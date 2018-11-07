Спасибо Яровой и НДС: в Новосибирске подняли цены на домашний интернет

В ноябре «Ростелеком» поднял цены на домашний интернет, его примеру могут последовать другие провайдеры. Средняя индексация, по информации компании, не превысит 35–44 рублей. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у представителей рынка, планируют ли они тоже поднимать стоимость интернета, почему период дешёвых тарифов закончился, как на это влияет повышение НДС и пакет Яровой, какое ценообразование будет в дальнейшем и вытеснит ли мобильный беспроводной интернет домашний.

Цены на широкополосный интернет «Ростелекома» для абонентов компании в Новосибирской области повысились с 1 ноября 2018 года. В компании это повышение называют ежегодной индексацией, которая в среднем не превысит 35–44 рублей. Она коснулась и ряда архивных тарифных планов. Сейчас на их сайте представлены четыре тарифа на домашний интернет стоимостью от 450 до 850 рублей.





Пресс-секретарь департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Ольга Шрайбер отмечает, что в последнее время произошёл и ожидается целый ряд событий, которые оказывают негативное влияние на финансовое положение всех телеком-операторов.





«Повышение НДС до 20%, что автоматически ведёт к росту себестоимости оказания услуг (сумма НДС к уплате вырастет на 11% по факту); реализация антитеррористического пакета законов (закона Яровой); рост стоимости основных валют, что ведёт к удорожанию контента, инвестиционных программ операторов и абонентского оборудования (доллар США с начала года +15%, евро +10%).





Все эти причины вынуждают телеком-операторов, и не только их, корректировать цены», — говорит Шрайбер.







Другие провайдеры, такие как «Электронный город» и ТТК, утверждают, что не планируют индексацию тарифов. На сайте «Электронного города» также есть четыре тарифа для домашнего интернета — от 590 до 1090 рублей, а на сайте ТТК три — от 350 до 490 рублей в месяц.





«Цены на услуги связи ТТК — одни из самых доступных и привлекательных на рынке. Среди популярных предложений акция "Два в одном": интернет 100 Мбит/с + Wi-Fi-роутер за 350 рублей в месяц. Оплативший годовую акцию "Привилегия" абонент получает услуги связи на год со скидкой до 52%, индексация данного предложения не коснётся», — уверяет исполняющий обязанности директора макрорегиона «Западная Сибирь» компании ТТК Дмитрий Васильев.





Руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин заверяет, что о повышении цен они всегда объявляют публично, при этом комментирует, с чем связан рост цен на интернет на рынке: «Одна из причин — рост цен на оборудование и контент, которые провайдеры покупают у зарубежных производителей. Курс рубля снижается — стоимость увеличивается. Вторая причина — увеличение ставки НДС. Не думаю, что в дальнейшем будут резкие колебания в ту или иную сторону. При этом стоит отметить, что Россия — страна с одними из самых низких цен в мире на услуги интернет, если считать по доле в потребительской корзине».





Сергей Вепренцев — бывший топ-менеджер компаний «Новотелеком», ТТК, «Сибирские сети», в настоящем владелец интернет-агентства «Маркетика» — подтверждает, что даже после повышения цен в Новосибирске, в России, интернет остаётся дешёвым, если сравнивать его с Европой. По его словам, не самый быстрый безлимитный интернет в Европе стоит около 20 евро.





По текущему курсу это 1500 рублей в месяц, то есть в Новосибирске в два раза дешевле, чем в Европе, — это говорит о том, что есть потенциал роста, по мнению эксперта.





Сергей Вепренцев вспоминает сценарий изменения цен на интернет в Новосибирске: по его мнению, рынок изначально бурно рос, поэтому шла гонка провайдеров — кто больше наберёт себе абонентскую базу. Быстро это сделать можно было с помощью снижения цены.





«Набрали первых абонентов, потом пошёл следующий виток ценовой войны: люди подключились по акции, другие провайдеры начали ещё снижать цены, чтобы переманить их к себе и дать попробовать альтернативу. Это какое-то время работало: по моим оценкам, 50% абонентов в Новосибирске как минимум пользовались несколькими провайдерами в своей истории. Сейчас рынок в такой стадии, когда люди напробовались, поэтому меняют провайдеров редко», — рассказывает Вепренцев.





Это возможно в нескольких случаях. Первый — технические проблемы или проблемы сервиса, когда пользователи не могут добиться ответа от поддержки. Второй — финансовый фактор, когда повышаются цены.





При этом эксперт добавляет, что практически у всех провайдеров есть секретные тарифы для удержания абонентов.





При повышении цены люди жалуются или отключаются, поэтому для того, чтобы их сохранить, часть провайдеров использует такой приём: звонят клиентам и узнают, почему они ушли, а потом предлагают оставить цену. Либо на какой-то период, либо сделать тариф по такой же цене, но с меньшей скоростью, потому что есть абоненты, которым важна именно цена.





«Электронный город» и ТТК уверяют, что не планируют индексацию тарифов





Поскольку гонка за абонентами закончилась, тарифы сейчас выбирают больше по качеству и сервису.





«Если раньше количество пользователей интернетом прирастало на сколько-то процентов в год, то в 2017 году общее количество пользователей выросло на полпроцента. Рост закончился. Ситуация, когда интернет достигал дна по дешёвой стоимости, пройдена. Поэтому провайдеры начинают компенсировать издержки, которые понесли во время ценовых гонок, и поднимают цены, как правило, на уровне инфляции — планомерно это происходит последние года два», — описывает ситуацию эксперт.





Заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня согласен с тем, что в большинстве регионов РФ цены на интернет сформировались в результате активных ценовых войн телеком-операторов, причём некоторые из локальных игроков ради быстрого набора абонентской базы «роняли» тарифы до уровня себестоимости и ниже, провоцируя к дальнейшему снижению и остальных игроков. Но поддерживать такой уровень цен долгое время экономически нецелесообразно, уверен он.





В ближайшее время эксперты не видят предпосылок для снижения цен на интернет







«В 2019–2020 годах экономических предпосылок для снижения цен нет. Увеличивается стоимость электроэнергии, размещения сетей связи в жилых домах. Вместе с ростом курса доллара и евро растёт стоимость каналообразующего и абонентского оборудования и его комплектующих и так далее. Всё это увеличивает себестоимость услуг и приводит к необходимости повышения тарифов для пользователей. При этом рынок телеком-услуг уже является высококонкурентным. В России сегодня работает более 44 000 операторов, а в каждом регионе представлено по 25 и более провайдеров. В условиях столь плотной конкуренции ни один из игроков рынка не может позволить себе выходить за пределы справедливой рыночной стоимости услуг и повышать тарифы сверх крайней необходимости», — подчёркивает Бойкиня.





Сергей Вепренцев считает, что цена может снова начать падать только в том случае, если на рынок выйдет какой-то дискаунтер, который начнёт проводить агрессивную политику.





Но поскольку сейчас стоимость эксплуатации сетей настолько высокая, это маловероятно. Либо какого-то провайдера приобретут и сделают дискаунтером, но новому собственнику тогда придётся первое время работать в убыток.





Победу мобильного интернета эксперт пока тоже не прогнозирует, потому что существующие технологии, даже 4G, имеют существенные ограничения по пропускной способности — в первую очередь на базовых станциях. Есть такая зависимость: чем мощнее сигнал, тем меньше радиус действия. То есть чтобы подать очень мощный сигнал, которого хватило бы всем, нужно каждые 100 метров ставить базовые станции. Это очень дорого. Если же одновременно 10 тысяч абонентов, подключенных к одной базовой станции, начнут качать информацию, то скорость будет медленной.





Мобильный интернет победил бы, если бы не имел ограничения по объёму переданных данных, уверен эксперт





«Чтобы этого не происходило, как раз делаются тарифы с ограничениями, чтобы люди занимались самоконтролем и не злоупотребляли мобильным интернетом. Сформировалась такая модель поведения: люди пользуются мобильным интернетом в дороге, в транспорте, им этого хватает, а дома они подключаются к Wi-Fi. Такой симбиоз сейчас существует на рынке. Если вдруг придёт какая-то прорывная технология, которая позволит передавать большие объёмы данных без ограничений по беспроводной сети, то, конечно, мобильное потребление победит», — прогнозирует Вепренцев.





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