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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев

Брошенный джип Lexus остановил движение трамваев, а чёрные Camry на Советской блокировали второй ряд

В новом, 99-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: припаркованный на рельсах Lexus помешал общественному транспорту, на Советской автомобили рыскают в поисках места во втором ряду, а на Вокзальной магистрали два огромных джипа перегородили весь тротуар. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Открывает выпуск кроссовер Lexus, который припарковался прямо на трамвайных рельсах. «Паркуюсь как чудак, 20 минут трамваи в режиме ожидания», — возмущен читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Mazda припарковалась вторым рядом. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Пешеходный переход взяли в тиски. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


«Вот такие два "красавца" встали на тротуаре на Вокзальной магистрали, 16», — сообщает Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Land Cruiser Prado аккурат под знаком запрета парковки.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Чёрная Camry на Советской, встать даже вторым рядом — удача.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


«Спаситель душ на парковке для инвалидов», — пишет наш наблюдательный читатель. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Mercedes расположился слишком близко к пешеходному переходу. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


С ребенком в коляске уже не пройти. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


«Петухова,18, администрация Кировского района», — читатель Евгений заметил на инвалидных местах автомобили без специальных знаков. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


Land Cruiser на тротуаре, ничего сверхъестественного.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus — повелитель трамваев


«Пешеходный переход, по нему каждый день проходит Пост №1 на Вечном огне. Спасибо "Трапезе" — перекрыли проход», — рассказывает Артур. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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