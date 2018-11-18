Бунт в подземелье: работники метро требуют уволить начальника — генерал-майора ФСБ
Они заявили, что в их кабинетах стоит прослушка, а сотрудники отдела безопасности шпионят за своими
В Новосибирском метрополитене разгорается конфликт между начальником и подчиненными — полгода назад сотрудники разных служб написали коллективное письмо мэру Локтю, в котором перечислили не один десяток претензий к Аркадию Чмыхайло. В ответах ведомств им заявили, что прошла проверка, но «факты не выявлены». Теперь сотрудники утверждают, что их заставляют подписывать ответное письмо, теперь уже в поддержку начальника метрополитена — под страхом увольнения. Сам начальник метро опроверг обвинения в свой адрес. Корреспондент НГС выслушала обе стороны подземного конфликта, последствия которого, считают в метро, могут увидеть и пассажиры.
Работники новосибирского метрополитена собирают подписи под письмом в защиту своего руководителя — бывшего начальника пограничного управления ФСБ по Новосибирской области Аркадия Чмыхайло, которого мэр Анатолий Локоть назначил начальником подземки в 2017 году.
Как удалось выяснить НГС, это письмо — ответ на открытое заявление 47 сотрудников метро, которые в июне 2018 года потребовали уволить Чмыхайло.
По словам работников подземки, подписывать бумагу в его защиту заставляют силой.
«Вызывают всех начальников служб, начальников станций. Как минимум они должны были с каждой станции собрать по 10 подписей, — рассказал НГС один из машинистов подземки. — Конечно, подписывали, потому что боятся».
При этом атмосфера на предприятии почти военная, по словам сразу нескольких собеседников НГС: их постоянно лишают премий, за сотрудниками следят, а требования порой довольно странные.
«Например, приказ перейти на другую форму одежды. На улице, например, еще 20 градусов, нас заставляют носить зимнюю форму одежды. Или наоборот — на улице 25 градусов тепла, а нас заставляют по весне носить зимнюю форму одежды», — рассказал НГС собеседник. Кроме того, по словам его коллеги, от работников метро требуют чёткого расположения звёзд на форме «по уставу» — чтобы ни сантиметра в сторону.
Справка: Генерал-майор Аркадий Чмыхайло назначен начальником новосибирского метрополитена в апреле прошлого года. До этого он занимал в метро пост начальника службы безопасности, а ранее возглавлял пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области.
Конфликт между работниками и начальством метро вышел на поверхность ещё летом. В начале июня 47 сотрудников предприятия отправили коллективное письмо мэру (копия есть в распоряжении редакции), в котором рассказали о некомпетентности своего начальника и его странных приказах.
В первом пункте письма сотрудников говорится о раздутом штате службы безопасности. Это около 300 человек, на зарплату которым теперь тратят в 4 раза больше, чем раньше, — порядка 120 миллионов рублей в год.
«Для обеспечения службы безопасности финансовые потоки были перераспределены с содержания и ремонта оборудования метрополитена», — уточняют авторы письма.
В числе претензий подчиненных к Чмыхайло — замена штата, во время которой ушли опытные работники, срыв сроков капремонта и избирательный подход: по итогам аттестации, уверены авторы письма, премии получают только сотрудники службы безопасности. Отдельный пункт письма посвящен тому, что в метро теперь невыносимая психологическая обстановка. «На неугодных работников фабрикуются доносы, основанные на несуществующих фактах, на основании которых оказывается давление», — говорят они.
Все сотрудники метрополитена, с которыми корреспондент НГС пообщалась для этой публикации, пожелали сохранить свою анонимность — они уверены, что за общение со СМИ лишатся работы. Одна из собеседниц пожаловалась, что зарплату не поднимают уже несколько лет, а в качестве аргумента вспоминают предыдущего начальника метро.
«Но Ксензова уже полтора года нет, а мы все с какими-то мнимыми долгами рассчитываемся, — рассказала сотрудница службы управления Татьяна К. — У нас теперь четверть сотрудников, около 500 человек, — это служба безопасности, которая рюкзаки на входе проверяет». При этом у пассажиров, по её словам, за последнее время появилось много вопросов к безопасникам, в том числе по поводу хамского отношения.
«Занимается служба безопасности больше притеснениями внутри коллектива, — объяснил один из сотрудников службы управления. —
Это слежки, прослушки ставят постоянно. То, что ты говоришь в кабинетах, это прослушивается. Люди теперь вообще боятся общаться».
От опытных специалистов, по словам недовольных Чмыхайло, стараются избавляться любыми способами. В качестве примера собеседники НГС вспоминают дело главного инженера новосибирского метрополитена Алексея Николаева, которого уволили, но он вернул свою должность через суд.
«В суде сказали, что он не знает устройство вагонов. А он 12 лет руководил службой подвижного состава, обучает машинистов по этой теме. Там даже судья заулыбалась, прокурор засмеялась», — рассказала одна из сотрудниц, присутствовавшая на суде.
По словам юриста, представляющего интересы Николаева, Татьяны Брылёвой, после разбирательств, которые длились около 5 месяцев, 3 октября Центральный районный суд восстановил главного инженера в должности. Однако его снова пытаются выжить. «То, что он восстановился, начальнику, естественно, не понравилось, — констатирует юрист. — Сейчас полная дискриминация. Чтобы получить какие-то документы по своей работе, он вынужден писать многочисленные какие-то служебные записки, на него письменно Чмыхайло возлагает обязанности, которые не предусмотрены».
Авторам письма с просьбой об отставке Чмыхайло из мэрии прислали ответ (копия документа есть в распоряжении редакции): нарушений в соответствии должности сотрудников и их квалификации не нашли. Однако часть проблем в департаменте транспорта все же признали.
Как сказано в документе, в 2017 году контрактная служба стала отдельной структурой метрополитена, руководитель которой оказался непрофессионалом с липовым дипломом.
«На должность руководителя (начальника) контрактной службы [...] было назначено лицо, не имеющее соответствующего образования, профессиональной подготовки и опыта работы в сфере закупок, что является нарушением, — объясняется в ответе. — Кроме того, диплом, выданный руководителю контрактной службы, является недействительным». В итоге в феврале 2018 года руководителя службы уволили.
Также департамент транспорта признал, что сроки капитального ремонта сорваны из-за «отсутствия координации между основными службами метрополитена» и «недостаточного контроля со стороны руководства предприятия».
Кроме обращения к мэру сотрудники написали письмо президенту, на которое получили ответ из регионального министерства транспорта (копия есть в редакции). Текст письма практически полностью совпадает с ответом городского профильного департамента. И в том, и в другом документе чиновники сообщили, что в третьем квартале 2018 года проведут аттестацию начальника новосибирского метрополитена, чтобы определить его соответствие занимаемой должности.
Сам начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло довольно категорично ответил на вопрос корреспондента по поводу обвинений в свой адрес и напряжённой обстановки в коллективе.
«У меня не было никакого скандала», — прокомментировал он обращение подчиненных к мэру.
Что касается увольнения главного инженера, по словам Чмыхайло, в метрополитене за день увольняются по три–четыре человека и принимают на работу столько же, поэтому нет смысла обсуждать одного сотрудника. «Текучесть кадров составляет около 160 человек в год, — констатировал он. — Он [главный инженер] был уволен в связи с несоответствием занимаемой должности, его образованием. Суд посчитал необходимым восстановить. Хотя я с мнением суда не согласен. Мы апеллировали в вышестоящую инстанцию».
Аркадий Чмыхайло подтвердил, что сроки капитального ремонта вагонов в этом году сдвинули на три месяца. Причина — несвоевременная поставка комплектующих, «в том числе по вине главного инженера».
Весь конфликт, по мнению начальника метрополитена, развивает один сотрудник предприятия, которая пишет во все инстанции, в том числе в прокуратуру. «Проверки были, проверки закончились тем, что у нас все соответствует закону», — уверен Чмыхайло. Также он заявил, что никаких писем в его поддержку не существует. «Такого письма нет, я никого не заставлял писать письма. Меня поддерживать не надо, я самодостаточен. И стараюсь соблюдать закон в каждом своем шаге. Может, кому-то это не нравится», — подытожил диалог Аркадий Чмыхайло.
В официальном ответе мэрии на запрос НГС по поводу ситуации в метрополитене срыва сроков капитального ремонта объяснили тем, что контрактная служба закупила меньше материалов, чем требовалось. А главного инженера уволили «в связи с отсутствием соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний».
По информации мэрии, в 4 квартале 2018 года начальник метрополитена прошёл аттестацию. Комиссия приняла решение о соответствии Чмыхайло занимаемой должности. «30.10.2018 в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска поступило письмо профсоюзного комитета МУП "Новосибирский метрополитен", подписанное 718 работниками предприятия, о положительной оценке деятельности Чмыхайло А.В. в качестве руководителя предприятия», — сообщается в ответе.
Несогласные сотрудники метрополитена считают, что пока пассажиры вряд ли на себе почувствуют негативные процессы на предприятии, так как это скорее бомба замедленного действия. Разве что будут больше платить за проезд. В прошлом году в метрополитене подробно объяснили, на что не хватает денег — прежде всего на службу безопасности и ремонт новых вагонов. Их просьбы власти услышали: проезд в метро и других видах общественного транспорта подорожает с 1 декабря.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой