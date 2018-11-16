Тест на возраст: вспоминаем сериалы, которые показывали в 90-е на ТВ

Осторожно, он вызывает приступы ностальгии и желание потратить выходные на сериалы!

Если в 90-е вы возвращались из школы и вместо того, чтобы делать уроки, усаживались смотреть телевизор, то этот тест специально для вас. Давайте вместе вспомним сериалы, которые погружали нас в мир приключений и тайн. Проверим, насколько хорошо вы знаете сериалы, которые крутили по российскому телевидению в то время. А заодно и узнаем, сколько вам лет, — ведь нынешние школьники, наверное, даже и не слышали таких названий.







Ответьте на простой вопрос: из какого сериала этот кадр?





Ну, начнём!







1. Кто помнит, что это за сериал?

«Путешественник во времени»

«Квантовый скачок»

«Другие миры»

«Рыцарь дорог»





2. Эту красотку должны помнить все мальчишки 90-х.

«Чудеса науки»

«Чародей»

«Счастливая семейка»

M. A. S. H.





3. Ну, а это слишком легко.

«Гарри — снежный человек»

«Альф»

«Пришелец»

«Сверхъестественное»





4. Кудрявый парень на крутой чёрной машине. Помните его?

«Полицейский и бандит»

«Любовь и тайны Сансет Бич»

«Рыцарь дорог»

«Лексс»





5. Тут точно ничего сложного.

«Амазонки»

«Зена — королева воинов»

«Удивительные странствия Геракла»

«Два мира»





6. Помните эту жёлтую машину? Из какого она сериала?

«Детектив Нэш Бриджес»

«Полиция Майами: Отдел нравов»

«Полицейские во времени»

«Полицейский поневоле»





7. Сериал про золотую молодёжь.

«Династия»

«Твин Пикс»

«Любовь и тайны Сансет Бич»

«Беверли-Хиллз, 90210»





8. Кажется, она его кадрит. Но в каком сериале?

«Два мира»

«Конан-варвар»

«Удивительные странствия Геракла»

«Гладиатор»





9. Откуда эта чудо-женщина? Точно не из комиксов.

«Скользящие»

«Квантовый скачок»

«Рыцари правосудия»

«Чародей»





10. Только из-за неё многие парни смотрели этот сериал.

«Секс в большом городе»

«Любовь и тайны Сансет Бич»

«Пляж»

«Спасатели Малибу»





11. А это вопрос для знатоков. Сможете понять, что это за сериал?

«Гром в раю»

«Морской волк»

«Отступники»

«Команда "А"»





12. Судя по кадру, сейчас начнётся заварушка.

«Команда "А"»

«Профессионалы»

«Макгайвер»

«Безумцы»





13. В руках далеко не пульт от телевизора.

«Путешествие в параллельные миры»

«Тайны Смолвиля»

«Квантовый скачок»

«Отступники»





14. Возможно, они танцуют тектоник.

«Десятое королевство»

«Сверхъестественное»

«Могучие рейнджеры»

«Чародей»





15. Ох уж этот красный Ferrari.

«Детектив Нэш Бриджес»

«Частный детектив Магнум»

«Доктор Куин»

«Династия»





16. Если вы узнали Чака Норриса, то, считайте, вы уже ответили на вопрос.

«Мир Дикого Запада»

«Полиция Техаса»

«Меня зовут Чак»

«Крутой Уокер»





17. Музыка на заставке наводила жуть — аж мурашки по коже бежали.

«Секретные материалы»

«Совершенно секретно»

«Закон и порядок»

«Сумеречная зона»





18. Это тоже лёгкий вопрос — все ведь помнят этого снежного человека.

«Альф»

«Очень странные дела»

«Гарри и Хендерсоны»

«EXO по соседству»





19. А это что за парни?

«Чарльз в ответе»

«Уилл и Грейс»

«Очень средний человек»

«Полный дом»





20. Из какого ситкома эта мечтательная семейка? (Подсказка: подумайте, почему они смотрят в небо.)

«Андерсены»

«Моя сумасшедшая семейка»

«Доктор Куин»

«Третья планета от Солнца»





Тест на возраст: вспоминаем сериалы, которые показывали в 90-е на ТВ Правильные ответы: 5/10 Вы не можете отличить Альфа от Уокера. Пройти тест еще раз

Тест на возраст: вспоминаем сериалы, которые показывали в 90-е на ТВ Правильные ответы: 5/10 Ваш телевизор показывал только «Санта-Барбару». Пройти тест еще раз

Тест на возраст: вспоминаем сериалы, которые показывали в 90-е на ТВ Правильные ответы: 5/10 Памела Андерсон в красном купальнике — навсегда в вашем сердце. Пройти тест еще раз