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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте

Чёрный джип Lexus с номерами AAA оккупировал тротуар, а девушка на Mercedes перекрыла людям дорогу

В новом, 98-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной внедорожник с красивыми номерами встал в запретной зоне, девушка на красном «Мерседесе» перекрывает выезд со двора, а полицейские ДПС встают вторым рядом у ЦУМа.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


Открывает выпуск внедорожник Lexus LX с номерами ААА, который вольготно расположился на тротуаре. Ну а что, места много, обойдут.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«На Плановой, 50 стоит "Паджерик" и на без того узком тротуаре. В 7 утра ещё свет в салоне горел, теперь, видимо, надолго он тут», — сообщает читательница Елена.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


Забрался на поребрик через кучу снега.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«ЦУМ, первый ряд занят припаркованным транспортом, работники доблестной ДПС занимают теперь уже второй ряд. Час пик, пробки, а те, кто поворачивают, упираются в это действие. Что же случилось, неужели нет другого выхода и в работе сотрудников есть острая необходимость?» — задаётся вопросом бдительный водитель.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


Пешеходные дорожки — для машин.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«Припарковались в кафе, мальчик лет 18 за рулём джипа, позади припарковались мама на "Мерседесе" седане. Приехали покушать, видно», — делятся наблюдениями наши читатели.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«Ниссан» не имеет сзади инвалидного знака.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«Вот так паркуется на тротуаре дежурный полиции по Краснообску. Подаёт пример для подражания. Место парковки: Краснообск, тротуар 214-го дома», — информирует Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


Накатали себе места среди деревьев во дворе.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«Вот такая мастерица парковки ежедневно мешает проезду на улицу Семьи Шамшиных жителям близлежащих домов. Поворот направо даже при желании не всегда возможен. Личные уговоры на мадам не действуют», — беспокоится читательница Полина.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«На газоне на улице Каинская», — сообщает Юрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте


«Из-за хама полчаса не могла выехать с парковки», — переживает наша читательница. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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