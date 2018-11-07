Всё равно угонят: рейтинг сигнализаций-пустышек

Полиция назвала модели сигнализаций, с которыми чаще всего угоняют машины в 2018 году

Новосибирская полиция подсчитала количество краж автомобилей за 9 месяцев 2018 года и назвала самые угоняемые модели и самые бесполезные сигнализации. Больше всего в группу риска попадают те автовладельцы, машины которых вообще не оборудованы никакими противоугонными системами. Но и наличие какой-нибудь массовой сигнализации — ещё не гарантия от проникновения угонщика в автомобиль. Подробнее — в материале НГС.АВТО.

По данным статистики ГУ МВД России по Новосибирской области за 3 года, количество краж автомобилей, к счастью для владельцев, стабильно идёт на спад. В 2016 году в области угнали 829 машин (из них 609 в Новосибирске), в 2017 году угнано 744 автомобиля (523 в Новосибирске).





«По итогам 9 месяцев 2018 года ситуация по кражам транспортных средств в области характеризуется уменьшением количества зарегистрированных преступлений данного вида на 17%, с 567 до 470 фактов», — сообщили НГС в отделе информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Эксперты видят в этом и заслугу полиции, и совершенствование парка сигнализаций.





«Здесь основных два фактора, первое — полиция стала лучше работать у нас, и второе — замена старых сигнализаций на новые диалоговые, криптостойкие — те, которые невозможно открыть электронным способом.





Банальный апгрейд происходит. Те, кто в свое время, покупая автомобиль на вторичном рынке, заботился о смене сигнализации, для себя предотвратили эту опасность. Те, кто берет новые машины сейчас у дилеров — они уже все практически оборудуются пускай хоть и недорогими, но диалоговыми сигнализациями», — объясняет руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит» Игорь Арганов.





По данным полиции, на простенькие недиалоговые сигнализации действительно приходится наибольшее количество краж автомобилей. При этом из 470 угнанных за 9 месяцев машин 188 вообще не имели никакой охранной системы, на 55 машинах стояла штатная противоугонная система. В остальных случаях распределение краж по маркам сигнализаций выглядит следующим образом:





Диалоговая сигнализация «Пандора»

«Шерхан» — 100 краж,



«Томагавк» — 31 кража,

«Старлайн» — 27 краж,

«Пандора» — 8 краж,

«Аллигатор» — 2 кражи,

«Пантера» — 1 кража,



«Цезарь» — 1 кража,

«СОБР» — 1 кража,

«Аркан» — 1 кража.





«Если по моделям разобрать, то 95% — это старые "Старлайны" и "Пандоры", когда они ещё были недиалоговыми. "Шерхан" и "Томагавк" когда-то давным-давно ставились дилерскими центрами и другими установочными центрами в первую очередь. Это отголоски тех установок, которые производились 10–12 лет назад. "Шерхан" в то время была самая популярная сигнализация в плане цены и функционала», — говорит Игорь Арганов.







«"Шерхан" был когда-то массовым, но на сегодняшний день это одна из таких устаревших сигнализаций. Проще подделать код, радиосигнал перехватить. Может, их выслеживают, потому что просто открыть и отключить.





И понятно, что степень защиты у тех же "Старлайн" и "Пандоры" гораздо выше, потому что компании активно развиваются», — рассказывает директор федеральной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьёв.





В топ-6 самых угоняемых моделей за 9 месяцев 2018 года вошли сплошь изделия компании «Тойота», в том числе и один «Лексус»:





Toyota Corolla — 25 краж,

Toyota Land Cruiser Prado — 14 краж,

Lexus RX 330 — 10 краж,

Toyota Camry — 12 краж,



Toyota RAV4 — 9 краж,



Toyota Land Cruiser — 9 краж.







По мнению экспертов, такая статистика не означает, что владельцам «Тойот» надо срочно избавляться от своих машин. Просто автомобилей этой марки больше всего в Новосибирске. «Статистика угонов всегда отображает статистику продаж автомобилей, ровно пропорционально показывает нам, каких машин продаётся больше. Сейчас оказалась "Королла", когда-то был лидером "Лэнд Крузер 200". Если взять Москву, к примеру, там на первом месте идут "корейцы", потому что их продаётся больше, чем "японцев", — "Солярисы", "Рио"», — уверен Игорь Арганов.





Тем не менее обладателям «Тойот» и «Лексусов» стоит быть начеку, ведь каждая такая машина может вызвать повышенный интерес у угонщиков из-за легкости сбыта после хищения, как целиком, так и по запчастям. «Да, их больше всего, поэтому их больше всего и угоняют. Второе — как следствие, они являются ликвидными, их очень легко продать, хоть на запчасти. Поэтому их выбирают угонщики, потому-что без проблем и быстро они продадутся», — заключает Данил Соловьёв.





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