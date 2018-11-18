Бунт в подземелье: работники метро требуют уволить начальника — генерал-майора ФСБ

Они заявили, что в их кабинетах стоит прослушка, а сотрудники отдела безопасности шпионят за своими

В Новосибирском метрополитене разгорается конфликт между начальником и подчиненными — полгода назад сотрудники разных служб написали коллективное письмо мэру Локтю, в котором перечислили не один десяток претензий к Аркадию Чмыхайло. В ответах ведомств им заявили, что прошла проверка, но «факты не выявлены». Теперь сотрудники утверждают, что их заставляют подписывать ответное письмо, теперь уже в поддержку начальника метрополитена — под страхом увольнения. Сам начальник метро опроверг обвинения в свой адрес. Корреспондент НГС выслушала обе стороны подземного конфликта, последствия которого, считают в метро, могут увидеть и пассажиры.

Работники новосибирского метрополитена собирают подписи под письмом в защиту своего руководителя — бывшего начальника пограничного управления ФСБ по Новосибирской области Аркадия Чмыхайло, которого мэр Анатолий Локоть назначил начальником подземки в 2017 году.





Как удалось выяснить НГС, это письмо — ответ на открытое заявление 47 сотрудников метро, которые в июне 2018 года потребовали уволить Чмыхайло.





По словам работников подземки, подписывать бумагу в его защиту заставляют силой.





«Вызывают всех начальников служб, начальников станций. Как минимум они должны были с каждой станции собрать по 10 подписей, — рассказал НГС один из машинистов подземки. — Конечно, подписывали, потому что боятся».







При этом атмосфера на предприятии почти военная, по словам сразу нескольких собеседников НГС: их постоянно лишают премий, за сотрудниками следят, а требования порой довольно странные.







«Например, приказ перейти на другую форму одежды. На улице, например, еще 20 градусов, нас заставляют носить зимнюю форму одежды. Или наоборот — на улице 25 градусов тепла, а нас заставляют по весне носить зимнюю форму одежды», — рассказал НГС собеседник. Кроме того, по словам его коллеги, от работников метро требуют чёткого расположения звёзд на форме «по уставу» — чтобы ни сантиметра в сторону.





Справка: Генерал-майор Аркадий Чмыхайло назначен начальником новосибирского метрополитена в апреле прошлого года. До этого он занимал в метро пост начальника службы безопасности, а ранее возглавлял пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области.







Конфликт между работниками и начальством метро вышел на поверхность ещё летом. В начале июня 47 сотрудников предприятия отправили коллективное письмо мэру (копия есть в распоряжении редакции), в котором рассказали о некомпетентности своего начальника и его странных приказах.







В первом пункте письма сотрудников говорится о раздутом штате службы безопасности. Это около 300 человек, на зарплату которым теперь тратят в 4 раза больше, чем раньше, — порядка 120 миллионов рублей в год.





«Для обеспечения службы безопасности финансовые потоки были перераспределены с содержания и ремонта оборудования метрополитена», — уточняют авторы письма.







В числе претензий подчиненных к Чмыхайло — замена штата, во время которой ушли опытные работники, срыв сроков капремонта и избирательный подход: по итогам аттестации, уверены авторы письма, премии получают только сотрудники службы безопасности. Отдельный пункт письма посвящен тому, что в метро теперь невыносимая психологическая обстановка. «На неугодных работников фабрикуются доносы, основанные на несуществующих фактах, на основании которых оказывается давление», — говорят они.





Все сотрудники метрополитена, с которыми корреспондент НГС пообщалась для этой публикации, пожелали сохранить свою анонимность — они уверены, что за общение со СМИ лишатся работы. Одна из собеседниц пожаловалась, что зарплату не поднимают уже несколько лет, а в качестве аргумента вспоминают предыдущего начальника метро.





«Но Ксензова уже полтора года нет, а мы все с какими-то мнимыми долгами рассчитываемся, — рассказала сотрудница службы управления Татьяна К. — У нас теперь четверть сотрудников, около 500 человек, — это служба безопасности, которая рюкзаки на входе проверяет». При этом у пассажиров, по её словам, за последнее время появилось много вопросов к безопасникам, в том числе по поводу хамского отношения.





«Занимается служба безопасности больше притеснениями внутри коллектива, — объяснил один из сотрудников службы управления. —





Это слежки, прослушки ставят постоянно. То, что ты говоришь в кабинетах, это прослушивается. Люди теперь вообще боятся общаться».





От опытных специалистов, по словам недовольных Чмыхайло, стараются избавляться любыми способами. В качестве примера собеседники НГС вспоминают дело главного инженера новосибирского метрополитена Алексея Николаева, которого уволили, но он вернул свою должность через суд.







«В суде сказали, что он не знает устройство вагонов. А он 12 лет руководил службой подвижного состава, обучает машинистов по этой теме. Там даже судья заулыбалась, прокурор засмеялась», — рассказала одна из сотрудниц, присутствовавшая на суде.







Сотрудники подземки просят остановить начальника, который, по их словам, создал невыносимую атмосферу на предприятии





По словам юриста, представляющего интересы Николаева, Татьяны Брылёвой, после разбирательств, которые длились около 5 месяцев, 3 октября Центральный районный суд восстановил главного инженера в должности. Однако его снова пытаются выжить. «То, что он восстановился, начальнику, естественно, не понравилось, — констатирует юрист. — Сейчас полная дискриминация. Чтобы получить какие-то документы по своей работе, он вынужден писать многочисленные какие-то служебные записки, на него письменно Чмыхайло возлагает обязанности, которые не предусмотрены».







Авторам письма с просьбой об отставке Чмыхайло из мэрии прислали ответ (копия документа есть в распоряжении редакции): нарушений в соответствии должности сотрудников и их квалификации не нашли. Однако часть проблем в департаменте транспорта все же признали.





Как сказано в документе, в 2017 году контрактная служба стала отдельной структурой метрополитена, руководитель которой оказался непрофессионалом с липовым дипломом.





«На должность руководителя (начальника) контрактной службы [...] было назначено лицо, не имеющее соответствующего образования, профессиональной подготовки и опыта работы в сфере закупок, что является нарушением, — объясняется в ответе. — Кроме того, диплом, выданный руководителю контрактной службы, является недействительным». В итоге в феврале 2018 года руководителя службы уволили.





Также департамент транспорта признал, что сроки капитального ремонта сорваны из-за «отсутствия координации между основными службами метрополитена» и «недостаточного контроля со стороны руководства предприятия».





Кроме обращения к мэру сотрудники написали письмо президенту, на которое получили ответ из регионального министерства транспорта (копия есть в редакции). Текст письма практически полностью совпадает с ответом городского профильного департамента. И в том, и в другом документе чиновники сообщили, что в третьем квартале 2018 года проведут аттестацию начальника новосибирского метрополитена, чтобы определить его соответствие занимаемой должности.







Сам начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло довольно категорично ответил на вопрос корреспондента по поводу обвинений в свой адрес и напряжённой обстановки в коллективе.





«У меня не было никакого скандала», — прокомментировал он обращение подчиненных к мэру.





Что касается увольнения главного инженера, по словам Чмыхайло, в метрополитене за день увольняются по три–четыре человека и принимают на работу столько же, поэтому нет смысла обсуждать одного сотрудника. «Текучесть кадров составляет около 160 человек в год, — констатировал он. — Он [главный инженер] был уволен в связи с несоответствием занимаемой должности, его образованием. Суд посчитал необходимым восстановить. Хотя я с мнением суда не согласен. Мы апеллировали в вышестоящую инстанцию».





Аркадий Чмыхайло подтвердил, что сроки капитального ремонта вагонов в этом году сдвинули на три месяца. Причина — несвоевременная поставка комплектующих, «в том числе по вине главного инженера».





В мэрии заявили, что Аркадий Чмыхайло прошел аттестацию и увольнять его не за что





Весь конфликт, по мнению начальника метрополитена, развивает один сотрудник предприятия, которая пишет во все инстанции, в том числе в прокуратуру. «Проверки были, проверки закончились тем, что у нас все соответствует закону», — уверен Чмыхайло. Также он заявил, что никаких писем в его поддержку не существует. «Такого письма нет, я никого не заставлял писать письма. Меня поддерживать не надо, я самодостаточен. И стараюсь соблюдать закон в каждом своем шаге. Может, кому-то это не нравится», — подытожил диалог Аркадий Чмыхайло.





В официальном ответе мэрии на запрос НГС по поводу ситуации в метрополитене срыва сроков капитального ремонта объяснили тем, что контрактная служба закупила меньше материалов, чем требовалось. А главного инженера уволили «в связи с отсутствием соответствующего документа об образовании и (или) о квалификации, если выполнение работы требует специальных знаний».





По информации мэрии, в 4 квартале 2018 года начальник метрополитена прошёл аттестацию. Комиссия приняла решение о соответствии Чмыхайло занимаемой должности. «30.10.2018 в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска поступило письмо профсоюзного комитета МУП "Новосибирский метрополитен", подписанное 718 работниками предприятия, о положительной оценке деятельности Чмыхайло А.В. в качестве руководителя предприятия», — сообщается в ответе.





Несогласные сотрудники метрополитена считают, что пока пассажиры вряд ли на себе почувствуют негативные процессы на предприятии, так как это скорее бомба замедленного действия. Разве что будут больше платить за проезд. В прошлом году в метрополитене подробно объяснили, на что не хватает денег — прежде всего на службу безопасности и ремонт новых вагонов. Их просьбы власти услышали: проезд в метро и других видах общественного транспорта подорожает с 1 декабря.







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