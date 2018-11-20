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Злой снеговик: «Людям нравится, когда мы делаем какую-то "дичь"»

Талисман ХК «Сибирь» оказался банковским клерком — НГС узнал, кто скрывается под костюмом маскота

В последнее время хоккейную «Сибирь» преследуют неудачи. Регулярные поражения расстраивают не только рядовых горожан, но и ярых болельщиков. Корреспондент НГС взял интервью у любимца болельщиков, известного далеко за пределами Новосибирска. Талисман хоккейной команды — Злой снеговик — снял на время свой костюм и рассказал, что больше всего ему нравится в работе, сколько весит костюм и почему он не купается в Чёрном море.

Дмитрий Меренков стал талисманом «Сибири» в 2012 году
Дмитрий Меренков стал талисманом «Сибири» в 2012 году


С начала сезона у ХК «Сибирь» что-то не заладилось. На фоне затянувшейся серии неудач в социальных сетях нередко звучат обвинения в адрес команды и руководства клуба. Но у «Сибири» всегда были болельщики и талисман, который не унывает сам и подбадривает других. Злой снеговик — Дмитрий Меренков — согласился ненадолго снять свой костюм и рассказал корреспонденту НГС, за что любит свою работу, что в его деле самое трудное и с чего началась его история. 


Дмитрию было всего 18 лет, когда он стал талисманом «Сибири»
Дмитрию было всего 18 лет, когда он стал талисманом «Сибири»


С чего всё началось?


Всё началось с обычного объявления в интернете: «Требуется человек на роль нового талисмана». Это было в 2012 году. Я позвонил, сказал, что готов, что весёлый, энергичный и только на коньках стоять не умею. Пришёл на генеральную репетицию к открытию сезона. Пришёл, посмотрели, что да, весёлый, энергичный, но надо учиться стоять на коньках. Ну и всё. С этого всё и началось. Более-менее на коньках стою, но кататься всё равно пока не получается (смеётся). Выехать из пасти Снеговика — это мой максимум. Мне было 18. Мы только переехали из Новокузнецка сюда. В июле мы переехали, в августе я увидел это объявление, и в сентябре я уже работал.


Мне и тогда, и сейчас эта работа казалась престижной.


В принципе «Сибирь» — один из лучших клубов в плане работы с болельщиками, в плане организации, в плане имиджа. На ведущих ролях «Сибирь» находится, несмотря даже на результаты в этом сезоне.


18 ноября «Сибирь» впервые за 5 лет обыграла московское «Динамо». Наш фотокорреспондент побывал на матче и посмотрел, как работает Злой снеговик


Первый выход на лёд в качестве талисмана наверняка был волнительным. А сейчас волнение есть?


То же самое, в принципе. Первый выход мой на лёд был омрачён падением (смеётся). Есть даже фотографии, где я выкатываюсь вперёд руками из этой пасти. Сейчас так же: в подтрибунном помещении перед матчем ажиотаж, народ поддерживаю перед выходом на лёд. Подбадриваю команду, вратаря. И сам выкатываюсь. Стою возле пасти снеговичьей и так же, что «Давай! Давай!». Не знаю, слышат игроки или нет, но пытаюсь сделать так, чтобы хоккеисты мне дали пять. У нас пока такого контакта не получается, чтобы все хоккеисты давали пять талисману перед игрой.


Первый выход Дмитрия на лёд закончился падением. Он вспоминает это со смехом
Первый выход Дмитрия на лёд закончился падением. Он вспоминает это со смехом


Что самое сложное в вашей работе?


Такой вопрос ещё никогда не задавали, ни на одном интервью (смеётся). Наверное, самое трудное — это поддерживать болельщиков, когда команда проигрывает. В этом сезоне понятно, что команда играет не очень хорошо, и всякими разными «фишечками» мы стараемся поддержать болельщиков. Мы всячески пытаемся приободрить народ.


Людям нравится, когда мы делаем какую-то «дичь». 


Костюм Снеговика весит 15 килограммов
Костюм Снеговика весит 15 килограммов


И что девушку мы с днём рождения поздравляли тортом в лицо, а на последнем матче мы парня осыпали конфетти из ведра. Просто высыпали на голову эту всю штуку и подарили каску. Трудно подбадривать и самому оставаться энергичным. При таких результатах это морально тяжело. Понятно, что не только на игру смотрит генеральный менеджер. Он смотрит вообще на весь процесс, вплоть до того, как и где находится Снеговик. Бывало и такое, что он говорил:


«Снеговик не доработал, из-за этого команда проиграла». 


Снеговик не путешествует с командой по другим городам. Зато он всегда есть на домашних матчах
Снеговик не путешествует с командой по другим городам. Зато он всегда есть на домашних матчах


Бывает ли, что вас делают крайним в поражениях?


Нет, такое бывает нечасто. Хоккеисты и руководство — точно нет. Болельщики, наоборот, иногда говорят: «Хоть ты выйди на лёд и дай там кому-нибудь по лицу». У нас была «фишка», что Снеговик агрессивный, злой для соперника. Во время стычек у борта Снеговик подбегал и бил по стеклу, показывал, что он хочет туда и хочет обидчика наказать. Народу это очень нравится, поддерживают, это заводит. Но лига запретила стучать по стеклу, якобы это отвлекает хоккеистов от игрового процесса. Как по мне — это бред. В НХЛ и в НБА талисманы творят вещи и похлеще. У нас лига не хочет этим заниматься. А люди приходят на хоккей ради шоу. Если шоу не может создать команда, значит шоу должны создавать какие-то второстепенные факторы. И очень жаль, что лига этого еще не понимает. Мы пытаемся всякие разные «фишечки» внедрить.


Это не занимает много времени, но порой становится самым ярким впечатлением о матче.


Дмитрий признался, что работа Снеговиком для него — отдушина
Дмитрий признался, что работа Снеговиком для него — отдушина


Не обижаетесь, когда болельщики называют Снеговика толстожопым?


Нет, это не обидно. Наоборот, подстёгивает. На последней игре казахские болельщики так орали. Это прикольно, стало каким-то эталоном популярности. По всей России это знают, фанаты заряжают толстозадого Снеговика. Ты и сам подбадриваешься, и народ, который сидит на матче, всё это слышит. Это смешно, это забавно, это один из элементов шоу. Первый раз это было в сезоне 2015–2016 годов. Тогда сняли видео, которое [в сумме] собрало по всем ресурсам более миллиона просмотров.


Видео с канала Людмилы Морозовой на видеохостинге YouTube


А костюм? Он тяжёлый?


Пятнадцать килограммов весит. Сейчас мы уже привыкли. Этот костюм объёмнее старого, немного тяжелее. В нём жарко. Сейчас приспособились сами надевать. У меня был сезон, когда я работал без напарника, так что научился сам надевать. Если есть, конечно, напарник, то он помогает.


Работа талисманом «Сибири» — основная? Или это хобби?


Это хобби. Клуб выплачивает небольшие деньги, но в основном это энтузиазм. Работаю на энтузиазме. А вообще я кредитный специалист. Два года отслужил по контракту в армии и сейчас устроился на работу в банк. Служил в Пашино в ракетных войсках. Снеговик в ракету не залезет (смеётся).


Основная работа Дмитрия — выдавать кредиты в банке
Основная работа Дмитрия — выдавать кредиты в банке


Что вам больше всего нравится в этом хобби?


Наверное, то, что клуб известный в России. Многие видят именно Снеговика. Известность, престиж. Деньги тут не стоят на первом месте. Ни в коем случае.


Я ценю работу с людьми, общение с детьми. 


Дмитрий признался, что главное для него — работа с людьми и детьми
Дмитрий признался, что главное для него — работа с людьми и детьми


Некоторые дети пугаются, конечно. Общение с людьми в основном в приоритете. А ещё это возможность выплеснуть негатив, который накапливается в повседневности. Побегаешь матч, и ты иссяк, обнулился и пошёл дальше заниматься работой, семьёй и прежними делами с облегчением. Это возможность перезагрузиться. Всегда помогает. 


Снеговик подбадривает не только болельщиков, но и игроков перед матчем
Снеговик подбадривает не только болельщиков, но и игроков перед матчем


Всегда нужно быть в хорошем настроении, Снеговик не может быть унылым. 


Люди это почувствуют, заметят. Надо с лёгкостью подходить к этому хобби. Возможность выплеснуть эмоции и поработать с людьми.


Часто во время матча Снеговик садится на пустые места и наблюдает за игрой
Часто во время матча Снеговик садится на пустые места и наблюдает за игрой


Что больше всего запомнилось за все время работы?


Проход во второй раунд в сезоне 2013–2014 в матче с «Ак Барсом». Тогда были эмоции очень сильные. Я не знал, как показать, что Снеговик доволен. Это был второй овертайм, понятно, что уже сил не было, устал, но надо что-то делать. И тут эта шайба, народ бьётся в экстазе… Тогда открылось второе дыхание. Это то, что запомнилось. Если из работы с болельщиками вспоминать, то самое основное запомнилось — матч звёзд в Сочи. Мы с утра взяли велосипеды и поехали кататься. Надели голову и поехали. Все сигналили, понимают, что происходят. В этот же день мы купались в Чёрном море. Улетали из Новосибирска было –30, а туда прилетели — +20.


Но я не купался, мне нельзя. Я растаю.


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