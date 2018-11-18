«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев

Брошенный джип Lexus остановил движение трамваев, а чёрные Camry на Советской блокировали второй ряд

В новом, 99-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: припаркованный на рельсах Lexus помешал общественному транспорту, на Советской автомобили рыскают в поисках места во втором ряду, а на Вокзальной магистрали два огромных джипа перегородили весь тротуар.









Открывает выпуск кроссовер Lexus, который припарковался прямо на трамвайных рельсах. «Паркуюсь как чудак, 20 минут трамваи в режиме ожидания», — возмущен читатель Александр.















Mazda припарковалась вторым рядом.













Пешеходный переход взяли в тиски.















«Вот такие два "красавца" встали на тротуаре на Вокзальной магистрали, 16», — сообщает Алексей.















Land Cruiser Prado аккурат под знаком запрета парковки.













Чёрная Camry на Советской, встать даже вторым рядом — удача.















«Спаситель душ на парковке для инвалидов», — пишет наш наблюдательный читатель.















Mercedes расположился слишком близко к пешеходному переходу.













С ребенком в коляске уже не пройти.















«Петухова,18, администрация Кировского района», — читатель Евгений заметил на инвалидных местах автомобили без специальных знаков.













Land Cruiser на тротуаре, ничего сверхъестественного.













«Пешеходный переход, по нему каждый день проходит Пост №1 на Вечном огне. Спасибо "Трапезе" — перекрыли проход», — рассказывает Артур.







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