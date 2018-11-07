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Шоковая заморозка: в Новосибирск идут первые 30-градусные морозы

Синоптики предупредили о двух волнах холода — НГС сравнил их прогноз с данными пяти погодных сайтов

В выходные новосибирцам следует надеть зимние куртки и шубы, предупреждают синоптики
В выходные новосибирцам следует надеть зимние куртки и шубы, предупреждают синоптики

Последние дни в Новосибирске едва ли можно назвать осенними — город поглотили сугробы и гололёд, а на крышах домов появились сосульки. Но, как предупреждают синоптики, через несколько дней к нам придёт уже настоящая сибирская зима — дважды в этом месяце Новосибирск накроет волна арктического холода, которой может позавидовать даже январь. Обозреватель НГС узнал, какую погоду новосибирцам ждать в ноябре, и сравнил официальный прогноз с данными пяти популярных погодных интернет-сервисов.

На этой неделе в городе продолжатся снегопады — территория области находится в зоне холодного атмосферного фронта, предупредили синоптики. А за ним к сибирской столице подступит «ныряющий» циклон — из-за него снегопады, мокрый снег, гололёд, снежные заносы и метели, накрывшие город, продолжатся. 


Как ни странно, эти метельные дни можно назвать последними по-осеннему тёплыми в этом году. Уже со следующей недели в город придут первые зимние морозы.


«Ожидается понижение температуры в конце первой декады и в начале второй до температур порядка –20...–25 градусов в ночные часы, до –17...–22 в дневные. 


Следующая волна холода ожидается в последней декаде месяца, когда в ночные часы температура опустится до –19...–24, местами до –29, а в дневные часы до –11...–16, местами до –22», — коротко рассказала НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


НГС решил сравнить данные Новосибирского Гидрометцентра с данными наиболее известных погодных интернет-сервисов, которые составляют прогнозы на месяц, — они сильно разнятся.


Прогноз погоды на ноябрь от Gismeteo
Прогноз погоды на ноябрь от Gismeteo


Если верить порталу Gismeteo, серьёзный перепад температур в Новосибирске произойдёт в выходные — днём в пятницу будет ещё 0 градусов, тогда как меньше чем за сутки температура опустится сразу до –19. Первый 30-градусный мороз в город придёт в ночь с воскресенья на понедельник. До конца этой недели и почти всю следующую город засыплет снегом, а затем, ближе к 20-м числам ноября, 20-градусные морозы вернутся и задержатся до декабря. Как ни странно, в первые зимние дни портал прогнозирует всего –4...–6 градусов. 


Прогноз погоды на ноябрь от Яндекс.Погода
Прогноз погоды на ноябрь от Яндекс.Погода


У «Яндекса» прогноз погоды на ноябрь гораздо более оптимистичен. Он сильно отличается не только от прогноза Gismeteo, но и Гидрометцентра. Если верить ему, то на протяжении всего ноября новосибирцев ждёт погода в пределах –6...–8 градусов днём и чуть прохладнее ночью. При этом аналитики отметили, что с 17 ноября дают усреднённый прогноз погоды по итогам 10-летних наблюдений. В целом Яндекс.Погода обещает новосибирцам ноябрь как типичный день в Санкт-Петербурге: ноль ясных дней, 23 дня с длительными осадками и семь дней с переменной облачностью.


Прогноз погоды на ноябрь от Mail.Ru
Прогноз погоды на ноябрь от Mail.Ru


«Погода Mail.Ru» тоже предупредила, что с 20 ноября составила прогноз на основе средних за 10 лет данных, но при этом заметила, что в эту субботу, 10 ноября, резко похолодает, но без 30-градусных морозов — не ниже –22 градусов. До конца следующей недели будет почти ясно и без осадков, а затем — снегопады с потеплением до –5 днём и –8 ночью.


Прогноз погоды на ноябрь от World Weather
Прогноз погоды на ноябрь от World Weather


World Weather обнародовала месячный прогноз полностью на основе статистики за прошлые года, но здесь синоптики тоже отмечают заморозки в конце недели и снегопады на следующей, зато в 20-х числах специалисты портала ждут от –2 до –8 градусов и отмечают, что вторая половина месяца будет пасмурной.


Прогноз погоды на ноябрь от портала «О-Погоде!»
Прогноз погоды на ноябрь от портала «О-Погоде!»


Портал «О-Погоде!» называет свой прогноз на ноябрь «самым точным». По данным его составителей, в выходные будет холодно, но не так критично, как на некоторых других порталах: –13...–17 днём и –22...–26 ночью. На следующей неделе будет постепенно теплеть, к 16 ноября прекратятся снегопады, а в 20-х числах холода вернутся и, видимо, задержатся до календарной зимы.


В ближайшие дни в Новосибирском Гидрометцентре ожидают оттепель — завтра воздух прогреется до +2, в пятницу столбик термометра опустится уже до –5...–7, а затем до –15. Актуальная температура воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.


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