Золотые горы

Новосибирцы бросились работать в Шерегеш — там платят до 80 тысяч в месяц, но у многих «едет крыша»

Шерегеш стал самым посещаемым зимним курортом России

Шерегеш — самый популярный российский зимний курорт. В прошлом сезоне сюда приехали около 1 млн туристов. Это в 100 раз больше населения самого Шерегеша (сейчас примерно такое же соотношение разве что в Венеции). Разумеется, всех этих людей нужно кормить, развлекать, возить на гору на подъёмниках и даже учить английскому языку. Каждый год перед началом сезона сотни наёмных работников отправляются в Шерегеш, чтобы до весны работать официантами, продавцами, инструкторами и так далее. Кого берут на эту работу, как она совмещается с возможностью кататься в своё удовольствие, сколько можно заработать на лыжниках и сноубордистах — разбирался обозреватель НГС.





По данным 2ГИС, в Шерегеше сейчас работает больше 90 гостиниц, около 40 заведений общепита разного формата (от фастфуда до полноценных ресторанов) и 30 с лишним пунктов проката и обслуживания спортивного снаряжения. Сейчас многие из них пытаются привлекать туристов и летом, но основной поток всё равно, как и прежде, приходится на то время, когда здесь лежит снег. И всем им нужны сотрудники.







В Сети вакансии Шерегеша можно найти на трёх основных типах площадок: на специализированных job-сайтах (таких, например, как Зарплата.ру), на сайтах, посвящённых конкретно Шерегешу (sheregesh.su и gesh.info в разделе «Работа»), и в соцсетях (например, vk.com/gesh_job, vk.com/worksheregesh).







Кто нужен







Бары и гостиницы Шерегеша активно нанимают сотрудников из Новосибирска





На sheregesh.su НГС обнаружил больше 200 вакансий, абсолютное большинство из которых относится именно к туристической сфере. В основном это общепит, отели, обслуживание подъёмников и пункты проката снаряжения. Всё то, в общем, что нужно туристам каждый день.







Почти половина вакансий здесь даны без указания размера зарплаты (придётся договариваться). Но общий уровень таков: официант или горничная могут рассчитывать на 15–20 тысяч рублей в месяц, бармену и администратору гостиницы обещают 20–25 тысяч, повару-универсалу — 30–40 тысяч рублей, управляющему магазина — 40–45 тысяч рублей. Самую высокую объявленную зарплату удалось найти в ООО «Жемчужина», где готовы платить 80 тысяч руководителю «предприятия общественного питания».







Зарплаты инструкторов начинаются с 20 тысяч рублей в месяц





Часть вакансий предусматривает совмещение или частичную занятость. Так, для поваров и официантов почасовая зарплата может варьироваться от 100 до 150 рублей в час. Редко, но встречаются варианты с занятостью 3–4 дня в неделю. Это идеальный вариант для тех, кто в Шерегеше хочет не только зарабатывать, но и кататься. Правда, и жильё в этом случае не предоставляют, а заработка едва хватит на то, чтобы снимать его самому.







В принципе, вакансии можно найти для любых более или менее распространённых специальностей. Так, например, школа Continental ищет преподавателя английского языка с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей. Как пояснили в школе, реальная сумма будет зависеть от степени загруженности. Правда, работать придется с детьми.







В пунктах проката снаряжения, как правило, не обязательно иметь опыт работы, но присутствует материальная ответственность





Тем, кто готов работать полный день, как правило, дают жильё. Правда, если вы не высококвалифицированный специалист, то, скорее всего, это будет койка в комнате на несколько человек. График работы часто стандартный (пять рабочих дней, два выходных), но есть предложения и работы вахтовым методом, когда вы выезжаете на место на семь дней и потом вас сменяет такой же вахтовик.







Работа или отдых







Новосибирец Юрий Воловиц провёл в Шерегеше прошлый сезон, работая барменом. Для него одним из главных преимуществ работы на горнолыжном курорте стала возможность в свободное время кататься, поскольку для этого достаточно «просто выйти на склон».







«Ещё мне там понравилась общая атмосфера. Всё-таки это курорт, куда люди приехали отдыхать, поэтому даже вне бара куда меньше серости и унылых лиц», — говорит Юрий.







Устроившись в популярное заведение, совмещать отдых с работой будет непросто





Антон (фамилию просил не указывать) говорит, что отработал «почти весь сезон» 2016/2017 годов, сменив несколько мест. Как и Юрий, Антон думал совместить отдых с работой.







«Прикинул, что народ там активно тусит в выходные, а в будни собирался покататься. Но в реальности поток клиентов есть всегда, кроме дней, когда совсем холодно. А если даже нет гостей прямо сейчас, то начальство всегда найдёт, чем тебя занять. Так что когда подходят выходные, хочется не на гору, а полежать», — признается Антон.







За пределами туристического городка на горе Шерегеш представляет собой типичный рабочий посёлок





Анна Семёнова (работала в отеле) говорит, при всех достоинствах Шерегеша здесь нужно быть готовым к тому, что часть гостей приезжает сюда не кататься на лыжах, а «просто побухать».







«Одно дело ребята, которые выпили пива вечером после катания и которые завтра пойдут на гору, и совсем другой — публика, принявшая на грудь уже с утра», — признаётся девушка.







Что касается заработков, то все опрошенные признают, что они примерно соответствуют новосибирским. «Разве что в Геше меньше тратишь на себя. Поскольку в Новосибирске я снимаю квартиру. Но, с другой стороны, это не тот образ жизни, который я хотел бы для себя постоянно», — говорит Антон.







Приехавшему за приключениями работать в Шерегеше может быть неуютно





Игорь Каменев — совладелец бара The Rooks — предупреждает, что Шерегеш перестал быть местом зимней работы только для жителей окрестных регионов. Так же как и кататься, работать сюда едут люди из всех регионов России и Казахстана. Так что в популярных у публики местах конкуренция может быть даже жёстче, чем в Новосибирске.







Каменев согласен, что для многих приехавших сюда на заработки впервые главной проблемой оказывается то, что им приходится именно работать, а не кататься и вообще весело проводить время.







«В сезон здесь очень много работы, а живут ребята в замкнутом мире, от этого часто едет крыша у ребят — и они просто впадают в депрессию, или психологический срыв случается», — говорит Каменев.







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