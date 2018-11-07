Шоковая заморозка: в Новосибирск идут первые 30-градусные морозы

Последние дни в Новосибирске едва ли можно назвать осенними — город поглотили сугробы и гололёд, а на крышах домов появились сосульки. Но, как предупреждают синоптики, через несколько дней к нам придёт уже настоящая сибирская зима — дважды в этом месяце Новосибирск накроет волна арктического холода, которой может позавидовать даже январь. Обозреватель НГС узнал, какую погоду новосибирцам ждать в ноябре, и сравнил официальный прогноз с данными пяти популярных погодных интернет-сервисов.

На этой неделе в городе продолжатся снегопады — территория области находится в зоне холодного атмосферного фронта, предупредили синоптики. А за ним к сибирской столице подступит «ныряющий» циклон — из-за него снегопады, мокрый снег, гололёд, снежные заносы и метели, накрывшие город, продолжатся.





Как ни странно, эти метельные дни можно назвать последними по-осеннему тёплыми в этом году. Уже со следующей недели в город придут первые зимние морозы.





«Ожидается понижение температуры в конце первой декады и в начале второй до температур порядка –20...–25 градусов в ночные часы, до –17...–22 в дневные.





Следующая волна холода ожидается в последней декаде месяца, когда в ночные часы температура опустится до –19...–24, местами до –29, а в дневные часы до –11...–16, местами до –22», — коротко рассказала НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.





НГС решил сравнить данные Новосибирского Гидрометцентра с данными наиболее известных погодных интернет-сервисов, которые составляют прогнозы на месяц, — они сильно разнятся.





Прогноз погоды на ноябрь от Gismeteo





Если верить порталу Gismeteo, серьёзный перепад температур в Новосибирске произойдёт в выходные — днём в пятницу будет ещё 0 градусов, тогда как меньше чем за сутки температура опустится сразу до –19. Первый 30-градусный мороз в город придёт в ночь с воскресенья на понедельник. До конца этой недели и почти всю следующую город засыплет снегом, а затем, ближе к 20-м числам ноября, 20-градусные морозы вернутся и задержатся до декабря. Как ни странно, в первые зимние дни портал прогнозирует всего –4...–6 градусов.





Прогноз погоды на ноябрь от Яндекс.Погода





У «Яндекса» прогноз погоды на ноябрь гораздо более оптимистичен. Он сильно отличается не только от прогноза Gismeteo, но и Гидрометцентра. Если верить ему, то на протяжении всего ноября новосибирцев ждёт погода в пределах –6...–8 градусов днём и чуть прохладнее ночью. При этом аналитики отметили, что с 17 ноября дают усреднённый прогноз погоды по итогам 10-летних наблюдений. В целом Яндекс.Погода обещает новосибирцам ноябрь как типичный день в Санкт-Петербурге: ноль ясных дней, 23 дня с длительными осадками и семь дней с переменной облачностью.





Прогноз погоды на ноябрь от Mail.Ru





«Погода Mail.Ru» тоже предупредила, что с 20 ноября составила прогноз на основе средних за 10 лет данных, но при этом заметила, что в эту субботу, 10 ноября, резко похолодает, но без 30-градусных морозов — не ниже –22 градусов. До конца следующей недели будет почти ясно и без осадков, а затем — снегопады с потеплением до –5 днём и –8 ночью.





Прогноз погоды на ноябрь от World Weather





World Weather обнародовала месячный прогноз полностью на основе статистики за прошлые года, но здесь синоптики тоже отмечают заморозки в конце недели и снегопады на следующей, зато в 20-х числах специалисты портала ждут от –2 до –8 градусов и отмечают, что вторая половина месяца будет пасмурной.





Прогноз погоды на ноябрь от портала «О-Погоде!»





Портал «О-Погоде!» называет свой прогноз на ноябрь «самым точным». По данным его составителей, в выходные будет холодно, но не так критично, как на некоторых других порталах: –13...–17 днём и –22...–26 ночью. На следующей неделе будет постепенно теплеть, к 16 ноября прекратятся снегопады, а в 20-х числах холода вернутся и, видимо, задержатся до календарной зимы.





В ближайшие дни в Новосибирском Гидрометцентре ожидают оттепель — завтра воздух прогреется до +2, в пятницу столбик термометра опустится уже до –5...–7, а затем до –15. Актуальная температура воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.





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