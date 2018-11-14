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Левый берег бросило в холод

Названа причина коммунальной аварии на Котовского — она заставила МЧС взять ремонт труб под контроль

Коммунальная авария произошла за день до начала ремонта труб
Коммунальная авария произошла за день до начала ремонта труб

Коммунальная авария на Котовского, которая произошла 12 ноября, стала одной из самых крупных за последние полгода — больше 60 зданий, в том числе жилые дома, детские сады и больницы, остались без отопления и горячей воды. Причину аварии коммунальщики объяснили износом теплосетей, которые не выдержали резкого перехода на усиленный режим работы в морозы. При этом в «Сибирской генерирующей компании» знали о состоянии сетей и планировали ремонт чуть ли не в тот же день, но трубы не выдержали. Почему случилась авария, где она может повториться и как готовится МЧС устранять последствия — в материале НГС. 

Причина прорыва теплосети на улице Котовского в Ленинском районе оказалась простой и в то же время не совсем логичной. Труба, как заявили в СГК, была с дефектом, о котором коммунальщики знали. Ремонт планировали на 13 ноября, но прорыв случился за день до его начала. 


«Авария произошла по причине коррозийного износа трубопровода. Сказывается недостаточность ремонта тепловых сетей», — объяснил 13 ноября советник генерального директора теплотранспортного подразделения «Сибирской генерирующей компании» Егор Шавшин.


Трубы не выдержали перехода в режим работы в морозы. 


«При резком похолодании была увеличена температура [до температуры] свыше ста градусов. Именно изменение режима и дало такой эффект, — объяснил он. — Причина в резком изменении режимов. Трубопроводы не новые, поэтому такие перепады не всегда выдерживают».


По его словам, перед аварией коммунальщики уже приготовились к ремонту, но в итоге его пришлось делать в аварийном режиме. 


Из-за прорыва 62 здания остались без горячей воды и отопления. В том числе 40 жилых домов, три детских сада, два лечебных учреждения. Кроме того, кипяток затопил проезжую часть улицы Троллейной. Работы вели всю ночь. «В 05:00 аварийно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено. Всего на месте было задействовано 63 человека и 20 единиц техники, из них от МЧС 19 человек и 5 единиц техники», — подвели итоги в ГУ МЧС по Новосибирской области. 13 ноября рано утром в зданиях начали включать отопление.


В СГК отчитались, что коммунальщики «провели разрытие, откачали воду, вырезали поврежденный фрагмент трубы и поставили на его место новый участок трубопровода».


Тепло вернули в дома новосибирцев только к утру
Тепло вернули в дома новосибирцев только к утру


Несмотря на то, что последствия аварии сумели вовремя устранить, а тепло через несколько часов вернулось, остаётся логичный вопрос: почему не увидели коррозию трубы летом и тянули с ремонтом до морозов, если знали, что при изменении параметров труба может не выдержать. В СГК в ответ на это заявили: «Участок трубопровода на Котовского, на котором произошла авария 12 ноября, выдержал испытания на максимальную температуру, на плотность и прочность этим летом. Выявить высокий износ отдельных.участков (и этого в том числе) другими — более современными — методами не всегда технически возможно, так как подавляющая часть трубопроводов проложена под землей и доступ для визуально-измерительного контроля может быть обеспечен только через вскрытие грунта и строительных конструкций канала. А это, с учётом огромной протяженности труб — 3,5 тыс км — огромные затраты, не предусмотренные тарифом, и неудобства для людей (перекрытые дороги, нарушенное благоустройство, длительные отключения воды)».


В этом году в Новосибирске впервые за пять лет провели испытания сетей на максимальную температуру. «Это испытания на разрешённую температуру для того, чтобы убедиться, что в следующий отопительный период трубопровод и оборудование тепловых сетей нормально отработают в своем режиме. Чтобы выявить все дефекты, нюансы и устранить их до начала отопительного периода», — объяснял ещё в мае технический директор «Тепловых сетей» СГК Михаил Филатов.


«Капитальный ремонт (то есть замена крупного участка трубопровода) на этом участке (где произошла авария. — Прим. ред.) не проводился, теплотрасса была построена в 1963 году, возраст трубы составляет 55 лет. Выполнялись только ремонты по выявленным дефектам, которые появляются практически каждый год — во время испытаний, так и во время эксплуатации сезона», — объяснили в СГК. Всего в 2018 году, сообщили в компании, капитальный ремонт сделали на 89 участках теплотрасс — заменили 43 километра трубопроводов. 


В общей сложности на ремонт теплотрасс в этом году потратили больше 560 миллионов рублей. 


«Тем не менее состояние тепловых сетей, возраст более половины которых превышает нормативный срок использования, не позволяет отремонтировать весь необходимый объём за короткий срок и полностью избежать порывов, — объяснили в компании. — Из-за длительного сдерживания тарифов на тепловую энергию, которые на сегодня являются одними из самых низких в Сибири, в системе теплоснабжения города сложилось серьёзное недофинансирование. Для исправления ситуации требуются значительные инвестиции, увеличение количества работ на сетях по сравнению с предыдущими годами». 


В МЧС заявили, что будут брать под контроль крупные коммунальные аварии
В МЧС заявили, что будут брать под контроль крупные коммунальные аварии


Несмотря на то что отопительный сезон уже давно начался, в Новосибирске ещё достаточно проблемных участков, которые ждут своей очереди на ремонт. «У нас под наблюдением находится ряд выявленных дефектов, которые, будем говорить, не прогрессируют», — отметил Егор Шавшин. — И по мере возможностей, при совпадении погодных условий, мы будем их выводить в ремонт и устранять в плановом порядке».


Устранять последствия аварий должны коммунальщики, напомнили в МЧС, при этом спасатели заявили, что будут контролировать процесс. «В случае затяжных работ по восстановлению, которые могут привести к понижению температуры в жилых помещениях, административных зданиях. Вот здесь мы держим это на контроле, — объяснил начальник отдела информационного обеспечения деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — Например, если всё-таки не могут возобновить систему отопления, мы готовы развернуть пункты временного размещения для граждан — и стационарные, и мобильные. А также привлечь силы и средства для недопущения размораживания системы отопления здания».


Коммунальные аварии, объяснил он, — один из 70 рисков, которые есть в Новосибирской области. В том же списке риск заторов на дорогах, риск отключения электроснабжения. «Мы не должны знать, где на линии передачи более тонкий проводок. Для этого есть специально обученные люди — юридические лица, департаменты, министерства, которые этими вопросам занимаются. А в случае угрозы чрезвычайных ситуаций мы подключаемся с реагированием сил и средств для минимизации аварии и недопущения того, чтобы люди были у нас в тяжёлой ситуации».


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