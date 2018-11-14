«Было бы классно, если бы кондукторы не грубили»

Горожане рассказали, что думают о повышении платы за проезд, и том, сколько и за что готовы платить

С 1 декабря тарифы на транспорт повысятся на 2–3 рубля: проезд в метрополитене и автобусах будет стоить 22 рубля, в трамвае и троллейбусе — 21 рубль. Такое решение приняли в департаменте по тарифам Новосибирской области 13 ноября. Корреспонденты НГС узнали у новосибирцев, насколько разумным они считают такое повышение и сколько они готовы платить за проезд и при каких условиях.





Дарья, 22 года (слева) и Алёна, 25 лет (справа), оперные вокалистки: «Повышение абсолютно неразумное. Потому что чем дешевле, тем лучше. (Смеются.) Зачем эти 2 рубля? Ну повысили до 25 [рублей] хотя бы, а то что это за 2 рубля? Готовы платить по 100 рублей, если бы ехали одни, как в такси. Именно на транспорте. Ну или максимум — три человека. Тогда готовы платить по 100 рублей».











Владимир, строитель, 50 лет: «Я думаю, резко повышают-то — на 3 рубля. Вот последний раз повышали, все стали возмущаться, и на рубль понизили. Опять мелочь в карманах искать, сдачи по утрам не будет, как обычно. Я готов платить 25 рублей на все виды транспорта, но чтобы он был вовремя. Я живу на КСМе, так на Маркса ждёшь этот автобус по 40 минут и не можешь уехать. Можешь и час простоять».











Марина, 45 лет, сотрудница салона красоты: «Разумно, конечно, если [цена на] бензин повышается. Но вообще сильно дорого. Мне кажется, что самая оптимальная цена на городской транспорт — 15 рублей. А так очень дорого — по нашим-то зарплатам. Новосибирск — очень дорогой город».











Александр, 23 года, студент: «Думаю, разумно. Цены-то растут. Транспорт по большей части зависит от бензина, а цены на бензин растут. Да и всем надо зарабатывать, в том числе и муниципалитету. Единственно грустно, что это за счёт нас. Частенько бываю в Москве, и там проезд тоже весьма высок, но за счёт размеров города это как-то нивелируется. Я бы максимальной ценой оставил прежнюю, но тут сколько скажут платить, столько и придётся. До тех пор пока терпение не лопнет».











Иван, 20 лет, студент: «Нет, не разумное. Ну зачем? Я, может быть, не до конца сведущ в этих вопросах, но я сначала хотел бы понять, зачем так делают, а потом видеть последствия. Если бы наладили нормальное транспортное снабжение, если бы продумали всё, что касается остановок, которые переносят с места на место, если бы сами перевозчики нанимали водителей, которые чуть поаккуратней водят… Было бы классно ещё, если бы кондукторы не грубили. Но это так, мелочи. Если бы вот эти мелочи были соблюдены, я, может, и 30 бы платил».











Роман, 30 лет, специалист по недвижимости: «На фоне общего повышения на всё: на ЖКХ, пенсионный возраст, на товары, продукты — это дополнительное повышение сказывается негативно [на людях]. Нужно дополнительные средства изыскивать населению, чтобы все эти повышения оплачивать. И ситуацию это не изменит: салоны [транспорта] не станут лучше… Каждый раз [нам] объясняют, что улучшится качество предоставляемых услуг, но ничего не меняется. При условии, что весь транспортный парк будет обновлён и он будет ходить без задержек, я готов был бы платить [за проезд] 30–40 рублей».











Елена, 31 год (справа), эксперт авиаперевозок: «Для меня лично удобно, если стоимость была бы круглой цифрой. Понятно, что необходимо повышать тарифы, власти как-то это могут аргументировать, но не до 21 и 22 рублей. Мне вроде помнится, когда на метро повысили, на остальное тарифы не повышались. Было бы разумным тогда повысить весь транспорт до 20 рублей, а метро на 20 рублях пока придержать. Я пользуюсь трамваем и метро. И вот когда работаю пятидневку с 9:00 до 18:00, очень сложно добираться и на трамвае, и на метро, несмотря на то что выхожу из дома заранее: толкучка невероятная. Если бы увеличили количество рейсов, я готова была бы платить 25 рублей максимум».











Никита, 21 год, водитель: «Наверное, разумное. Но я вообще-то машину покупаю. (Смеется.) По-моему, 19–20 рублей — самый нормальный тариф. А 30 рублей сразу отдавать уже как-то не очень хочется. Я согласен платить 20 рублей, а больше не хочется. Ничего такого не надо, ни комфорта — ничего. Это же способ передвижения, зачем туда что-то ещё добавлять?».











Дарья, 18 лет, студент: «В связи с тем, что бензин подорожал, повышение — разумное. Сколько я готова была бы платить? Это зависит от того, откуда я еду. Рублей 30 готова была бы платить, но если я еду от начала [маршрута] до конца. А если расстояние меньше, то и платить меньше — 20–25 [рублей]».









Валерий, 50 лет, логист транспортной компании: «Перевозчиков надо понять: бензин растёт, а тарифы сколько лет уже не повышаются. Я считаю, [повышение] очень разумно: 22–23 рубля — вполне адекватная цена. Я бы готов платить 30 рублей, но должна соблюдаться частота прохождения транспорта, то есть периодичность. Чтобы я не стоял по полчаса, а потом ещё и платил 30 рублей за то, что куда-нибудь опоздал, грубо говоря».







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