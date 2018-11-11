«Я паркуюсь как чудак»: Lexus AAA — места много, обойдёте

Чёрный джип Lexus с номерами AAA оккупировал тротуар, а девушка на Mercedes перекрыла людям дорогу

В новом, 98-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной внедорожник с красивыми номерами встал в запретной зоне, девушка на красном «Мерседесе» перекрывает выезд со двора, а полицейские ДПС встают вторым рядом у ЦУМа.





Открывает выпуск внедорожник Lexus LX с номерами ААА, который вольготно расположился на тротуаре. Ну а что, места много, обойдут.













«На Плановой, 50 стоит "Паджерик" и на без того узком тротуаре. В 7 утра ещё свет в салоне горел, теперь, видимо, надолго он тут», — сообщает читательница Елена.















Забрался на поребрик через кучу снега.













«ЦУМ, первый ряд занят припаркованным транспортом, работники доблестной ДПС занимают теперь уже второй ряд. Час пик, пробки, а те, кто поворачивают, упираются в это действие. Что же случилось, неужели нет другого выхода и в работе сотрудников есть острая необходимость?» — задаётся вопросом бдительный водитель.













Пешеходные дорожки — для машин.













«Припарковались в кафе, мальчик лет 18 за рулём джипа, позади припарковались мама на "Мерседесе" седане. Приехали покушать, видно», — делятся наблюдениями наши читатели.













«Ниссан» не имеет сзади инвалидного знака.













«Вот так паркуется на тротуаре дежурный полиции по Краснообску. Подаёт пример для подражания. Место парковки: Краснообск, тротуар 214-го дома», — информирует Сергей.















Накатали себе места среди деревьев во дворе.













«Вот такая мастерица парковки ежедневно мешает проезду на улицу Семьи Шамшиных жителям близлежащих домов. Поворот направо даже при желании не всегда возможен. Личные уговоры на мадам не действуют», — беспокоится читательница Полина.















«На газоне на улице Каинская», — сообщает Юрий.















«Из-за хама полчаса не могла выехать с парковки», — переживает наша читательница.





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