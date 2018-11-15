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«Жалко её было»: история семьи, которая удочерила 95-летнюю бабушку

Баба Нюра работала с 12 лет и вкалывала для фронта: её сын пропал, а дом превратился в руины

Анна Васильевна Поспелова, или баба Нюра, живёт у супругов Ревуновых уже больше 15 лет
Анна Васильевна Поспелова, или баба Нюра, живёт у супругов Ревуновых уже больше 15 лет

Анна Васильевна — самая старшая жительница посёлка в Новосибирской области, скоро она отметит 95-летие. Маленькая старушка с серебристой стрижкой под платком сидит в окружении любящей семьи. Вот только семья ей не родная по крови — молодые супруги, только родившие двоих детей, её приютили и буквально спасли от смерти. Баба Нюра, в свою очередь, помогла паре вырастить детей, несмотря на почтенный возраст. Корреспонденты НГС побывали в доме приёмной семьи Анны Васильевны и узнали, зачем сибиряки удочерили чужую бабушку и почему в этом нет никакой выгоды. 


Пышный ноябрьский снег в посёлке Лотошное чист, как молоко — деревня далеко от городских пыльных дорог. Посёлок чуть дальше Краснозёрского — 350 километров из Новосибирска можно проехать за пять часов, зато потом на дорогах вместо густого потока иномарок — только трактор с горой сена и повозка с белоснежной лошадью. Селу около 150 лет — и здесь осталось всего несколько сотен жителей. На всех них — один продуктовый магазин и закрытый ДК. Зато есть школа — в ней, правда, всего 40 учеников. 


Из Новосибирска до Лотошного ехать довольно далеко — 350 километров
Из Новосибирска до Лотошного ехать довольно далеко — 350 километров


Село появилось около 150 лет назад благодаря переселенцам с Украины, название оно получило от слова «лодка», говорят местные жители. На фото — недостроенная школа
Село появилось около 150 лет назад благодаря переселенцам с Украины, название оно получило от слова «лодка», говорят местные жители. На фото — недостроенная школа


Десятки домов пустуют, во многих живут только старики — их дети разъехались, а сами они покидать деревню уже не хотят. За редкими деревьями стоит разрушенный, сгнивший домик бабы Нюры — 95-летней Анны Васильевны Поспеловой. Жители говорят, что и самой её давно не было бы в живых, если бы не супруги Александр и Елена Ревуновы, ещё 15 лет назад решившие взять в дом и спасти совсем чужого человека.


С бабой Нюрой сложно общаться — она очень плохо слышит, а говорит мало, но семья её понимает 
С бабой Нюрой сложно общаться — она очень плохо слышит, а говорит мало, но семья её понимает 


«Я со стариками всю жизнь, меня бабушка с дедушкой вырастили, мама бросила с трёх лет. И по жизни так пошло, что со стариками работаю, соцработником. Нас в соцзащите двое: на дом продукты приносим, дрова, уголь, снег чистим, дом убираем. [Подопечных] мало осталось. Да вообще сейчас стариков мало», — рассказывает Елена Ревунова.


Елена — из Доволенского района, а Александр — коренной житель Лотошного, вместе супруги уже почти 25 лет. Ревунов каждые полмесяца ездит работать электриком на завод в Новосибирске, а раньше трудился в совхозе. В 90-х ему пришлось оставить развалившийся совхоз и заняться своим хозяйством — держали скот, сами возили сено. В браке у них родились двое детей — и когда дочери Насте было три года, а сыну Антону — всего год, они взяли в только что отремонтированный дом и Анну Васильевну.


Раньше их хозяйство было гораздо больше, но и сейчас есть бараны, поросята, гуси и курицы
Раньше их хозяйство было гораздо больше, но и сейчас есть бараны, поросята, гуси и курицы


Супруги о том решении рассказывают больше жестами — пожимают плечами и только улыбаются: а что делать, не бросать же бабушку. До этого они почти не пересекались в деревне — разве что несколько раз баба Нюра покупала у пары молоко и яйца. Сама пожилая женщина не держала ни птиц, ни коров и совсем не умела готовить — с ней долго жила мать, а после её смерти сибирячка питалась одними консервами, лапшой и селёдкой.


От плохой еды, тяжёлой работы и одиночества она «совсем почернела», говорит её приёмная семья, так что соседи, видя сильно исхудавшую старушку, прямо и сказали ей — попросись к молодой семье, может, и не откажут взять пожить. Ревуновы не увидели причин отказать.


Соседи посоветовали Анне Васильевне, которая жила совсем одна, попроситься пожить в молодую семью
Соседи посоветовали Анне Васильевне, которая жила совсем одна, попроситься пожить в молодую семью


У бабули, как называют её Ревуновы, совсем нет фотографий из молодости. Да и о самой ней известно не очень много — только что живёт она в Лотошном очень давно, начала работать с 12 лет — ухаживала за скотом, подметала полы, словом, занималась крестьянским трудом. В годы Великой Отечественной войны Анна Васильевна, как и все жители села, работала для фронта.


«И пахали, и сеяли, всё делали. Если бы она слышала, она бы всё вам рассказала», — отмечает Александр Ревунов.


После войны Анна Васильевна родила сына Юрия, который уехал в Новосибирск, когда повзрослел. Только он не вернулся — ей, как говорит Александр, пришла похоронка, но почему сын умер — она не знает и не помнит. Или не хочет вспоминать.


Когда они взяли в семью бабушку, Елене было 28 лет, а Александру — 26
Когда они взяли в семью бабушку, Елене было 28 лет, а Александру — 26


Поспеловой было 79 лет, когда она стала жить в приёмной семье — первый год был большим испытанием для всех. С дочкой Ревуновых Настей у неё была сначала война — они постоянно жаловались друг на друга, да и вся семья чувствовала себя первое время неловко. Но примерно за год все уже привыкли к бабе Нюре — дети постепенно стали считать её настоящей бабушкой. А других у них нет — мать Александра жива, но, по его словам, «у неё своя жизнь».


У неё совсем не осталось фотографий из молодости, но она любит смотреть снимки в альбомах Ревуновых
У неё совсем не осталось фотографий из молодости, но она любит смотреть снимки в альбомах Ревуновых


Семей, взявших под опеку чужих пожилых людей, в Новосибирской области не так много — по статистике регионального министерства труда и социального развития их 36. Но о многих социальные службы просто не знают — люди, особенно в деревнях, помогают старикам, не уведомляя опеку. Вообще, по наблюдениям социальных служб, городских жителей, взявших в семью неродных стариков, почти нет — в основном это селяне.


Приёмные семьи не получают документов об «усыновлении», и, соответственно, никакого пособия от региональных или федеральных властей. Как отмечают в минтруда и социального развития, «семьи принимают решения самостоятельно на добровольной основе».


Приёмные семьи, которые берут под опеку пожилых людей, не получают денег от государства
Приёмные семьи, которые берут под опеку пожилых людей, не получают денег от государства


«Может, у кого выгода и есть — квартира — а у нас какая выгода? У неё дом был — одна глина, пенсию она получала 700 рублей, когда взяли, минималка. Нам просто жалко её было. И все в деревне говорят — если бы вы не забрали, не было бы её уже», — говорят Ревуновы.


Они, кстати, не первые, кто из молодых соседей общался с Анной Васильевной — весь посёлок помнит историю, когда она «подружилась» с парой в доме неподалёку.


В гостеприимной семье живут и три кошки: Суслик, Тигрёнок и Дашка, они ловят мышей
В гостеприимной семье живут и три кошки: Суслик, Тигрёнок и Дашка, они ловят мышей


«Раньше в том доме у неё сундук был — она туда откладывала деньги на смерть себе. А напротив переехала молодая пара. И она ходила к ним, дружила, иногда покормят они её. И ушла она в магазин — а дома закрывались на щеколду. Они забрали у неё деньги, которые она откладывала. Там немного было, тысяч семь. Она так бы и не хватилась, но тут пенсию принесли, и денег в сундуке нет! Она пошла в совет, приехала милиция. И они (молодые соседи. — Прим. ред.) сдали корову и вернули ей деньги», — вспоминает Елена Ревунова.


Летом баба Нюра выходит на улицу — её сажают на диван и несут малину
Летом баба Нюра выходит на улицу — её сажают на диван и несут малину


После той истории она не стала менее доверчивой. Наоборот, старики становятся со временем всё беззащитнее перед такими людьми, особенно если им не с кем больше поговорить, горько отмечает Елена. Но они стали более осторожными после недавнего случая, когда их 80-летняя соседка запустила пьяницу из другого села, перепутав в темноте с сыном, а он сжёг дом вместе с хозяйкой. 


Собаки охраняют гусей у дома Ревуновых
Собаки охраняют гусей у дома Ревуновых


Теперь старики вообще никого на порог не пускают — но Елену всегда рады видеть. Ведь она у некоторых единственная, с кем они могут хотя бы просто пообщаться. А Александр, хотя и не работает в соцзащите, всегда просто так помогает старикам по дому — дома ведь тоже немолодые.


«Привязываешься, конечно (к тем, кому помогаешь. — Прим. ред.), как своего воспринимаешь уже. И на праздники зову, приглашаем.


Особенно тяжело, когда умирают. На похороны тоже помогаем — в последний путь…» — говорят Ревуновы.


Елена Ревунова — одна из двух соцработников, которые помогают старикам в посёлке
Елена Ревунова — одна из двух соцработников, которые помогают старикам в посёлке


Со стороны трудно понять, что баба Нюра им не родная — дети Ревуновых Настя и Антон тоже сильно привязаны и, когда приезжают из города на праздники, бегут её обнимать. Супругам одиноко без детей — но они понимают, что в посёлке у них нет будущего: 19-летняя Настя мечтает работать в полиции и готовится к серьёзной работе, а 17-летний Антон учится в школе олимпийского резерва. 


Поэтому с бабушкой им лучше — хотя они боятся за неё, когда приходится оставлять даже на пару часов. Она уже сама как ребёнок — быстро устаёт и много спит.


Анна Васильевна много работала всю жизнь и даже сейчас обижается на семью, когда не зовут в огород
Анна Васильевна много работала всю жизнь и даже сейчас обижается на семью, когда не зовут в огород


Ещё в 80 лет бабушка была очень шустрой, смеётся семья, ей даже и лекарства были не нужны, она всегда отказывалась от таблеток. Много обижалась, что не берут работать в огород или по дому помогать, и постоянно над чем-то трудилась — раньше она, например, много шила.


Память подводит пенсионерку — иногда она зовёт Антона Юрой или забывает, что её дом уже давно разрушен
Память подводит пенсионерку — иногда она зовёт Антона Юрой или забывает, что её дом уже давно разрушен


Но возраст даёт о себе знать — баба Нюра плохо слышит и почти не ходит. Пока семья рассказывает о ней, она подолгу смотрит в окно на белый пейзаж — и трудно сказать, о чём она думает, пока трёт переносицу в глубоких частых морщинах. Только раз в час невпопад громко скажет что-то — о том, что снега к январю наметёт или что умерла её знакомая, известная в селе долгожительница. А потом Анна Васильевна снова затихает и отстранённо глядит на улицу. Думает, что её дом ещё стоит по соседству и вовсе не разрушен — сейчас она ещё посидит здесь, проведает Настю с Антоном, а потом домой пойдёт. Там сын ждёт.


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