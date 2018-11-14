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«Королла» или «Камри»: выбираем лучшие автомобили любимых марок

«Икстрейл» или «Кашкай», «Импреза» или «Форестер» — кто достоин представлять свою марку

Многообразие автомобильного мира сегодня — это сотни марок машин и тысячи моделей. Но среди них всё равно есть самые главные и популярные авто, которые олицетворяют собой ту или иную автомобильную марку. У «Тойоты» это может быть «Королла», у Мерседеса — «Гелендваген», у BMW — кроссовер X5. Сегодня в обзоре-голосовании на НГС.АВТО выбираем самые знаменитые модели распространённых в Новосибирске марок.

Toyota Camry
Toyota Camry


Разумеется, в Сибири самый массовый автомобиль — это Toyota. Регион до сих пор наводнён сотнями тысяч машин, ввезённых много лет назад из Японии. Модельный ряд этой марки чрезвычайно широк — тут десятки наименований как внутреннего японского рынка, так и глобального рынка. Но новосибирцам выбрать предлагается из двух моделей — Corolla и Camry, это самые продаваемые на вторичке «Тойоты». Голосуем!


Самая главная Toyota

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  • Corolla
  • Camry
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail


Вторая по популярности японская марка — Nissan. Здесь выбор предлагается сделать из двух кроссоверов: X-Trail и Qashqai. Оба уже давно присутствуют на российском рынке и сейчас являются драйверами продаж марки. 


Самый главный Nissan

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  • X-Trail
  • Qashqai
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«Нива»
«Нива»


Приобретают новосибирцы и отечественные автомобили, например «Лады». За все годы существования АВТОВАЗа накопилось много моделей, но до сих пор актуальны старая «Нива» и «копейка» ВАЗ-2101.


Самая главная «Лада»

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  • «Нива»
  • ВАЗ-2101
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Mercedes S-class
Mercedes S-class


Премиальный Mercedes широко представлен в Новосибирске легковым S-классом и внедорожником «Гелендваген». Оба автомобиля стали легендарными символами Mercedes, что же выбрать?


Самый главный Mercedes

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  • S-class
  • Gelandewagen
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BMW 7-series
BMW 7-series


У BMW выбор тоже из легкового автомобиля и внедорожника. Флагман компании, представительский BMW 7-series? Или всё-таки универсальный и хорошо продающийся BMW X5?


Самый главный BMW

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  • 7-series
  • BMW X5
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KIA Rio
KIA Rio


Корейские автомобили KIA уже несколько лет удачно расходятся на российском рынке. Среди легковых лидирует седан KIA Rio, в стане кроссоверов хорошо расходится Sportage.


Самый главный KIA

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  • Rio
  • Sportage
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Subaru Forester
Subaru Forester


Японская Subaru — это что-то спортивно-внедорожное. Спортивное представлено моделью Impreza, а внедорожное — кроссовером Forester.


Самая главная Subaru 

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  • Impreza
  • Forester
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Honda CR-V
Honda CR-V


Honda знаменита кроссовером CR-V и легковым семейством Accord. И то и другое хорошо продается как в мире, так и на новосибирской вторичке.


Самая главная Honda

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  • CR-V
  • Accord
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Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg


Volkswagen не столь популярен в наших краях, но Touareg и Passat знакомы практически каждому автолюбителю. 


Самый главный Volkswagen

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  • Touareg
  • Passat
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Lexus LX
Lexus LX


Ну и конечно, Lexus, мечта практичных и амбициозных новосибирцев. Здесь выбор среди внедорожников, именно они стали очень популярны — RX или большой LX.


Самый главный Lexus

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  • RX
  • LX
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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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