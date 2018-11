«Мой дом там, где я повесила шляпу»

Поженились ради документов







Проект называется «Сибирь, до свидания!», поэтому, наверное, имеет смысл упомянуть факт, что сначала моё «до свидания!» случилось в формате переезда в Москву. Драматизма и драмы в стилистике фильма «Москва слезам не верит» в этом переезде не было. Я с детства достаточно часто бывала в Москве, потом были командировки (в то время я работала аудитором и жила больше в самолёте, чем в Новосибирске) — и переезд выглядел и приятным, и логичным, и желанным шагом. Да и много друзей, знакомых, приятелей к тому времени уже давно обосновались в Москве.







Мне нравилась моя московская жизнь, и по задуманному мной сценарию этот город и был моим финальным пунктом в программе «Сибирь, до свидания!». Но в мой «московский период» я познакомилась со своим мужем-датчанином. Он (инженер со специализацией на высоких технологиях в области пищевой промышленности) в период нашего знакомства работал в России. Мы не были коллегами и, хоть у нас и были общие знакомые, познакомились случайно.







Сейчас Марина живёт в Португалии: на первой фотографии — город Кашкайш, в 30 минутах от Лиссабона; на второй — центр Лиссабона





К тому моменту, когда контракт в России у моего мужа постепенно подходил к концу, мы не были официально расписаны, но жили вместе почти полгода. Тема «расписаться» возникла на фоне получения для меня годовой визы в Аргентину — профессиональная география Енса достаточно разнообразна. Аргентины не случилось, но мы до сих пор любим шутить, что поженились ради документов. Так в моей жизни возникла Дания, родина мужа, где мы, собственно, и оформили наши отношения.







Бывают проблемы, а бывают задачи







В 2001-м, именно в год нашей встречи, Дания начала законодательно закручивать гайки по получению вида на жительство для иностранцев, связавших себя узами брака с гражданами этой страны. Ввели ряд обязательных требований, в том числе и к финансовому положению датского гражданина. Включая количество квадратных метров, которые положено иметь, если хочешь жениться на иностранке, обязательный банковский депозит (50 тысяч крон), который замораживается в банке на много лет, и ряд других забавных требований.





То есть супруг-датчанин и получение на этом основании вида на жительство перестали быть синонимами.







Для подачи документов для вида на жительство нужно было собрать массу других, много чего подтверждающих, а не просто приложить свидетельство о браке. Мы сразу после регистрации не подали мои документы, а улетели на полтора месяца в Россию по работе мужа, и это стоило мне дополнительных четырёх лет до получения так называемого постоянного ВНЖ.







Марина Йоргенсен с сыном и мужем





Объяснение всему этому простое: борьба с браками-проформами, когда датчанин — не роскошь, а средство передвижения в стабильную европейскую страну с очень щедрой, одной из лучших в Европе, социальной системой.







Так что, может, «трудности» — и не совсем верное слово, но пришлось концентрироваться и действовать по алгоритму, учитывая все малейшие детали. Как любил говорить директор новосибирского офиса одной американской фирмы, в которой я когда-то работала главным бухгалтером: «Марина, бывают проблемы, а бывают задачи. И не надо путать эти два совершенно разные по смыслу понятия». Золотые слова — я запомнила их на всю жизнь. Это я к тому, что задач было много.







Страна бесплатной медицины







Дания — одна из самых дорогих стран Европы. И это не только про цены, но и про налоги. Правда, тут есть нюансы: социально уязвимым группам — безработным, матерям-одиночкам и так далее — государство компенсирует затраты и на ЖКХ, и на аренду, и многое другое, например дошкольные учреждения, которые в Дании платные. Но к таким парам, как мы, со времён принятия закона, о котором я упомянула, эта тема не имеет никакого отношения. Более того, муж должен был подтвердить, что он в течение нескольких последних лет не получал никакой социальной помощи.







Дания — одна из самых дорогих стран Европы, но с бесплатной медициной





Ну а медицина для всех в Дании бесплатная, и это ещё одна из причин, почему датчане, осознав, что есть те, у кого любовь к их социальной системе (а не к отдельно взятому гражданину) первична, начали принимать меры. Неправильно и запоздало, но это уже другая, совершенно отдельная и очень сложная тема.







Не эмигрантская Дания







Есть такой бородатый анекдот про то, что не нужно путать туризм и эмиграцию. Моя же эмиграция получилась именно в формате туризма. Мой переезд самостоятельным никак не назовёшь, потому что о какой эмиграции идёт речь, если я оказалась за границей из-за мужа — гражданина страны, который и держал руку на пульсе процессы сбора и подготовки документов. Это не хорошо и не плохо — просто констатация факта. А вообще Дания, в отличие от США, Канады, Австралии или Германии, — страна не эмигрантская. Специальных эмиграционных программ там нет. Датчане принимают много беженцев, но это другая история.





Просто приехать из так называемой страны третьего мира и зацепиться — совсем не просто.







Варианты, конечно же, есть. Но, как правило, начало любого варианта — легальный въезд в страну по официальному рабочему контракту, будь то работа на ферме, нянечкой в семье или позиция в международной компании. Впрочем, вариант поступления в датский университет с последующим получением рабочего места тоже может быть.







Головной офис семьи в Лиссабоне







Далее у нас была история с переездом в Португалию, который, впрочем, тоже под сценарий эмиграции совсем не попадает. Потому что в единой Европе легализация граждан Евросоюза носит характер не просительный, а скорее уведомительный. Но, конечно же, нужно подтвердить, что финансовый источник есть и нет планов использования португальской социальной системы.







Легализацией семьи Марины в разных странах занимается компания, в которой работает её муж





Однажды, приехав в Португалию исключительно с туристической целью отдохнуть пару недель, мы влюбились в страну и решили переехать. Обустроить, как мы любим шутить, головной офис нашей семьи в Лиссабоне. Головной офис, потому что за все эти годы в связи с работой моего мужа нам удалось пожить в нескольких странах. В марте 2003 года мы познакомились с Португалией, а Рождество уже отмечали в качестве жителей Лиссабона.







Помимо Дании и Португалии, страны, где мы жили более полугода, — это Китай, Англия, Сингапур, Саудовская Аравия и Швеция. Эти маршруты (хоть и не без нашего выбора и интереса к стране) продиктованы профессиональной жизнью моего мужа, поэтому фирма не только занимается вопросами легализации своего сотрудника и его семьи, но их страховками, жильём и всем тем, что включает понятие «экспатский контракт».







Европа сконцентрирована на себе







Я с самого начала переезда за границу не смотрю российское телевидение, но новости, атмосфера времени всё равно так или иначе просачиваются. Хотя бы через тот же «Фейсбук». И вот у меня складывается ощущение, что жители России уверены, что весь мир только и говорит, только и думает о них, что чаяния и думы датского или португальского народа сконцентрированы на России, её событиях или новостях. Это, мягко говоря, немного не так. Европа сконцентрирована на своей жизни, своих новостях, достижениях, проблемах, радостях и горестях. А что там происходит в России или в Новой Зеландии — интерес если и есть, то очень факультативный.







В 2003 году Марина с мужем съездила в Лиссабон и влюбилась в этот город





Поверхностный или, наоборот, нишевый. У кого-то был в университете спецкурс по русской литературе, и они знают не только, кто такой Толстой, но и слышали, а то и читали Пелевина. Кто-то собирается в путешествие в Москву, потому что Пекин, Дели и Рио-де-Жанейро они уже видели. И всё в таком роде.







Новости российской политики и экономики интересны главным образом журналистам-международникам или финансовым аналитикам, специализирующимся на общемировых прогнозах, а все остальные живут своей жизнью. С чувством, с толком, с расстановкой — и это правильно, на мой взгляд. День нужно начинать с себя и со своего личного доброго утра, а не с размышлений, что там за забором у соседа происходит. И не с размышлений, что обо мне думает сосед. А ничего не думает.







«Не подумали бы, что ты русская»







Не могу сказать, что в моей голове было слишком много стереотипов. К тому же перед переездом в Данию я успела побывать там несколько раз с мужем — тогда ещё бойфрендом, — плюс общение с его коллегами-датчанами. Да и работала я в России в основном в иностранных компаниях, поэтому иностранцы с их жизнью не казались какими-то неведомыми зверушками. Многочисленные к тому времени отпуска за границей я и не упоминаю, а ведь они тоже не просто «море, солнце, архитектура», но и общение с людьми со всего мира, обмен мнениями и информацией. Ну а переезд в Португалию и подавно был нашим совместным сознательным личным выбором, а не случайностью, поэтому все плюсы и все минусы были заранее осознаны и изучены.







При выборе места проживания важным критерием было наличие воды и хорошего климата





Мне не раз доводилось слышать от иностранцев — ещё до того, как я переехала жить за границу, — что «ни за что бы не подумали, что ты русская». Это всегда формулируется вроде как комплимент, но меня такой комплимент обижает. Потому что понятен его контекст — и не важно, основан ли он на личном опыте наблюдения и общения, скорее всего поверхностного, или на их личных стереотипах. Так что, получается, стереотипы о русских я разрушаю тем, что я такая, какая я есть.







Футбол — почти официальная религия







Раз наш «головной офис» в Португалии, про её особенности быта и расскажу. Плавная неспешность может иногда раздражать, а можно просто настроиться на волну и получать удовольствие. В умении остановить прекрасное мгновенье португальцам нет равных. А нам, рабам циферблата, остается только наблюдать и учиться. Климат подразумевает, что даже зимой чашку кофе на террасе кафе можно растянуть на час под приятные разговоры или чтение газеты. Семейный выход в ресторан, где разница между самым младшим и самым старшим членом семьи может достигать 70–80 лет, здесь, в Португалии, частый, обычный и повсеместный сюжет.







Когда-то меня удивляло, почему при знакомстве люди меня спрашивают про мою любимую футбольную команду. Объяснение этому простое: футбол — почти официальная религия в Португалии. Это чувствуется и в крупном (как замирает город во время важной игры и с каким размахом потом отмечается победа), и в мелочах (сложно представить кафе и ресторан, в котором бы не было телевизора, транслирующего футбол, и в котором бы на стене не висел шарфик цвета любимой команды хозяина заведения).







В Португалии футбол — как религия, поэтому в заведениях есть символика любимых команд хозяина





Португальская Ривьера







Что меня привлекает в этом городе? Не буду скрывать, мягкий португальский климат сыграл в нашем выборе большую роль. И солнце! Хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, но когда у тебя есть возможность выбора, грех ею не воспользоваться. И ещё Лиссабон — одна из очень немногочисленных южно-европейских столиц, которая находится у воды. Это ответ на вопрос, почему, например, не Мадрид и не Париж. А здесь, живя в центре города, можно сесть в машину и через 20 минут уже быть на пляже, отмеченном голубыми флагами.







С одной стороны, Лиссабон — это классическая южная Европа, с другой — у этого города есть свои, отличающиеся от соседних столиц детали. Начать хотя бы с того, что Португалия — гораздо более интернациональная, англоговорящая страна, чем соседние Испания и Франция. Фильмы в кино и по телевидению идут на языке оригинала с португальскими субтитрами, большинство полицейских, банковских работников, сотрудников коммунальных служб говорят по-английски.







Да что там полицейские, на кассе в супермаркете я регулярно наблюдаю, как кассир, видя, что перед ним типичные туристы, сразу их спрашивает на английском, нужен ли пластиковый пакет. Конечно, я рассказываю именно про Лиссабон и его окрестности вдоль побережья до Кашкайша, который часто называют португальской Ривьерой. В маленьком живописном городке где-нибудь в центре Алентежу не буду утверждать, что английский также повсеместен.







Марине нравится летом жить в Дании, а зимой в Лиссабоне





Герои вымышленные, город — настоящий







Считается, что везде в Европе любят детей. Но с таким теплом, как в Португалии, к ним мало где относятся. Вообще дружелюбность, сердечность местных жителей — один из важных и приятных факторов, повлиявших на наш выбор. Кто-то может возразить, что я обобщаю и люди везде бывают разные, и это, конечно же, так. Но в целом я от души делаю это обобщение. Так же как и обобщение про португальский солнечный климат, прекрасную еду и замечательное вино.







«Счастье как способ путешествия» — книгу, которая вышла три года назад в издательстве ЭКСМО, можно считать моим признанием в любви Лиссабону и Португалии. Сейчас дописываю продолжение. Эта книга, как и первая, — художественное произведение, и все её герои, пусть и не без наблюдения за окружающей меня португальской действительностью, вымышлены. Но Лиссабон в ней реален. Со всеми упомянутыми в книге улицами, домами, маршрутами главных и второстепенных героев, он — одно из главных и важных действующих лиц.







Космический рост цен





Еще недавно Лиссабон редко попадал в радары любителей путешествовать, а сейчас он превратился в модное направление и переживает настоящий туристический бум. И ещё он превратился в модное место для жизни: и месяца не проходит, как в каком-нибудь таблоиде появляется информация, что очередная звезда мирового масштаба решила поселиться в Лиссабоне или его окрестностях. Мадонна, Моника Беллуччи, Скарлетт Йоханссон — это только самое начало списка.







Марина выпустила книгу «Счастье как способ путешествия», одно из действующих лиц которой — это город Лиссабон





Любая медаль имеет обратную сторону. Всё чаще звучат жалобы местных жителей, что туристы прохода не дают и что в этом сумасшедшем турпотоке Лиссабон рискует потерять свою аутентичность, что участились случаи уличного воровства (где туристы, там и карманники). Бесконечные пробки и космический рост цен на недвижимость (за прошедшие 10 лет — примерно в четыре раза) тоже можно назвать обратной стороной популярности Лиссабона.







Лично я, конечно же, прекрасно понимаю, что во всём этом плюсов для города и страны тоже немало. Благодаря потоку желающих инвестировать в Лиссабон город отстраивается и ремонтируется, создаются рабочие места, новые интересные проекты в области культуры и искусства. Тема кризиса фактически сошла на нет (особенно если вспомнить, как тут было всего 7–10 лет назад). Город бурлит, как и полагается устремлённой в будущее столице с интересным и, не побоюсь этого слова, великим прошлым.







Ностальгия — абстракция серебряного века







По чему российскому скучаю? Я вообще не люблю слово «скучать» — не конструктивное оно. Особенно в наш век Wi-Fi и интернет-шопинга. И когда знаешь, что в любой момент может быть билет и самолёт, то и слово «ностальгия» превращается в абстракцию серебряного века. Поэтому просто скажу, что всегда везу из Сибири килограммовые упаковки кедровых очищенных орехов. И не обходится без книг — новинок российских авторов. Я, к сожалению, не большой любитель читать художественную литературу с экрана.





Марина уверена, что выражение «Дом там, где вы повесили свою шляпу» — про их семью





Когда приезжаю в Новосибирск, с удовольствием посещаю премьеры оперного театра, «Красного факела», смотрю киноновинки в кинотеатре «Победа», с радостью встречаюсь с друзьями в кафе «Кардамон» и других симпатичных местах. Но всё это у меня есть и в моей заграничной жизни. Поэтому честный ответ на вопрос: Новосибирск для меня — это в первую и во вторую очередь люди, которые в нём живут. Я, конечно же, имею в виду не абстрактных жителей Новосибирска, а моих друзей, добрых знакомых и близких по духу людей. Именно благодаря им, а не пресловутым берёзкам, каждый мой приезд в Новосибирск приятен и радостен. А берёзки растут не только в Дании, но и в Португалии.







Дом там, где шляпа







Планируем ли вернуться в Россию? Мы и сейчас, можно сказать, живём на две страны — Португалию и Данию. Насколько я не люблю датскую зиму, настолько я люблю датское лето, и когда в будущем это будет получаться, совершенно не против проводить в Дании все летние месяцы. И конечно же, вариации возможны. Жизнь в формате путешествия для нашей семьи — и источник драйва, и источник вдохновения. «Home is where you hang your hat» (дом там, где вы повесили свою шляпу. — Прим. ред.) — это точно про нашу семью. Типичные modern nomads (современные кочевники. — Прим. ред.). Нашему сыну девять лет, он учится в международной школе и весьма неплохо балансирует все свои «родные» четыре языка — английский, датский, русский и португальский. И это один из плюсов жизни в таком — подарить ребёнку весь мир.





