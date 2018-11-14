«Королла» или «Камри»: выбираем лучшие автомобили любимых марок
«Икстрейл» или «Кашкай», «Импреза» или «Форестер» — кто достоин представлять свою марку
Многообразие автомобильного мира сегодня — это сотни марок машин и тысячи моделей. Но среди них всё равно есть самые главные и популярные авто, которые олицетворяют собой ту или иную автомобильную марку. У «Тойоты» это может быть «Королла», у Мерседеса — «Гелендваген», у BMW — кроссовер X5. Сегодня в обзоре-голосовании на НГС.АВТО выбираем самые знаменитые модели распространённых в Новосибирске марок.
Разумеется, в Сибири самый массовый автомобиль — это Toyota. Регион до сих пор наводнён сотнями тысяч машин, ввезённых много лет назад из Японии. Модельный ряд этой марки чрезвычайно широк — тут десятки наименований как внутреннего японского рынка, так и глобального рынка. Но новосибирцам выбрать предлагается из двух моделей — Corolla и Camry, это самые продаваемые на вторичке «Тойоты». Голосуем!
Самая главная Toyota
- Corolla
- Camry
Вторая по популярности японская марка — Nissan. Здесь выбор предлагается сделать из двух кроссоверов: X-Trail и Qashqai. Оба уже давно присутствуют на российском рынке и сейчас являются драйверами продаж марки.
Самый главный Nissan
- X-Trail
- Qashqai
Приобретают новосибирцы и отечественные автомобили, например «Лады». За все годы существования АВТОВАЗа накопилось много моделей, но до сих пор актуальны старая «Нива» и «копейка» ВАЗ-2101.
Самая главная «Лада»
- «Нива»
- ВАЗ-2101
Премиальный Mercedes широко представлен в Новосибирске легковым S-классом и внедорожником «Гелендваген». Оба автомобиля стали легендарными символами Mercedes, что же выбрать?
Самый главный Mercedes
- S-class
- Gelandewagen
У BMW выбор тоже из легкового автомобиля и внедорожника. Флагман компании, представительский BMW 7-series? Или всё-таки универсальный и хорошо продающийся BMW X5?
Самый главный BMW
- 7-series
- BMW X5
Корейские автомобили KIA уже несколько лет удачно расходятся на российском рынке. Среди легковых лидирует седан KIA Rio, в стане кроссоверов хорошо расходится Sportage.
Самый главный KIA
- Rio
- Sportage
Японская Subaru — это что-то спортивно-внедорожное. Спортивное представлено моделью Impreza, а внедорожное — кроссовером Forester.
Самая главная Subaru
- Impreza
- Forester
Honda знаменита кроссовером CR-V и легковым семейством Accord. И то и другое хорошо продается как в мире, так и на новосибирской вторичке.
Самая главная Honda
- CR-V
- Accord
Volkswagen не столь популярен в наших краях, но Touareg и Passat знакомы практически каждому автолюбителю.
Самый главный Volkswagen
- Touareg
- Passat
Ну и конечно, Lexus, мечта практичных и амбициозных новосибирцев. Здесь выбор среди внедорожников, именно они стали очень популярны — RX или большой LX.
Самый главный Lexus
- RX
- LX
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Фото НГС, lada.ru, honda.com