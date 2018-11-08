Минивэн влез в шкуру легковушки

Тест-драйв: эта машина бьётся с «Октавией» своей вместительностью: салон-аквариум и супербагажник

Французский седан Peugeot 408 относится к С-классу, и главные его особенности — большие объёмы, простор и хорошая обзорность. Разбухший с виду автомобиль может вызывать разные впечатления от своего дизайна, но с практичностью тут всё неплохо, машину можно рекомендовать для небольшой семьи. Какие ещё есть достоинства у этого автомобили и в чём его слабость — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Седан Peugeot 408 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») является одним из самых крупных в С-классе, его длина — целых 4698 мм. Для сравнения: у «Шкоды Октавии», которая славится своей вместительностью, длина составляет 4670 мм, то есть она короче на 2,8 сантиметра.















После рестайлинга седан обзавёлся новой фирменной радиаторной решёткой Peugeot. Она хоть и небольшая, но своя — раньше-то был безликий рыбий нос. Своеобразности добавляют фары с вырезкой и большие хромированные клыки на бампере.















Силуэт автомобиля далёк от стремительности и агрессии, это вообще что-то близкое к минивэну. Низкая подоконная линия, огромная задняя дверь, грузная корма.















Задние фонари в форме лепестков сильно заползают на крылья, номерной знак нашел своё место на бампере. В этой же нише спряталась камера заднего вида, которая, кстати, прилично забрызгивается.















В интерьере Peugeot вроде и есть всякие элементы украшательства, но в целом салон выглядит просто и без изысков. Передняя панель из мягкого пластика, похожего на резину. Узнаваемости ей придают фирменные круглые воздуховоды с хромированной окантовкой.















На дверях металлизированные накладки на ручки и подлокотники из серой ткани — со временем такие могут затираться.















Многовато глянца, обрамляющего экран мультимедиа и центральную консоль. Блок климат-контроля выглядит незатейливо, хотя климат тут двухзонный.















Приборная панель с белыми шкалами — редкость на сегодняшний день, похоже на какой-то барометр. Спидометр имеет слишком много рисок, а отметки скорости почему-то выполнены шрифтом разного размера и на разных уровнях. В центре простой монохромный дисплей бортового компьютера.















Руль сам по себе неплох, красиво украшен металлическими вставками. Но эта французская манера выносить кнопки управления с руля на подрулевые переключатели — конечно, так себе затея. Этими джойстиками пользоваться неудобно и непривычно.















Мультимедиа работает шустро, можно настроить радио, подключить телефон, поменять некоторые настройки автомобиля.















Сиденья плотные, боковая поддержка у них вроде есть, но валики расположены слишком широко — туловище болтается между ними.















Стеклоподъёмники на всех окнах имеют функцию «Авто», это плюс. Скорость подъёма/опускания стекла проблем не вызывает.















Хороша обзорность, которую обеспечивают низкая подоконная линия, тонкие передние стойки кузова и дополнительные окошки в передних дверях.















Зеркала маловаты и сдвинуты немного назад, но это опять же улучшает обзорность передней полусферы.















Сзади места много, почти как в D-классе. Нет проблем и с запасом пространства над головой. Но вот центральный подлокотник отсутствует.















Багажник объёмный и глубокий, 560 литров. Это всего на 30 литров меньше, чем у «Октавии». В подполе большое запасное колесо. Кнопки отпирания на крышке нет, открывается только кнопкой из салона.















Седан комплектуется 1,6-литровыми двигателями, атмосферным и турбированным. У нашей версии мощный вариант, развивающий 150 сил, с ним 1,3-тонный автомобиль разгоняется до сотни за 8,1 секунды — прямо скажем, неплохо.















При активном педалировании турбина быстро раскручивает двигатель, и вот уже седан с ощутимым толчком устремляется вперёд. На оборотах более 3 тысяч становится ощутимым гул мотора, который к 5 тысячам превращается в громогласное «У-у-у».















Автомат без заминок переключается вверх/вниз, но эти переключения иногда слишком заметны, особенно толчки при переключении вверх.















Реакции на газ с небольшой задержкой не вызывают дискомфорта, на автомобиле можно активно ускоряться и замедляться.















Шумоизоляция среднего уровня, есть постоянный звуковой фон, но арки сделаны неплохо — шипованных колес Hankook почти не слышно. Ветер прорывается в салон после 90 км/час.















Неожиданно слабые крены и охотное заныривание в поворот. Руль ватный в пределах четверти оборота, но затем ощутимо тяжелеет и проявляет обратную связь.















Прохождение неровностей на Peugeot сопряжено с небольшой тряской, но в целом подвеска справляется с пожиранием средних ям. А вот мелкая гребёнка заметно передается на руль.















Стоит автомобиль от 899 000 рублей — это версия на механике. Наша комплектация максимальна — камера заднего вида, круиз-контроль, двухзонный климат, литьё, датчики света/дождя, электрообогрев лобового стекла, система помощи при парковке, система стабилизации, 4 подушки безопасности. Купить такую машину можно за 1 215 000 рублей.







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