Очаги дьявола: 5 самых опасных перекрёстков Новосибирска

Тут чаще всего убивают и калечат пешеходов — в ГИБДД считают, что иногда виноваты они сами

В полиции в этом году насчитали около 600 людей, которые попали под колёса

Каждый месяц в Новосибирске происходит около 80 аварий на пешеходных переходах. Противостояние водителей и пешеходов — обычное явление для большого города. Пешеходы привыкли жаловаться на водителей — те не видят дорожные знаки и сидят в телефонах, а водители — на пешеходов, которые перебегают дорогу на красный и будто специально кидаются под колёса. Обозреватель НГС попросил ГИБДД назвать самые опасные пешеходные переходы города и попытался выяснить, как и почему на них гибнут новосибирцы.







ДТП с участием пешеходов происходят в Новосибирске почти каждый день: в этом году, по подсчетам ГИБДД, их было 535. Самое громкое из последних произошло в микрорайоне ОбьГЭС: водитель сбил пенсионерку и сбежал, его объявили в розыск.





По статистике полиции, ДТП с наездом на пешеходов стало меньше, чем в прошлом году. В ведомстве пытаются заставить автовладельцев думать о пешеходах, выписывая штрафы: водителям, которые не пропустили пешеходов, в полиции с января по октябрь выписали больше 21 тысячи протоколов. Максимальное наказание по статье 12.18 КоАП — штраф в 2,5 тысячи рублей. Тем не менее







за 10 месяцев этого года под колёсами оказались как минимум 560 новосибирцев, из них 32 погибли.







НГС узнал, на каких переходах машины ранят и убивают пешеходов чаще, чем на других, — в топе оказались «зебры» через узкие улицы со светофорами и знаками в ярко-жёлтых рамках.







Количество аварий с пешеходами на переходах с 1 января по 7 ноября





Больше всего ДТП на переходах в этом году произошло на перекрёстке улиц Кирова и Алтайской — шесть аварий, в которых пострадали шесть человек. Пока за 2018 год это рекорд.







Среди других очагов аварийности — переход на Богдана Хмельницкого у остановки «Общежитие», на Затулинке у остановки «Улица Громова», на перекрёстках Федосеева и Бориса Богаткова, Жуковского и Мочищенского шоссе, Кирова и Добролюбова, на Мира у поликлиники № 21 , у издательства «Советская Сибирь», а также в нескольких местах Красного проспекта: у «Гагаринской», рядом с Rock City, на перекрёстке с Фрунзе, у площади Калинина и в некоторых других местах.







Всего в списке пешеходных переходов, на которых в этом году аварии происходили больше одного раза, — 27 пунктов, почти везде — по две аварии с двумя пострадавшими или с пострадавшим и погибшим. Обозреватель НГС побывал на пяти самых опасных по итогам этого года и попытался узнать, почему там калечат пешеходов.







Перекрёсток улиц Кирова и Алтайской





Переход на Кирова с виду сложно назвать опасным





Переход на этом перекрёстке — самый опасный в городе. Только в этом году на нём сбили шесть человек. На первый взгляд, сложно определить причину: дорога узкая, переход нерегулируемый, рядом нет ни остановок, ни торговых центров, ни, соответственно, толп людей. Но, понаблюдав за перекрёстком 10 минут, корреспондент НГС заметил как минимум два случая, когда водители не пропустили пешехода, — мужчине пришлось стоять посреди дороги, между полосами, дожидаясь, когда одна из полос остановится.





Президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров рассказал, что часто на таких переходах сбивают людей, потому что дорожные знаки загораживают другие машины. «Часто бывает так, что автомобили на соседних полосах начинают тормозить, потому что видят пешехода, а летящий по левой полосе может не заметить этот манёвр и не увидеть, что здесь есть переход. Тем более в такое время, когда "зебру" не видно [из-за снега и наледи]. Знаки тоже может быть не видно: либо под снегом, либо закрыты крупным транспортом», — говорит он.





Переход у ТРК «Голден Парк»







Переход у «Голден Парка» связывает торговый центр с Юбилейным жилмассивом





Подобная ситуация и на небольшом переходе у «Голден Парка», который тоже несколько раз встречался в сводках ДТП, — здесь в этом году сбили четыре человека, они отделались разными травмами. Старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску Анна Варнавская объяснила, что инциденты, связанные с наездом на пешеходов на этом переходе и на Кирова, — чаще всего вина самих пешеходов.







«Водитель же не выезжает из дома с мыслями о том, что, мол, у меня сегодня задача — сбить двух пешеходов.





Водитель готов остановиться и пропустить пешехода, но пешеход должен это увидеть. Пешеходы пренебрегают правилами безопасности: выходят на проезжую часть, не убедившись, что транспортные средства остановились и их пропускают, и в тёмное время суток ходят без светоотражающих элементов», — пояснила представитель Госавтоинспекции главную причину аварий на нерегулируемых переходах.







Илья Батемиров согласился с ней: на узких переходах чаще всего виноваты именно пешеходы — им кажется, что они успеют перебежать дорогу, не угодив под авто, но часто ошибаются. Он добавил, что единственный нерегулируемый переход в Новосибирске, на котором пешеходов всегда пропускают, — это переход через улицу Ленина на выезде с площади.





Переход на улице Кропоткина





Женщина перебегает дорогу на красный сигнал светофора прямо у школы





На переходе рядом со школой № 74 на Кропоткина тоже за год пострадали четверо, но он регулируемый — со светофором и кнопкой. О переходе водителей предупреждают сразу несколько дорожных знаков, кроме того, здесь привычно видеть детей, но тем не менее ДТП здесь происходят чаще, чем в других местах по городу. На глазах у корреспондента НГС женщина не стала нажимать на кнопку, а, почти не оглядываясь, перебежала на красный за две секунды до того, как здесь проехала иномарка. Спустя минуту её примеру последовала девушка с девочкой под руку.







По словам Анны Варнавской, из числа ДТП, происходящих на переходах, большая часть случается на регулируемых. «Элементарно это может быть отвлечение внимания [водителя, проезжающего на красный]: разговоры по телефону, смотрят в гаджеты, отвлекаются», — рассказала она о парадоксальной статистике. «Самый простой совет: убедитесь, что рядом нет автомобиля и все остановились. Не нужно думать за водителя, нужно просто убедиться в своей безопасности», — говорит автомобилист.







Переход на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко





Перекрёсток у остановки «Улица Немировича-Данченко»





Переход на одном из самых загруженных перекрёстков левобережья выглядит максимально безопасно: куча дорожных знаков в жёлтой рамке, островки безопасности со стороны каждой улицы, светофоры. Но здесь произошло три ДТП, по итогам которых трое новосибирцев оказались в больнице. По словам Анны Варнавской, Ленинский район — лидер по количеству ДТП в городе, но в основном потому, что здесь большая протяжённость дорог.







Одной из причин печальной статистики на регулируемых переходах — правый поворот, говорят в ГИБДД. Это когда водители должны пропускать пешеходов на переходе, но не замечают их. Ещё одна причина, по которой водители проезжают на красный и давят пешеходов, — в том, чтобы быстрее покинуть загруженный перекрёсток, на который они выехали. Остальные причины — психология водителей. Некоторые считают, что разогнались слишком быстро, чтобы успеть безопасно затормозить. По мнению экспертов, здесь нет закономерностей — всё зависит от культуры вождения.







Переход у ДК «Металлург»







Переход через Ватутина на перекрёстке с Котовского — один из самых опасных на левом берегу





Перекрёсток Ватутина и Котовского у ДК «Металлург» тоже включили в топ-5 самых опасных в городе. За год здесь сбили двух пешеходов: один оказался в больнице, второй погиб. Последний случай произошёл в конце октября, когда 24-летний водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу. Это ДТП, как и большая часть других на переходах, произошла в тёмное время суток, заметили инспекторы. Особенно актуально это сейчас, когда световой день очень короткий. Автомобилисты тоже призывают пешеходов по вечерам носить что-то яркое или светоотражающее.









Советы Госавтоинспекции о том, как обезопасить себя, банальны — перед тем как перейти дорогу, нужно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители готовы остановиться, на одежду прицепить что-то светоотражающее, особенно за городом, и не перебегать дорогу в неположенных местах, да и вообще не отходить от перехода даже на два метра — в случае уголовного разбирательства это может сыграть решающую роль, говорит помощник прокурора Новосибирска по контролю за расследованием ДТП Алексей Пасюк.





По его словам, чаще всего водителей, которые сбили пешехода, лишают водительских прав —





в крупных инцидентах на пешеходных переходах почти всегда виновным считают водителя.







«Очень редки случаи, когда устанавливается вина пешехода при переходе через пешеходный переход. <...> У пешехода в соответствии с Правилами дорожного движения есть обязанность — убедиться при переходе по нерегулируемому пешеходному переходу в том, чтобы расстояния до приближающегося транспортного средства было достаточно для его остановки и чтобы его могло пропустить это транспортное средство. <...> В тех случаях, когда водители признают свою вину, в подавляющем большинстве они говорят, что не заметили пешехода либо не увидели знак пешеходного перехода или разметку», — объяснил он.







Во время расследования водители, чтобы избежать уголовной ответственности, изобретают разные способы, о которых прокуроры не говорят, но убеждают, что это не работает, и советуют в случае аварий сразу искать очевидцев, а очевидцам ДТП следует сразу связаться с ГИБДД и оставить свой номер телефона.







В ГИБДД объясняют, что инспекторы постоянно проводят «рейдовые и профилактические мероприятия», тогда как водители признаются, что они неэффективны. «Единственное правильное поведение ГИБДД в данном случае — это наказывать. Наказание должно быть неотвратимым. На улицах города я передвижных постов ГИБДД не вижу. Важен не размер, а именно 100-процентная применимость», — заключил Батемиров.





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