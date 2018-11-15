Хорошев против всего плохого: чем знаменит новый прокурор области

Он боролся с репостами в соцсетях и лоялен губернатору — на Алтае обрадовались его отъезду

16 ноября конкурсная комиссия Заксобрания Новосибирской области единогласно согласовала кандидатуру прокурора Алтайского края Якова Хорошева на должность прокурора региона. Теперь до вступления в должность Хорошева осталось получить согласование от депутатов заксобрания — этот вопрос будет решён на ближайшей сессии. Новосибирск может получить опытного управленца — Хорошев с 2009 года возглавляет прокуратуру Алтайского края, однако в Барнауле не скрывают радости от отъезда прокурора — и жалеют Новосибирскую область. Барнаульские политологи, журналисты и общественники рассказали, чем им запомнился Хорошев и чего от него стоит ждать новосибирцам. Подробности — в материале обозревателя НГС.

14 ноября в прокуратуре Новосибирской области официально подтвердили, что глава ведомства Владимир Фалилеев ушёл на пенсию. Уже на следующий день конкурсная комиссия Заксобрания Новосибирской области рассмотрела представления генпрокурора России Юрия Чайки о назначении на должность новосибирского прокурора 62-летнего Якова Хорошева — кандидатура была рекомендована к согласованию единогласно. Теперь депутаты должны согласовать кандидатуру прокурора на ближайшей сессии, также представление Чайки должен рассмотреть и Юрий Травников.





Про возможного сменщика Фалилеева известно не так уж и много — родился в Астраханской области, закончил юридический факультет в Иркутске.





Начинал работать следователем в бурятской транспортной прокуратуре, где дослужился до должности заместителя прокурора республики Бурятии.





С 29 января 2009 года Хорошев возглавляет прокуратуру Алтайского края.





«Скромный дальневосточный полковник, появился из Бурятии, — вспоминает начало карьеры Хорошева в Алтайском крае местный политический журналист, редактор сайта "Что делать?" Валерий Савинков. — Стал прокурором в регионе, где его встретил такой прокурорский монстр, товарищ Карлин (Александр Карлин губернатор Алтайского края с 2005 по 2018 года. — Прим. ред.). — Хорошев сразу попал под влияние Карлина. Один из прокуроров, подчинённых Хорошеву, говорил, что когда тот встречается с губернатором Карлиным, он перед ним и зайчиком, и белочкой».





По словам общественника Виктора Рау, новый глава прокуратуры Алтайского края вёл сдержанную политику. «Ничего не ломал и нововведений не вводил, всё было по накатанной, по старинке, — считает Рау. — Сильно не реагировал на запросы общественности. Он вёл себя сдержанно и аккуратно. Любая бумажка должна была вылежаться и пожелтеть... Расследования коррупционные были, но маловато».





Политолог Константин Емешин объясняет, что в регионе не было секрета в том, что Хорошев внимательно прислушивался к советом губернатора Карлина. «Была тенденция, что прокуратура выбирали такие горячие точки, которые были в интересах группы Карлина, — подчёркивает эксперт. — А там, где не было подобного интереса, не было указаний, и прокуратура этим не занималась».





Один из ярких примеров этого, по мнению Емешина, ситуация с ограничением социальных выплат ветеранам труда. В 2008 году краевая власть ограничила социальные выплаты за отопление, общественники обращались в прокуратуру с просьбой проверить законность этих действий — но получали отписки.





Только в 2018 году, после того как Александр Карлин покинул пост губернатора, ситуацией с социальными выплатами заинтересовались в прокуратуре.





Валерий Савинков вспоминает, что впервые дружбу прокурора и губернатора общественность заметила в 2010–2011 годах, когда команду губернатора начали сопровождать небольшие скандалы. «Поначалу фактура по ним была не очень значимая, депутаты заксобрания посылают в прокуратуру запрос про коттедж одного из членов команды губернатора, а в ответ приходит запрос, в котором полная бессмыслица, коттедж вовсе не упоминается, — объяснил Савинков. — Поначалу на это все смотрели с доброй улыбкой. Потихоньку менялись руководители силовых органов, связка с карлинской командой обрывалась. Он (Хорошев. — Прим. ред.) просидел тут дольше всех силовиков и считался самым из них доверенным».





По словам собеседника, один из самых крупных скандалов на Алтае с прокуратурой случился в прошлом году — когда из краевой собственности был выведен участок стадиона «Локомотив», расположенного в самом центре Барнаула. Внимание прокуратуры к этому делу пытались привлечь общественники и политактивисты. «В ответ: ничего мы здесь не видим», — знает Савинков.





Второй крупный скандал произошёл как раз в этом году с генералом Вячеславом Новиковым, в прошлом — первым замначальника Алтайского главка МВД. «И тут тоже странная история, — рассуждает журналист. — В августе появилась информация о том, что у него коррупционные нарушения. Прокуратура, скрипя зубами, признала, что есть там коррупционные нарушения, представления об этом внесли в городскую администрацию. Однако, что за нарушения — они продолжают скрывать, на запросы депутатов отвечать ни о чём».





При этом эксперт подчёркивает, что Хорошев никогда не был связан с преступностью. «Товарищ Хорошев играл роль человека, прикрывающего различного рода нарушения со стороны руководства региона, и в этом плане его репутация была здесь довольно неоднозначная, — подчёркивает Савинков. — И с радостью все воспримут, чтобы он отсюда исчез каким-то образом. Единственное, что Новосибирскую область, конечно, жалко. Его линия поведения... В том возрасте, в котором есть, он едва ли может измениться».





При этом при Хорошеве в Барнауле появилось огромное количество уголовных дел за репосты в социальных сетях — по словам экспертов, прокуратура спокойно передавала эти дела в суд, не учитывая контекст публикаций.





Именно Алтай в 2018 году стал регионом, где преследования за записи в соцсетях заканчивались уголовными делами.





Политолог Константин Емешин при этом считает, что, несмотря на все недостатки, Хорошева можно назвать трудолюбивым человеком, именно при нём прокуратура старалась контролировать все отрасли. «Я с ним встречался регулярно, жал руку и говорил: "Вы главный человек. В школу прихожу, а там прокуратура, куда ни придёшь, а там прокуратура". Он всегда шутя мне отвечал, что "Мы не проверяем, мы помогаем"», — пояснил Емешин.





Читайте также:

Падения Штельмаха: почему уволили главу ГИБДД — и что стало с ведомством при нём

Сергея Штельмаха проверяют следователи СК — его коллеги говорят о взятках и торговле «вездеходами»