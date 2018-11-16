«Суть человека равна его дневнику»: мама второклассника — о том, как школа «ломает» детей

Евгения Горина — преподаватель Уральского федерального университета, мама двоих школьников





Школа ломает индивидуальность талантливых учеников и учителей, подстраивая их под себя? Или, наоборот, «нетепличные» школьные будни сделают из детей бойцов, которые потом не прогнутся перед разными жизненными трудностями и неурядицами? Преподаватель университета и мама двоих детей (второклассника и семиклассницы) порассуждала о современной школе. Публикуем колонку Евгении Гориной.







«Вечор было опять родительское собрание в школе. Нет, не ходила. Пересказами вдохновлена... Ну, вечное, конечно. Нельзя цветную рубашку, нельзя стрижку "с волнами, зигзагами или молниями", нельзя бегать, нельзя приносить с собой еду, нельзя игрушки, нельзя джинсы, нельзя неподвернутый ворот у водолазки, нельзя телефоны, нельзя не учить уроки, нельзя петь...





Надо: учить, учить, учить, чтобы даже кот дома мог повторить, подходить к учителю самому и сдавать правила дословно — как в учебнике, делать домашку с родителями, заполнять тетради красиво, считать клеточки точно, в дневнике писать изящно, учебники не забывать, ручки не грызть, лишнего не говорить, учителю не перечить, на физре не бегать, по коридорам в школе ходить медленно, в переменах читать любимую книгу...







И ведь у сына отличная учительница. Правда, отличная! У нее прекрасное чувство юмора. Она может не требовать рассказать басню наизусть, а просто попросить выразительно ее прочитать. Она умеет не настаивать на охрененном проекте в тридцать слайдов, вызубренных наизусть, а может дать задание только по желанию ученика. Она чудесно считывает ребенка и старается не требовать от него больше, чем он реально может, и изо всех сил пытается не сравнивать его с другими, а оценивать индивидуально...







Она классная. Она на своем месте. Она интересная, красивая, умная, веселая. Она молодая и готова работать с детьми. Ей хочется придумывать и делать уроки лучше. Она старается. Но, как говорит сын, она очень хорошая, но работает в школе. И он прав. Никуда она от системы не денется. Нам повезло, что мы у нее почти первые...







Школа здорово проигрывает. Семье, друзьям, кружкам по интересам, интернету — жизни. Школа не ценит ничего, кроме удобного ученика: спокойного, согласного, умного, уже все знающего, задающего вопросы, когда учитель знает ответ, идущего туда, куда послали... Но при этом, конечно, школа делает вид, что ребенок — личность. Но только сунься со своей индивидуальностью.







Школа упорно противоречит всему, что предлагает современная жизнь. А жизнь вовсю предлагает креативить, отбросить штампы, быть счастливым и ценить знания, умения, а не мнение другого и уж точно не оценки. Но в школе суть человека равна его дневнику. Начеркал, порвал, не так написал — это ты сам такой, порванный, грязный, кривой, уродливый со всех сторон, а главное внутри. Человек в школе упорно измеряется оценками. Хотя адекватные люди прекрасно понимают, что отличник может быть тем еще подлецом, а двоечник — своим парнем и наоборот. Но ярлыки живы. Я устала объяснять, что оценка — это ничто. Это субъективное мнение, это настроение, это случай, но не определение личности и тем более не гарантия знаний. Вот моя дочь пять лет таскает пятерки по английскому — и ни хрена не говорит на нем, а уважать язык начала только сейчас, когда пошла на курсы далеко от школы.







Еще замечу, что моя умница, старшая дочь, вовсю подумывает, как свалить из школы после 9-го класса, ибо ЕГЭ уже вошло в сознание 7-классников как нечто ужасное. Им уже объяснили, что ЕГЭ — это ужас какой зверь, что его все не сдадут, что готовиться надо уже сейчас, что смысл их жизни скоро сведется к трем буквам... И детишки уже подумывают, а не послать ли всех на три куда более простые буковки, ибо смысл их жизни уж точно не в экзаменах.







Смотрю на дошкольные тетрадки сына. "Готовимся к школе". Очень много креатива. Рисуем, красим, придумываем, шутим, лепим, используем невообразимые вещи для работы, стараемся все сделать веселей и интересней. Подготовились к школе. Пришли и получили: три клетки от края нельзя, только две; сиди и ничего не говори; шутить нельзя; рисовать нельзя; рифмы придумывать нельзя, правило — дословно, никаких "своими словами"... Сын через две недели в школе сказал, что готовили его не к этому. Что в школе все не так, как ему обещали. Что хуже места нет, он твердо знает, хотя еще не всю жизнь прожил.







И вот я снова объясняю сыну, как когда-то дочери, что мы плюем на оценки в школе. Что нам важно знание, умение его использовать, нам важно научиться думать, сочинять, а не выучить дословно и забыть. И мы придумываем рифмы по дороге в школу, рисуем на снегу, смотрим на облака. Мы шутим над записями в дневнике: "Лежал в школе на полу", "Гуляет по залу", "Разговаривал на английском". Я учу его, что два по изо — это смешно и не может быть серьезно. Мы отращиваем броню перед людьми, думающими, что они решают все. Мы учимся не бояться директора, завуча — любую строгую тетю или сурового дядю. Мы учимся говорить со всеми на равных. Мы учимся понимать, что никто и ничто, кроме тебя самого, не может решать, какой будет твоя жизнь. А если учительница говорит, что ты дурак и ничего в жизни не добьешься, это надо понимать как: я старая дура, ничего не смогла в жизни и боюсь, уже не смогу, ведь скоро помирать.







Конечно, сейчас мне скажут: уходите из школы, идите учиться дома, на фига это все надо...





Во-первых, я думаю, надо. Мы учимся жить. Мои дети, я верю в это, благодаря школе учатся видеть ум и глупость, смешное и серьезное, ценное и бредовое... Учатся ставить приоритеты: что обязательно, важно, а что второстепенно и можно отложить. Они учатся видеть людей и принимать решение, как с ними общаться. Причем важно, что это касается и взрослых тоже, а не только сверстников. Если мой ребенок в школе видит, что учитель глуп, как пень, он должен принять решение, как себя вести. Разве мы не занимаемся этим всю жизнь? Разве мы не решаем, что нам делать: послушать и уйти, кивнуть или прервать, отвернуться или улыбнуться, врезать или пожалеть?.. Школа в этом смысле — лучший зал с тренажерами.







Во-вторых, я просто не зарабатываю на частную школу и не могу уйти с работы, чтобы учить детей самой в тепличных условиях. Так что ращу бойцов, а для сохранности себя не хожу на родительские собрания».