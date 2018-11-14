«Королла» или «Камри»: выбираем лучшие автомобили любимых марок

«Икстрейл» или «Кашкай», «Импреза» или «Форестер» — кто достоин представлять свою марку

Многообразие автомобильного мира сегодня — это сотни марок машин и тысячи моделей. Но среди них всё равно есть самые главные и популярные авто, которые олицетворяют собой ту или иную автомобильную марку. У «Тойоты» это может быть «Королла», у Мерседеса — «Гелендваген», у BMW — кроссовер X5. Сегодня в обзоре-голосовании на НГС.АВТО выбираем самые знаменитые модели распространённых в Новосибирске марок.

Toyota Camry





Разумеется, в Сибири самый массовый автомобиль — это Toyota. Регион до сих пор наводнён сотнями тысяч машин, ввезённых много лет назад из Японии. Модельный ряд этой марки чрезвычайно широк — тут десятки наименований как внутреннего японского рынка, так и глобального рынка. Но новосибирцам выбрать предлагается из двух моделей — Corolla и Camry, это самые продаваемые на вторичке «Тойоты». Голосуем!





Самая главная Toyota

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Nissan X-Trail





Вторая по популярности японская марка — Nissan. Здесь выбор предлагается сделать из двух кроссоверов: X-Trail и Qashqai. Оба уже давно присутствуют на российском рынке и сейчас являются драйверами продаж марки.





Самый главный Nissan

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Приобретают новосибирцы и отечественные автомобили, например «Лады». За все годы существования АВТОВАЗа накопилось много моделей, но до сих пор актуальны старая «Нива» и «копейка» ВАЗ-2101.







Самая главная «Лада»

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Mercedes S-class





Премиальный Mercedes широко представлен в Новосибирске легковым S-классом и внедорожником «Гелендваген». Оба автомобиля стали легендарными символами Mercedes, что же выбрать?





Самый главный Mercedes

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BMW 7-series





У BMW выбор тоже из легкового автомобиля и внедорожника. Флагман компании, представительский BMW 7-series? Или всё-таки универсальный и хорошо продающийся BMW X5?





Самый главный BMW

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KIA Rio





Корейские автомобили KIA уже несколько лет удачно расходятся на российском рынке. Среди легковых лидирует седан KIA Rio, в стане кроссоверов хорошо расходится Sportage.





Самый главный KIA

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Subaru Forester





Японская Subaru — это что-то спортивно-внедорожное. Спортивное представлено моделью Impreza, а внедорожное — кроссовером Forester.





Самая главная Subaru

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Honda CR-V





Honda знаменита кроссовером CR-V и легковым семейством Accord. И то и другое хорошо продается как в мире, так и на новосибирской вторичке.





Самая главная Honda

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Volkswagen Touareg





Volkswagen не столь популярен в наших краях, но Touareg и Passat знакомы практически каждому автолюбителю.







Самый главный Volkswagen

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Lexus LX





Ну и конечно, Lexus, мечта практичных и амбициозных новосибирцев. Здесь выбор среди внедорожников, именно они стали очень популярны — RX или большой LX.





Самый главный Lexus

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