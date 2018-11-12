«Что-то тут не чисто»: сломаете ноги — сами виноваты

Нечищеные лестницы, на которых можно сломать позвоночник, и дорожники, которые сыпят песок в кусты

На прошлой неделе НГС подготовил фоторепортаж о проблеме очистки Новосибирска от снега и наледи. И теперь мы запускаем постоянную рубрику «Что-то тут не чисто», созданную на основе материалов наших читателей. В первом выпуске проекта: городские лестницы, по которым опасно передвигаться, заваленные снегом тротуары и песок, который разбрасывают то в кусты, то просто кучами.











Открывает выпуск вот такая нечищеная лестница, на которой легко сломать не только ноги, но и позвоночник.













«Вместо того чтобы чистить тротуары от льда и наледи, его, наоборот, очищают до чистого льда. Тротуар напротив парка Кирова», — сообщает читательница Мария.















«Двор на Мира, 27. Большая колея на дороге, лед. У подъезда снег не убран, лёд не посыпан песком», — жалуется Евгений.













«Разрываюсь между желанием оторвать руки тому, кто это сделал, и желанием сдвинуть эти глыбы к крыльцу мэрии и заставить их на этом парковаться на личных авто», — негодует житель улицы Челюскинцев.















«На улице Писарева в районе областного суда дорожники нагло заваливают парковочные карманы снегом, который счищают с дороги. Водители оставляют автомобили прямо на проезжей части, потому что парковаться некуда», — делится наблюдениями читатель Виктор.















«Проживаем на улице Солидарности, дом 71. Двор у нас тупиковый, в конце двора расположены два детских садика, то есть утром ни пройти, ни проехать. Так ещё у нас проводится "отличная" уборка территории дворниками. Им снег лень лопатой кидать, они просто от подъездов весь снег счищают на проезжую часть или на парковку напротив. Бедные мамочки с детками на руках вынуждены преодолевать эти сугробы», — рассказывает читательница Нина.













«На улице Кубовая, мкрн "Стрижи". Не чистят тротуары. Почистили дорогу и весь снег сгребли на тротуары. Людям ходить совершенно негде», — возмущена Мария.













«Эта куча песка на улице Вокзальная магистраль», — читатель Алексей увидел, как «хорошо» дорожники посыпают улицы.













Здесь аналогично, песок в кустах, а не на дорожке.













И ещё одна опасная лестница. «Просьба привлечь внимание к безобразной уборке лестниц у метро "Речной вокзал". Подъём на мост, особенно со стороны движения моста на левый берег. Подниматься невозможно, люди падают», — сообщают наши читатели.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. Самые впечатляющие снимки мы будем публиковать на НГС раз в неделю.

