всем ресурсам более миллиона просмотров.





Видео с канала Людмилы Морозовой на видеохостинге YouTube





А костюм? Он тяжёлый?





Пятнадцать килограммов весит. Сейчас мы уже привыкли. Этот костюм объёмнее старого, немного тяжелее. В нём жарко. Сейчас приспособились сами надевать. У меня был сезон, когда я работал без напарника, так что научился сам надевать. Если есть, конечно, напарник, то он помогает.





Работа талисманом «Сибири» — основная? Или это хобби?





Это хобби. Клуб выплачивает небольшие деньги, но в основном это энтузиазм. Работаю на энтузиазме. А вообще я кредитный специалист. Два года отслужил по контракту в армии и сейчас устроился на работу в банк. Служил в Пашино в ракетных войсках. Снеговик в ракету не залезет (смеётся).





Основная работа Дмитрия — выдавать кредиты в банке





Что вам больше всего нравится в этом хобби?







Наверное, то, что клуб известный в России. Многие видят именно Снеговика. Известность, престиж. Деньги тут не стоят на первом месте. Ни в коем случае.





Я ценю работу с людьми, общение с детьми.





Дмитрий признался, что главное для него — работа с людьми и детьми





Некоторые дети пугаются, конечно. Общение с людьми в основном в приоритете. А ещё это возможность выплеснуть негатив, который накапливается в повседневности. Побегаешь матч, и ты иссяк, обнулился и пошёл дальше заниматься работой, семьёй и прежними делами с облегчением. Это возможность перезагрузиться. Всегда помогает.







Снеговик подбадривает не только болельщиков, но и игроков перед матчем





Всегда нужно быть в хорошем настроении, Снеговик не может быть унылым.





Люди это почувствуют, заметят. Надо с лёгкостью подходить к этому хобби. Возможность выплеснуть эмоции и поработать с людьми.





Часто во время матча Снеговик садится на пустые места и наблюдает за игрой





Что больше всего запомнилось за все время работы?





Проход во второй раунд в сезоне 2013–2014 в матче с «Ак Барсом». Тогда были эмоции очень сильные. Я не знал, как показать, что Снеговик доволен. Это был второй овертайм, понятно, что уже сил не было, устал, но надо что-то делать. И тут эта шайба, народ бьётся в экстазе… Тогда открылось второе дыхание. Это то, что запомнилось. Если из работы с болельщиками вспоминать, то самое основное запомнилось — матч звёзд в Сочи. Мы с утра взяли велосипеды и поехали кататься. Надели голову и поехали. Все сигналили, понимают, что происходят. В этот же день мы купались в Чёрном море. Улетали из Новосибирска было –30, а туда прилетели — +20.





Но я не купался, мне нельзя. Я растаю.





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