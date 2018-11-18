Шале кузбасского йети

Известный новосибирский предприниматель Латиф Саттаров запустил новый проект в Шерегеше — об этом он рассказал на закрытой онлайн-презентации для инвесторов вечером в понедельник, 12 ноября. По его словам, аналогов концепции нового апарт-отеля в посёлке нет, а в перспективе здесь должен появиться целый апарт-комплекс со всем необходимым сервисом и высокими доходами для инвесторов. Подробнее о проекте и о том, как он впишется в любимый сибирский курорт, узнала корреспондент НГС.

Латиф Саттаров владеет компанией AYS Group, которая в свою очередь владеет и управляет несколькими отелями и барами в Шерегеше, Новосибирске и Сочи. Новый проект станет своего рода экспериментом для группы. Формально это жилой дом в центре посёлка Шерегеш, на улице Пирогова, напротив уже действующего отеля AYS Profilak в 4 км от горы Зелёная.





Фактически же — апарт-отель на 112 номеров с гостиничным сервисом и кухнями в номерах.







В 11-этажном здании жилыми будут этажи со 2-го по 10-й: на первом этаже планируют открыть пункт проката с бесплатным хранением и сушкой снаряжения для жителей, кулинарию, кафе и детскую комнату, верхний этаж займут конференц-зал и коктейль-бар, в цоколе группа планирует открыть термальный комплекс, который будет работать не только для жителей, но и «на гору», куда будет ходить собственный трансфер.







Все квартиры будут продавать с базовой отделкой и даже комплектацией.







— Если какие-то квартиры будут не отделаны, кто-то купит квартиру без отделки, он может в самый неподходящий момент начать ремонт, и это принесёт очень серьёзный дискомфорт, для нас будет фатально, — пояснил это условие Латиф Саттаров.







Цокольный, первый и последний этажи дома займут сервис-проекты AYS Group для жителей





При этом комплектоваться квартиры будут на гостиничном уровне: например, входные двери обещают «подготовить под электронный замок», в прихожей будет установлен шкаф с подогревом и вентиляцией, а в шкафах будут и постельное бельё, и полотенца, и столовые приборы.







В ближайшие 2 месяца компания планирует оборудовать пару шоурумов для студии и 2-комнатной квартиры, по которым можно понять, какой будет обстановка в квартирах.







Сейчас цены на квартиры стартуют от 1,9 млн рублей, при этом продаются они не все: квартиры на «видовом» 10-м этаже компания решила приберечь, а возможно, и не продавать вовсе — они будут более высокого класса. При этом Латиф Саттаров признался, что в одной из них, возможно, будет жить сам.







Продажу 2-комнатных квартир компания пока собирается приостановить: как пояснил владелец компании, они «дорого стоят», и покупатели должны увидеть, за что платят, то есть хотя бы оценить будущий вид из окна.







Вообще же массовые продажи в компании не планируют.







— Мы будем продавать по 10 квартир в месяц, нам больше для строительства не надо. Мы больше и не сможем осваивать, — заметил Саттаров. — Как только мы продаём 10 квартир, мы будем притормаживать продажи, и не удивляйтесь, если мы будем говорить, что в этом месяце квота закончилась.







Завершить строительство в AYS Group рассчитывают в июне следующего года, а передать уже готовые к проживанию квартиры владельцам — к началу следующего сезона, в ноябре 2019 года.







В группе предполагают, что их покупатели будут делиться на три основных типа. Во-первых, это люди, которые намерены покупать квартиры для себя, — тогда можно будет обсуждать материалы, хотя какие-то вещи застройщик всё же будет диктовать, предупредил Латиф Саттаров.





В компании надеются, что большинство квартир они укомплектуют всей мебелью сами — и получат в управление





Тех, кто решит купить квартиру, самостоятельно её отделать и самостоятельно же сдавать, в компании называют «нежелательным вариантом», но признают, что по закону квартира принадлежит покупателю и он может делать с ней, что захочет.







Ориентируются же в компании в основном на инвесторов: им обещают от 12 до 20% доходности в год, причём уже на этапе строительства — за счёт ежемесячного повышения цены продажи. Им, по словам Латифа Саттарова, достаточно подписать договор на управление, чтобы получить «беспроблемный продукт» — всем, что касается сдачи и обслуживания квартир вплоть до замены лампочек и оплаты счетов, управляющая компания будет заниматься сама.







При этом, по идее создателей проекта, получать прибыль будут абсолютно все владельцы квартир в управлении, независимо от того, селят в неё гостей или нет.







— Квартиры будут разделены на три пула. Вы будете каждый день получать отчёт о том, как сдаётся пул из вашего типа квартир. Допустим, в вашем пуле 25 однокомнатных квартир, и вы каждый день получаете отчёт в виде таблички, в котором видите, как каждая квартира сдаётся. Мы будем делить между 25 участниками весь доход, который получает этот пул, равномерно, одинаково. Соответственно, даже квартира, которая не сдалась, получит доход. Даже если одна квартира сдалась, вы всё равно получаете доход, и хоть какая-то копейка будет, — объяснил Саттаров.







Стоимость управления, по подсчётам компании, составит 30% от выручки с каждой квартиры. Этой суммой в компании рассчитывают покрыть расходы на поиск арендаторов и рекламу, обслуживание платежей, приём и размещение гостей, уборку номеров, возмещение потенциального ущерба, коммунальные услуги и собственно прибыль УК, на которую закладывают 5%. Срок договора управления — год, затем его можно перезаключить или нет, на усмотрение владельца жилья.







В самом посёлке подобных проектов действительно нет, но конкуренты есть на горе





В сезоне 2019–2020 предварительные цены на номера варьируются от 2,5 до 3,9 тысяч рублей в сутки в зависимости от типа, в 2020–2021 — уже от 3,2 до 4,6 тысяч. При этом доход обещают даже летом, не в сезон.







— В летний сезон мы специально заложили наверху конференц-зал: мы надеемся постепенно раскрутить этот апарт-отель как удобный для конференций и тренингов. <…> Летом квартира будет стоить 1000 рублей — для проведения тренингов это очень выгодная цена, конференц-зал мы летом тоже будем по очень льготной цене сдавать. Задача летом стать такими, чтобы альтернативы не было, — поделился планами Латиф Саттаров.







По оценке AYS Group, сейчас конкурентов в посёлке у нового проекта нет — только на горе: например, комплекс Alpen Club или апарт-отель «Губернский» с куда более высокими ценами. При этом группа рассчитывает в будущем усилить конкуренцию: Латиф Саттаров на презентации, в частности, упомянул о реконструкции отеля AYS Profikak, на месте которого планируется строительство ещё одного апарт-отеля с бассейном, в котором будет уже 200 номеров.







Предприниматель и совладелец местного телеканала «Горная страна» Александр Агеев считает, что переворот на рынке новый проект Латифа Саттарова не устроит,





хотя и предрёк ему успех — турпоток, по его наблюдениям, растёт.







— Шерегеш в сезон перегружен, людям не хватает качественного жилья, — говорит он. — Это не такой огромный комплекс, чтобы надавить на рынок с точки зрения предложения, чтобы отельеры на горе почувствовали конкуренцию, но это моя точка зрения. С другой стороны, проблемы перенаселённости в праздничные дни он тоже не решит.





В сезон Шерегеш перегружен, но возможность заработать у инвесторов будет и летом, уверен автор проекта





Руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов в свою очередь заметил, что конкурировать новый апарт-отель будет не только с отелями, но и с обычными квартирами, качество которых в последние годы растёт.







— [Шорцы] потихонечку продают квартиры, и туда заезжают не только сибиряки, но и москвичи, они делают ремонт — есть очень качественные, с серьёзным подходом, дизайнерской работой, материалами, — заметил он. — Их немного, они сдаются заранее, их все стараются забронировать. И рынок смещается в эту сторону.







Кроме того, по словам Анисимова, по меркам Горной Шории Шерегеш сейчас переживает бум строительства, ближайшие новостройки находятся буквально в соседнем квартале от будущего апарт-отеля, и не меньше половины квартир там сдают в аренду, причём значительно дешевле предполагаемых расценок комплекса на Пирогова.







Латиф Саттаров на презентации заметил, что достаточно большой поток гостей едет в Шерегеш из Москвы и других регионов Центральной России, но у экспертов данные на этот счёт разделились. По мнению Вячеслава Анисимова, для большинства россиян Шерегеш — это место открытия сезона, после этого все разъезжаются «кто в Сочи, кто в Австрию».







Александр Агеев возразил, что именно для приезжих из других регионов сейчас запускают электричку из Новокузнецка, где находится ближайший аэропорт.







— Если бы был аэродром, было бы просто прекрасно, я думаю, москвичи бы забили (всё), — уверен он.







Единственный, по его словам, минус Шерегеша для искушённых горнолыжников и сноубордистов — это его хаотичная застройка: кафе и отели на горе построены иногда прямо на траектории выката. Но с этим ничего не поделаешь — остаётся только более цивилизованно развивать другие склоны. Что, впрочем, уже планируют сделать.







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