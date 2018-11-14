Левый берег бросило в холод

Коммунальная авария на Котовского, которая произошла 12 ноября, стала одной из самых крупных за последние полгода — больше 60 зданий, в том числе жилые дома, детские сады и больницы, остались без отопления и горячей воды. Причину аварии коммунальщики объяснили износом теплосетей, которые не выдержали резкого перехода на усиленный режим работы в морозы. При этом в «Сибирской генерирующей компании» знали о состоянии сетей и планировали ремонт чуть ли не в тот же день, но трубы не выдержали. Почему случилась авария, где она может повториться и как готовится МЧС устранять последствия — в материале НГС.

Причина прорыва теплосети на улице Котовского в Ленинском районе оказалась простой и в то же время не совсем логичной. Труба, как заявили в СГК, была с дефектом, о котором коммунальщики знали. Ремонт планировали на 13 ноября, но прорыв случился за день до его начала.





«Авария произошла по причине коррозийного износа трубопровода. Сказывается недостаточность ремонта тепловых сетей», — объяснил 13 ноября советник генерального директора теплотранспортного подразделения «Сибирской генерирующей компании» Егор Шавшин.







Трубы не выдержали перехода в режим работы в морозы.





«При резком похолодании была увеличена температура [до температуры] свыше ста градусов. Именно изменение режима и дало такой эффект, — объяснил он. — Причина в резком изменении режимов. Трубопроводы не новые, поэтому такие перепады не всегда выдерживают».







По его словам, перед аварией коммунальщики уже приготовились к ремонту, но в итоге его пришлось делать в аварийном режиме.







Из-за прорыва 62 здания остались без горячей воды и отопления. В том числе 40 жилых домов, три детских сада, два лечебных учреждения. Кроме того, кипяток затопил проезжую часть улицы Троллейной. Работы вели всю ночь. «В 05:00 аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено. Всего на месте было задействовано 63 человека и 20 единиц техники, из них от МЧС 19 человек и 5 единиц техники», — подвели итоги в ГУ МЧС по Новосибирской области. 13 ноября рано утром в зданиях начали включать отопление.







В СГК отчитались, что коммунальщики «провели разрытие, откачали воду, вырезали поврежденный фрагмент трубы и поставили на его место новый участок трубопровода».







Тепло вернули в дома новосибирцев только к утру





Несмотря на то, что последствия аварии сумели вовремя устранить, а тепло через несколько часов вернулось, остаётся логичный вопрос: почему не увидели коррозию трубы летом и тянули с ремонтом до морозов, если знали, что при изменении параметров труба может не выдержать. В СГК в ответ на это заявили: «Участок трубопровода на Котовского, на котором произошла авария 12 ноября, выдержал испытания на максимальную температуру, на плотность и прочность этим летом. Выявить высокий износ отдельных.участков (и этого в том числе) другими — более современными — методами не всегда технически возможно, так как подавляющая часть трубопроводов проложена под землей и доступ для визуально-измерительного контроля может быть обеспечен только через вскрытие грунта и строительных конструкций канала. А это, с учётом огромной протяженности труб — 3,5 тыс км — огромные затраты, не предусмотренные тарифом, и неудобства для людей (перекрытые дороги, нарушенное благоустройство, длительные отключения воды)».





В этом году в Новосибирске впервые за пять лет провели испытания сетей на максимальную температуру. «Это испытания на разрешённую температуру для того, чтобы убедиться, что в следующий отопительный период трубопровод и оборудование тепловых сетей нормально отработают в своем режиме. Чтобы выявить все дефекты, нюансы и устранить их до начала отопительного периода», — объяснял ещё в мае технический директор «Тепловых сетей» СГК Михаил Филатов.





«Капитальный ремонт (то есть замена крупного участка трубопровода) на этом участке (где произошла авария. — Прим. ред.) не проводился, теплотрасса была построена в 1963 году, возраст трубы составляет 55 лет. Выполнялись только ремонты по выявленным дефектам, которые появляются практически каждый год — во время испытаний, так и во время эксплуатации сезона», — объяснили в СГК. Всего в 2018 году, сообщили в компании, капитальный ремонт сделали на 89 участках теплотрасс — заменили 43 километра трубопроводов.





В общей сложности на ремонт теплотрасс в этом году потратили больше 560 миллионов рублей.





«Тем не менее состояние тепловых сетей, возраст более половины которых превышает нормативный срок использования, не позволяет отремонтировать весь необходимый объём за короткий срок и полностью избежать порывов, — объяснили в компании. — Из-за длительного сдерживания тарифов на тепловую энергию, которые на сегодня являются одними из самых низких в Сибири, в системе теплоснабжения города сложилось серьёзное недофинансирование. Для исправления ситуации требуются значительные инвестиции, увеличение количества работ на сетях по сравнению с предыдущими годами».





В МЧС заявили, что будут брать под контроль крупные коммунальные аварии





Несмотря на то что отопительный сезон уже давно начался, в Новосибирске ещё достаточно проблемных участков, которые ждут своей очереди на ремонт. «У нас под наблюдением находится ряд выявленных дефектов, которые, будем говорить, не прогрессируют», — отметил Егор Шавшин. — И по мере возможностей, при совпадении погодных условий, мы будем их выводить в ремонт и устранять в плановом порядке».







Устранять последствия аварий должны коммунальщики, напомнили в МЧС, при этом спасатели заявили, что будут контролировать процесс. «В случае затяжных работ по восстановлению, которые могут привести к понижению температуры в жилых помещениях, административных зданиях. Вот здесь мы держим это на контроле, — объяснил начальник отдела информационного обеспечения деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — Например, если всё-таки не могут возобновить систему отопления, мы готовы развернуть пункты временного размещения для граждан — и стационарные, и мобильные. А также привлечь силы и средства для недопущения размораживания системы отопления здания».







Коммунальные аварии, объяснил он, — один из 70 рисков, которые есть в Новосибирской области. В том же списке риск заторов на дорогах, риск отключения электроснабжения. «Мы не должны знать, где на линии передачи более тонкий проводок. Для этого есть специально обученные люди — юридические лица, департаменты, министерства, которые этими вопросам занимаются. А в случае угрозы чрезвычайных ситуаций мы подключаемся с реагированием сил и средств для минимизации аварии и недопущения того, чтобы люди были у нас в тяжёлой ситуации».







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