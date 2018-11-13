Поставят на счётчики

Ассоциация коллекторских агентств предложила передать им взыскание долгов по «коммуналке» с россиян — сейчас они разрабатывают проект, чтобы предложить его поставщикам услуг ЖКХ. Для коллекторов это станет перспективным источником дохода, ведь население должно за услуги ЖКХ сотни миллиардов рублей, но они также уверены, что их работа будет полезна и соседям хронических неплательщиков. Однако крупные поставщики тепла и воды усомнились в затее и доверяют больше своим штатным сотрудникам, которые работают с должниками. Корреспондент НГС поговорила с новосибирским коллекторским агентством о том, кому может быть выгодна эта инициатива, судебные приставы рассказали, кому и сколько должны новосибирцы, а сами должники объяснили, почему они отказываются платить по счетам.

На прошлой неделе СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» заявила, что уже разрабатывает проект, который позволит им взыскивать долги по ЖКХ с населения. Сейчас долгами по платежам за «коммуналку» занимаются до суда сами поставщики услуг, а после — судебные приставы. Коллекторы же хотят работать с должниками и на досудебной, и на судебной стадиях. Если поставщики коммунальных услуг станут регулярно обращаться к профессиональным взыскателям, то для коллекторов это станет новым источником заработка, рассчитывают авторы инициативы.





«Прежде всего, потому, что это открывает новые возможности для бизнеса. Если говорить о некоммерческом интересе, то это внедрение стандартов профессионального взыскания в соответствии с законом, контроль членов ассоциации за исполнением этих стандартов со стороны СРО. Ведь это все работает на имидж и репутацию ассоциации», — сказала корреспонденту НГС PR-директор НАПКА Екатерина Шустер.





Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минстрой, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 миллиардов рублей.





В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области рассказали, что за 9 месяцев 2018 года у них в работе было 62 124 исполнительных производства о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года — с января по сентябрь 2017 года на исполнении было 45 614 производств. Главный судебный пристав Виталий Эрелер отметил, что в регионе количество поступающих к ним исполнительных документов в этой категории выросло в этом году более чем в 2 раза, но эта тенденция не касается физических лиц.





«Общая сумма задолженности составила порядка 1,4 миллиарда рублей. Фактическим исполнением окончено 14 700 исполнительных производств на сумму свыше 146,6 миллиона рублей. В текущем году на 46,3% уменьшилось количество поступивших исполнительных документов в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса в отношении должников-физических лиц. Всего на исполнении находилось 53 848 исполнительных производств по данной категории, что на 29% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 75 202 », — прокомментировал долги жителей области руководитель УФССП по НСО Виталий Эрлер.





Больше всего жители Новосибирской области задолжали по платежам за теплоэнергию — 422,5 миллиона рублей. За свет сибиряки должны 383 миллиона, меньше всего за газ — всего 14,1 миллиона.





Журналист НГС поговорила с несколькими должниками за коммунальные услуги. Одни оправдывают свои долги тяжёлой жизненной ситуацией, другие считают, что счета им выставляют несправедливо.







«Появились трудности с работой. Долг больше 40 тысяч. Когда есть возможность, плачу раз в несколько месяцев тысячи 3, чтобы долг не стал сильно большим. Управляшка шлёт письма, в подъезде повесили список квартир и кто сколько должен — сперва ругался с ними. Это же разглашение моей личной информации, теперь знают все соседи. (Прим. ред.: Не думали оплатить долг, чтобы не быть в списках?) У меня другое в приоритете, я вкладываю в своё дело, содержу семью. Когда денег будет достаточно, оплачу. С коллекторами общаться не намерен», — объяснил свою позицию новосибирец Максим В.





Одну из читательниц НГС не устраивает, что она вынуждена платить по счетам за услуги ЖКХ, которыми она и её семья не пользуется. По её мнению, с владельца пустующей квартиры не должны брать плату, например, за обслуживание лифта.





«Я из принципа не плачу за квартиру, в которой мы не живем. Мы не пользуемся ни лифтом, ни туалетом — его там нет, ни теплом и ни вывозом мусора. За что я должна платить? За несуществующие услуги? Почему у нас так? Передадут коллекторам, конечно, придется оплатить, но было бы время, наверное, поборолась за свое мнение. Конечно, все равно заплачу, но обидно. Долг 8000, заплачу на днях», — рассказала Елена М.







«За 9 месяцев 2018-го с физических лиц в пользу предприятий ТЭК взыскано 438,6 миллиона рублей. Основными взыскателями по данной категории исполнительных производств выступают такие поставщики ресурсов, как АО "СИБЭКО", АО "Новосибирскэнергосбыт", ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" и МУП города Новосибирска "Горводоканал"», — пояснил Виталий Эрлер.





Как пояснили в НАПКА, чтобы коллекторы начали взыскивать долги по «коммуналке» с населения, действующий закон менять не нужно, но когда же всё-таки агентства смогут начать взыскание по счетам за свет и воду, в ассоциации не ответили.





«Разрешения не нужно. Несмотря на то что закон № 230-ФЗ непосредственно не определяет работу по взысканию долгов ЖКХ, если задолженность передается для возврата юридическому лицу, состоящему в реестре ФССП, то все правила закона подлежат применению», — добавила представитель НАПКА Екатерина Шустер.





Сегодня в государственном реестре значится 213 коллекторских организаций — в Новосибирской области официально работают только 8 агентств по взысканию долгов. Руководитель ООО «Служба судебно-правового взыскания» полагает, что в первую очередь за новой услугой к коллекторам обратятся управляющие компании домов.





«В городе есть такая практика, но есть и ряд практик негативных.





Ряд ТСЖ по Новосибирску работали с коллекторскими агентствами, но сохраняется негативный антураж с работой коллекторскими организациями. ТСЖ боятся жалоб жильцов и и делают всё своими силами, хотя есть полностью законная процедура взыскания. Если это приобретёт массовый характер, то ТСЖ будут на это идти с большим желанием. В нашей системе, если ТСЖ будет взыскивать самостоятельно, а не профессионалы, будет низкая эффективность, потому что процесс взыскания через судебных приставов довольно-таки сложный. Это всё [долги по ЖКХ] сказывается на жителях. В моём доме большая задолженность по "коммуналке" у некоторых квартир. Управляющая компания выставляет это нам как причину того, что мы не получаем то забор, то шлагбаум. Задолженность управляющей компании перед поставщиками означает, что они её гасят из иных средств. Задолженность [населения по ЖКХ] это достаточно большой объём — ниже, чем средняя сумма задолженности по рынку, но при этом гораздо выше количество. Но агентства, которые получили лицензии, а это сложный и дорогостоящий процесс, однозначно займутся такими делами», — рассуждает генеральный директор «Службы судебно-правового взыскания» Сергей Солтус.





По мнению Солтуса, для многих компаний будет выгоднее платить коллекторским агентствам, чем содержать у себя целый отдел по работе с должниками, — со временем к коллекторам могут пойти даже крупные поставщики услуг. Однако пока, например, в «Сибирском генерирующей компании» предпочитают работать с должниками самостоятельно, не прибегая к услугам коллекторов.





«У нас есть целый отдел, который работает с должниками — с физическими и юридическими лицами. Им предлагают разные формы по погашению задолженностей. Мы не нацелены на работу с коллекторами. Если человек не просто забыл, а у него проблемы, мы обсуждаем возможные варианты, чтобы не доводить до суда. Если это злостный неплательщик, то, к сожалению, мы вынуждены обращаться в суд и взыскивать долг в судебном порядке», — ответила главный специалист по управлению внешними коммуникациями СГК Ольга Алексеева.





В НАПКА опасаются, что поставщики услуг станут обращаться к организациям, не включённым в госреестр, ведь сегодня по закону они могут сотрудничать с любой коллекторской организацией, даже если у неё нет лицензии, — в ассоциации считают, что это отразится на качестве работы коллекторов, а число жалоб и недоверие к ним будут только расти.





Судебные приставы также отмечают рост количества замечаний к работе коллекторов в Новосибирской области.





За 10 месяцев 2018 года новосибирское ведомство приняло 963 жалобы на действия коллекторов — 213 обращений на лиц, включённых в государственный реестр, и 750 на лиц, работающих вне его. На микро-финансовые организации сибиряки пожаловались 666 раз, на кредитные организации 42 раза, на физических лиц всего раз, а ещё 41 жалобу получили на иных лиц, которые пытались взыскать долги. Число обращений выросло на 164%, год назад приставы зафиксировали с января по октябрь всего 366 обращений. Чаще всего коллекторы звонят чаще, чем это разрешает закон, передают личную информацию третьим лицам и пытаются запугать должников. Но давать прогнозы о количестве жалоб, если коллекторы вплотную займутся долгами по «коммуналке», приставы пока остерегаются.





«Учитывая, что функции по осуществлению государственного надзора по возврату просроченной задолженности возложены на службу сравнительно недавно, с 1 января 2017 года, спрогнозировать рост обращений, касающихся вопросов взыскания просроченной задолженности по коммунальным платежам, затруднительно», — резюмировал Виталий Эрлер.





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