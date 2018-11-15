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Девушка месяца: кроссовер для Арины

Прекрасная Арина получила в подарок новый Nissan Juke и штурмует на нём бездорожье

Арина, 32 года. Закончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «психология». Работает в сфере продаж, любит музыку, свою семью и красоту. Ездит на новом Nissan Juke белого цвета. 


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Обновленный Nissan Juke 2018 года в белом перламутровом цвете, я мечтала о таком автомобиле уже несколько лет. Машинку мне подарил друг совершенно удивительным и неожиданным образом. В начале сентября, завершая сезон загородной жизни, пока я благополучно смотрела свои новые сны в дачном домике, он ночью пригнал машинку и поставил её на лужайке. Сам же скрылся, как ни в чем не бывало…


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Утром моему удивлению и восхищению, конечно же, не было предела, уж никак не ожидала такого сюрприза! За что влюбилась в эту машинку? В первую очередь за незаурядную внешность и эти фары — галочки со светодиодными ходовыми огнями. Более того, Nissan Juke оказался очень комфортным. Это не просто средство для передвижения, а комфортабельный кроссовер.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


И что немаловажно для меня как для водителя: за 2 месяца езды я ни разу не столкнулась с проблемой клиренса, высокие бордюры — не помеха для «Жука». Помимо внешнего впечатления «О, как выглядит!» он ещё и комфортен в езде, разгонятся мягко и резво. Подвеска в меру упругая. И меня приятно удивил расход в 7 литров.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Больше всего мне понравилось, как автомобиль стоит на дороге. В нём я чувствую уверенность, в маневрах ощутима отзывчивость и точность руля. В «жучочке» хорошая аудиосистема. Люблю слушать разнообразную музыку в дороге, не упускаю возможности послушать классику или попеть любимые хиты за рулём. 


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Деловые каждодневные перемещения из точки А в точку Б стали для меня временем отдыха и порой даже перезагрузки. А плюшки с круиз-контролем и функцией бесключевого доступа обеспечивают дополнительные приятности.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Вожу я достаточно аккуратно, но на безопасных участках и под зажигательное настроение люблю и погонять немножечко. 


Девушка месяца: кроссовер для Арины


В следующем году буду отмечать 10-летие со дня получения водительского удостоверения. Тогда работа предполагала частые встречи и активные перемещения по нашему мегаполису, плюс возможность закинуть на заднее сиденье и всегда иметь с собой сменные туфельки, запасное платье или тёплую кофточку и, конечно же, книжку.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Ситуации на дорогах у меня бывают разные. Раньше я чаще попадала в казусные ситуации. Сейчас уже стараюсь быть максимально адекватным и внимательным участником движения. В спорных ситуациях чаще вижу от других участников движения понимание и готовность пропустить, уступить и, более того, — помочь. 


Девушка месяца: кроссовер для Арины


В большей степени от мужчин. Мужчины-автомобилисты в Новосибирске внимательные в большинстве своем. И с радостью кидают лайки, улыбаются, уступают и помогают на дороге.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Жизнь современного человека так насыщенна и многогранна. Конечно, хочется больше успевать. Верный «Жук» помогает в этом вопросе — успевать везде вовремя. С вокала на вечерние танцы, в дороге сделать новый урок и попасть на английский. Не пропустить распродажу и в перерывах выпить чаю с дорогими для меня людьми. И множество ещё всего интересного.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Город живёт своей насыщенной жизнью. И пробки уже стали неотъемлемой частью жизни новосибирцев. Радовать это, конечно, не может. Но комфортное и скрашенное аудиокнигами, музыкой в хорошем звучании, аудиолекциями и тёплым удобным креслом в салоне пребывание в пробках становится менее удручающим и значительно более полезным.


Девушка месяца: кроссовер для Арины


Хочу пожелать всем автомобилистам больше солнца на небе и в салоне любимого автомобиля. В каждом дне находить приятные мелочи и восхитительные поводы для радости!


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

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