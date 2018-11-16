Не влезай — убьёт

Репортаж из загадочного здания у Речного вокзала — в нем гудят 6 тысяч вольт и нельзя махать руками

За последний год улица Большевистская лишилась довольно большого куска частного сектора, и сразу с двух улиц — с Большевистской и с Зыряновской — стало хорошо видно уцелевшее высокое здание на Маковского, 4, сильно отличающееся от обычных частных домов. 2ГИС показывает, что его занимает Новосибирская энергосетевая компания, но чем конкретно занимаются в домике с окнами высотой три этажа за всегда закрытыми воротами, знают немногие. Корреспонденты НГС пробрались внутрь: оказалось, что здание — ровесник первых новосибирских трамваев, в нём до сих пор работают футуристичные агрегаты времён сталинских репрессий, а авторство проекта приписывают известнейшему американскому архитектору.

Обычно подойти к зданию невозможно — ворота режимного объекта всегда закрыты





3-этажное здание построили в 1936 году. Это вторая городская тяговая подстанция, которая обеспечивала энергией городской трамвай — линию, по которой трамваи ходили по улице Большевистской сначала до завода «Труд», затем до Ини, рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.







Старшая «сестра-близнец» подстанции «живёт» на улице Кольцова





Первая подстанция, точь-в-точь такая же, старше своей «сестры» на 2 года: её в 1934 году построили на улице Мичурина. Различия в них едва заметны: у старшей типично конструктивистское сплошное остекление лестницы пересекают перемычки, одно из окон уже успели заложить, а светлую штукатурку сменила тяжёлая серая «шуба».







Кто придумал проект для них, достоверно не известно — подобные проекты были массовыми и никого особо не волновали, документация терялась. По информации Константина Голодяева, в списке работ одного из самых видных новосибирских архитекторов — Андрея Крячкова — этого здания нет. Промышленными и инфраструктурными проектами, в общем-то, не может особенно похвастаться ни один из местных архитекторов того времени, говорит главный хранитель Музея архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина Сергей Филонов.







Конструктивизм здесь легко узнаваем по ленточному остеклению лестницы — окну высотой три этажа





По мнению эксперта, не исключено, что типовой проект вполне могли разработать, например, в Москве или Ленинграде, а затем построить множество одинаковых подстанций. При этом он замечает, что авторство могло принадлежать и вовсе американцам.







— Может быть вариант, что [проект разработал] американский архитектор Альберт Кан — его контора (Albert Kahn Inc. — прим. ред.) создавала для Новосибирска как раз в тот период большой пакет проектов именно для промышленности. Так что, может быть, [проект] оттуда. <…> Кан был самым известным промышленным зодчим 20 века вообще. А советские власти у американцев покупали много технической документации на строительство заводов как раз в первую пятилетку, — пояснил Сергей Филонов.







С момента строительства назначение здания не менялось ни разу





Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, сейчас здание принадлежит муниципалитету, его занимает муниципальное предприятие «НЭСКО». Подстанция почти полностью сохранила своё первоначальное назначение и практически не перестраивалась с 1936-го года — здесь даже сохранилось оригинальное оборудование, установленное при открытии, рассказал директор «НЭСКО» Дмитрий Бачурин.







Сейчас в городе достаточно большая сеть линий электротранспорта, но подстанция отвечает только за четыре участка





Сейчас подстанция снабжает электричеством один участок сети по улице Зыряновская для трамвая и три для троллейбуса: два по Большевистской и весь Октябрьский мост с правого берега до дамбы на левом берегу.







Высоковольтное оборудование для этой подстанции привезли из ГДР — такого больше нигде в городе нет





Практически всю площадь 3-этажного здания занимает оборудование. В отдельном помещении установлено высоковольтное: здесь напряжение достигает 6 тысяч вольт. К ведущим частям приближаться нельзя, да и руками махать ближе, чем в 60 см от него, нам запрещают. При этом работники подстанции с гордостью говорят, что оборудование это выпущено в ГДР — оно уникальное и, по сравнению с оборудованием на других подстанциях, очень компактное.







За каждой дверцей — агрегат, который отвечает за свой уникальный участок линии трамвая или троллейбуса





В помещении по соседству установлены распределительные устройства и фидерные автоматы, каждый отвечает за определённый участок сети, отдельно для трамваев, отдельно — для троллейбусов.





Напряжение на кабеле линии проверяют специальным устройством: если лампочка есть — трамваи могут ехать





Здесь же — выпрямители: они трансформируют переменный ток в постоянный в 600 Вольт, который, собственно, и передвигает по городу трамваи и троллейбусы. До 1968 года выпрямители были ртутными и занимали весь третий этаж, но когда их заменили на кремниевые, почти половина здания сразу освободилась.





В 1970–80-е подстанцию перевели на дистанционное управление, а сюда приходят сигналы с диспетчерского пункта





В 1970-х-1980-х все подстанции перевели на телеуправление, так что сегодня подачей напряжения, включением и отключением можно управлять на расстоянии. Одну из комнат сейчас занимают шкафы этого телеуправления: сюда приходят и распределяются сигналы с диспетчерского пульта.







Трансформаторы, работающие здесь с момента установки в 1936 году, сотрудники нежно называют «дедушками»





Трансформаторы заменили в 1975 году, но старший мастер подстанции Валерия Валерьевна признаётся, что часть первого этажа занимают «дедушки» — два трансформатора, успешно работающие с момента ввода подстанции в эксплуатацию в 1936 году. Подходить к ним ожидаемо нельзя, но восхититься можно и с расстояния: огромные, в человеческие рост агрегаты выглядят весьма футуристично.







Весь третий этаж раньше занимали ёмкости с ртутью, но в 1968 году их заменили кремниевыми, а на освободившиеся площади переехала лаборатория





Верхний этаж, который когда-то занимало огромное ртутное оборудование, с 1968 года целиком отдан под электролабораторию. Лаборатория работает на все 33 городских подстанции и занимается релейной защитой, обслуживанием и ремонтом, настройкой приборов, различными проверками и испытаниями.





В советское время в одном из опустевших после замены ртутных выпрямителей помещений был красный уголок и проводились собрания, рассказал руководитель электролаборатории Борис Соловов. Сейчас здесь постоянно находятся всего несколько человек из штата: мастера в основном приезжают, получают задания и оборудование, и разъезжаются по подстанциям.







Здесь проверяют безопасность оборудования и, например, химсостав трасформаторного масла — лаборатория обслуживает все 33 городские подстанции





В частности, здесь проверяют на устойчивость защитное оборудование: все резиновые перчатки получают штамп с датой проверки — это гарантия того, что работающий в них с высоким напряжением человек останется жив. В похожем на старинный аптечный шкафчике хранятся химикаты, необходимые для исследований: например, химического анализа трансформаторного масла. В бутылках не шампанское — просто так привозят масло на пробу, заверяет Соловов. Кроме химического состава, масло проверяют на вспышку: по норме оно должно держаться до 135 градусов по Цельсию.





Такие таблички вывешивают на дверцы фидерных автоматов при работе внутри





Ремонта на подстанции не было довольно давно, но Дмитрий Бачурин говорит, что сейчас главная задача — поддерживать работу оборудования, и уточняет: «НЭСКО» хоть и принадлежит муниципалитету, но всё же коммерческая организация и зарабатывать должна сама.





Весь огромный участок огородили для строительства делового квартала, но сносить подстанцию пока не будут





Прошлым летом огромный квартал в границах улицы Большевистской, Маковской и Инской, в который входит и здание подстанции, огородили для будущего строительства общественного комплекса. На сайте группы «ВербаКапитал — Девелопмент», которая занимается развитием этой территории, указано, что здесь должен появиться деловой квартал «Инские холмы» (или Inskaya city): «с высокой степенью урбанизации и потрясающим набором инфраструктурных решений».





Согласно концепции, в квартале должны быть арендные дома и апарт-комплексы, бизнес-центры, медицинский парк, финансовый центр, IT-парк и гостиница — с неё и начали реализацию проекта. На какой срок растянется реализация проекта, в компании пока не говорят, но заверили, что здание подстанции в него пока не входит. Его судьба будет решаться не раньше, чем через 5–7 лет.





Чтобы оборудовать новую подстанцию, необходимо 70–80 млн рублей, зато вся она теперь уместится в помещение примерно 20 на 20 м





По словам Дмитрия Бачурина, застройщик на здание и участок подстанции не претендует.







— Я им предлагал: давайте, как вариант, вы нам где-нибудь в другом месте построите новую, и займёте этот земельный участок. Но они посчитали, прикинули, сколько это денег займёт, сказали, что, наверное, нет, — рассказал директор «НЭСКО». — Оборудование под заказ идёт, и навскидку могу сказать, что четырёхагрегатная подстанция, такой мощности, как здесь, в новых ценах где-то 70–80 млн будет стоить.





Концепцию застройки квартала придумали ещё в начале 2000-х





Концепцию развития этой части частного сектора на Большевистской ещё в 2005 году разработали в «Новосибгражданпроекте» под руководством главного архитектора Новосибгражданпроекта Александра Лаптякина — она и сейчас опубликована на официальном сайте организации. По ней, здесь как минимум не должно быть высоток — все здания задуманы 4–6-этажными. По этой концепции построили уголок между Большевистской и железной дорогой, заметил архитектор Игорь Поповский, но сегодня, вероятно уже сложно будет сохранить небольшую высотность.





Эксперты считают, что здание подстанции следует сохранить как памятник массовому строительству трамвайных линий





По мнению Игоря Поповского, опасности сноса подстанции нет. При этом возможность сохранить его именно как памятник ему кажется весьма реальной.





— Объект представляет интерес именно как инженерное сооружение, — поясняет он. — И есть подход к тому, чтобы этот объект рассмотреть на возможность сохранения как объект инженерной инфраструктуры. <...> Это уже пост-конструктивизм, он имеет определённые декоративные моменты, но так или иначе этот объект представляет, я считаю, интерес. <...> Эстетические понимания таких объектов в какое-то время были утеряны. И конечно, эта подстанция, если её сохранить, будет говорить о промышленных объектах, которые делались на уровне жилых и общественных зданий.





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