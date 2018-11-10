Дети Мавроди

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В России лопнула финансовая пирамида — сибиряки потеряли сотни тысяч, а некоторые залезли в кредит

1 ноября 2018 года прекратила работу одна из самых масштабных современных финансовых пирамид, «Кэшбери»
1 ноября 2018 года прекратила работу одна из самых масштабных современных финансовых пирамид, «Кэшбери»

В начале ноября организатор российской компании «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы его финансовой структуры. Глава «Кэшбери» обвинил в кризисе центральные СМИ, которые рассказывали о его компании как о финансовой пирамиде. Финансовой пирамидой «Кэшбери» в конце сентября, впрочем, назвал и Центробанк России. По оценкам ЦБ, пострадавшими могут оказаться десятки тысяч человек — в компании обещали прибыль в размере до 600% годовых, и люди принесли в неё около миллиарда рублей. Корреспондент НГС выяснил, почему люди никогда не перестанут обращаться в финансовые пирамиды, а также разыскал трёх новосибирских участников «Кэшбери», которые рассказали свои личные истории получения сверхдохода.

1 ноября организатор российской компании «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы его финансовой структуры, которая просуществовала почти два года Варданян обвинил в кризисе компании центральные СМИ, которые рассказывали о «Кэшбери» как о финансовой пирамиде. Финансовой пирамидой эту компанию в конце сентября назвал и Центробанк России. 


Ранее в роликах на YouTube Артур Варданян утверждал, что он развивал несколько направлений: систему взаимного кредитования «Кэшбери», инвестирование в недвижимость, в криптовалюту, в малый и средний бизнес, а также готовил производство своей косметики. 


В зависимости от суммы вклада вкладчикам обещали прибыль в размере до 600% годовых. 


Работу остановили с 1 ноября все направления: сам Варданян пообещал, что депозиты будут возвращены, а через 100 дней откроется новый проект — уже международный.


Корреспондент НГС разыскал трёх новосибирских вкладчиков «Кэшбери», которые согласились рассказать свои истории зарабатывания сверхдоходов. Возраст этих вкладчиков — около 30 лет, имена двух изменены.


По оценкам ЦБ, пострадавших вкладчиков «Кэшбери» может быть десятки тысяч, а общая сумма ущерба — превышать миллиард рублей
По оценкам ЦБ, пострадавших вкладчиков «Кэшбери» может быть десятки тысяч, а общая сумма ущерба — превышать миллиард рублей


Павел, руководитель небольшой фирмы: «Я услышал о "Кэшбери" в апреле этого года от знакомого. Он не убеждал меня участвовать, просто сказал, что вложил 200 тысяч [рублей], получает каждый день по 2000. Показал мне, что за месяц у него накопилось 60 тысяч, ну я и заинтересовался: начал подробности выяснять. Деньги у знакомого накопились на внутреннем счёте, который можно было обналичивать по пятницам. А друг другу внутри системы можно было переводить вообще в любое время, если у кого-то спрос был. И тебе в обмен уже наличку закидывают. Это, конечно, только с проверенными людьми так можно было. Я через систему [по пятницам] никогда не обналичивал: не хотел платить проценты, хоть и небольшие, да и ждать три-четыре дня.


Сколько новосибирцев в "Кэшбери"? Сложно сказать. Есть несколько крупных топ-лидеров. Вот есть такой Роман. Только по его веткам зарегистрировано более 1000 человек. А есть и вышестоящие лидеры, которые над Романом, они развивали свои ветки.


Конечно, я проверял информацию, находил документы, но на сайте у них же — лицензии, договоры… Что фирма зарегистрирована в Великобритании. 


Проверял и через свои источники. Попробовал сделать пробный депозит 5000 рублей. Начислялось где-то по 40 рублей в день. Я почувствовал, что мне этого мало, и закинул ещё 50 тысяч [рублей]. Всё поступало стабильно каждый день. Я в плюсе остался: свои средства все отбил. Конечно, за это время я мог бы провернуть свои деньги по-другому и остался бы в большем плюсе.


За весь период я вложил 275 тысяч, а вывел [до ноября] 285 тысяч. Это с учётом страховок, которые не сработали. Предусмотрены были две страховки: одна на первые 100 дней, когда отбивается вложенная сумма, и вторая страховка гарантировала, что мы получим сумму за весь депозит, который вкладывался на 400 дней. Ну вот буквально на 10 тысяч я и наварился за всё это время. Не успел вывести ещё где-то 7 тысяч. Если бы депозиты отработали все 400 дней, то чистыми я бы получил 260%.


Когда первый раз увидел видео с Артуром Варданяном, он мне сразу не понравился. (Смеётся.) Глаза у него какие-то хитрые. Но он постоянно был на связи, видео всегда выкладывал…


Развитием своей структуры я не занимался. Времени просто не было: у меня же свой бизнес. То есть на пассивном доходе был. У меня и приглашённых-то было, грубо говоря, полтора человека. Но один человек из тех, кого я приглашал, всё же остался в минусе: сделал депозит на 65 тысяч, а вывести успел только 15. Прогорело 50 тысяч. Некрасиво… Некрасиво перед человеком. Для меня это урок, конечно: не надо ручаться, не зная.


Буду ли я вкладываться в новую компанию? Не планирую. Не хочу больше с ними связываться… Да, я понимал, что это похоже на МММ. Где деньги, там и риски. Я рискнул вложиться именно в пирамиду. Но старался работать аккуратно, не жадничал».


Глава «Кэшбери» Артур Варданян пообещал вернуть всем деньги и создать новую финансовую структуру — уже мирового масштаба
Глава «Кэшбери» Артур Варданян пообещал вернуть всем деньги и создать новую финансовую структуру — уже мирового масштаба


Александр, региональный представитель торговой компании: «Я вышел из этой темы, скажем так, нейтрально. Мои вложения вернулись. Понятно, что есть те, кто не заработал на этом. Но есть и банки, куда ты вкладываешь, а они потом закрываются, и страховые компании не могут возместить весь ущерб. И там есть люди, которые получили прибыль и забрали свои деньги, а есть пострадавшие.


Вложил я среднюю сумму: порядка 100 тысяч [рублей]. Ну и вернул их. Был там ещё незначительный доход. Вложился я в мае. Откуда узнал? Объявление в лифте висело. <…> В месяц выводил деньги по одному разу — смысл маленькие купюры дёргать?


По какой причине всё закрылось? Честно, я не знаю. Как бы к этому и шло всё: все пирамиды рушатся рано или поздно. Я понимал, что это пирамида: никаких же документов не было. Но решил рискнуть. Я и в других финансовых проектах был: где-то прогорал, где-то нормально всё выходило.


Буду ли участвовать в новой компании Варданяна? (Задумался.) Думаю, что… Что всё же — нет. Так как репутация подпорчена Артуром. И он сам это понимает. Вот за 100 дней он обещал людям вывести [компанию] в безубыточность. Тогда уж видно будет. Если подтвердится, что он финансово грамотный человек, если он выведет всех вкладчиков хотя бы в ноль, то это будет хорошо, и это будет говорить о доверии. Ну и надо смотреть, чем компания будет заниматься. В общем, я посмотрю по истечении срока (100 дней с 1 ноября 2018 года. — Прим. ред.), как будет у близких, у знакомых людей, с которыми мы подружились в компании. Если у них всё [будет] хорошо, если вернут денежки, тогда мы уже будем решать.


Естественно, есть те, кто вкладывался за один день, за неделю, за месяц: они вот не вышли в ноль. Чтобы выйти в ноль, это надо 3–4 месяца. Но сколько таких в Новосибирске, я не представляю.


У меня основной доход другой. Я нанятый работник. Перед тем как вложиться, я посмотрел, что компания на рынке была уже давно. Был, правда, риск, что может что-то пойти не так. Если бы вложился в самом начале, то очень приличный доход получил бы. Почему всё же рискнул вложиться, несмотря на риск? Не знаю, какая-то открытость была: Артур постоянно что-то вещал, кэшбери-коин вышел на несколько бирж. Всё это внушало доверие. Интересно было следить за всем этим: видеть, как компания развивается.


Но чувствовалось, что на компанию давили: и СМИ, и везде — повсюду все говорили. И как "Россия-24" поступала: девушка (вкладчица. — Прим. ред.) говорила одно, а потом [на телевидении] всё пообрезали, и получилось так, что компания якобы ничего не платит. А девушка, наоборот, показывала, что компания всё платит, и платит хорошо».


В компании «Кэшбери» обещали вкладчикам очень высокий доход на вложенные деньги
В компании «Кэшбери» обещали вкладчикам очень высокий доход на вложенные деньги


Сергей, офис-менеджер: «Об этой компании я услышал летом. Не помню точно, по-моему, в интернете прочитал. Наверное, не заинтересовался бы ею совсем, как это и случилось сразу, но позже знакомый рассказал, что вложил в "Кэшбери" около 200 тысяч и уже почти всю сумму вернул, а скоро начнёт получать какие-то бешеные проценты. Речь шла, по-моему, о более чем 200%. Это меня заставило снова обратить внимание на "Кэшбери": начал читать о ней в соцсетях, смотреть видеоролики Артура Варданяна.


Я работаю и работал менеджером. Не на топовой должности. Поэтому каких-то больших свободных денег особо не было. А траты — как у многих: ипотека, кредиты по мелочам всяким, да ещё расходы на автомобиль. 


Относительно недавно стукнул свою "Тойоту", вот и пришлось вкладываться в ремонт: что-то уже потратил, что-то ещё только предстоит потратить. В общем, деньги нужны всегда. И тут такой вариант подворачивается. Повторюсь, не рискнул бы, если б знакомый не убедил. Ну как убедил: на своём примере показал, что схема работает и приносит деньги. То есть возвращает вложенное, а скоро будет и доход приносить.


Ну я решил вложить 250 тысяч [рублей]. По моим подсчётам, порядка полумиллиона, даже больше должен был получить. Хватило бы машину не только отремонтировать, но и совсем поменять на новую, да остатки ещё в ипотеку вбросить. Часть суммы снял с банковской кредитки, это куда потом надо возвращать в определенный срок, чтобы проценты сильно не набегали, часть суммы собрал по знакомым. Помногу старался не занимать, чтобы не сильно людей напрягать и чтоб давали проще.


В общем, вложил сумму в начале этой осени. Примерно пятую часть успел вывести, а там наступило 1 ноября, когда объявили о крахе компании. И мои почти 200 тысяч сгорели. 


Нет, конечно, остаётся небольшая надежда, что мне их вернут, вроде бы Варданян пообещал вернуть всем в пределах тех сумм, что были вложены на депозит.


Думаю, что крах "Кэшбери" во многом спровоцировали другие. Все эти негативные ролики у блогеров в интернете, статьи в СМИ, сюжеты по телевизору — мне кажется, всё это и повлияло на такой финал. Не было бы этого негатива, я б спокойно заработал свои деньги. А сейчас приходится крутиться. Возможно, придётся продавать машину, чтобы рассчитаться со всеми долгами».


Ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин считает, что россияне, несмотря на негативный опыт, будут и дальше попадаться в финансовые пирамиды.


«Вообще, у людей есть два мотива, которые определяют экономическое поведение, — это жадность и страх. Иногда жадность берёт верх, а страх уходит на второй план. <…> Многие понимают, что это пирамида, но побеждают жадность и уверенность в том, что вовремя соскочишь. В любом случае пострадавших много больше, чем выигравших. И конечно, всегда выигрывают организаторы. <…> Пирамида схлопывается, потому что деньги нормально не инвестируются, а "распиливаются" между владельцами и остальными. <…> Современные технологии позволяют маскировать финансовые пирамиды под солидные учреждения, а развитие интернета и СМИ влияет на резкое увеличение охвата публики: уже не нужно, как 100 лет назад, переезжать из города в город и проводить семинары», — рассказал экономист.


По словам Клисторина, основными признаками финансовой пирамиды являются необычайная высокая доходность вложений, отсутствие инвестиций или их расплывчатая формулировка, когда чётко не поясняется, из чего компания будет получать доход, и отсутствие предупреждений о возможных рисках. Иногда финансовая пирамида, заметил экономист, совмещается с сетевым маркетингом по распространению каких-нибудь странных товаров.


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