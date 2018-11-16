Тест на возраст: вспоминаем сериалы, которые показывали в 90-е на ТВ
Осторожно, он вызывает приступы ностальгии и желание потратить выходные на сериалы!
Если в 90-е вы возвращались из школы и вместо того, чтобы делать уроки, усаживались смотреть телевизор, то этот тест специально для вас. Давайте вместе вспомним сериалы, которые погружали нас в мир приключений и тайн. Проверим, насколько хорошо вы знаете сериалы, которые крутили по российскому телевидению в то время. А заодно и узнаем, сколько вам лет, — ведь нынешние школьники, наверное, даже и не слышали таких названий.
Ответьте на простой вопрос: из какого сериала этот кадр?
Ну, начнём!
1. Кто помнит, что это за сериал?
- «Путешественник во времени»
- «Квантовый скачок»
- «Другие миры»
- «Рыцарь дорог»
2. Эту красотку должны помнить все мальчишки 90-х.
- «Чудеса науки»
- «Чародей»
- «Счастливая семейка»
- M. A. S. H.
3. Ну, а это слишком легко.
- «Гарри — снежный человек»
- «Альф»
- «Пришелец»
- «Сверхъестественное»
4. Кудрявый парень на крутой чёрной машине. Помните его?
- «Полицейский и бандит»
- «Любовь и тайны Сансет Бич»
- «Рыцарь дорог»
- «Лексс»
5. Тут точно ничего сложного.
- «Амазонки»
- «Зена — королева воинов»
- «Удивительные странствия Геракла»
- «Два мира»
6. Помните эту жёлтую машину? Из какого она сериала?
- «Детектив Нэш Бриджес»
- «Полиция Майами: Отдел нравов»
- «Полицейские во времени»
- «Полицейский поневоле»
7. Сериал про золотую молодёжь.
- «Династия»
- «Твин Пикс»
- «Любовь и тайны Сансет Бич»
- «Беверли-Хиллз, 90210»
8. Кажется, она его кадрит. Но в каком сериале?
- «Два мира»
- «Конан-варвар»
- «Удивительные странствия Геракла»
- «Гладиатор»
9. Откуда эта чудо-женщина? Точно не из комиксов.
- «Скользящие»
- «Квантовый скачок»
- «Рыцари правосудия»
- «Чародей»
10. Только из-за неё многие парни смотрели этот сериал.
- «Секс в большом городе»
- «Любовь и тайны Сансет Бич»
- «Пляж»
- «Спасатели Малибу»
11. А это вопрос для знатоков. Сможете понять, что это за сериал?
- «Гром в раю»
- «Морской волк»
- «Отступники»
- «Команда "А"»
12. Судя по кадру, сейчас начнётся заварушка.
- «Команда "А"»
- «Профессионалы»
- «Макгайвер»
- «Безумцы»
13. В руках далеко не пульт от телевизора.
- «Путешествие в параллельные миры»
- «Тайны Смолвиля»
- «Квантовый скачок»
- «Отступники»
14. Возможно, они танцуют тектоник.
- «Десятое королевство»
- «Сверхъестественное»
- «Могучие рейнджеры»
- «Чародей»
15. Ох уж этот красный Ferrari.
- «Детектив Нэш Бриджес»
- «Частный детектив Магнум»
- «Доктор Куин»
- «Династия»
16. Если вы узнали Чака Норриса, то, считайте, вы уже ответили на вопрос.
- «Мир Дикого Запада»
- «Полиция Техаса»
- «Меня зовут Чак»
- «Крутой Уокер»
17. Музыка на заставке наводила жуть — аж мурашки по коже бежали.
- «Секретные материалы»
- «Совершенно секретно»
- «Закон и порядок»
- «Сумеречная зона»
18. Это тоже лёгкий вопрос — все ведь помнят этого снежного человека.
- «Альф»
- «Очень странные дела»
- «Гарри и Хендерсоны»
- «EXO по соседству»
19. А это что за парни?
- «Чарльз в ответе»
- «Уилл и Грейс»
- «Очень средний человек»
- «Полный дом»
20. Из какого ситкома эта мечтательная семейка? (Подсказка: подумайте, почему они смотрят в небо.)
- «Андерсены»
- «Моя сумасшедшая семейка»
- «Доктор Куин»
- «Третья планета от Солнца»
Правильные ответы: 5/10
Вы не можете отличить Альфа от Уокера.
Правильные ответы: 5/10
Ваш телевизор показывал только «Санта-Барбару».
Правильные ответы: 5/10
Памела Андерсон в красном купальнике — навсегда в вашем сердце.
Правильные ответы: 5/10
Вы слишком много времени потратили на сериалы.
Коллаж: Максим БУТУСОВ / Е1.RU