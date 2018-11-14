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Маленький, но гордый бизнес: папа Карло из «Тихой гавани»

Новосибирец запустил канал на YouTube про будни столяра: он делает ножи из ореха и ложки для авокадо

Ножи для масла, по словам мастера, позволяют намазать бутерброд одним движением
Ножи для масла, по словам мастера, позволяют намазать бутерброд одним движением

Константин Отроснов пробовал заниматься многим — от отделки помещений до строительства каркасных бань. Но в душе мечтал заниматься деревом — и даже сам сделал первую пилу и шлифовальный станок, построив в огороде мастерскую. Журналист НГС.БИЗНЕС побывала у столяра, который ведет канал на YouTube, как он заработал на первое оборудование для мастерской, и узнала, какие трудности испытывает стартап в первые полтора года и почему деревянные ножи для масла лучше остальных.

Константин Отроснов с женой и двумя детьми живёт в доме в дачном обществе «Тихая гавань» на Колыванском шоссе. Он построил рядом с домом мастерскую, которую сначала вообще хотел превратить в гараж. «У меня была старая "Волга", я хотел её восстанавливать, а потом понял, что не хочу с ней возиться, и продал. Сделал самодельную пилу, распилил на ней первые доски — и с этого всё началось. И начал готовить помещение под столярное дело», — вспоминает столяр.


Первое его изделие — это вилка для салата из бука, которую они с женой подарили кому-то на день рождения. Вообще по образованию Константин — инженер информационных систем в геодезии. Пробовал себя и в бизнесе, и в строительстве, но в итоге стал столяром.


Мастерская в таком виде существует уже полтора года
Мастерская в таком виде существует уже полтора года


«Мастерской в том виде, в котором она есть сейчас, полтора года, а вообще интерес к этому делу возник давно. Понимал, что чем-то таким хочу заниматься. Изначально была идея весь дом обставить собственной мебелью, но сейчас хочется, наоборот, больше работать на продажу, поэтому пока сапожник без сапог», — поясняет Отроснов.


У него есть основной бизнес в сфере аренды, который приносит деньги, на которые можно жить, а это в большей степени стартап, как говорит сам мастер. Он вложил в него примерно 300 тысяч рублей: в основном речь идёт об оборудовании, а мелочёвку Константин не считает.


Шлифовальный станок он сделал сам, рейсмус подарила супруга на день рождения, и на тот же день рождения столяр сам себе купил аспиратор для удаления стружки.


Константин за работой — делает торцевую доску
Константин за работой — делает торцевую доску


«Оборудование — пилу, фуганок, ленточную пилу — я купил на заработанные отделкой деньги, с этого момента началась более серьёзная мастерская. Я сделал в Заельцовском районе зимний сад — это была пристройка к частному дому. Человек, очень любящий растения, решил вынести их из дома, создать оазис. Я полностью сделал этот проект», — говорит мастер.


Пока трудности ведения такого бизнеса — это нехватка средств для вложения в дальнейшее развитие. Константин хотел бы приобрести рейсмус пошире, потому что имеющегося уже недостаточно для работы, купить несколько видов шлифовальных станков и токарный: «Места уже не хватает. Если бы знал, строил побольше», — смеётся столяр.


Его основные изделия, которые пользуются популярностью, — это деревянные ножи. Они с семьёй используют их дома и с удовольствием рассказывают тем, кто не знаком с таким явлением, об их преимуществах.


Деревянные ножи можно использовать не только для масла, например, в семье Константина ими пользуются, когда едят авокадо 
Деревянные ножи можно использовать не только для масла, например, в семье Константина ими пользуются, когда едят авокадо 


«Я делаю такие деревянные ножи в первую очередь для масла. Часто у меня спрашивают, зачем нужны такие ножи. Плоскость самого лезвия у них больше: можно взять больше масла и намазать одним движением. К тому же он красивый сам по себе, приятно держать в руках. Масло впитывается в дерево, нож легко протереть. За рубежом они очень популярны», — показывает ножи Отроснов.


Как правило, он использует бук, белый ясень, дуб и американский орех. Последний вид древесины — его любимый: «Орех — это любовь. Он коричневый! Для меня это было откровением. Я привык с детства видеть сосну, берёзу. А тут пилишь дерево — оно сразу коричневое, а когда маслом покрываешь, ещё темнее становится».


Так выглядит порядок в инструментах столяра
Так выглядит порядок в инструментах столяра


Он хочет и дальше делать кухонные аксессуары, в скором времени — деревянный нож-качалку для пиццы. Но ещё больше Константин хочет создавать собственную мебель. Пока он сделал лавочку, которая ему нравится и используется дома в разных случаях: её можно поставить в прихожей, чтобы складывать на неё сумки, перчатки, а можно подставлять к дивану как небольшой столик.


«Конечно, хотелось бы сделать несколько коллекций, есть идеи. Придумываю то, что пока не знаю, как сделать, поэтому ещё нужно усовершенствовать свои навыки. Обеденные столы и стулья хочется делать. Я постоянно пробую новое и учусь: смотрю зарубежных мастеров — в Instagram и на YouTube много чего почерпнул», — объясняет мастер.



Сейчас он тоже ведёт свой канал на YouTube: долго не мог определиться, что там должно быть, но в итоге решил сконцентрироваться на теме обустройства мастерской — показать свой взгляд.


«И буду выкладывать видео, как сделать интересные изделия. Пока руки не доходят. Чтобы снять видео, нужно с камерой всё делать, а мне хочется быстрее всё увидеть результат. Пропускаю съёмку этапов. Иногда с утра сюда прихожу, а вечером уже жена зовёт детей спать укладывать», — описывает Отроснов.


Этой лавочкой Константин гордится и хочет выпустить коллекцию мебели
Этой лавочкой Константин гордится и хочет выпустить коллекцию мебели


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