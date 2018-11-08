«Сибирь достала, люди хотят просто в тепло»

Новосибирцы начали снимать с продажи свои дома: за год число объявлений сократилось на 9–14% в зависимости от типа постройки на участке. Эксперты считают, что рынок просто «догнал» предыдущий кризис и, в отличие от квартир, ещё не успел оправиться. Продавцы же признаются, что готовы уехать из города. Почему они бегут из домов, стало ли домовладение непосильной ношей и стоит ли ждать опустевших пригородов, узнала корреспондент НГС.

В Новосибирске стали пропадать объявления о продаже домов и коттеджей: по данным N1.RU, за год их стало меньше на 9,43–14,21% в зависимости от капитальности постройки. Если осенью прошлого года можно было выбрать из 2378 вариантов домов и 785 — коттеджей, то к этому году их число сократилось до 2040 и 711 соответственно.







Эксперты, впрочем, тревоги не бьют: по их наблюдениям, ситуация не улучшилась и не ухудшилась — рынок просто стоит.







— Дорогие коттеджи ушли с рынка — сложно сказать почему, здесь может быть масса причин: владельцы недвижимости решили финансовые трудности, им жаль расставаться с домом и так далее.





Строительство загородных домов свернулось, сейчас на продажу практически ничего не строят, это экономически невыгодно, — заметил руководитель одного из офисов АН «Жилфонд» Александр Зверев.







Многие владельцы домов и коттеджей просто сняли их с продажи — как правило, потому что не готовы торговаться и ждут лучших времён, считает руководитель отдела загородной недвижимости АН «Метраж» Татьяна Ошуева. Её коллега из компании «Этажи» Валентин Канаев, в свою очередь, отметил, что рынок домов и коттеджей — более инертный, чем всего остального жилья: он позже отреагировал на прошлый кризис и ещё не успел из него выйти.







Причины продажи у тех, кто ещё не отчаялся переехать из своего дома, разные. Более дорогие коттеджи продают в основном для того, чтобы переехать не в другой дом, а из Новосибирска вообще, говорит эксперт «Метража», — так, по крайней мере, поступило большинство тех, чьи коттеджи агентство продало год назад. Сейчас среди продавцов около трети планируют переехать в другой регион.







Впрочем, уезжают из города не только владельцы дорогих усадеб: владелец небольшого 2-этажного дома на улице Софийская Михаил в разговоре с корреспондентом НГС признался, что их семья тоже планирует переезд, при этом дом не был их основным местом жительства — скорее загородным вариантом.







— Вообще, люди уезжают, все посматривают в какие-то стороны, — соглашается Татьяна Ошуева, но тут же добавляет, что дело не только в экономике: — Есть люди преклонного возраста, которых Сибирь достала, люди хотят просто в тепло.





Для многих продавцов дом — не единственное жильё, а скорее дополнение к нему





Продавец дома на Первомайке Дмитрий и вовсе сказал, что дольше трёх лет на одном месте не живёт, хотя признался, что сейчас это его основное жильё. Куда он переедет после продажи, Дмитрий ещё не знает, но допустил, что уедет из города.







Никто из опрошенных корреспондентом НГС продавцов не считает собственный дом непосильной ношей, хотя, по словам Валентина Канаева, это довольно популярная причина продажи дома.







— Некоторые просто не в силах содержать, потому что понастроили дома большие в своё время, не задумываясь о налогах и так далее, а скоро же это будет очень близко к нам, когда мы будем платить 1% от кадастровой стоимости, — пояснил он. — Соответственно, многие начали задумываться о том, чтобы сейчас это добро продать, лишь бы потом не бегать, не зная, где деньги брать.







Дмитрий подсчитал, что в месяц обслуживание дома с учётом налогов и платы по счётчикам выходит в 29 рублей за «квадрат» или примерно в 2,5 тысячи рублей за 80 кв. м — это средний уровень затрат по городским меркам. При этом работа по дому, по уверению мужчины, отнимает совсем немного сил и времени — около получаса в день.





Пожив в собственном доме, люди нечасто соглашаются переехать в квартиру — скорее, уезжают в другие регионы

Миграции из домов в квартиры эксперты не наблюдают: те, кто уже пожил в собственном доме, на такую замену соглашаются не очень охотно. А вот наоборот случается, при этом покупатели домов становятся всё моложе, заметил Валентин Канаев.







— У нас покупатель стал моложе значительно, за последние 5 лет он помолодел на 10 лет, — подчеркнул эксперт. — Случается так, что люди от 27 лет начинают задумываться именно о доме.





Молодые семьи, с детьми и без детей.







При этом большая часть сделок, иногда до 98% в зависимости от агентства, — ипотечные. Активнее всего люди ищут дома стоимостью до 7 млн рублей.







— Активность как раз у тех людей, которые что-то продают либо в наследство вступили. Это не заработанные деньги: либо ипотечные, либо которые откуда-то упали невзначай. Такие люди есть, но их возможности ограниченны, — поделилась наблюдениями Татьяна Ошуева. — Люди, которые живут в квартире, оставляют её, просто [в дополнение] надумали купить [дом]. А те, кто надумали пожить в доме, но при этом продают свою квартиру, тянут только на [недорогую] недвижимость.







Дорогие дома, поделился Александр Зверев, покупают в основном иногородние — люди, которые планируют развивать в Новосибирске бизнес.





Чаще всего, добавила эксперт «Метража», приезжают из северных регионов.







О тенденциях и прогнозах эксперты говорят неохотно. По мнению Валентина Канаева, роста рынка можно ждать уже в следующем году: бума не будет, но какое-то оживление вполне возможно — вслед за квартирами должны начать активнее продаваться и дома.







— Кто-то просто ждёт, когда их купит какой-нибудь застройщик, — заметил он. — Время от времени появляются слухи, что там кто-то собирается скупать или там, места на примете, а воз и ныне там, всё на уровне слухов остаётся.







При этом не исключено, что число дорогих коттеджей в продаже только увеличится, причём со значительным дисконтом, как это было в Москве, когда дома стоимостью 100 млн рублей продавались за 20–25 млн, — сейчас как раз начинается нечто подобное. Просто провинциальный рынок долго бежит за столичными трендами.







Читайте также:

В осаде небоскребов

Прогулка по частному сектору, который притаился в самом центре Новосибирска, — рядом с элитными высотками моются в бане, топят печь углём и берут воду из колонки на другом конце улицы

