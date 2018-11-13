Золотые горы
Новосибирцы бросились работать в Шерегеш — там платят до 80 тысяч в месяц, но у многих «едет крыша»
Шерегеш — самый популярный российский зимний курорт. В прошлом сезоне сюда приехали около 1 млн туристов. Это в 100 раз больше населения самого Шерегеша (сейчас примерно такое же соотношение разве что в Венеции). Разумеется, всех этих людей нужно кормить, развлекать, возить на гору на подъёмниках и даже учить английскому языку. Каждый год перед началом сезона сотни наёмных работников отправляются в Шерегеш, чтобы до весны работать официантами, продавцами, инструкторами и так далее. Кого берут на эту работу, как она совмещается с возможностью кататься в своё удовольствие, сколько можно заработать на лыжниках и сноубордистах — разбирался обозреватель НГС.
По данным 2ГИС, в Шерегеше сейчас работает больше 90 гостиниц, около 40 заведений общепита разного формата (от фастфуда до полноценных ресторанов) и 30 с лишним пунктов проката и обслуживания спортивного снаряжения. Сейчас многие из них пытаются привлекать туристов и летом, но основной поток всё равно, как и прежде, приходится на то время, когда здесь лежит снег. И всем им нужны сотрудники.
В Сети вакансии Шерегеша можно найти на трёх основных типах площадок: на специализированных job-сайтах (таких, например, как Зарплата.ру), на сайтах, посвящённых конкретно Шерегешу (sheregesh.su и gesh.info в разделе «Работа»), и в соцсетях (например, vk.com/gesh_job, vk.com/worksheregesh).
Кто нужен
На sheregesh.su НГС обнаружил больше 200 вакансий, абсолютное большинство из которых относится именно к туристической сфере. В основном это общепит, отели, обслуживание подъёмников и пункты проката снаряжения. Всё то, в общем, что нужно туристам каждый день.
Почти половина вакансий здесь даны без указания размера зарплаты (придётся договариваться). Но общий уровень таков: официант или горничная могут рассчитывать на 15–20 тысяч рублей в месяц, бармену и администратору гостиницы обещают 20–25 тысяч, повару-универсалу — 30–40 тысяч рублей, управляющему магазина — 40–45 тысяч рублей. Самую высокую объявленную зарплату удалось найти в ООО «Жемчужина», где готовы платить 80 тысяч руководителю «предприятия общественного питания».
Часть вакансий предусматривает совмещение или частичную занятость. Так, для поваров и официантов почасовая зарплата может варьироваться от 100 до 150 рублей в час. Редко, но встречаются варианты с занятостью 3–4 дня в неделю. Это идеальный вариант для тех, кто в Шерегеше хочет не только зарабатывать, но и кататься. Правда, и жильё в этом случае не предоставляют, а заработка едва хватит на то, чтобы снимать его самому.
В принципе, вакансии можно найти для любых более или менее распространённых специальностей. Так, например, школа Continental ищет преподавателя английского языка с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей. Как пояснили в школе, реальная сумма будет зависеть от степени загруженности. Правда, работать придется с детьми.
Тем, кто готов работать полный день, как правило, дают жильё. Правда, если вы не высококвалифицированный специалист, то, скорее всего, это будет койка в комнате на несколько человек. График работы часто стандартный (пять рабочих дней, два выходных), но есть предложения и работы вахтовым методом, когда вы выезжаете на место на семь дней и потом вас сменяет такой же вахтовик.
Работа или отдых
Новосибирец Юрий Воловиц провёл в Шерегеше прошлый сезон, работая барменом. Для него одним из главных преимуществ работы на горнолыжном курорте стала возможность в свободное время кататься, поскольку для этого достаточно «просто выйти на склон».
«Ещё мне там понравилась общая атмосфера. Всё-таки это курорт, куда люди приехали отдыхать, поэтому даже вне бара куда меньше серости и унылых лиц», — говорит Юрий.
Антон (фамилию просил не указывать) говорит, что отработал «почти весь сезон» 2016/2017 годов, сменив несколько мест. Как и Юрий, Антон думал совместить отдых с работой.
«Прикинул, что народ там активно тусит в выходные, а в будни собирался покататься. Но в реальности поток клиентов есть всегда, кроме дней, когда совсем холодно. А если даже нет гостей прямо сейчас, то начальство всегда найдёт, чем тебя занять. Так что когда подходят выходные, хочется не на гору, а полежать», — признается Антон.
Анна Семёнова (работала в отеле) говорит, при всех достоинствах Шерегеша здесь нужно быть готовым к тому, что часть гостей приезжает сюда не кататься на лыжах, а «просто побухать».
«Одно дело ребята, которые выпили пива вечером после катания и которые завтра пойдут на гору, и совсем другой — публика, принявшая на грудь уже с утра», — признаётся девушка.
Что касается заработков, то все опрошенные признают, что они примерно соответствуют новосибирским. «Разве что в Геше меньше тратишь на себя. Поскольку в Новосибирске я снимаю квартиру. Но, с другой стороны, это не тот образ жизни, который я хотел бы для себя постоянно», — говорит Антон.
Игорь Каменев — совладелец бара The Rooks — предупреждает, что Шерегеш перестал быть местом зимней работы только для жителей окрестных регионов. Так же как и кататься, работать сюда едут люди из всех регионов России и Казахстана. Так что в популярных у публики местах конкуренция может быть даже жёстче, чем в Новосибирске.
Каменев согласен, что для многих приехавших сюда на заработки впервые главной проблемой оказывается то, что им приходится именно работать, а не кататься и вообще весело проводить время.
«В сезон здесь очень много работы, а живут ребята в замкнутом мире, от этого часто едет крыша у ребят — и они просто впадают в депрессию, или психологический срыв случается», — говорит Каменев.
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Стас Соколов
Фото автора